Канадська чемпіонка Олімпіади-2020 Крістен Кіт: Пишаюся, що мої предки були українцями. ФОТО
Чемпіонка Олімпійських ігор-2020 у Токіо в академічному веслуванні вісімок на дистанції 2 км, спортсменка з Канади Крістен Кіт пишається тим, що її предки були вихідцями з України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в коментарі "Обозревателю".
Кіт розповіла, що виросла в українській громаді в канадському Сент-Катарінс (провінція Онтаріо).
"Мій дід народився в Україні, а батьки моєї бабусі були українцями. Я пишаюся своєю спадщиною і хотіла б, щоб вони бачили, як я беру участь у гонках. Дід так багато працював, щоб побудувати життя для нашої сім'ї в Канаді. Спорт – це той привілей, який він мені надав. Я виросла в українській громаді, ходила в Українську католицьку церкву Св. Кирила і Мефодія, а також займалися українськими танцями", – зазначила Кіт.
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"Кит і Кіт" - https://www.youtube.com/watch?v=lk4AzGAb-Mc&ab_channel=UkrAnimaFilm
а мульт - про те, що кожна дрібниця має бути на своєму місці
http://sum.in.ua/s/kycja
КИ́ЦЯ, і, жін., розм. Пестлива назва кішки.
Рулевого традиционно бросают в воду в случае выигрыша гонки.
Роль рулевого в экипаже:
управляя рулём, держать лодку и гребцов в надёжном положении
участвовать в действиях команды лодки
тренировать экипаж, когда отсутствует тренер
поддерживать мотивацию и стимул для экипажа
обеспечивать обратную связь членов экипажа
выносить необходимые тактические решения
организовывать действия экипажа, в том числе при выносе лодки на берег и др.
быть ответственным за судно; так в случае столкновения, рулевой несёт ответственность в соответствии с морским правом, как хозяин судна (хотя не всегда)
Считается, что для рулевого выгодно быть лёгким, так как при движении меньше общий вес экипажа.
Однако, вес, как правило, считается второстепенным фактором по сравнению с рулением, тренерскими качествами и мотивирующими способностями.
Тем не менее, наиболее конкурентоспособные рулевые весят меньше 50 кг для женщин, и менее 60 кг для мужчин.
В большинстве ассоциаций гребли существует регламент для веса рулевого, например в FISA (Международная федерация гребли) минимальный вес для рулевого мужского экипажа 55 килограммов; если рулевой весит меньше, то соответственно лодка должна быть утяжелена мешками с песком до необходимого веса.
Правильный рулевой помимо рулевания во время гонки ещё выполняет целую кучу очень важных вещей:
1) присматривает за лодкой, чтоб конкуренты чего нибудь не отвинтили. Банальная прицепленная к килю ниточка на двух километрах сжирает несколько секунд. А их иногда ой как не хватает.
2) во время гонки всячески подбадривает команду,
3) подстраиваясь к темпу загребного исполняет роль барабанщика на галерах, своим горлом поддерживая темп и разгоняя когда нужно.
Мы раз выиграли первенство Украины в четвёрках. Рулевой ухитрился перекричать соседних рулевых, тем самым задавив их морально. Мы гребли, а он орал, задавая темп и красочно описывая, что щас будет, если мы не поднажмём .
И да, после победы - купали рулевого два раза (первый раз тренер не видел, пришлось повторять).
Розтеклися медом про "канадську хохлорню" (с), "брудну піну" (с), "кацапів" (с), бо всі ж українці, які за кордоном, нічим не відрізняються від кацапів (с), і т.д., і т.п. (ще всі шльондри, теж було). Найбільший "українець" - ваш "святий і животворящий козак". Забули, певно.
Ще Пенні Олексяк - українського походження. Можете по новій повторити.
Ну предками ещё можно гордиться, но что делать с их потомками?
При чем здесь хАхлы-манкурты в госдуре паРаши и нормальные этничные украинцы и их потомки в Канаде?
из-за того, что есть манкурты, их много, конечно, это таки да, остальным нужно отказываться от своих корней? не обращать на них внимание? корни не имеют значение?
так вот, для многих таки имеют. многие любят, защищают и желают Украине добра, даже ни разу там не побывав, большинство никогда бы не оправдало и не дало бы свое согласие на подлую рашистскую агрессию против Украины.
Так о чем вы все-таки хотели сообщить всем здесь, на форуме?