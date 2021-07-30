Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ "РейвахПрайд". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві біля будівлі Офісу президента проходить ЛГБТ-прайд у форматі рейву. Організатори акції таким чином вирішили підтримати ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Учасники акції висунули такі вимоги:
- Ухвалення законопроєкту №5488 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації"
- Реформа поліції, прокуратури та судової системи.
- Розслідування нападів радикалів на ЛГБТ + і феміністські заходи, активісток і організації.
- Розслідування неправомірних рейдів у заклади електронної сцени столиці і жорстоких неправомірних затримань культурних діячів.
- Створення безпечних і сприятливих умов для розвитку електронної сцени в Україні.
Нагадуємо, сьогодні на Банковій відбулися сутички між поліцією і правими радикалами, які вийшли проти учасників ЛГБТ-акції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. На двох осіб складено адмінпротоколи за дрібне хуліганство.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+24 віктор федорович #394174
показати весь коментар30.07.2021 19:08 Відповісти Посилання
+18 Volodymyr Volodymyr #490180
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+13 Oleg Mamont
показати весь коментар30.07.2021 19:08 Відповісти Посилання
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знал, шо ты у нас не по цифрам - белка по дуплу )))
тебя хунвейбины зацепили? перепостисть?https://www.youtube.com/watch?v=9**********
кто к кому пристал ?
ты под мой комент отписался, не я под твой - поскролай, не ленись...
Широта дебилизации
Диктатура вырождения..."
Законопроект 5488 обмежує свободу слова та запроваджує ув'язнення від 5 до 8 років за несприйняття пропаганди збочень ЛГБТ.
все інше -"на любителя"