УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8532 відвідувача онлайн
Новини Фото
13 803 174

"Рейвах-прайд" ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Офісом президента на Банковій відбулися зіткнення між поліцією і правими радикалами, який вийшли проти учасників ЛГБТ-акції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

ЛГБТ-активісти анонсували акцію, яка повинна була відбутися в форматі рейву.

Проти акції вийшли представники правих організацій. За попередньою інформацією, затримано кілька учасників конфлікту.

Рейвах-прайд ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу 01
Рейвах-прайд ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу 02
Рейвах-прайд ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу 03
Рейвах-прайд ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу 04

Рейвах-прайд ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу 05

Рейвах-прайд ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу 06
Рейвах-прайд ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу 07
Рейвах-прайд ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу 08
Рейвах-прайд ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу 09

Рейвах-прайд ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу 10
Рейвах-прайд ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу 11
Рейвах-прайд ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу 12
Рейвах-прайд ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу 13
Рейвах-прайд ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу 14
Рейвах-прайд ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу 15

Відео, фото - Олег Богачук 

ЛГБТ-спільнота (270) Богачук Олег (1457) Офіс Президента (2034)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+47
ЛГБТ всё никак не угомонятся, всё им пройти где-то хочется, показать себя красивых? Может на время войны слегка успокоится и по-тихому любить друг дружку, а то сейчас слегка не до вас солнишки
показати весь коментар
30.07.2021 15:46 Відповісти
+42
Праворадикалы только и способны гомиков гонять. А на слив операции по вагнеровцам им насрать
показати весь коментар
30.07.2021 15:47 Відповісти
+31
Задолбали своими гей-парадами, хотите долбится в задницу - долбитесь, никто вам не мешает, но выставлять все это напоказ это уже перебор
показати весь коментар
30.07.2021 15:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Да какие права отобраны у геев? что за бред? Я несколько раз устраивался на работу и никто, никогда не интересовался моей ориентацией. А что еще геям надо?
показати весь коментар
30.07.2021 16:25 Відповісти
Брать опеку над детьми которые появляются исключительно от союза женщины и мужчины чтобы сделать из ребёнка инвалида в состоянии когнитивного диссонанса, когда в школе у однокласников будут папа и мама а у него два ********. Потом он их зарежет конечно, но это будет позже, сначала прийдётся пожить позорно
показати весь коментар
30.07.2021 16:31 Відповісти
а если не о том, что тебе ближе, а о 2х лесбиянках? почему мама и мама не могут быть родителями ребенка? у нас все дети счастливы в семьях?
показати весь коментар
30.07.2021 16:47 Відповісти
Нет, не все счастливы. Но в гетеро семьях у ребёнка остаётся природное право выбора всего.. И вопрос что у него папа психопат и мама алкоголичка будет им рассматриваться в будущем как определённая степень невезения по сравнению с историей своего одноклассника у которого родители спортсмены и предприниматели, или такой вопрос не будет вообще рассматриваться.. А если разрешить брать опеку над детьми однополым бракам, то пользуясь неосведомлённостью и не сознательностью ребёнка, вы обрекаете его на определённые реакции со всемы вытекающими последствиями ввиду осознаниям им очень не природного положения в случаэ непринятия такогого. Но стать ребёнком не ********* он уже не сможет. Не стать ребёнком патери и батери ребёнок так же не может, но в этой ситуации не нужно искривлять сознание чтобы понять что он живёт с двумя бабами или дедами. А если ******** еще и старые алкоголики то вобще писец
показати весь коментар
30.07.2021 17:02 Відповісти
ну да, в гетеросексуальных семьях же всё просто киздец как хорошо
показати весь коментар
30.07.2021 17:31 Відповісти
