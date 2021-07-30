Авіакомпанія "Українські вертольоти" звернулася в ОП з пропозицією допомогти Туреччині гасити лісові пожежі. ФОТОрепортаж

У зверненні йдеться про готовність залучити до гасіння мастшабних пожеж у Туреччині на безоплатній основі чотири багатоцільові модернізовані вертольоти Мі-8 з екіпажами, здатними працювати вдень і вночі в будь-яку погоду для пошуку і безпосереднього гасіння пожеж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія "Українські вертольоти" вперше серед авіакомпаній європейських країн впровадила новий вид спеціалізованих операцій з пожежогасіння вночі в гірських умовах і отримала відповідний сертифікат Державної авіаційної служби України. Наші вертольоти-трансформери вже багато років виконують найскладніші завдання в миротворчих місіях ООН і гуманітарних операціях. Серед інших унікальних особливостей модернізованих вертольотів компанії - можливість гасіння пожеж не тільки вдень, але і вночі, не тільки на рівнинах, але і в горах, куди не може добратися інша техніка. Це можливо завдяки новітньому обладнанню та високопрофесійним і досвідченим бригадам пілотів і рятувальників", - йдеться в зверненні, підписаному головою правління - генеральним директором авіакомпанії Володимиром Ткаченком.

Авіакомпанія пропонує залучити до гуманітарної місії три вертольоти в конфігурації для пожежогасіння і один вертоліт в конфігурації як для пожежогасіння, так і для аеромедичної, реанімаційної евакуації з проведенням медичних заходів на борту вертольота, для надання допомоги постраждалим, в тому числі, які постраждали з опіками.

Вертольоти і екіпажі готові до виконання перельоту до Туреччини.

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