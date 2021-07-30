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Хортиця вибирає айдентику: Відкрито голосування за найкращий графічний символ острова. ФОТОрепортаж

У розробці айдентики врахували унікальне історичне, культурне та природного багатство острова Хортиця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Індустріалка.

Представники креативного агентства Bickerstaff.764 розповіли, що айдентика нагадує подорож.

"Головним завданням було розповісти, що Хортиця — це набагато більше, ніж те, що ми звикли читати у шкільних підручниках, — розповів  креативний директор агенції Ілля Ануфрієнко. — Ми хотіли створити дизайн-систему, котра доносила б усю глибину і різноманіття острова, заволікала б людину у графічну подорож, в якій можна розкрити найрізноманітніші аспекти острова".

Розробники представили кілька варіантів основного логотипу. Остаточний виберуть шляхом прямого голосування, вже відкритого для всіх.

Агентство також підготувало відеоролик, розкриває філософію нової айдентики, за основу якої взяли букву "Х" як першу в назві острова, як символ загадковості "ікс" і поєднання природи, історії і сучасності.

Острів Хортиця відновлюють в рамках президентської програми "Велике будівництво", в якій задіяти історики, культурологи, громадський організації і компанія Метінвест.

Також читайте: Лівий берег Запоріжжя та острів Хортиця з'єднали вантовим мостом через Дніпро, - Кубраков. ФОТОрепортаж

Зараз на острові капітально ремонтують Музей історії козацтва, який багато років був закритий через аварійний стан. Також відновлюють Козацьке коло, прокладають доріжки і супутню інфраструктуру, що дозволить всім просторі стати інклюзивним. Під час оновлення та реконструкції особливу увагу приділяють збереженню природи.

Як повідомляв координатор "Великий будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, в цьому році в рамках інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського почалася "Велика реставрація". В роботі вже 36 об'єктів культурної спадщини, таких як музеї, палаци, фортеці тощо.

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Хортиця вибирає айдентику: Відкрито голосування за найкращий графічний символ острова 01
Хортиця вибирає айдентику: Відкрито голосування за найкращий графічний символ острова 02
Хортиця вибирає айдентику: Відкрито голосування за найкращий графічний символ острова 03
Хортиця вибирає айдентику: Відкрито голосування за найкращий графічний символ острова 04Хортиця вибирає айдентику: Відкрито голосування за найкращий графічний символ острова 05
Хортиця вибирає айдентику: Відкрито голосування за найкращий графічний символ острова 06

Запорізька область (3782) Велике будівництво (742) Хортиця заповідник (25)


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Топ коментарі
+6
можно такой вариант, не поздно еще? тут и славянские корни, и геополитика:Хортица выбирает айдентику: Открыто голосование за лучший графический символ острова - Цензор.НЕТ 7891
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30.07.2021 13:26 Відповісти
+4
Хортица выбирает айдентику: Открыто голосование за лучший графический символ острова - Цензор.НЕТ 1894
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30.07.2021 13:28 Відповісти
+4
Голосуй не голосуй все равно получишь букву Х.
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30.07.2021 13:30 Відповісти
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можно такой вариант, не поздно еще? тут и славянские корни, и геополитика:Хортица выбирает айдентику: Открыто голосование за лучший графический символ острова - Цензор.НЕТ 7891
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30.07.2021 13:26 Відповісти
У слова тюркские корни, а носитель сего названия, вообще удмурт
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30.07.2021 13:39 Відповісти
Хортиця вибирає айдентику: Відкрито голосування за найкращий графічний символ острова - Цензор.НЕТ 4809
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30.07.2021 22:58 Відповісти
ну рекламировать в Украине чужого президента это как то не патриотично
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30.07.2021 15:06 Відповісти
Интересно, а буква "Х" у вас всегда вызывает такой прилив позитива и юморины?)) Это ж замечательно
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30.07.2021 22:56 Відповісти
Що в цих каракулях від автентики?
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30.07.2021 13:26 Відповісти
Хортица выбирает айдентику: Открыто голосование за лучший графический символ острова - Цензор.НЕТ 1894
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30.07.2021 13:28 Відповісти
Лучшую автентику забрала себе водка "Хортиця".
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30.07.2021 13:29 Відповісти
с икс-бокса срисовали
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30.07.2021 13:44 Відповісти
Стиль "кукразніца". Які козаки? Дивіться які в нас є красиві букашки та лішайники.
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30.07.2021 13:29 Відповісти
1. Есть булавы в оформлении. 2. Хортица это не только и не столько про казаков, это сакральное место и это заповедник. Расширяйте свои познания, не мыслите стереотипно.
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30.07.2021 22:57 Відповісти
Голосуй не голосуй все равно получишь букву Х.
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30.07.2021 13:30 Відповісти
Класс!
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30.07.2021 13:32 Відповісти
Блин, носятся с этой Хортицей, с козаками, как дурень с писаной торбой. Ну, ****, прямо полубоги. Та были это люди, думаю, не особо лучше нынешних. И продавались, и покупались, не хуже теперешних депутатов. И дрязг, и гнилухи. и предательства там с головой хватало. И одурачивания рядовых граждан, как и сейчас Вылепили, ****, икону.
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30.07.2021 13:35 Відповісти
Блин, носятся с этой Хортицей, с козаками, как дурень с писаной торбой.

