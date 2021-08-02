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Хлопець і дівчина загинули внаслідок падіння дерева під час буревію в парку у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

За оперативною інформацією, під час урагану в Стрийському парку Львова дерево впало на двох осіб. Від травм хлопець і дівчина загинули на місці. Увага, новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою.

Обставини події з'ясовують, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

Відомо, що хлопцю було 20 років, а дівчині – 18 років. На момент падіння дерева вони сиділи на лавці.

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Вранці, через кілька годин після нещасного випадку, стало відомо, що загиблий був курсантом Національної академії сухопутних військ. Звали його Андрій Свояк. Загиблою, вочевидь, є його дівчина, наразі інформації про неї немає.

"Хлопець проживав за межами навчального закладу й у вільний від служби та навчання час перебував на відпочинку у Стрийському парку разом з дівчиною, яка, на превеликий жаль, також загинула", – написав Павло Ткачук, начальник академії, пише zaxid.net.

Хлопець і дівчина загинули внаслідок падіння дерева під час буревію в парку у Львові 01
Хлопець і дівчина загинули внаслідок падіння дерева під час буревію в парку у Львові 02
Хлопець і дівчина загинули внаслідок падіння дерева під час буревію в парку у Львові 03
Хлопець і дівчина загинули внаслідок падіння дерева під час буревію в парку у Львові 04
Хлопець і дівчина загинули внаслідок падіння дерева під час буревію в парку у Львові 05
Хлопець і дівчина загинули внаслідок падіння дерева під час буревію в парку у Львові 06
Хлопець і дівчина загинули внаслідок падіння дерева під час буревію в парку у Львові 07
Хлопець і дівчина загинули внаслідок падіння дерева під час буревію в парку у Львові 08
Хлопець і дівчина загинули внаслідок падіння дерева під час буревію в парку у Львові 09
Хлопець і дівчина загинули внаслідок падіння дерева під час буревію в парку у Львові 10

Автор: 

міськрада (478) Львів (3069) парк (124) смерть (6746)


