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"Провели бесіду. Адміністрація попросила вибачення". Ресторан у Кам'янському виправив карту з "російським" Кримом. ФОТО

У Кам'янському Дніпропетровської області в ресторані "Навігатор" виправили стенд із країнами, де окупований РФ Крим було зображено як частину Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на сторінці у фейсбуці керівник ГО "Брати по зброї" у Кам'янському Богдан Житнік.

"Відвідав зі своїми побратимами ресторан "Навігатор", у якому висіла карта з "російським" Кримом. Провели бесіду з адміністрацією ресторану. Ситуацію виправили.
Адміністрація закладу сьогодні попросила вибачення.
Крим був, є і залишиться УКРАЇНСЬКИМ!
Ми нікому не дозволимо зазіхати на суверенітет нашої держави, ми це доводили і доводимо на війні з росією.
Слава Україні!"

Провели бесіду. Адміністрація попросила вибачення. Ресторан у Камянському виправив карту з російським Кримом 01
Провели бесіду. Адміністрація попросила вибачення. Ресторан у Камянському виправив карту з російським Кримом 02
Провели бесіду. Адміністрація попросила вибачення. Ресторан у Камянському виправив карту з російським Кримом 03

Дивіться також: Кордон стерли: на офіційному сайті Олімпіади виправили карту України, тепер вона з Кримом. СКРИНШОТ

Автор: 

Дніпродзержинськ Кам’янське (61) Крим (14139) ресторани (334) карта (358) Ян Осока (1495)


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Топ коментарі
+27
Беседы мало. Надо бы сделать физическое замечание с применением подручных средств.
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01.08.2021 13:29
+25
"Провели беседу. Администрация извинилась": Ресторан в Каменском исправил карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 9872
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01.08.2021 13:30
+24
почему не принят закон, в котором подобное - считалось бы преступлением против государства
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01.08.2021 13:30
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Такую дебильную карту мог нарисовать только кацап
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01.08.2021 18:51 Відповісти
Логово роSSийской ваты!
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01.08.2021 18:52 Відповісти
К ****** сжечь,желаение херней подобной страдать пропадет навсегда
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01.08.2021 21:22 Відповісти
Крым вернули , осталось бесарабию Одессу вернуть . И малдованам Молдову.
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02.08.2021 08:13 Відповісти
бесіда- це спалений нах сарай "Навігатор"! Вони ж не просто так утнули цю гидоту...
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02.08.2021 09:45 Відповісти
вместо Рахи еще написать "404 - страна не найдена"
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02.08.2021 12:02 Відповісти
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