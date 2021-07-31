"Зрада прийшла звідки не чекали": в популярному ресторані Кам'янського на стенді окупований Крим віднесли до території РФ. ФОТО
У Кам'янському Дніпропетровської області в популярному ресторані "Navigator" на стенді з країнами окупований РФ Крим зобразили як частину Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Горсовет" із посиланням на пост у фейсбуці в групі "Чорний список магазинів і товарів Дніпра."
"Зрада прийшла звідки не чекали", - написано в повідомленні.
На фотографія чітко видно, до якої з країн віднесено територію окупованого Криму.
Топ коментарі
+78 Алекс Мышкевич
показати весь коментар31.07.2021 13:07 Відповісти Посилання
+29 Ksenia VB
показати весь коментар31.07.2021 13:04 Відповісти Посилання
+20 Vasilij VG
показати весь коментар31.07.2021 13:02 Відповісти Посилання
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свободным с проживанием не в камерах а в рабочих общагах то есть чел не сидел на зоне
а принудительно работал на какомто предприятии... то есть многие там же и оставались
жить в обчем биомусор со всего совка....
https://www.google.com/maps/place/Navihator/@48.5127665,34.4971436,11z/data=!4m11!1m2!2m1!1z0L3QsNCy0ZbQs9Cw0YLQvtGA!3m7!1s0x0:0xc9b289f1f404466!8m2!3d48.5127625!4d34.5933663!9m1!1b1!15sChLQvdCw0LLRltCz0LDRgtC-0YBaFCIS0L3QsNCy0ZbQs9Cw0YLQvtGAkgEKcmVzdGF1cmFudJoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VOSmJpMWhRbmxSUlJBQg
Привык думать, что в Днепре Украинцев немало!