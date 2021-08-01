На Чернігівщині 18-річна водійка Audi влетіла в будинок: два її пасажири загинули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У селі Мохнатин Чернігівської області 18-річна дівчина в'їхала в будинок на автомобілі з 4 пасажирами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Чернігівської області.

В результаті аварії від численних травм загинули двоє чоловіків. Сама водійка і ще 2 пасажирки травмовані. Їх госпіталізували.

За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людей, відкрили кримінальне провадження. Водійці загрожує від 5 до 10 років за гратами.

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та ще 2 жінки мають травми і зараз перебувають у лікарні, двоє чоловіків померли від численних травм. Зараз поліція вживає заходів щодо встановлення анкетних даних одного із загиблих чоловіків і травмованої жінки", - зазначили в поліції.

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