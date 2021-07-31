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Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька. ФОТОрепортаж

До річниці визволення Авдіївки в небо в бік окупованого Донецька підняли прапор України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців.

"До 7-ї річниці звільнення Авдіївки від російської окупації, представники громадської організації "Третя сила" спільно з небайдужими громадянами та військовослужбовцями окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, підняли в небо у бік Донецька державний прапор, аби підтримати українське населення, яке перебуває в тимчасовій окупації, і нагадати окупантам, що Донецьк - це Україна, що жовто-блакитний стяг ще замайорить над звільненим містом", - йдеться в повідомленні.

Український прапор підняли в небо на жовтих і блакитних повітряних кульках.

Також дивіться: Авдіївка залишається на передовій нашої боротьби з російською агресією, - Зеленський. ВIДЕО

Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька 01
Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька 02
Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька 03
Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко про річницю визволення Авдіївки: Це знакове місце для України. Спостерігаючи за тим, що відбувається тут, кожен українець віддав частинку свого серця. ВIДЕО

Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька 05
Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька 06
Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька 07
Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька 08

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Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька 10
Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька 11

Також читайте: Порошенко привіз в Авдіївку комплект відеорозвідки для 72-ї бригади. ФОТОрепортаж

Донецьк (946) прапор (482) Авдіївка (2342) 72 окрема механізована бригада (242)


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Топ коментарі
+32
Ви мене вибачте, але на мою думку краще, коли в сторону ворога летять не повітряні кульки з прапором, а реактивні снаряди.
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31.07.2021 21:03
+12
пока вместо Точек-У мы будем запускать на Донецк флаги - делов не будет
- а над флагом они надругаются, если выловят..
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31.07.2021 21:11
+10
В Беларуси боролись за свободу, даря цветочки мусорам. Ни к чему хорошему это не привело.
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31.07.2021 21:21
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Ви мене вибачте, але на мою думку краще, коли в сторону ворога летять не повітряні кульки з прапором, а реактивні снаряди.
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31.07.2021 21:03 Відповісти
с языка снял..
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31.07.2021 21:23 Відповісти
Тим быльше, гелый закынчиться ы прапор впаде на ворожу сторону. Ото вони по паплюжать наш прапор.
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31.07.2021 21:39 Відповісти
ФИТИШИЗДЫ! патомки Степана Биндера! И Кисы Варабьяненова!!
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31.07.2021 21:34 Відповісти
Алени думали БИММБА)) а тута типо флаг! алени попуститесь, дальше будет БІМБА!!!
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31.07.2021 21:41 Відповісти
абааю данєцьких такой тупой скот поискать+ не найти.....
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31.07.2021 21:43 Відповісти
Миру -- Мир! ...грубо говоря и фигурально выражаясь...
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31.07.2021 21:09 Відповісти
Какая хорошая идея.Надо из всех республик на Кремль запускать,каждую неделю,с руганью там сидящих.
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31.07.2021 21:10 Відповісти
Порошенко мочил в сортире фуфло рюсскае типа Гиркин нехило в Авдеевке...,Недавно Гиркин был в эфире Максима Калашникова..типа тоже подобного барана РАБссии...,цитата Гиркинда...Мы просрали Донбасс...украине просто повезло Порошенко стал президентом...
Рюсские кто у вас Президент?Джохар Дудаев или Кадыров?...быдло рюсскае...
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31.07.2021 21:11 Відповісти
пока вместо Точек-У мы будем запускать на Донецк флаги - делов не будет
- а над флагом они надругаются, если выловят..
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31.07.2021 21:11 Відповісти
Набридло платити пенсії ордловцям, набридло слати гуманітарку, набридло запускати в сторону ордли кульки та прапори.
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31.07.2021 21:13 Відповісти
Лаптеногие бараны...Возьмите ЧЕЧНЮ в третий раз...мож повезет...УКРАИНА вами БАРАНАМ не по зубам...
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31.07.2021 21:15 Відповісти
В Беларуси боролись за свободу, даря цветочки мусорам. Ни к чему хорошему это не привело.
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31.07.2021 21:21 Відповісти
у нас іх тоже єсть

Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 7787
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31.07.2021 21:33 Відповісти
То було б дуже добре. Але, на жаль, коли головнокомандувач - шмаркля, то лише мрії...
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31.07.2021 21:38 Відповісти
хороший букетик)
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01.08.2021 00:19 Відповісти
Лучше бы 100$ запустили - подумали в ОРДЛО.
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31.07.2021 21:24 Відповісти
Вот дураки. Бомбу надо было запустить. Там не с кем разговаривать.
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31.07.2021 21:24 Відповісти
Дурью маятся.
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31.07.2021 21:27 Відповісти
Файна Юкрейна,НАТО в кожну Хату,бурято-монголы РАБссии попросите Хана Батыя,верни нам Золотую Орду... и рюсскую Бороду ниже пояса....Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 2993
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31.07.2021 21:28 Відповісти
Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 1750Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 8814 адиннарот гврите? ну ну...
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31.07.2021 21:33 Відповісти
ДАРЕМНА ТРАТА СИЛ ТА ГРОШЕЙ .
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31.07.2021 21:35 Відповісти
Не думал, что такая страна дойдет до такого ДЕБИЛИЗМА.
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31.07.2021 21:36 Відповісти
Однажды в США был дебилом президентом Джимми Картер,а однажды в США был президентом крутой мужик из Калифорнии Рональд Рейган...,однажды в Украине был президентом тупой мужик Леонид Кучма сдавший "браццкой" РАБссии ВСЕ...и даже ядерный потенциал...А ОДНАЖДЫ ПРЕЗИДЕНТОМ СТАЛ ПЕТР ПОРОШЕНКО....,"""Обосравший Рабссию и Новороссию Путлера""",практически голыми руками...
цитата президента Литвы Дали Грибаускайте...
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31.07.2021 21:50 Відповісти
Надобраніч Панове Українці...а Дебилам Путлера чеченский член Кадырова в дупу...
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31.07.2021 21:53 Відповісти
"....с моей улицы, где я жила до переселения, 9 человек
умерли, но их родственники через "решал" получают пенсии в мирных
частях Украины на давно умерших людей. 7 лет Украина платит пенсии... мертвым
людям. И родня, получающая и платящая "решалам", живущая в ОРДЛО,
потирает ручки. Это у них называется -"доить хунту".

90% жителей ОРДЛО, даже тех, кто позиционирует себя,
как проукраинских, имеют в ОРДЛО "паспорт республики", паспорт
гражданина РФ, документы "республики", платят налоги "республики".
Это называется "мы выживаем".
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31.07.2021 21:58 Відповісти
А зачем?
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31.07.2021 22:04 Відповісти
жители Донецка расслабились забыли что такое Грады по среди города ложатся
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31.07.2021 22:12 Відповісти
жители Донецка не расслабились и помнят как помогали кадыровцам Грады заряжать, чтобы стрелять и по ДАПу и по Мариуполю и из своих жилых кварталов
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31.07.2021 22:18 Відповісти
Кадировці недовго стріляли, поки роздивилися, що до чого... А потім їхнє місце зайняли злиденні буряти.
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01.08.2021 09:31 Відповісти
Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 9745

Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 4254
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31.07.2021 22:17 Відповісти
це було б непогано, якщо пiсля прапору добре ще накрили градами блiндажi оркiв та колаборантiв.
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31.07.2021 22:20 Відповісти
лучше б хрен надувной с надписью пенсии отправили
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31.07.2021 23:04 Відповісти
Запускать надо ДРГ и партизанские соединения, и дроны для начала Землю предков, надо вернуть, не шариками, но, как часть наступательной операции и шарики сойдут! К шарикам можно прикрепить Зеленского, чтобы реально поучаствовал в Формула Штайнмайера! И с мирным население пообщался, и пример подал "зелёным" и "слугам народа", его избравшим!
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31.07.2021 23:04 Відповісти
ПРОСТИ, ДОНБАСС
Сергей Ирза
Прости, Донбасс, тебя не уберёг,
Но кто бы мог подумать на «своих» же…
Тебя на смерть сей «ближний» мой обрёк,
Скажи, он что, тобою был обижен?
Скажи, он что, обижен был он мной?
Прости, Донбасс, нас предали обоих -
Угроблен ты Кремлёвскою стеной,
И паранойей собственных изгоев!
Угроблен ты… - таков он «русский мир»,
Он, как нагрузка к ядерной головке,
Прости, Донбасс, нас продали за сыр,
Вонючий сыр в кремлёвской мышеловке!
07/06/2015
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31.07.2021 23:34 Відповісти
Хорошее стихотворение. Оно напечатано только в Украине или и в Израиле тоже?
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01.08.2021 10:27 Відповісти
Чому тут можна ставити тільки "подобається", що коли я хочу поставити дизлайк?
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01.08.2021 01:26 Відповісти
Несколько залпов ГРАДОВ по кацапам было бы намного ЛУЧШЕ!
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01.08.2021 02:48 Відповісти
за 7 лет сопротивление на оккупированных территориях организовать не смогли... зато флаг запустили в сторону Авдеевки... люди, окститесь от ереси, несущейся от украинской власти... замыливание глаз, ежедневная брехня, сопли, гнусавые обращения - может хватит?
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01.08.2021 06:08 Відповісти
А УКРАИНА С ПОМОЩЬЮ ВСЕХ ГРАЖДАН НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ДОСТАВЛЯТЬ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ НА СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ !!!???
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01.08.2021 06:38 Відповісти
Там вистачає помочі з усього світу, ще й по дві пенсії мають.
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01.08.2021 09:49 Відповісти
а байрактары когда вы начнете туда запускать.... идиоты!
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01.08.2021 14:57 Відповісти
 
 