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"Зрада прийшла звідки не чекали": в популярному ресторані Кам'янського на стенді окупований Крим віднесли до території РФ. ФОТО

У Кам'янському Дніпропетровської області в популярному ресторані "Navigator" на стенді з країнами окупований РФ Крим зобразили як частину Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Горсовет" із посиланням на пост у фейсбуці в групі "Чорний список магазинів і товарів Дніпра."

"Зрада прийшла звідки не чекали", - написано в повідомленні.

На фотографія чітко видно, до якої з країн віднесено територію окупованого Криму.

Зрада прийшла звідки не чекали: в популярному ресторані Камянського на стенді окупований Крим віднесли до території РФ 01
Зрада прийшла звідки не чекали: в популярному ресторані Камянського на стенді окупований Крим віднесли до території РФ 02

Автор: 

Дніпродзержинськ Кам’янське (61) Крим (14203) ресторани (337) Ян Осока (1495)


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Топ коментарі
+78
Карту порвать,
Ресторан спалить.
В назидание.... 👿
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31.07.2021 13:07 Відповісти
+29
Потрібно вилучати подібні заклади. А всі виручені від продажу на аукціоні кошти пускати у фонд визволення Криму.
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31.07.2021 13:04 Відповісти
+20
Это нормально, ведь пришла эпоха "Какая разница?"..
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31.07.2021 13:02 Відповісти
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Да это вообще не карта ,а кусок фанеры раскрашенный не уважающем себя и неграмотным художником от слова худо , там нет кучи стран , интересно выглядит обрезанная Белоруссия,как серпом по .., больше всех повезло Германии и Казахстану ,походу художник был казахстанский немец
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31.07.2021 13:54 Відповісти
Так і на сході не війна, а так.
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31.07.2021 14:23 Відповісти
Да пох что там на стене кабака а разливайка мусорская аношкина-медицинска в жилом доме с алкашней и водярой самопальной круглосуточно то не зрада а ?
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31.07.2021 14:16 Відповісти
Между 5-м и 4-м районами похлеще будет клоака
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31.07.2021 18:49 Відповісти
Выслать Сереже Стерненко, он быстренько сделает этот ресторан "популярным", а там и извинения пойдут.
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31.07.2021 14:25 Відповісти
Напишите пару "приятных" отзывов в гугл мепс или инсте, этим сепарам. Попортим им нервы вместе
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31.07.2021 14:28 Відповісти
наступна карта буде вже ссср......
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31.07.2021 15:02 Відповісти
Видно что ватноголовое руководство
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31.07.2021 15:32 Відповісти
Єто художественное произведение. оне художник, они так видят.
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31.07.2021 15:58 Відповісти
Готов скинуться на бензин. Сжечь нахрен гадюшник
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31.07.2021 16:24 Відповісти
карту малював розумово відсталий? Там навіть сама московія поділена на якісь незрозумілі куски.
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31.07.2021 16:26 Відповісти
надеюсь им писдов вставиил уже...
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31.07.2021 17:05 Відповісти
Вы даже не представляете,сколько тут (в Каменском ) ватников и кацапов
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31.07.2021 18:48 Відповісти
там вроде как и в крывыхрогах за совка химия была- турьма такая с особым режимом почти
свободным с проживанием не в камерах а в рабочих общагах то есть чел не сидел на зоне
а принудительно работал на какомто предприятии... то есть многие там же и оставались
жить в обчем биомусор со всего совка....
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01.08.2021 06:55 Відповісти
Кто это дерьмо вообще каралякал с парпшей, что за поцило?
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31.07.2021 20:04 Відповісти
Ось тут цій скотовні можна відгуків написати:
https://www.google.com/maps/place/Navihator/@48.5127665,34.4971436,11z/data=!4m11!1m2!2m1!1z0L3QsNCy0ZbQs9Cw0YLQvtGA!3m7!1s0x0:0xc9b289f1f404466!8m2!3d48.5127625!4d34.5933663!9m1!1b1!15sChLQvdCw0LLRltCz0LDRgtC-0YBaFCIS0L3QsNCy0ZbQs9Cw0YLQvtGAkgEKcmVzdGF1cmFudJoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VOSmJpMWhRbmxSUlJBQg
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31.07.2021 21:57 Відповісти
https://www.google.com/maps/place/Navihator/@48.5127665,34.4971436,11z/data=!4m9!1m2!2m1!1z0L3QsNCy0ZbQs9Cw0YLQvtGA!3m5!1s0x0:0xc9b289f1f404466!8m2!3d48.5127625!4d34.5933663!15sChLQvdCw0LLRltCz0LDRgtC-0YBaFCIS0L3QsNCy0ZbQs9Cw0YLQvtGAkgEKcmVzdGF1cmFudJoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VOSmJpMWhRbmxSUlJBQg
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31.07.2021 21:58 Відповісти
До Дніпра питань багато - вродє українське місто, а іноді таку ватну і сєпарську муть несе, Харків в цьому плані більш українське місто незважаючи на нащадків Адольфовіча
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31.07.2021 22:43 Відповісти
Так там и Одессы чёта нету...
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31.07.2021 23:59 Відповісти
Засратый кацапский кабак не должен больше существовать. Способы любые. Законные, раз- умеется. Там будет штаб кацапского Гестапо во время войны , приближающейся- в центре находится, скорей всего, и кухня для скотов здесь же, зубочистки, писсуары поблевать, то-сЁ... Ожидают визита местного Захарченко. Не дайте им дождаться.

Привык думать, что в Днепре Украинцев немало!
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01.08.2021 02:21 Відповісти
То что Крім РАБссиянский знают тока сами РАБссиянці обосранці с южно-осетинцами и Абхезами...
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01.08.2021 04:28 Відповісти
ОНИ КОПАЮТ ЯМУ, А МЫ ДОЛЖНЫ ИХ В НЕЁ ЗАКАПЫВАТЬ !)
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01.08.2021 06:32 Відповісти
огромный штраф должен навсегда отбивать охоту на такие провокации
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01.08.2021 06:39 Відповісти
І це на батьківщині Яроша!
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01.08.2021 06:39 Відповісти
Это реклама ресторана? Что сделали владельцу?
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01.08.2021 06:41 Відповісти
а сибирь чей??? место на стене не хватило???
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01.08.2021 06:50 Відповісти
Так а ничего что там Молдова показана в составе Украины, да и Ростов, и кусок Беларуси в раене Чернобыля-тоже
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01.08.2021 07:54 Відповісти
Власника ресторану-за задницю (компетенція СБУ) і після добрячої прочуханки і солідного штрафу відправити на ПМП до "кацапцького" Криму.
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01.08.2021 09:12 Відповісти
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