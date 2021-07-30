Прикордонники і військовослужбовці провели навчання в Азовському морі. ФОТОрепортаж

Минулої ночі в Азовському морі відбулися тактичні навчання складових Об'єднаних Сил.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Корабельно-катерний склад Маріупольського загону Морської охорони та підрозділи Військово-Морських Сил ЗСУ відпрацювали злагодженість спільних дій із протидесантної оборони узбережжя Азовського моря.

Вночі кораблі та катери Морської охорони вийшли в море для відпрацювання бойових маневрів. Вони були розділені на тактичні групи. Одні забезпечували безпеку судноплавства, закриваючи райони проведення стрільб, обстежували прибережні води для убезпечення рибалок-любителів від випадкового потрапляння в зону висадки десанту. Інші доставляли штурмові підрозділи до берега і надавали вогневу підтримку з моря.

Під час артилерійських стрільб кораблі Морської охорони відпрацювали попереджувальну стрільбу по судну-порушнику, ураження надводної цілі та ліквідацію плавучої міни.

Під час прибуття до місця проведення стрільб, спостережна вахта кораблів Морської охорони зафіксувала наближення корабля Берегової охорони прикордонслужби ФСБ РФ. Зважаючи на часті провокації росіян в акваторії Азова, учасники навчань були готові реагувати на зміни в обстановці, але "недружні сусіди" лягли в дрейф та стежили з відстані близько 6 морських миль.

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