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Поліцейський, який видавав себе за співробітника СБУ, постане перед судом за шахрайство, - LБР. ФОТОрепортаж

Поліцейського з Кіровоградщини, який видавав себе за співробітника СБУ і виманив у жінки 38 тис., грн, судитимуть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що правоохоронець протягом кількох років спілкувався з жінкою у соцмережі. На своїй сторінці поліцейський використовував чужі персональні дані та фотографії. Він також вказав, що є чинним співробітником української спецслужби.

У серпні 2020 року зловмисник вирішив виманити у жінки гроші на придбання авто. Він розповів їй легенду, що нібито під час несення служби у районі проведення ООС пошкодив спеціальний пристрій, який приховує місце перебування військових, і тепер йому терміново потрібні гроші на заміну приладу.

Користуючись довірою жінки, інспектор попросив позичити йому кошти. Потерпіла переказала 38 тис. грн на банківський рахунок поліцейського–афериста, після чого він припинив спілкування з постраждалою.

Наразі 30-річний правоохоронець обвинувачується у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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Поліцейський, який видавав себе за співробітника СБУ, постане перед судом за шахрайство, - LБР 01
Поліцейський, який видавав себе за співробітника СБУ, постане перед судом за шахрайство, - LБР 02
Поліцейський, який видавав себе за співробітника СБУ, постане перед судом за шахрайство, - LБР 03

Нацполіція (15325) СБУ (13057) ДБР (3590) Кіровоградська область (586)


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идиот...
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30.07.2021 15:14 Відповісти
Знает шельмец что с ксивой СБУ шника можно больше сорвать куш
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30.07.2021 15:15 Відповісти
Зеленский сделал военный переворот.....для тех кто не в танке...
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30.07.2021 15:17 Відповісти
И это правильно А что СБУ сделает с кремлевским агентом Дерьмаком, который вместо того, чтобы обеспечивать ОПу швабрами, тряпками, туалетной бумагой, ручками, чернилами на принтер. перетянул на себя функции президента и делает его работу, встречается с послами, назначает на все должности. Дерьмак всего-навсего завхоз, выдающий себя за президента.
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30.07.2021 15:21 Відповісти
а клован, выдающий себя за Гетьмана Украины, предстанет когда нибудь?
скажите шо да.
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30.07.2021 15:22 Відповісти
Нет. Не сейчас. Может после второго срока.
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30.07.2021 16:39 Відповісти
Смекалистый мусорок однако
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30.07.2021 15:28 Відповісти
 
 