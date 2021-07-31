Прапор України запустили в небо з Авдіївки в бік окупованого Донецька. ФОТОрепортаж

До річниці визволення Авдіївки в небо в бік окупованого Донецька підняли прапор України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців.

"До 7-ї річниці звільнення Авдіївки від російської окупації, представники громадської організації "Третя сила" спільно з небайдужими громадянами та військовослужбовцями окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, підняли в небо у бік Донецька державний прапор, аби підтримати українське населення, яке перебуває в тимчасовій окупації, і нагадати окупантам, що Донецьк - це Україна, що жовто-блакитний стяг ще замайорить над звільненим містом", - йдеться в повідомленні.

Український прапор підняли в небо на жовтих і блакитних повітряних кульках.

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