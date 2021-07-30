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Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ "РейвахПрайд". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля будівлі Офісу президента проходить ЛГБТ-прайд у форматі рейву. Організатори акції таким чином вирішили підтримати ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники акції висунули такі вимоги:

  • Ухвалення законопроєкту №5488 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації"
  • Реформа поліції, прокуратури та судової системи.
  • Розслідування нападів радикалів на ЛГБТ + і феміністські заходи, активісток і організації.
  • Розслідування неправомірних рейдів у заклади електронної сцени столиці і жорстоких неправомірних затримань культурних діячів.
  • Створення безпечних і сприятливих умов для розвитку електронної сцени в Україні.

Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 01
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 02
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 03
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 04
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 05
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 06
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 07
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 08

Читайте також: "Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 09
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 10
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 11
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 12
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 13
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 14
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 15
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 16
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 17
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 18

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Рейвах-прайд" ЛГБТ під Офісом Президента: затримання і застосування сльозогінного газу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 19
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 20
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 21
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 22

Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 23
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 24
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 25
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 26
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 27

Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 28
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 29

Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 30
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 31
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 32
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 33
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 34

Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 35
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 36
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 37
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 38
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ РейвахПрайд 39

Нагадуємо, сьогодні на Банковій відбулися сутички між поліцією і правими радикалами, які вийшли проти учасників ЛГБТ-акції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. На двох осіб складено адмінпротоколи за дрібне хуліганство.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Київ (19795) ЛГБТ-спільнота (270) Богачук Олег (1457) Офіс Президента (2034)


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Топ коментарі
+24
Свій до свого по своє.
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30.07.2021 19:08 Відповісти
+18
https://censor.net/ru/user/394174 - это неправильно конечно, что Владимир Александрович не присоединился к компании

Как вышел в большие начальники, так начал сторонится свою тусовку..
- неправильно это..

Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ "РейвахПрайд" - Цензор.НЕТ 8411
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30.07.2021 19:14 Відповісти
+13
будущие министры и чиновники Зе команды ?
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30.07.2021 19:08 Відповісти
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отнюдь девять-двадцать
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30.07.2021 20:29 Відповісти
три - пятнадцать....
знал, шо ты у нас не по цифрам - белка по дуплу )))
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30.07.2021 20:32 Відповісти
спили мушку - крошка ...
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30.07.2021 20:35 Відповісти
крошка у тебя в заднице - там же помидорные шкурки
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30.07.2021 20:36 Відповісти
а теперь , не снимая засраных штанов скажи с какого беса ты пристал?
тебя хунвейбины зацепили? перепостисть?https://www.youtube.com/watch?v=9**********
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30.07.2021 20:35 Відповісти
ты на бензине или на моменте ?
кто к кому пристал ?
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30.07.2021 20:45 Відповісти
так у тебя еще и склероз?
ты под мой комент отписался, не я под твой - поскролай, не ленись...
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30.07.2021 20:55 Відповісти
https://cs9.pikabu.ru/images/previews_comm/2018-06_4/1529522203159895765.jpg как то так
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30.07.2021 21:22 Відповісти
"Изощрённые мутации
Широта дебилизации
Диктатура вырождения..."
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30.07.2021 19:52 Відповісти
Скоро педофилы и зоофилы потребуют прав... позор человечества.. последнее время..
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30.07.2021 19:58 Відповісти
скоро такие как ты не будут обращать внимания))) это называется толерантность. они имеют права такие как и ты
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30.07.2021 21:16 Відповісти
содом и гоморра.......дальше сами знаете чем закончилось
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30.07.2021 20:05 Відповісти
Мой банк в Германии ***** окрасился в цвета ЛГБТ...
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30.07.2021 20:08 Відповісти
Музычка скромно умалчивает, чего хотят ********* и лесбиянки.
Законопроект 5488 обмежує свободу слова та запроваджує ув'язнення від 5 до 8 років за несприйняття пропаганди збочень ЛГБТ.
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30.07.2021 20:24 Відповісти
youtube.com/watch?v=Sh_DK0rVh_Y
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30.07.2021 20:28 Відповісти
Наконец сотрудники администрации вышли на улицу.
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30.07.2021 20:34 Відповісти
Жесть какая то. Никакой скромности, сплошная похабщина. Где тут прекрасное? покажите мне! где! Не хочу никого обидеть, но есть же сотни способов не выглядеть вульгарно! О какой тут демократии речь а?Возле Офиса Зеленского в Киеве проходит акция ЛГБТ "РейвахПрайд" - Цензор.НЕТ 4252
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30.07.2021 21:00 Відповісти
о такой, что демократия - это когда при власти демократы
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30.07.2021 21:04 Відповісти
бардак.
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30.07.2021 21:09 Відповісти
тебе не нравится, кому то нравится)) я бы вот за оперное пение садил бы в тюрьму)))) но кому то оно нравится, пусть слушают
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30.07.2021 21:13 Відповісти
Вот голуби срут тебе на окно допустим? Тебе это не нравится. Ты что делаешь? Берешь метлу и вежливо их на юх на юх отправляешь!)
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30.07.2021 21:59 Відповісти
ну может ты и с метлой за голубями бегаешь а я окна просто мою)) в чем наша разница
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31.07.2021 06:15 Відповісти
Ну это по твоему сценарию ты окна моешь. Хотя, вряд ли бы ты пшикал на стаю голубей сидящей на твоем подоконнике) Там лишь ведро води поможет)
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31.07.2021 16:13 Відповісти
лесбіянки на порносайтах (25-)- це прекрасно...
все інше -"на любителя"
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31.07.2021 13:24 Відповісти
а почему менты не по форме одеты, если уж пришли?
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30.07.2021 21:06 Відповісти
вот если бы наше быковатое стадо не обращало внимание на педиков то и парадов было бы меньше)) а так интересно когда бык бежит на красную тряпку))
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30.07.2021 21:11 Відповісти
Ну что хочу сказать, хотите быть в ЕС, будте толерантны
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30.07.2021 21:13 Відповісти
Підоры к ****** в гости пришли а его нет.
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30.07.2021 21:13 Відповісти
Ну хоть музыка у них годная там играет. Что-то похожее на Crossbreed, Hardstep и/или Hard Trance.
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30.07.2021 21:37 Відповісти
Что это за кислотники одноклеточные ? Тупо под кайфом или с больной психикой .
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30.07.2021 22:51 Відповісти
Гавно месы и любители устриц ))))
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30.07.2021 22:52 Відповісти
ЗЕленский ихний бох 🤔
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31.07.2021 00:35 Відповісти
Даже визиты клоуна так не освещают как сборища пидаросов и лесби Видать хорошо заплатили журналистам.
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31.07.2021 00:45 Відповісти
вот он настоящий рух "проти капітуляції". маски сброшены.
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31.07.2021 01:08 Відповісти
Все до единого кто зашел и оставил здесь коммент озабочены так или иначе темами однополого секса. Все эти борцы с гомиками безусловно латентые гомосексуалисты. Более даже озабоченные чем молодежь на рейве. Это настолько очевидно что даде не смешно.
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31.07.2021 07:31 Відповісти
6. В останні часи будуть порушені і людські відносини, ненависть і ворожнеча будуть керувати світом, і підніметься рука кожного понад руку свого ближнього (Зах. 14,13).Брати будуть вбивати братів, батьки будуть вбивати своїх дітей, зі світанку до заходу сонця будуть вони вбивати один одного (Ен. 100,1.2).Честь буде ПЕРЕТВОРЕНА в ганьбУ, сила - в приниження, краса - в потворність. Скромний стане заздрісником і пристрасть оволодіє людиною, яка колись була спокійною ((2 Вар. 48,31-37).
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31.07.2021 13:42 Відповісти
А чего то хотели светло-синие и розовые понять не могу.
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31.07.2021 07:38 Відповісти
Блин, генофонд какой-то худосочно-дистрофичный, хотя бы потомства не дали.
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31.07.2021 08:19 Відповісти
цікаво.. Байден відновив встановлення туалетів для "осіб третього роду" в аеропортах америки,зупинене Трампом?
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31.07.2021 13:28 Відповісти
нах такие евроценности
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31.07.2021 11:33 Відповісти
ФРІК-ПРАЙД
Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ "РейвахПрайд" - Цензор.НЕТ 5156
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31.07.2021 13:29 Відповісти
Чо там, зелебубоньки хоч підтримали своїх? Хоча ні, зезрадники це не геї, а пі...
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31.07.2021 18:44 Відповісти
Саме цікаве,що до їх порваних срак або зализаних піхв нема нікому діла...так лізуть і лізуть-це очманілі так,своїми геніталіями прикривають ,,обман і брехню,беззаконня і безпрєдел нинішньої влади,крадійство,зраду і свавілля тих, хто повинен нас захищати.....хай хоч одне кінчене розкаже ,чому воно вийшло,коли у України скільки загроз....
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01.08.2021 22:48 Відповісти
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