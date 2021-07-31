"Зрада прийшла звідки не чекали": в популярному ресторані Кам'янського на стенді окупований Крим віднесли до території РФ. ФОТО

У Кам'янському Дніпропетровської області в популярному ресторані "Navigator" на стенді з країнами окупований РФ Крим зобразили як частину Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Горсовет" із посиланням на пост у фейсбуці в групі "Чорний список магазинів і товарів Дніпра."

"Зрада прийшла звідки не чекали", - написано в повідомленні.

На фотографія чітко видно, до якої з країн віднесено територію окупованого Криму.



