"Провели бесіду. Адміністрація попросила вибачення". Ресторан у Кам'янському виправив карту з "російським" Кримом. ФОТО
У Кам'янському Дніпропетровської області в ресторані "Навігатор" виправили стенд із країнами, де окупований РФ Крим було зображено як частину Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на сторінці у фейсбуці керівник ГО "Брати по зброї" у Кам'янському Богдан Житнік.
"Відвідав зі своїми побратимами ресторан "Навігатор", у якому висіла карта з "російським" Кримом. Провели бесіду з адміністрацією ресторану. Ситуацію виправили.
Адміністрація закладу сьогодні попросила вибачення.
Крим був, є і залишиться УКРАЇНСЬКИМ!
Ми нікому не дозволимо зазіхати на суверенітет нашої держави, ми це доводили і доводимо на війні з росією.
Слава Україні!"
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