Рейдовий тральщик "Генічеськ" і ракетний катер "Прилуки" ВМС України спустили на воду після ремонту на Миколаївському суднобудівному заводі, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 липня, на Миколаївському суднобудівному заводі спустили на воду після докового ремонту рейдовий тральник "Генічеськ" і ракетний катер "Прилуки" Військово-морських сил ЗС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

За три місяці фахівці підприємства відновлювали зовнішню обшивку, гвинто-рульовий комплекс, силові установки, механізми тощо.

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"Ремонт військових кораблів відбувся в рамках контракту з Міністерством оборони України, всі роботи завершено в обумовлені терміни", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що "Генічеськ" і "Прилуки" зайшли в акваторію МСЗ 1 квітня поточного року. Для того, щоб рейдовий тральник і ракетний катер потрапили туди, у Миколаєві тимчасово розвели три мости.