Рейдовий тральщик "Генічеськ" і ракетний катер "Прилуки" ВМС України спустили на воду після ремонту на Миколаївському суднобудівному заводі, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж
Сьогодні, 30 липня, на Миколаївському суднобудівному заводі спустили на воду після докового ремонту рейдовий тральник "Генічеськ" і ракетний катер "Прилуки" Військово-морських сил ЗС України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
За три місяці фахівці підприємства відновлювали зовнішню обшивку, гвинто-рульовий комплекс, силові установки, механізми тощо.
"Ремонт військових кораблів відбувся в рамках контракту з Міністерством оборони України, всі роботи завершено в обумовлені терміни", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що "Генічеськ" і "Прилуки" зайшли в акваторію МСЗ 1 квітня поточного року. Для того, щоб рейдовий тральник і ракетний катер потрапили туди, у Миколаєві тимчасово розвели три мости.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все катера выпущенные на Ленинской кузне являются речными.
Т.е., практически не пригодны к действиям на море.
Почему молчали все украинские адмиралы?
Видимо свой кошелек ближе чем государственный флот.
Наше спасение это ракетные катера, вооруженные ракетами дальнего боя.
"БК-01,02,03,04,05,06,07",
а также "БДШК «Кентавр»".
С осадкой 1 м при 4 баллах будет подводная лодка, а не корабль.
Что-то похожее на корабли мы получаем пока от американцев.
Своего, даже похожего мы не можем делать.
Англичане вроде предложили, но пока не понятная ситуация.