Викрито контрабанду товарів із Китаю на більш ніж 7 млн гривень, - ДБР. ФОТОрепортаж

Колишній т.в.о. завідувача сектором одного з митних постів Одеської митниці, яка пропустила без сплати мита з Китаю в Україну товарів на 7 млн гривень, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У січні 2021 року посадовиця Одеської митниці у порту перевіряла контейнер з телефонами, одягом, іграшками та іншим товаром, який приватна компанія завозила з Китаю.

Вона внесла до акта огляду занижені дані щодо кількості товарів, наявних у контейнері. Замість 11 млн гривень вона вказала товарів всього на 4 млн гривень. Це дозволило підприємству–імпортеру зекономити 1,7 млн гривень на сплаті митного податку.

Проте ці порушення виявили слідчі ДБР під час проведення перевірки на території митниці.

За порушення митних правил компанію–власника товару оштрафовано на 2,6 млн гривень, а незадекларований товар конфісковано на користь держави.

Посадовиця митниці підозрюється у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей ( ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Слідчі ДБР встановлюють мотиви підозрюваної та перевіряють причетність керівництва посадовиці до зазначеного правопорушення. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура, оперативний супровід – УВБ ГУ ДФС в Одеській області.

Державне бюро розслідувань активно веде боротьбу зі злочинами на митниці та попереджає багатомільйонні збитки.

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