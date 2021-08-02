Хлопець і дівчина загинули внаслідок падіння дерева під час буревію в парку у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

За оперативною інформацією, під час урагану в Стрийському парку Львова дерево впало на двох осіб. Від травм хлопець і дівчина загинули на місці. Увага, новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою.

Обставини події з'ясовують, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

Відомо, що хлопцю було 20 років, а дівчині – 18 років. На момент падіння дерева вони сиділи на лавці.

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Вранці, через кілька годин після нещасного випадку, стало відомо, що загиблий був курсантом Національної академії сухопутних військ. Звали його Андрій Свояк. Загиблою, вочевидь, є його дівчина, наразі інформації про неї немає.

"Хлопець проживав за межами навчального закладу й у вільний від служби та навчання час перебував на відпочинку у Стрийському парку разом з дівчиною, яка, на превеликий жаль, також загинула", – написав Павло Ткачук, начальник академії, пише zaxid.net.



















