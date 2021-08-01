"Провели бесіду. Адміністрація попросила вибачення". Ресторан у Кам'янському виправив карту з "російським" Кримом. ФОТО

У Кам'янському Дніпропетровської області в ресторані "Навігатор" виправили стенд із країнами, де окупований РФ Крим було зображено як частину Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на сторінці у фейсбуці керівник ГО "Брати по зброї" у Кам'янському Богдан Житнік.

"Відвідав зі своїми побратимами ресторан "Навігатор", у якому висіла карта з "російським" Кримом. Провели бесіду з адміністрацією ресторану. Ситуацію виправили.

Адміністрація закладу сьогодні попросила вибачення.

Крим був, є і залишиться УКРАЇНСЬКИМ!

Ми нікому не дозволимо зазіхати на суверенітет нашої держави, ми це доводили і доводимо на війні з росією.

Слава Україні!"







Дивіться також: Кордон стерли: на офіційному сайті Олімпіади виправили карту України, тепер вона з Кримом. СКРИНШОТ