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Авіакомпанія "Українські вертольоти" звернулася в ОП з пропозицією допомогти Туреччині гасити лісові пожежі. ФОТОрепортаж

У зверненні йдеться про готовність залучити до гасіння мастшабних пожеж у Туреччині на безоплатній основі чотири багатоцільові модернізовані вертольоти Мі-8 з екіпажами, здатними працювати вдень і вночі в будь-яку погоду для пошуку і безпосереднього гасіння пожеж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія "Українські вертольоти" вперше серед авіакомпаній європейських країн впровадила новий вид спеціалізованих операцій з пожежогасіння вночі в гірських умовах і отримала відповідний сертифікат Державної авіаційної служби України. Наші вертольоти-трансформери вже багато років виконують найскладніші завдання в миротворчих місіях ООН і гуманітарних операціях. Серед інших унікальних особливостей модернізованих вертольотів компанії - можливість гасіння пожеж не тільки вдень, але і вночі, не тільки на рівнинах, але і в горах, куди не може добратися інша техніка. Це можливо завдяки новітньому обладнанню та високопрофесійним і досвідченим бригадам пілотів і рятувальників", - йдеться в зверненні, підписаному головою правління - генеральним директором авіакомпанії Володимиром Ткаченком.

Авіакомпанія пропонує залучити до гуманітарної місії три вертольоти в конфігурації для пожежогасіння і один вертоліт в конфігурації як для пожежогасіння, так і для аеромедичної, реанімаційної евакуації з проведенням медичних заходів на борту вертольота, для надання допомоги постраждалим, в тому числі, які постраждали з опіками.

Вертольоти і екіпажі готові до виконання перельоту до Туреччини.

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Авіакомпанія Українські вертольоти звернулася в ОП з пропозицією допомогти Туреччині гасити лісові пожежі 01
Авіакомпанія Українські вертольоти звернулася в ОП з пропозицією допомогти Туреччині гасити лісові пожежі 02
Авіакомпанія Українські вертольоти звернулася в ОП з пропозицією допомогти Туреччині гасити лісові пожежі 03
Авіакомпанія Українські вертольоти звернулася в ОП з пропозицією допомогти Туреччині гасити лісові пожежі 04
Авіакомпанія Українські вертольоти звернулася в ОП з пропозицією допомогти Туреччині гасити лісові пожежі 05

Автор: 

пожежа (4365) Туреччина (3636) вертоліт (885)


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Топ коментарі
+3
А в 2014 году эта авиакомпания не обращалась с предложением помочь армии?
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30.07.2021 16:52 Відповісти
+2
Та тут даже речи нет. Канечно помочь!!! Каждое дерево, каждый зеленый СПАСЕННЫЙ клочек земли имеет значение.... в масштабах планеты, по имени Земля. И наработка навыков тушения и опыт налетов ТОЖЕ!!!!
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30.07.2021 16:47 Відповісти
+2
Рашмондам не поможем а туркам нашим союзникам да.
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30.07.2021 16:48 Відповісти
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Та тут даже речи нет. Канечно помочь!!! Каждое дерево, каждый зеленый СПАСЕННЫЙ клочек земли имеет значение.... в масштабах планеты, по имени Земля. И наработка навыков тушения и опыт налетов ТОЖЕ!!!!
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30.07.2021 16:47 Відповісти
Точно, медленно поворачиваемся, давно уже было пора подсуетиться МИДу и помочь туркам. И свои бы опыта набрались, такое у каждого может случиться
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30.07.2021 16:49 Відповісти
Вы думаете частная компания будет это делать бесплатно? Сочувствие турецкому народу?
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30.07.2021 16:54 Відповісти
Рашмондам не поможем а туркам нашим союзникам да.
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30.07.2021 16:48 Відповісти
враг моего врага-мой друг...
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30.07.2021 16:51 Відповісти
А в 2014 году эта авиакомпания не обращалась с предложением помочь армии?
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30.07.2021 16:52 Відповісти
Я про них і після 2014 не чув. Коли в нас пожежі були.
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30.07.2021 16:59 Відповісти
Потому что они в Африке на контрактах ООН работают..
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30.07.2021 17:04 Відповісти
будет. Вы понимаете какая это будет реклама "Украинских вертолетов" что они умеют и могут это сделать качественно и быстро.
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30.07.2021 17:14 Відповісти
Турция наш стратегический партнер и союзник, а наш гарант послал им аж 1 самолёт и выразил озабоченность.
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30.07.2021 17:32 Відповісти
Эммм... Частная компания? Обращается в ОП? Для чего?
Обратитесь сразу к властям Турции, что готовы помочь, тем более если на безвозмездной основе.
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30.07.2021 19:39 Відповісти
Если без разрешения офиса президента, то это будет уже не украинская компания?
С чего частная компания должна помогать обязательно от имени государства?
И для чего им на это разрешение именно Офиса президента? Не МЧС там, не МИДа, а именно ОП?

Ну то есть. В селе горит пожар. Пожарная команда обращается в сельсовет, с предложением, чтобы помочь. Чтобы не просто помочь, а именно как от сельсовета помочь. И ждать разрешения, чтобы выехать? Хотя вам, видимо, этого не понять.
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30.07.2021 20:18 Відповісти
И что с того? Давно это у нас частным фирмам запрещено работать с другими государствами?
Хотите помочь - помогайте тем, у кого горит, при чём тут ОП вообще?
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30.07.2021 23:42 Відповісти
 
 