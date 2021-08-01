УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7400 відвідувачів онлайн
Новини Фото Олімпіада-2020
20 094 130

Канадська чемпіонка Олімпіади-2020 Крістен Кіт: Пишаюся, що мої предки були українцями. ФОТО

Чемпіонка Олімпійських ігор-2020 у Токіо в академічному веслуванні вісімок на дистанції 2 км, спортсменка з Канади Крістен Кіт пишається тим, що її предки були вихідцями з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в коментарі "Обозревателю".

Кіт розповіла, що виросла в українській громаді в канадському Сент-Катарінс (провінція Онтаріо).

"Мій дід народився в Україні, а батьки моєї бабусі були українцями. Я пишаюся своєю спадщиною і хотіла б, щоб вони бачили, як я беру участь у гонках. Дід так багато працював, щоб побудувати життя для нашої сім'ї в Канаді. Спорт – це той привілей, який він мені надав. Я виросла в українській громаді, ходила в Українську католицьку церкву Св. Кирила і Мефодія, а також займалися українськими танцями", – зазначила Кіт.

Також читайте: Польща погодилася надати правову та консульську допомогу білоруській спортсменці Тимановській в Токіо. ВIДЕО

Канадська чемпіонка Олімпіади-2020 Крістен Кіт: Пишаюся, що мої предки були українцями 01
Канадська чемпіонка Олімпіади-2020 Крістен Кіт: Пишаюся, що мої предки були українцями 02
Канадська чемпіонка Олімпіади-2020 Крістен Кіт: Пишаюся, що мої предки були українцями 03
На всіх фото крайня праворуч

Канада (2191) Олімпіада (687) українці (2538)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+61
горжусь что за рубежом есть такие украинки и украинцы
показати весь коментар
01.08.2021 18:50
+49
Канадская чемпионка Олимпиады-2020 Кристен Кит: Горжусь, что мои предки были украинцами - Цензор.НЕТ 8374
показати весь коментар
01.08.2021 18:53
+43
Ну ось і золота медаль у нас вже є, а ви переживали))
Молодец, Христя!
показати весь коментар
01.08.2021 19:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
дивіться, як не бачили
"Кит і Кіт" - https://www.youtube.com/watch?v=lk4AzGAb-Mc&ab_channel=UkrAnimaFilm
показати весь коментар
01.08.2021 19:36 Відповісти
дурацкий мультик
показати весь коментар
01.08.2021 19:45 Відповісти
дурепська оця хворма для покоївок на школярках
а мульт - про те, що кожна дрібниця має бути на своєму місці

Канадська чемпіонка Олімпіади-2020 Крістен Кіт: Пишаюся, що мої предки були українцями - Цензор.НЕТ 2850
показати весь коментар
01.08.2021 21:02 Відповісти
Канадська чемпіонка Олімпіади-2020 Крістен Кіт: Пишаюся, що мої предки були українцями - Цензор.НЕТ 7781
показати весь коментар
01.08.2021 19:25 Відповісти
"...Останні відкриття показують, що найстародавнішім предком китів була невелика тварина індохіус, розміром з https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9A%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B0 кішку . Істота вела як наземний спосіб життя, так і водний." - https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B8
показати весь коментар
01.08.2021 19:32 Відповісти
Щастя тобі і добробуту, мила Христинонько!
показати весь коментар
01.08.2021 19:30 Відповісти
Кit
показати весь коментар
01.08.2021 19:46 Відповісти
Дякуємо, Христя Киця! 🇺🇦🇨🇦
показати весь коментар
01.08.2021 19:32 Відповісти
Кiця
показати весь коментар
01.08.2021 19:46 Відповісти
Дратуті!
http://sum.in.ua/s/kycja

КИ́ЦЯ, і, жін., розм. Пестлива назва кішки.
показати весь коментар
01.08.2021 20:03 Відповісти
Ну і так верчу,і сяк,але от ніяк не виходить із КАЦАПА КІЦЯП,бо перше-ото від вонючого,брудного й богопротивного козла,а друге-від лагідної,чистюленьки й такої ніжної богоприємної киці.
показати весь коментар
01.08.2021 20:49 Відповісти
Рулевой - член команды гребцов, который сидя на корме смотрит вперёд и направляет лодку, задавая при этом ритм гребли.
Рулевого традиционно бросают в воду в случае выигрыша гонки.
Роль рулевого в экипаже:
управляя рулём, держать лодку и гребцов в надёжном положении
участвовать в действиях команды лодки
тренировать экипаж, когда отсутствует тренер
поддерживать мотивацию и стимул для экипажа
обеспечивать обратную связь членов экипажа
выносить необходимые тактические решения
организовывать действия экипажа, в том числе при выносе лодки на берег и др.
быть ответственным за судно; так в случае столкновения, рулевой несёт ответственность в соответствии с морским правом, как хозяин судна (хотя не всегда)

