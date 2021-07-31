Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька. ФОТОрепортаж
До річниці визволення Авдіївки в небо в бік окупованого Донецька підняли прапор України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців.
"До 7-ї річниці звільнення Авдіївки від російської окупації, представники громадської організації "Третя сила" спільно з небайдужими громадянами та військовослужбовцями окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, підняли в небо у бік Донецька державний прапор, аби підтримати українське населення, яке перебуває в тимчасовій окупації, і нагадати окупантам, що Донецьк - це Україна, що жовто-блакитний стяг ще замайорить над звільненим містом", - йдеться в повідомленні.
Український прапор підняли в небо на жовтих і блакитних повітряних кульках.
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Рюсские кто у вас Президент?Джохар Дудаев или Кадыров?...быдло рюсскае...
- а над флагом они надругаются, если выловят..
цитата президента Литвы Дали Грибаускайте...
умерли, но их родственники через "решал" получают пенсии в мирных
частях Украины на давно умерших людей. 7 лет Украина платит пенсии... мертвым
людям. И родня, получающая и платящая "решалам", живущая в ОРДЛО,
потирает ручки. Это у них называется -"доить хунту".
90% жителей ОРДЛО, даже тех, кто позиционирует себя,
как проукраинских, имеют в ОРДЛО "паспорт республики", паспорт
гражданина РФ, документы "республики", платят налоги "республики".
Это называется "мы выживаем".
Сергей Ирза
Прости, Донбасс, тебя не уберёг,
Но кто бы мог подумать на «своих» же…
Тебя на смерть сей «ближний» мой обрёк,
Скажи, он что, тобою был обижен?
Скажи, он что, обижен был он мной?
Прости, Донбасс, нас предали обоих -
Угроблен ты Кремлёвскою стеной,
И паранойей собственных изгоев!
Угроблен ты… - таков он «русский мир»,
Он, как нагрузка к ядерной головке,
Прости, Донбасс, нас продали за сыр,
Вонючий сыр в кремлёвской мышеловке!
07/06/2015