я вам обьясню очень просто - ребёнок воспитанный в интеллигентной семье в 80% станет интеллигентом , ребёнок воспитанный семье быдла в 80 % станет быдлом, рабочих в 80% -рабочим, в лгбт - в 80% лгбт...
А ещё я не думаю шо вы сильно обрадуетесь если ваши дети или внуки будут читать буквари с пропагандой лгбт .
показати весь коментар
30.07.2021 17:05 Відповісти
может тебе в детстве рассказывали кого нужно любить, а кого нет! мне лично нет, меня как-то самостоятельно потянуло на девочек
показати весь коментар
30.07.2021 17:30 Відповісти
вон в Венгрии быстро доросли и поняли шо к чему хотят эти лгбт ,- приняли законы и уже никакие парады им не надо...
показати весь коментар
30.07.2021 16:32 Відповісти
Вже на заході добились прав,парочка трансгендерів, мужик немовляті сіську в рот суне і жаліється що у нього молока нема і починається вой про утиски
показати весь коментар
30.07.2021 16:38 Відповісти
Как можно быть праворадикалом и ходить избивать геев? Теперь же вся братва на районе будет знать что ты не праворадикал а скрытый пи.орас!
А слабо если ты радикал потребовать отставки Ермака или ареста Демченко, а потом драться не с лесбами и трансами а с полицией. Не мужчины все эти радикалы а послушные тряпки в лапах кацапских спецслужб. Опущенные.
показати весь коментар
30.07.2021 16:13 Відповісти
Где эти патриоты деваются, когда педофилы партии петушария устраивают свои акции пропаганды педофилии?
показати весь коментар
30.07.2021 16:14 Відповісти
пожалуй надо задуматься и всяким некро-педо-зоофилам - побольше прайдов и прав на самоопределение
показати весь коментар
30.07.2021 16:20 Відповісти
Зелёный антиМайдан захватил власть в Украине, прессуют патриотов , волонтёров, бойцов, генералов - и тишина. А вот ********* вышли на сходку - тут же нашлись какие-то право-радикалы (тьфу) которые только и ждут, чтобы потискаться с ***********.
показати весь коментар
30.07.2021 16:26 Відповісти
А нахрен радикалы туда пришли...законтачится никак не могут наверное...любой нормальный чел при виде пидоров будет рыгать )))))
показати весь коментар
30.07.2021 16:28 Відповісти
Та давно ясно, что созваниваются и друг друга пиарят. И ни разу не палятся
показати весь коментар
30.07.2021 16:31 Відповісти
Эту бы энергию (шо одних,шо других),та на вырабатывание электроэнергии.
показати весь коментар
30.07.2021 16:35 Відповісти
Так у них нет ни детей ни внуков. Это тупиковая ветвь развития. Выбраковка.
показати весь коментар
30.07.2021 18:04 Відповісти
Та нехай ходять як їм так хочеться, у всіх розвинутих державах їх не утискають, при тому у нас їх набагато менше ніж в західних каїнах, якщо їх не лупцювати ніхто й слідкувати за тими прайдами не буде крім них самих.
показати весь коментар
30.07.2021 16:37 Відповісти
Ага. Дитяча порнографія прийшла з Заходу, паради протиприродних лгбт також звідти. Не дарма їх "заливає", -- це Божа кара.
показати весь коментар
01.08.2021 10:41 Відповісти
Ну что этим радикалам до ЛГБТ? Какого они цепляются к этим людям? По-моему, эти бесноватые еще те извращенцы.
показати весь коментар
30.07.2021 16:38 Відповісти
На фото реально видно что радикалы это геи! )Одежды сдирают с них, за фалическмй шланг они бьются, один мегарадикал вообще раком стоит аж трусы видно.)) Девочки вы там поаккуратней бока с полицией трите)
Не надо быть псианалитиком, чтобы расшифровать яркий символизм этих потешных драчек)
показати весь коментар
30.07.2021 16:51 Відповісти
Постебешся, когда твоему ребенку в школе начнут расказывать, что пися в попу это освобождение от рабства.
показати весь коментар
30.07.2021 18:50 Відповісти
Походу, тебя уже "освободили"😀
показати весь коментар
31.07.2021 04:02 Відповісти
Полезные идиоты(ниционалисты) как всегда на месте.
показати весь коментар
30.07.2021 17:06 Відповісти
это профессиональные националисты. Возглавляются врагами Украины, для дискредетации идей национализма.
показати весь коментар
30.07.2021 18:15 Відповісти
интересные радикалы в Украине. с пятой колонной не борются, с московсим партриархатом тоже. а борются с геями.. Карл, с геями!!! видно чуют, что их жопы в опасности
показати весь коментар
30.07.2021 17:06 Відповісти
Они же ради-калы!
Вот и опасаются.
показати весь коментар
30.07.2021 17:32 Відповісти
А чем вы лучше? Такие же извращенцы, как и русские. Фуууу.
показати весь коментар
30.07.2021 17:58 Відповісти
Так геи это и есть масковский патриархат
показати весь коментар
30.07.2021 18:15 Відповісти
