Канадська чемпіонка Олімпіади-2020 Крістен Кіт: Пишаюся, що мої предки були українцями. ФОТО

Чемпіонка Олімпійських ігор-2020 у Токіо в академічному веслуванні вісімок на дистанції 2 км, спортсменка з Канади Крістен Кіт пишається тим, що її предки були вихідцями з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в коментарі "Обозревателю".

Кіт розповіла, що виросла в українській громаді в канадському Сент-Катарінс (провінція Онтаріо).

"Мій дід народився в Україні, а батьки моєї бабусі були українцями. Я пишаюся своєю спадщиною і хотіла б, щоб вони бачили, як я беру участь у гонках. Дід так багато працював, щоб побудувати життя для нашої сім'ї в Канаді. Спорт – це той привілей, який він мені надав. Я виросла в українській громаді, ходила в Українську католицьку церкву Св. Кирила і Мефодія, а також займалися українськими танцями", – зазначила Кіт.

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