Викрито контрабанду товарів із Китаю на більш ніж 7 млн гривень, - ДБР. ФОТОрепортаж
Колишній т.в.о. завідувача сектором одного з митних постів Одеської митниці, яка пропустила без сплати мита з Китаю в Україну товарів на 7 млн гривень, повідомлено про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
У січні 2021 року посадовиця Одеської митниці у порту перевіряла контейнер з телефонами, одягом, іграшками та іншим товаром, який приватна компанія завозила з Китаю.
Вона внесла до акта огляду занижені дані щодо кількості товарів, наявних у контейнері. Замість 11 млн гривень вона вказала товарів всього на 4 млн гривень. Це дозволило підприємству–імпортеру зекономити 1,7 млн гривень на сплаті митного податку.
Проте ці порушення виявили слідчі ДБР під час проведення перевірки на території митниці.
За порушення митних правил компанію–власника товару оштрафовано на 2,6 млн гривень, а незадекларований товар конфісковано на користь держави.
Посадовиця митниці підозрюється у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей ( ч. 1 ст. 366 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.
Слідчі ДБР встановлюють мотиви підозрюваної та перевіряють причетність керівництва посадовиці до зазначеного правопорушення. Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура, оперативний супровід – УВБ ГУ ДФС в Одеській області.
Державне бюро розслідувань активно веде боротьбу зі злочинами на митниці та попереджає багатомільйонні збитки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Т.е. вот такое оно сотрудничество ЗЕлядей с коммунистическим Китаем и будет - контрабас, контрафакт, откаты, коррупция.
В Нанкине (Китай) зафиксирована вспышка штамма коронавируса «Дельта», которая уже распространилась на 26 других городов в 15 провинциях Китая.
По словам замглавы центра по контролю и профилактике заболеваний Нанкина Дин Цзе, источником вспышки стал рейс авиакомпании Air China, который прибыл из Москвы 10 июля.
Отмечается, что было проведено секвенирование генома вируса 52 случаев заражения «Дельтой». И все они имеют такую же последовательность генома, как у уборщиков самолета, которые подхватили вирус на рейсе CA910 из России.
Заболевшие работники клининговой компании привлекались к уборке внутренних рейсов, из-за чего произошло кластерное заражение среди уборщиков, позже заразились и другие контактные лица.
Первые случаи заражения в аэропорту Нанкина выявили 20 июля у девяти работников. Массовое тестирование выявило 184 случая заражения «Дельтой».