Считается, что для рулевого выгодно быть лёгким, так как при движении меньше общий вес экипажа.
Однако, вес, как правило, считается второстепенным фактором по сравнению с рулением, тренерскими качествами и мотивирующими способностями.
Тем не менее, наиболее конкурентоспособные рулевые весят меньше 50 кг для женщин, и менее 60 кг для мужчин.
В большинстве ассоциаций гребли существует регламент для веса рулевого, например в FISA (Международная федерация гребли) минимальный вес для рулевого мужского экипажа 55 килограммов; если рулевой весит меньше, то соответственно лодка должна быть утяжелена мешками с песком до необходимого веса.
показати весь коментар
01.08.2021 19:56 Відповісти
На кораблях викингов кормщик был по "званию" вторым после ярла/хевдинга. Так шо все правильно.
показати весь коментар
01.08.2021 20:01 Відповісти
О, блин, рулевой - это как вратарь в футболе - половина команды.
Правильный рулевой помимо рулевания во время гонки ещё выполняет целую кучу очень важных вещей:
1) присматривает за лодкой, чтоб конкуренты чего нибудь не отвинтили. Банальная прицепленная к килю ниточка на двух километрах сжирает несколько секунд. А их иногда ой как не хватает.

2) во время гонки всячески подбадривает команду,
3) подстраиваясь к темпу загребного исполняет роль барабанщика на галерах, своим горлом поддерживая темп и разгоняя когда нужно.
Мы раз выиграли первенство Украины в четвёрках. Рулевой ухитрился перекричать соседних рулевых, тем самым задавив их морально. Мы гребли, а он орал, задавая темп и красочно описывая, что щас будет, если мы не поднажмём .
И да, после победы - купали рулевого два раза (первый раз тренер не видел, пришлось повторять).
показати весь коментар
02.08.2021 02:05 Відповісти
Канадська чемпіонка Олімпіади-2020 Крістен Кіт: Пишаюся, що мої предки були українцями - Цензор.НЕТ 9496
показати весь коментар
01.08.2021 20:17 Відповісти
молодець! аби не кацапам!
показати весь коментар
01.08.2021 20:48 Відповісти
Если мать еврейка, то отец может быть хоть негр, все равно будет считаться евреем
показати весь коментар
02.08.2021 12:09 Відповісти
Вітаннячко тобі Крістен, і добре що Україну не забуваєш.
показати весь коментар
01.08.2021 20:28 Відповісти
Лицемірство співвітчизничків зараховано. Навчилися.

Розтеклися медом про "канадську хохлорню" (с), "брудну піну" (с), "кацапів" (с), бо всі ж українці, які за кордоном, нічим не відрізняються від кацапів (с), і т.д., і т.п. (ще всі шльондри, теж було). Найбільший "українець" - ваш "святий і животворящий козак". Забули, певно.

Ще Пенні Олексяк - українського походження. Можете по новій повторити.
показати весь коментар
01.08.2021 20:45 Відповісти
всі дівчата канадців - це діти України, адже вся біла раса вийшла з нашого краю !!!!! Знай наших !
показати весь коментар
01.08.2021 22:18 Відповісти
Бакановці.
показати весь коментар
01.08.2021 22:45 Відповісти
Кристен Кит гордится предками чуваков, которые посреди войны выбрали себе презом дегенерата-наркомана?
Ну предками ещё можно гордиться, но что делать с их потомками?
показати весь коментар
01.08.2021 23:09 Відповісти
генерал-губернатор Канади Роман Гнатишин
Канадська чемпіонка Олімпіади-2020 Крістен Кіт: Пишаюся, що мої предки були українцями - Цензор.НЕТ 5908
показати весь коментар
01.08.2021 23:45 Відповісти
Канадська чемпіонка Олімпіади-2020 Крістен Кіт: Пишаюся, що мої предки були українцями - Цензор.НЕТ 1252
показати весь коментар
01.08.2021 23:46 Відповісти
Канадська чемпіонка Олімпіади-2020 Крістен Кіт: Пишаюся, що мої предки були українцями - Цензор.НЕТ 1798
показати весь коментар
01.08.2021 23:47 Відповісти
Не люблю маніпуляцій "предки були українцями". Ну і що? Ну то може переїдеш в Україну? А до українців ким були предки? Ескімоси, майя.. - ну то і що? Я "тут" і "тепер". Он в Держдурі рашкаки половина, прости господи, сенату самі етнічні українці. І що? Нічого. Чудово давали дозвіл на ввід мокшанських військ в Україну та юивства українців. Ну то давайте і такими покидьками будемо пишатись, бо вони в країні народились. Оце українська спекуляція (тіпа мокшанських "дєди воєвалі"), що Майкл Джексона бабця жила в Україні - може Джексон хоче забути про українське корінн.
показати весь коментар
02.08.2021 07:15 Відповісти
Вы написали таки ерундой, у вас в голове помойка и все там перемешано. Кому какое дело, что вы любите или не любите? Зачем об этом писать?
При чем здесь хАхлы-манкурты в госдуре паРаши и нормальные этничные украинцы и их потомки в Канаде?
из-за того, что есть манкурты, их много, конечно, это таки да, остальным нужно отказываться от своих корней? не обращать на них внимание? корни не имеют значение?
так вот, для многих таки имеют. многие любят, защищают и желают Украине добра, даже ни разу там не побывав, большинство никогда бы не оправдало и не дало бы свое согласие на подлую рашистскую агрессию против Украины.
Так о чем вы все-таки хотели сообщить всем здесь, на форуме?
показати весь коментар
04.08.2021 15:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 