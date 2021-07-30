Біля Офісу Зеленського у Києві відбувається акція ЛГБТ "РейвахПрайд". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля будівлі Офісу президента проходить ЛГБТ-прайд у форматі рейву. Організатори акції таким чином вирішили підтримати ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники акції висунули такі вимоги:

Ухвалення законопроєкту №5488 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації"

Реформа поліції, прокуратури та судової системи.

Розслідування нападів радикалів на ЛГБТ + і феміністські заходи, активісток і організації.

Розслідування неправомірних рейдів у заклади електронної сцени столиці і жорстоких неправомірних затримань культурних діячів.

Створення безпечних і сприятливих умов для розвитку електронної сцени в Україні.

















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Нагадуємо, сьогодні на Банковій відбулися сутички між поліцією і правими радикалами, які вийшли проти учасників ЛГБТ-акції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. На двох осіб складено адмінпротоколи за дрібне хуліганство.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