Поліцейський, який видавав себе за співробітника СБУ, постане перед судом за шахрайство, - LБР. ФОТОрепортаж
Поліцейського з Кіровоградщини, який видавав себе за співробітника СБУ і виманив у жінки 38 тис., грн, судитимуть.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Встановлено, що правоохоронець протягом кількох років спілкувався з жінкою у соцмережі. На своїй сторінці поліцейський використовував чужі персональні дані та фотографії. Він також вказав, що є чинним співробітником української спецслужби.
У серпні 2020 року зловмисник вирішив виманити у жінки гроші на придбання авто. Він розповів їй легенду, що нібито під час несення служби у районі проведення ООС пошкодив спеціальний пристрій, який приховує місце перебування військових, і тепер йому терміново потрібні гроші на заміну приладу.
Користуючись довірою жінки, інспектор попросив позичити йому кошти. Потерпіла переказала 38 тис. грн на банківський рахунок поліцейського–афериста, після чого він припинив спілкування з постраждалою.
Наразі 30-річний правоохоронець обвинувачується у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
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