Примерно как с Ковидом...
Человек,не имеющий собственности , не имеет Родины. А у нас , оставшиеся в украине в основном все нищие...
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30.07.2021 13:45 Відповісти
Не, ну если ориентироваться на собственность, то у самых проворных граждан родина по всему свету разбросана.
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30.07.2021 13:50 Відповісти
Если и делать стилизацию, то вот так.
Хорт - это волк. Отсюда и название, - Хортица. Быстрый(ая), Свободный(ая), Сильный(ая).
В расеянском словаре Даля, Хорт - это охотничья собака, хозяйский подсапожный пес.
В Украине Свободный, Вольнолюбивый Волк "Сколько волка не корми - все равно в лес смотрит". У московитов - хозяйский пес.
Украина, не Россия. Подтекст очевиден.

Хортиця вибирає айдентику: Відкрито голосування за найкращий графічний символ острова - Цензор.НЕТ 7200
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30.07.2021 13:39 Відповісти
бльоооо... жодного. бо кожен символ є вiдображенням чогось окремого. нема такого, де зiбрано усе до купи.
а ще Хортиця, це не тiки дерева та плавнi. це ще багатовiкова iсторiя, якої не вiдображено на жодному з малюнкiв.
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30.07.2021 13:46 Відповісти
Ви висловили і мою думку. Вона в мене теж така.
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30.07.2021 15:23 Відповісти
Ці орнаменти із острівом Хортиця нічого не об'єднує, окрім однієї літери.
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30.07.2021 13:53 Відповісти
Мне понравилось с сумками: ХХХ
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30.07.2021 14:40 Відповісти
Бляха-муха, зебанаты и тут "большую стройку" приплели, видимо из-за "большой стройки" на днях на Хортице выгорело 10 гектар леса
https://zp.vgorode.ua/news/sobytyia/a1172177-hibnut-zhivotnye-i-ptitsy-v-zaporozhe-pylaet-ostrov-khortitsa ГИБНУТ ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ: В ЗАПОРОЖЬЕ ПЫЛАЕТ ОСТРОВ ХОРТИЦА
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30.07.2021 16:13 Відповісти
Назвать буквой Х бренд могут только в стране полных идиотов!
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30.07.2021 16:46 Відповісти
Просто верните старое название- остров святого Григория. Тот самый где печенеги убили Святослава с малой дружиной, тот самый где рос Дуб Перуна и куда сначала стекклись с крещеной Руси язычники, а потом движение перетекло в козацтво
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30.07.2021 22:18 Відповісти
Ооо, фляги вообще офигенные, имхо. И сумки тоже очень даже хороши, должны зайти не только туристам, но и местным, если цена будет хорошая.
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30.07.2021 22:53 Відповісти
 
 