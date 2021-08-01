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Новини Фото ДТП
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На Чернігівщині 18-річна водійка Audi влетіла в будинок: два її пасажири загинули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У селі Мохнатин Чернігівської області 18-річна дівчина в'їхала в будинок на автомобілі з 4 пасажирами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Чернігівської області.

В результаті аварії від численних травм загинули двоє чоловіків. Сама водійка і ще 2 пасажирки травмовані. Їх госпіталізували.

За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людей, відкрили кримінальне провадження. Водійці загрожує від 5 до 10 років за гратами.

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та ще 2 жінки мають травми і зараз перебувають у лікарні, двоє чоловіків померли від численних травм. Зараз поліція вживає заходів щодо встановлення анкетних даних одного із загиблих чоловіків і травмованої жінки", - зазначили в поліції.

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На Чернігівщині 18-річна водійка Audi влетіла в будинок: два її пасажири загинули 01
На Чернігівщині 18-річна водійка Audi влетіла в будинок: два її пасажири загинули 02
На Чернігівщині 18-річна водійка Audi влетіла в будинок: два її пасажири загинули 03
На Чернігівщині 18-річна водійка Audi влетіла в будинок: два її пасажири загинули 04
На Чернігівщині 18-річна водійка Audi влетіла в будинок: два її пасажири загинули 05
На Чернігівщині 18-річна водійка Audi влетіла в будинок: два її пасажири загинули 06
На Чернігівщині 18-річна водійка Audi влетіла в будинок: два її пасажири загинули 07
На Чернігівщині 18-річна водійка Audi влетіла в будинок: два її пасажири загинули 08

ДТП (4467) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+22
Дерево-то чем виновато? Лучше в столб, а еще лучше построить 300 метров идеально асфальтированной дороги, завершающейся бетонной стеной. Если б все дебилы в нее врезались, думаю многие адекватные люди на такую дорогу сбросились бы.
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01.08.2021 17:42
+17
Ехать права купили, а тормозить так и не научили.
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01.08.2021 17:21
+12
18 лет. Машину купили, права купили - мозги не получилось! Еще один "Зайчик"!
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01.08.2021 17:33
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Это что в голове у человека?
Убила двоих и оставила семью без жилья.
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02.08.2021 10:06 Відповісти
Почему не пишут дом целый,кто будет ремонтировать?
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02.08.2021 10:39 Відповісти
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