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Топ коментарі
+37
Жаль молодих людей.
Батькам - горе.
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02.08.2021 02:36
+14
Бред. Падает, как каменюка.
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02.08.2021 09:44
+12
главное не забывайте что боженька вас всех очень любит
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02.08.2021 02:07
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Вони на лавочці спали, дерево це не блискавка, воно падає повільно досить- можна відбігти. Але , мабуть, занадто були захоплені один одним,що не бачили навколо, RIP.
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02.08.2021 01:56 Відповісти
походу так...(
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02.08.2021 02:28 Відповісти
А то что во время урагана вам ничего не говорит? Если что то в Украине лавочки ставят спиной к дереву, так что видеть они не могли, а услышать в таком шуме вряд-ли.
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02.08.2021 08:45 Відповісти
Під час урагану сидіти у парку спиною до дерева та не звертати увагу на оточення... Що було в головах тих молодих людей?.. =\
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02.08.2021 19:00 Відповісти
Во время урагана переставлять лавочку лицом к дереву, что б ним любоваться или что? Что у вас в голове?
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02.08.2021 21:23 Відповісти
Не робіть дурнуватий вигляд, наче ви не розумієте, про що мова.
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03.08.2021 08:22 Відповісти
Вообще не пойму о чем вы и к чему. Может все таки просветите?
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03.08.2021 08:27 Відповісти
Мені здається,що краще було б під час урагану вдома сидіти.шкода молодиків
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03.08.2021 09:13 Відповісти
Про що й мова. Що вони робили під час буревію в парку під деревами - одним їм було відомо. Але то була неправильна акція, яка (я б ризикнув навіть сказати - очікувано) закінчилася трагедією.
Іноді у таких випадках доля дає шанс вижити (падаючі гілки поруч, страхітливий тріск падаючого дерева тощо), але, оскільки молоді люди повністю ігнорували реальність навколо них, навіть доля була вже безсила їм допомогти.
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03.08.2021 09:55 Відповісти
Бред. Падает, как каменюка.
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02.08.2021 09:44 Відповісти
ты не нестор а шварцерембо. може і від куль можеш ухилятися?
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02.08.2021 10:32 Відповісти
Написано же "во время урагана"!!! Там все шумело и трещало!
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02.08.2021 11:01 Відповісти
А чо они во время урагана сидели на лавке, а не спрятались где-то ?
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02.08.2021 13:40 Відповісти
главное не забывайте что боженька вас всех очень любит
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02.08.2021 02:07 Відповісти
на боженьку надейся, а сам не плошай...
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02.08.2021 02:57 Відповісти
любит убивать. Некоторые еще скажут что это промысел божий.
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02.08.2021 11:17 Відповісти
Нет, скажем, что написано что "Человек делает глупости, а потом обвиняет Бога".
Соболезнования семье. Страшное горе.
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03.08.2021 00:19 Відповісти
Жаль молодих людей.
Батькам - горе.
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02.08.2021 02:36 Відповісти
Обалдеть! Если не кирпич, так дерево на голову, даже головы. Судьба... 20 и 18 лет. Денек прошедший к этому возрасту явно неблагосклонен был. Одна 18-я двух человек убила, будучи за рулем, байкеры 20-летнего и 18-летнюю в Черкассах избили зверски... Поневоле задумаешься. Вот только о чем- хрена понять!
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02.08.2021 03:52 Відповісти
дуже часто смерть приходить дуже несподівано, але існує наступне життя для душі, просто в іншому тілі, в новому, хто як заслужить
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02.08.2021 06:23 Відповісти
Среди нобелевских лауреатов атеистов 95% . К чему бы это?
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02.08.2021 14:43 Відповісти
Серед засновників всіх наук 95% вчених були віруючими. З чого б це?
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02.08.2021 17:03 Відповісти
Сэр Гарольд Крото
нобелевский лауреат по химии
«Я атеист, и мне кажется, что большая часть ученых разделяют мое отношение к религии. Есть некоторые, которые верят в Бога, но все-таки более 90% всех крупных исследователей - не религиозны."
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02.08.2021 19:15 Відповісти
Покойтесь с миром, голубки
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02.08.2021 08:12 Відповісти
https://twitter.com/tkachukpp Павло Ткачук
@tkachukpp

Вчора ввечері в одному з міських парків Львова внаслідок падіння дерева під час буревію зазнали несумісних з життям травм й загинули курсант НАСВ Андрій СВОЯК та його дівчина. Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким й товаришам загиблих...
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02.08.2021 09:10 Відповісти
Якщо в самоході був, то буде знатний кіпіш.
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02.08.2021 10:05 Відповісти
Правда чи ні, але начальник академії стверджує, що курсант не проживав за межами учбового закладу. Таке можливе?

"Парень проживал за пределами учебного заведения и в свободное от службы и учебы время находился на отдыхе в Стрыйском парке вместе с девушкой, которая, к сожалению, также погибла", - рассказал Павел Ткачук, начальник академии, пишет https://zaxid.net/zagiblim_vid_padinnya_dereva_viyavivsya_n1523440 zaxid.net ."

Источник: https://censor.net/ru/p3280293
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02.08.2021 10:09 Відповісти
Цілком можливо. Двадцять років - це вже третій курс, можливе проживання у місті. Перший та другий курси прирівнюються до строкової служби, тому живуть у казармах.
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02.08.2021 11:16 Відповісти
Якби таке сталось в Києві, Кличка би вже тягало ДБР.
Садовому це не загрожує, він вічний поплічних ригів, старих та нових.

https://twitter.com/PrytSLU
https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU

Єрмак шеф Садового?
Андрій Садовий очолив Палату місцевих рад - одну зі складових Конгресу місцевих і регіональних рад при Президентові.
А сьогодні головою президії цього Конгресу обрали Андрія Єрмака.
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02.08.2021 09:14 Відповісти
Скільки вам платять за подібне паскудство? Нормальну роботу не намагалися знайти, чи у вас совість повністю відсутня?
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02.08.2021 13:14 Відповісти
Не судіть інших по собі.
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02.08.2021 13:32 Відповісти
Перевод стрілок недоречний. Я суджу лише по вашому спаммерському посту. Саме ви, а не я спекулюєте на трагедії задля просунення політичних інтересів своєї партії. Саме ви, а не я займаєтесь паскудством, яким нормальна людина займатися не буде.
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02.08.2021 14:16 Відповісти
В мене не спам, а коментар по темі. На Кличка спускають всіх собак із пулу "позитивних блогерів" Подоляка з будь-якого приводу, а того, що твориться в Харкові, Одесі, і у Садового не помічають.
Садік різко став сумирним та мовчазним при зелених. Так само мовчав і при Янику.
Тільки минула влада муляла йому щодня і цілодобово.
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02.08.2021 14:22 Відповісти
Де тут у статті про Кличка? Де тут по темі, коли тема про трагічну загибель юної пари, а не про ваши паскудні політичні амбіції? Чи ви не розумієте дурною головою, що подібним паскудством тільки шкодите своїх політичній силі, по ваши політичні спекуляції на подібних темах викликають лишень відразу!
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02.08.2021 19:22 Відповісти
Сектант іздохшої Садонемочі переживає за інші політичні сили.
Умора.
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02.08.2021 19:54 Відповісти
Сектант з нас двох тут тільки ти. Бо я не належу до жодної політсили, а ти - належиш і пирскаєш тому тут своєю отрутою на інші, особливо - проукраїнські сили, у яких бачиш конкурентів. Але це твоє право.
А от займатися політичними маніпуляціями у подібній темі - це просто низько і недостойно нормальної людини!
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02.08.2021 20:53 Відповісти
Не треба істеричної патетики. Низько відмазувати ригівського холуя Садіка.
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03.08.2021 10:16 Відповісти
Паскудна, нікчемна істота tierre, не здатна поводити себе, як нормальна людина.
Ще й тупа, не здатна засвоїти навіть прості правила форуму.
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03.08.2021 10:39 Відповісти
І знову банальний перевод стрілок, який ще раз підтверджує ваше погане нутро. От тільки це саме ви займаєтесь політичними спекуляціями у темі про трагедію, а не я. А тому всі ваші намагання перевести стрілки - марні.
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03.08.2021 10:44 Відповісти
То й не займайтесь спекуляціями та істериками. Верещали роками про торгівлю на крові, а зараз позатягували язики, як і ваш Садовий, що вглух та всліп та ******** єрмаку із зєлєю.
Сміттєпереробний завод побудував нарешті вбивця сміттєвий?
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03.08.2021 10:47 Відповісти
зараз винних почнуть шукати.
винен дід Панс який в 1931 посадив те дерево без дозволу адміністрації
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02.08.2021 10:22 Відповісти
Я родився у Львові і не пам"ятаю,щоб були такі різкі зміни погоди...Вчора просто шквали налітали на місто,раптові,короткочасні і дуже сильні...Дощ то був,то пропадав,сік при вітрі горизонтально...Дощі у Львові були завжди,але бурі...Шкода молодих людей,це з кожним могло там статись...Я теж на тих лавках в Стрийському колись вдоволь насидівся і нагулявся...
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02.08.2021 10:38 Відповісти
Я кілька років працював в районі високого замку. Кожного літа проносився буревій який ламав купу дерев.було то в 2008-2010рр. Недавно там проходив, дерев помітно менше, в деяких місцях майже лиса гора
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02.08.2021 10:47 Відповісти
правда в укранским языке нет слов "родився" и "вдоволь", но конечно же вы из Львова
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02.08.2021 13:40 Відповісти
Ох діточки нещасні, ще життя не бачили ,не накохалися ,навіть квітуче дерево на весні рука не підіймиться зрубати,а тут молоді,закохані ,щасливі... Царстве небесне, дай Боже сили рідним та близьким.Співчуваю.
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02.08.2021 10:54 Відповісти
Хлопець і дівчина загинули внаслідок падіння дерева під час буревію в парку у Львові - Цензор.НЕТ 706