Какие то 'спецефические' националисты: возбуждаются только на гей парады. На остальной беспредел им насрать. Вспомнилось шоу https://www.youtube.com/watch?v=IeNMRS-gpdk "Файна Юкрайна" с геями-националистами с Притулой в главной роли.
показати весь коментар
30.07.2021 17:07 Відповісти
На світі багато всякого свавілля, але ходити парадами збоченцям -- це вже свавілля проти природи, тим паче рекламувати з цього нову страшну "моду" та принаджувати молодих людей. Раніше такий виродок, усвідомивши свою суть, кінчав самогубством.
показати весь коментар
01.08.2021 10:53 Відповісти
За свою їсторію людство переживало різні крайнощі від Содома до інквізиції. Кожна з цих суспільнх моделей мала свої недоліки. Ми зараз десь посередині. Як на мене, краще щоб геї не приховували свою орієнтацію. Ми ж всі хочемо знати з ким спілкуємось. А ваше бажання довести людину до самогубства немає нічого спільного ні з християнськими цінностями, ані з мораллю.
показати весь коментар
09.08.2021 10:20 Відповісти
Родители растерялись.
Как наказать ребенка, когда у него нашли журнал по БДСМ.
показати весь коментар
30.07.2021 17:32 Відповісти
Бритые чмырили мусоров. Потом к мусорам прибыла подмога в амуниции и начала чмырить бритых.
показати весь коментар
30.07.2021 17:38 Відповісти
Причем как всегда когда начался замес, все разом закричали на русском.
показати весь коментар
30.07.2021 17:40 Відповісти
Эти лгбт - тупиковая ветвь развития человечества. Выбраковка.
показати весь коментар
30.07.2021 17:59 Відповісти
Задумка иудоглобализаторов в том, чтобы они утащили в пески забвения множество доверчивого наивняка.
показати весь коментар
30.07.2021 18:33 Відповісти
Если человека побьют он будет старатся избегать повторной ситуации.Если их бьют и они опять приходят чтобы их побили , значит им это нравится Поэтому не нужно их охранять,не нужно никаких плакатов.Просто сообщили место в каком соберутся,пацаны прийдут наваляют и всем хорошо .
показати весь коментар
30.07.2021 18:19 Відповісти
Сорос двинул полчища ядовидой гомомервячины на печерские холмы, дабы сопроводить установление концлагерного режима телевизорным одобрямсом.
показати весь коментар
30.07.2021 18:31 Відповісти
Чувствуется Антонина Геращенко еще крепко сидит в кресле. Монастырский похоже за ней давно замужем.
показати весь коментар
30.07.2021 18:57 Відповісти
Лгбт пропаганда должна быть запрещена
показати весь коментар
30.07.2021 19:04 Відповісти
Почему? Какая вам разница?Вас же не целуют ))
показати весь коментар
30.07.2021 20:18 Відповісти
Ещё чего не хватало. Пропаганда лгбт - это пропаганда. ИЗвращения и вырождения. Поэтому она должна быть запрещена.
показати весь коментар
30.07.2021 22:14 Відповісти
Пропаганда - это то, что мотивирует человека на определенные действия. Их пропаганда как-то повлияла на вас?
показати весь коментар
30.07.2021 23:14 Відповісти
Повлияет... Коли до влади на зміну шавкам з кварталу прийдуть збоченці.
показати весь коментар
01.08.2021 10:58 Відповісти
Так -ЛГБТ - це сексуальне збочення !
Невже і інші сексуальні збочення - від зоофілії до дрочення з маструбацією - можна пропагувати та рекламувати ?
Так у нас має бути сексуальна свобода ...Так і займайтеся собі тихенько . Максимально - обговорення цих питань та фото/відео на специалізованих форумах та порносайтах . Вимога 18+ обов"язкова!
За пропаганду та рекламу сексуальний збоченнь - негайне затримання ! 1-й раз - штраф так 10-30 тис грн . 2-й раз -тюремний термін . 3-й раз суровіший тюремний термін. І т.д.
І ще - повинні підключитися "Рейвах-прайд" ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу - Цензор.НЕТ 369усіх конфесій і докладно пояснювати - що це великий гріх!
"Рейвах-прайд" ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу - Цензор.НЕТ 263
показати весь коментар
30.07.2021 23:18 Відповісти
А что по поводу "возлюбить ближнего"? Хуже религиозных фанатиков, только дубоголовые веруны. Которые не понимают суть веры, не следуют заветам зато избирательно дергают из Святого Писания нужные фразы, тактично забывая остальные.
показати весь коментар
31.07.2021 08:55 Відповісти
Однозначно.
показати весь коментар
30.07.2021 21:56 Відповісти
Сорос, Зеленский, Пинчук обустраивают дегенеративный геноцид как в свое время Троцкий и Каганович. Либерализм и коммунизм это маски иудоглобализации из одной мастерской.
показати весь коментар
