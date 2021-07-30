Відвідувач супермаркету в Києві ударив охоронця у голову кулаком, 22-річному зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відвідувач супермаркету побив охоронця. Слідчі почали кримінальне провадження і повідомили правопорушника про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

На спецлінію 102 столичної поліції від лікарів надійшло повідомлення про госпіталізацію у стаціонар чоловіка, якого побили в одному із супермаркетів Голосіївського району. На місце події оперативний черговий одразу направив слідчо-оперативну групу районного управління поліції.

Керівник Голосіївського управління поліції Вікторія Давиденко-Лісогубенко розповіла, що правоохоронці опитали свідків, переглянули відео з камер відеонагляду та встановили, що 58-річний охоронник магазину зробив зауваження двом покупцям, які взяли товар і не хотіли за нього розраховуватись:

"Під час конфлікту один із хлопців підійшов до чоловіка і кулаком наніс удар в голову, від чого охоронник втратив рівновагу і впав. Далі з місця вчинення злочину відвідувачі втекли. Свідки інциденту викликали швидку медичну допомогу. Потерпілого медики невідкладно госпіталізували у лікарню. Оперативники встановили особу зловмисника та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець".

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Слідчий Голосіївського управління поліції повідомив затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі районний суд вирішує питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу.

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Фото: сайт поліції