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Відвідувач супермаркету в Києві ударив охоронця у голову кулаком, 22-річному зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відвідувач супермаркету побив охоронця. Слідчі почали кримінальне провадження і повідомили правопорушника про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

На спецлінію 102 столичної поліції від лікарів надійшло повідомлення про госпіталізацію у стаціонар чоловіка, якого побили в одному із супермаркетів Голосіївського району. На місце події оперативний черговий одразу направив слідчо-оперативну групу районного управління поліції.

Керівник Голосіївського управління поліції Вікторія Давиденко-Лісогубенко розповіла, що  правоохоронці опитали свідків, переглянули відео з камер відеонагляду та встановили, що 58-річний охоронник магазину зробив зауваження двом покупцям, які взяли товар і не хотіли за нього розраховуватись:

"Під час конфлікту один із хлопців підійшов до чоловіка і кулаком наніс удар в голову, від чого охоронник втратив рівновагу і впав. Далі з місця вчинення злочину відвідувачі втекли. Свідки інциденту викликали швидку медичну допомогу. Потерпілого медики невідкладно госпіталізували у лікарню. Оперативники встановили особу зловмисника та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець".

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Відвідувач супермаркету в Києві ударив охоронця у голову кулаком, 22-річному зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі 01

Слідчий Голосіївського управління поліції повідомив затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі районний суд вирішує питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу.

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Відвідувач супермаркету в Києві ударив охоронця у голову кулаком, 22-річному зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі 02
Фото: сайт поліції

побиття (968) Київ (19793) супермаркет (141)


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Топ коментарі
+67
Ну да. Двое хлопцев - просто зайки. Подумаешь, товар пытались украсть - это же не повод охраннику пристебываться.
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30.07.2021 13:13 Відповісти
+54
Надо просто быть 22 летним дебилом и всё. Охранник не при чём.
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30.07.2021 13:12 Відповісти
+27
Удар в самый кончик подбородка, идеально прошел, тем более исподтишка бил. Так сложно ударить без подготовки. Если юнец занимался боксом тем более должен сесть на подольше
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30.07.2021 14:39 Відповісти
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А этот 22-х летний еще не выложил сопливое видео, я не хател, так палучилось?
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30.07.2021 19:52 Відповісти
мрази
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30.07.2021 21:15 Відповісти
депутатоми станут
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30.07.2021 21:55 Відповісти
Не получилось съесть печенек на шару, теперь покушает вафелек на зоне.
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30.07.2021 22:31 Відповісти
Премия Дарвина! За шоколадку 8 лет! Ай молодец
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30.07.2021 22:36 Відповісти
ти вiриш у тe що написав? така повдлнка на чомусь базується
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01.08.2021 09:21 Відповісти
Хотел своему парню подарить ... и что то не фартануло ... пацан не виноват ...он к успеху шол...просто не повезло))))
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30.07.2021 23:46 Відповісти
Зачем донбасянина называть "местный житель"?
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31.07.2021 02:17 Відповісти
Голимая трёшка.
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31.07.2021 06:07 Відповісти
Интересно, чем закончилось дело, когда группа подростков-спортсменов избила в метро сбу-шника?
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31.07.2021 13:29 Відповісти
На камере видно как он положил обратно чоколэд, это так для философов.
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31.07.2021 13:31 Відповісти
Да к тому, что якобы что-то взял вроде как никаких предъяв ни у кого и нет. Вопросы к тому, что деда 60-летнего стукнул.
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31.07.2021 13:42 Відповісти
это стандартный развод, берет 2 и одну возвращает, это для философов которые думают, что он исамые зрячие. Если бы у него ничего небыло то охранника бы никто не бил.
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31.07.2021 14:31 Відповісти
"зeлeний" узяв двi. одну повeрнув. одну пeрeдав "бiлому"
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01.08.2021 09:24 Відповісти
Два лоха-фраера сядут на пятерик за сраную шоколадку. Таких на киче часто опускают, а из этих 100% шалав сделают общественных.
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31.07.2021 18:10 Відповісти
таких нужно пожизненно сажать.
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31.07.2021 19:05 Відповісти
На зоні шакалик який наніс удар охоронцю буде популярний, там ********** молоде м ясо
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31.07.2021 22:36 Відповісти
**** plemja apachi 69 shtat amerekosov ,za shikolatku lohi spalilis
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01.08.2021 00:42 Відповісти
Отморозка надо наказать по всей строгости закона. Это далеко не первое его преступление.
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01.08.2021 08:40 Відповісти
За украденные миллионы ворам при власти никогда ничего не будет. Но за украденную булочку работягу вы***ут по всей строгости закона.
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01.08.2021 11:04 Відповісти
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