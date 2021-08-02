Хлопець і дівчина загинули внаслідок падіння дерева під час буревію в парку у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
За оперативною інформацією, під час урагану в Стрийському парку Львова дерево впало на двох осіб. Від травм хлопець і дівчина загинули на місці. Увага, новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою.
Обставини події з'ясовують, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
Відомо, що хлопцю було 20 років, а дівчині – 18 років. На момент падіння дерева вони сиділи на лавці.
Вранці, через кілька годин після нещасного випадку, стало відомо, що загиблий був курсантом Національної академії сухопутних військ. Звали його Андрій Свояк. Загиблою, вочевидь, є його дівчина, наразі інформації про неї немає.
"Хлопець проживав за межами навчального закладу й у вільний від служби та навчання час перебував на відпочинку у Стрийському парку разом з дівчиною, яка, на превеликий жаль, також загинула", – написав Павло Ткачук, начальник академії, пише zaxid.net.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Іноді у таких випадках доля дає шанс вижити (падаючі гілки поруч, страхітливий тріск падаючого дерева тощо), але, оскільки молоді люди повністю ігнорували реальність навколо них, навіть доля була вже безсила їм допомогти.
Соболезнования семье. Страшное горе.
Батькам - горе.
нобелевский лауреат по химии
«Я атеист, и мне кажется, что большая часть ученых разделяют мое отношение к религии. Есть некоторые, которые верят в Бога, но все-таки более 90% всех крупных исследователей - не религиозны."
@tkachukpp
Вчора ввечері в одному з міських парків Львова внаслідок падіння дерева під час буревію зазнали несумісних з життям травм й загинули курсант НАСВ Андрій СВОЯК та його дівчина. Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким й товаришам загиблих...
"Парень проживал за пределами учебного заведения и в свободное от службы и учебы время находился на отдыхе в Стрыйском парке вместе с девушкой, которая, к сожалению, также погибла", - рассказал Павел Ткачук, начальник академии, пишет https://zaxid.net/zagiblim_vid_padinnya_dereva_viyavivsya_n1523440 zaxid.net ."
Источник: https://censor.net/ru/p3280293
Садовому це не загрожує, він вічний поплічних ригів, старих та нових.
https://twitter.com/PrytSLU
https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU
Єрмак шеф Садового?
Андрій Садовий очолив Палату місцевих рад - одну зі складових Конгресу місцевих і регіональних рад при Президентові.
А сьогодні головою президії цього Конгресу обрали Андрія Єрмака.
Садік різко став сумирним та мовчазним при зелених. Так само мовчав і при Янику.
Тільки минула влада муляла йому щодня і цілодобово.
Умора.
А от займатися політичними маніпуляціями у подібній темі - це просто низько і недостойно нормальної людини!
Ще й тупа, не здатна засвоїти навіть прості правила форуму.
Сміттєпереробний завод побудував нарешті вбивця сміттєвий?
винен дід Панс який в 1931 посадив те дерево без дозволу адміністрації
...
Очень жалко...
Проблема у тому, що дерева мають контролюватися комунальними службами, старе, трухляве дерево має вчасно зрізатися, і насаджуватися нові.
Те що сталося - трагічна випадковість. Молоді люди, якби були трохи метикуватіші - не сиділи б під час грози з буревієм у парку під деревами.
Небезпечний час вони вибрали для любувань у парку, але, на жаль, є помилки, які неможливо виправити...
У буревій у парку сидіти не можна ....
Співчуття рідним.