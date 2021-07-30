Хортиця вибирає айдентику: Відкрито голосування за найкращий графічний символ острова. ФОТОрепортаж

У розробці айдентики врахували унікальне історичне, культурне та природного багатство острова Хортиця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Індустріалка.

Представники креативного агентства Bickerstaff.764 розповіли, що айдентика нагадує подорож.

"Головним завданням було розповісти, що Хортиця — це набагато більше, ніж те, що ми звикли читати у шкільних підручниках, — розповів креативний директор агенції Ілля Ануфрієнко. — Ми хотіли створити дизайн-систему, котра доносила б усю глибину і різноманіття острова, заволікала б людину у графічну подорож, в якій можна розкрити найрізноманітніші аспекти острова".

Розробники представили кілька варіантів основного логотипу. Остаточний виберуть шляхом прямого голосування, вже відкритого для всіх.

Агентство також підготувало відеоролик, розкриває філософію нової айдентики, за основу якої взяли букву "Х" як першу в назві острова, як символ загадковості "ікс" і поєднання природи, історії і сучасності.

Острів Хортиця відновлюють в рамках президентської програми "Велике будівництво", в якій задіяти історики, культурологи, громадський організації і компанія Метінвест.

Також читайте: Лівий берег Запоріжжя та острів Хортиця з'єднали вантовим мостом через Дніпро, - Кубраков. ФОТОрепортаж

Зараз на острові капітально ремонтують Музей історії козацтва, який багато років був закритий через аварійний стан. Також відновлюють Козацьке коло, прокладають доріжки і супутню інфраструктуру, що дозволить всім просторі стати інклюзивним. Під час оновлення та реконструкції особливу увагу приділяють збереженню природи.

Як повідомляв координатор "Великий будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, в цьому році в рамках інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського почалася "Велика реставрація". В роботі вже 36 об'єктів культурної спадщини, таких як музеї, палаци, фортеці тощо.

Також читайте: Спорткластер площею 22 га побудують на ВДНГ у Києві, - заступник голови ОП Тимошенко