...
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02.08.2021 11:04 Відповісти
ну и жесть. Сидишь себе на лавочке и бац через секунду уже труп. Трагическая случайность...
Очень жалко...
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02.08.2021 11:17 Відповісти
Соболезнования родным и близким!!!! Держитесь!!!
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02.08.2021 11:36 Відповісти
"Вековые деревья" звучит конечно красиво, вот только лавочек и детских площадок под ними быть не должно. Например для старых тополей даже урагана не нужно, с них периодически падают "веточки" размером с 15-летнее дерево, просто при сильном дожде, когда вода не успевает стекать с листвы и утяжеляет ветки раза в два...
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02.08.2021 12:22 Відповісти
О Боже! Бідні дітки....яке горе батькам(((((((
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02.08.2021 12:26 Відповісти
Правильно. Але батьки мають навчити не сидіти під деревами під час буревію. Якщо не впаде, так блискавка вдарить. Зрозуміло, що 18 років, що "батькі дурні і нічого не розуміють", але щось в голові мало б залишитися.
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02.08.2021 16:03 Відповісти
Трагическое стечение обстоятельств. Но дерево, как и кирпич, просто так на голову не падает. Оказались в нужном месте в нужное время. Я в случайности не верю. Не дерево, так машина б сбила, авиакатастрофа, да что угодно. От судьбы не убежишь, к сожалению. Соболезную родителям и близким. Значит сверху решили, что им уже пора.
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02.08.2021 13:00 Відповісти
чушь не лепи
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02.08.2021 13:19 Відповісти
Спасибо мудакам из благоустрою, которые забили болт на обрезку старых и высоких деревьев. Там как в дремучем лесу, и после каждого шторма куча поваленных деревьев.
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02.08.2021 13:18 Відповісти
Какая наглая смерть, ********!
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02.08.2021 13:34 Відповісти
Дерева в містах мають бути максимум 3 метри висотою . Тоді вони будуть безпечними для людей і їх майна . Але всім це до дупи в ніщій і безголовій країні . В нас життя людини вартує , як життя горобця . Тому молодь і втікає за кордон , де люди думають головою , створюючи комфорт та безпеку .
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02.08.2021 13:48 Відповісти
Це не робилося останні n*10 років. Почалося цього року. Навіть купують томограф для дерев. Але це робота на кілька років.
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02.08.2021 15:58 Відповісти
Дерева - три метри? Поїдьте в Барселону, Відень, Будапешт, Прагу - там у міській зоні й парках є дерева 10 м заввишки і більше... при чому ніхто там їх так масово не вирубує, як в Україні.
Проблема у тому, що дерева мають контролюватися комунальними службами, старе, трухляве дерево має вчасно зрізатися, і насаджуватися нові.
Те що сталося - трагічна випадковість. Молоді люди, якби були трохи метикуватіші - не сиділи б під час грози з буревієм у парку під деревами.
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02.08.2021 16:38 Відповісти
Продолжай думать, что сам управляешь своей жизнью. Эти молодые люди наверное тоже имели какие-то планы на жизнь, мечты, надежды и уж точно не планировали свою смерть в 18-20 лет от падения дерева. Но кто-то третий вмешался в их планы. Как может смертный человек управлять своей жизнью? Сёйчас он есть, а через мгновение его нет. Это просто иллюзия жизни(
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02.08.2021 17:05 Відповісти
Прикра подія, співчуття рідним загиблих.
Небезпечний час вони вибрали для любувань у парку, але, на жаль, є помилки, які неможливо виправити...
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02.08.2021 19:03 Відповісти
Стрийський Парк садили ще за Цісаря. Старі дерева, - це виличезні проблеми. Їх треба зрізати і натомість саджати нові...
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02.08.2021 21:22 Відповісти
Віддихнули... Земля їм пухом.
У буревій у парку сидіти не можна ....

Співчуття рідним.
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02.08.2021 21:22 Відповісти
Хлопець і дівчина загинули внаслідок падіння дерева під час буревію в парку у Львові - Цензор.НЕТ 4222
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02.08.2021 21:36 Відповісти
 
 