30.07.2021 19:14 Відповісти
Завидно что-ли ?Ну, пусть как хочут так и живут, какое дело всем этим противникам до ЛГБТ?
Боятся совратиться?)))
показати весь коментар
30.07.2021 20:17 Відповісти
Кстати, а где были праворадикалы, когда недавно на крестный ход масковский патриархат завёз автобусы из рассеюшки с мордоровскими федерастами, или им удобно только местных топтать ?
показати весь коментар
30.07.2021 21:25 Відповісти
У нас є праворадикали? Це взагалі - хто?
показати весь коментар
30.07.2021 21:53 Відповісти
хз, в статье так написано
показати весь коментар
30.07.2021 23:31 Відповісти
Якщо нормальних людей, що виступають проти насильницької(!) пропаганди збочень тут називають радикалами(?), то хто ж тоді реальні провокатори під веселковими прапорами? Як їх називати?
показати весь коментар
30.07.2021 21:48 Відповісти
1 у радикалов на футболках не братэрство а братство-?,НА КАКОЙ КАНАЛ РАБОТАЕМ?
2 А против чего радужные потестовали ?
показати весь коментар
30.07.2021 22:22 Відповісти
У меня одного такое ощущение, что ЛГБТ-организации проплатили радикалам протесты, чтоб на их акцию обратили внимание? Ну, просто, если б на них всем было похрен, то про их "парад" никто бы и не узнал. А так - им внимание теперь и Украину заодно в глазах европейцев выставят дикой вравраской страной.
показати весь коментар
30.07.2021 23:13 Відповісти
особенно удивил усатый мент с мастюхой на руке ..кто его взял в мусарню ранше отбор хоть какой то был ша всех сочуствущих берут
показати весь коментар
30.07.2021 23:24 Відповісти
латентных раздражают вышедшие из шкафа.
показати весь коментар
31.07.2021 01:34 Відповісти
В Украине уже установлены европейские зарплаты и пенсии. Коррупция подолана, дороги шикарные. Протестовать уже нет против чего, за передасов взялись.
показати весь коментар
31.07.2021 09:12 Відповісти
Ряженые против ряженых! Кто и для кого и зачем устраивает этот спектакль? Скорее всего, чтоб лгбт не выходили на парады. Так как там были только ряженые..
показати весь коментар
31.07.2021 11:53 Відповісти
Гомодрилы от жира бесятся...лекарство кукурузный качан в одно место и кирка в шахте.
показати весь коментар
31.07.2021 12:44 Відповісти
ТАК Я НИКАК НЕ МОГУ ПОНЯТЬ - НАШЕ ГОСУДАРСТВО ЗА ПИДИРАЦЕВ ИЛИ ПРОТИВ ПИДИРАЦЕВ? КТО РАЗЪЯСНИТ ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ?
показати весь коментар
31.07.2021 18:22 Відповісти
а ты то сам как думаешь - кем лучше быть - клоуном у пидирацев или пидирацем у клоунов??? вопрос очень философский из серии - быть или не быть? я склоняюсь к тому что клоуны и пидирацы являют собой одиннарот!
показати весь коментар
31.07.2021 22:07 Відповісти
Ага. И Хренло Обнуленное мычело что мы одиннарот - то есть оно признало что его нарот пидирацы.
показати весь коментар
01.08.2021 16:22 Відповісти
"Рейвах-прайд" ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу - Цензор.НЕТ 2602
показати весь коментар
31.07.2021 23:10 Відповісти
уха-ха ****** начали приставать к палицейским.... еле отбились хлопцы.... наградить бы
показати весь коментар
01.08.2021 06:57 Відповісти
Під час пандемії непогано вміти заробляти швидкі гроші.
https://fakeoff.org/backstage/dugin-arestovich-i-korchinskiy-tri-bogatyrya-golubogo-evraziyskogo-spetsnaza-gru-rf Дугин, Арестович и Корчинский - три богатыря голубого евразийского спецназа ГРУ РФ.
"Рейвах-прайд" ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу - Цензор.НЕТ 768
показати весь коментар
01.08.2021 10:41 Відповісти
ЛГБТ турбує зовсім не секс. Секс їм до дупи. Вони виходять на паради, щоб заявити про свою партію, яку хочуть в майбутньому ввести в парламент і зробити сексуальну революцію, про яку заявляли ще більшовики.
показати весь коментар
01.08.2021 11:09 Відповісти
Саме цікаве,що до їх порваних срак або зализаних піхв нема нікому діла...так лізуть і лізуть-це очманілі так,своїми геніталіями прикривають ,,обман і брехню,беззаконня і безпрєдел нинішньої влади,крадійство,зраду і свавілля тих, хто повинен нас захищати.....хай хоч одне кінчене розкаже ,чому воно вийшло,коли у України скільки загроз....
показати весь коментар
01.08.2021 22:56 Відповісти
А ще ті,що питають,а де ж праворадикали-там де ви їх вибрали-в парламенті,сн,президенти.....нажаль, в окопах їх найбільше.
показати весь коментар
01.08.2021 23:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 