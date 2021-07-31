Радник глави ОП Милованов після удару в око від Данилюка. ФОТО ДНЯ

Увечері 30 липня між екссекретарем РНБО Олександром Данилюком і радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака Тимофієм Миловановим сталася бійка.

Як передає Цензор.НЕТ у соцмережах опублікували фото Милованова після інциденту.







Тимофій Милованов оприлюднив свою позицію за фактом конфлікту з екссекретарем РНБО Олександром Данилюком.