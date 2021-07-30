"Рейвах-прайд" ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Офісом президента на Банковій відбулися зіткнення між поліцією і правими радикалами, який вийшли проти учасників ЛГБТ-акції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

ЛГБТ-активісти анонсували акцію, яка повинна була відбутися в форматі рейву.

Проти акції вийшли представники правих організацій. За попередньою інформацією, затримано кілька учасників конфлікту.





























Відео, фото - Олег Богачук