Громадянина Білорусі, якого шукає Інтерпол, затримано на кордоні з Україною, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Учора в пункті пропуску "Сеньківка", що на Чернігівщині, прикордонники затримали білоруса, якого розшукував Інтерпол.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Прикордонники відділу прикордонної служби "Гірськ" Чернігівського прикордонного загону під час контролю викрили чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за крадіжку.

Ним виявився 43-річний громадянин Республіки Білорусь. Іноземець в’їжджав до України автомобілем "BMW" як пасажир. За попередніми даними встановлено, що згідно з обліками Інтерполу даний громадянин значиться у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Німеччини для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.

Затриманого передано компетентним органам.

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