Радник глави ОП Милованов після удару в око від Данилюка. ФОТО ДНЯ
Увечері 30 липня між екссекретарем РНБО Олександром Данилюком і радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака Тимофієм Миловановим сталася бійка.
Як передає Цензор.НЕТ у соцмережах опублікували фото Милованова після інциденту.
Тимофій Милованов оприлюднив свою позицію за фактом конфлікту з екссекретарем РНБО Олександром Данилюком.
Топ коментарі
+100 Гыг с Вами
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+76 саша паламарчук
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+53 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар31.07.2021 18:56
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Воно-то зараховано з натяжкою, але треба переконливіше, чуєш ?