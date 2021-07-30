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Рейдовий тральщик "Генічеськ" і ракетний катер "Прилуки" ВМС України спустили на воду після ремонту на Миколаївському суднобудівному заводі, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 липня, на Миколаївському суднобудівному заводі спустили на воду після докового ремонту рейдовий тральник "Генічеськ" і ракетний катер "Прилуки" Військово-морських сил ЗС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Рейдовий тральщик Генічеськ і ракетний катер Прилуки ВМС України спустили на воду після ремонту на Миколаївському суднобудівному заводі, - Укроборонпром 01

За три місяці фахівці підприємства відновлювали зовнішню обшивку, гвинто-рульовий комплекс, силові установки, механізми тощо.

Рейдовий тральщик Генічеськ і ракетний катер Прилуки ВМС України спустили на воду після ремонту на Миколаївському суднобудівному заводі, - Укроборонпром 02

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Рейдовий тральщик Генічеськ і ракетний катер Прилуки ВМС України спустили на воду після ремонту на Миколаївському суднобудівному заводі, - Укроборонпром 03

"Ремонт військових кораблів відбувся в рамках контракту з Міністерством оборони України, всі роботи завершено в обумовлені терміни", - сказано в повідомленні.

Рейдовий тральщик Генічеськ і ракетний катер Прилуки ВМС України спустили на воду після ремонту на Миколаївському суднобудівному заводі, - Укроборонпром 04

Нагадаємо, що "Генічеськ" і "Прилуки" зайшли в акваторію МСЗ 1 квітня поточного року. Для того, щоб рейдовий тральник і ракетний катер потрапили туди, у Миколаєві тимчасово розвели три мости.

Автор: 

ВМС (1409) корабель (1618) Миколаїв (1822) оборона (4856) Укроборонпром (1741)


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Топ коментарі
+5
Если принять во внимание, что потерпевший вiслюк - это проект "янукович-2", то всё становится на свои места...
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30.07.2021 17:28 Відповісти
+4
ЗЕля создает "смехомоскитный" флот. За два года не поставлены в строй ни одного ратетонесущего катера, способного бороться с крупными надводными целями. Зеля заглядывает в глаза ХУ_ЛУ.
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30.07.2021 17:01 Відповісти
+3
Строил москиный флот еще Порошенко.
Все катера выпущенные на Ленинской кузне являются речными.
Т.е., практически не пригодны к действиям на море.
Почему молчали все украинские адмиралы?
Видимо свой кошелек ближе чем государственный флот.
Наше спасение это ракетные катера, вооруженные ракетами дальнего боя.
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30.07.2021 18:15 Відповісти
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ЗЕля создает "смехомоскитный" флот. За два года не поставлены в строй ни одного ратетонесущего катера, способного бороться с крупными надводными целями. Зеля заглядывает в глаза ХУ_ЛУ.
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30.07.2021 17:01 Відповісти
Если принять во внимание, что потерпевший вiслюк - это проект "янукович-2", то всё становится на свои места...
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30.07.2021 17:28 Відповісти
Ракетний катер Прилуки найбільш боєздатна одиниця ВМСУ, він найбільш швидкісний зі всього що є у складі ВМСУ -43 вузли, має потужне артилерійське озброєння, але немає протикорабельних ракет. Оскільки ремонт ракетного катера закінчився, а ПКР Нептун так і не з'явились на катері, можна сказати що ПКР Нептун досі не доведено до бойового зразка і по суті ПКР Нептун це сира розробка яку ще 10-15 років будуть доводити до бойової системи. Потрібно озброїти РК Прилуки нормальними західними протикорабельними ракетами західного виробництва!
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30.07.2021 17:45 Відповісти
Скажи нам о ідіоте, а що, в ДОЗ було прописано модернізація катера "Прилуки", та переозброєння його ПКР "Нептун"?!!!
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30.07.2021 19:47 Відповісти
В тім то і проблема що не було модернізації катера. ПКР в нас ніби є, а модернізація РАКЕТНОГО катера під ПКР не прописана, бо ПКР по суті немає, а є лише макети для виставок! Які комплекси ПКР мали бути в першу чергу розроблені і прийняті на озброєння? Повітряного і морського базування, бо в нас є носії для цих ракет! А що зробив порошенко? Зробив найбільшу дурню яку тільки можна було зробити - почав будувати колісний комплекс ПКР з нуля! Це свідома зрада та саботаж оборони України!
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30.07.2021 20:11 Відповісти
Трускавец, не?
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30.07.2021 20:15 Відповісти
Дібіл, а нагадай всим, яка ширина Чорного моря, і яка дальність ураження ПКР?
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30.07.2021 22:04 Відповісти
Так гавнокосандувач поставив на паузу нептуна,а його морського варіанту ще й не розпочинали розробляти, куди ж його в план модернізації вставляти?
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31.07.2021 21:17 Відповісти
Строил москиный флот еще Порошенко.
Все катера выпущенные на Ленинской кузне являются речными.
Т.е., практически не пригодны к действиям на море.
Почему молчали все украинские адмиралы?
Видимо свой кошелек ближе чем государственный флот.
Наше спасение это ракетные катера, вооруженные ракетами дальнего боя.
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30.07.2021 18:15 Відповісти
Откуда инфа про речные катера? Раша тв подсказало?
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30.07.2021 18:43 Відповісти
Посмотрите ТТХ катеров выпущенных "...Кузней".
"БК-01,02,03,04,05,06,07",
а также "БДШК «Кентавр»".
С осадкой 1 м при 4 баллах будет подводная лодка, а не корабль.
Что-то похожее на корабли мы получаем пока от американцев.
Своего, даже похожего мы не можем делать.
Англичане вроде предложили, но пока не понятная ситуация.
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31.07.2021 20:36 Відповісти
Отчасти согласен. Помнится стая рашистских парохедов и еропланов гонялась за двумя "Гюрза-М" и если бы не буксир (который бросить не могли), от отсосали бы кацапы. Действительно мы уже не можем строить нормальные корабли. Государство не заботится о развитии науки и машиностроения, потому как деньги красть там сложнее, куда как проще лохам дороги строить! Нет ума, строй дома!
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31.07.2021 23:37 Відповісти
Лапоть тебя спасет интоксикация
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30.07.2021 20:14 Відповісти
Надо было проект порошенко продолжить. Бронированные артиллерийские катера. Шобы москали боялись.
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31.07.2021 12:56 Відповісти
 
 