Танцюриста співачки Дорофєєвої побив чинний співробітник УДО: Його відсторонили. ФОТО
В Управлінні державної охорони заявили, що танцюриста шоу-балету DOROFEEVA побив чинний співробітник УДО.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба УДО, передає Цензор.НЕТ.
"1 серпня 2021 року у соціальній мережі Facebook була поширена інформація про факт побиття Євгена: танцівника шоу-балету "DOROFEEVA" колишнім військовослужбовцем УДО України. Ми ретельно перевірили цю інформацію та повідомляємо, що ця особа є не колишнім, а чинним військовослужбовцем УДО України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за цим фактом керівництвом Управління призначено службове розслідування, обставини події з’ясовуються.
"На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків. Управління державної охорони України надасть всю необхідну допомогу правоохоронним органам та буде всіляко сприяти в проведенні досудового розслідування. Крім того, Управління надасть необхідну допомогу для лікування Євгену", - додали в УДО.
Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація що в ніч на 1 серпня побили танцюриста шоу-балету DOROFEEVA Євгена. Співачка в соцмережі написала, що хлопець з друзями виходив з клубу Lift і на нього напали. В результаті побиття він зазнав черепно-мозкової травми і крововиливу в мозок. Медики зробили йому трепанацію черепа і ввели пацієнта в медикаментозну кому.
Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що танцюриста нібито побив колишній співробітник УДО Євген Безпалий.
Фото підозрюваного
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Если ********* открыто наступают на наши права - их надо останавливать.
Побили, скажімо, атовця, чи вбили, розбили національні пам'ятки, сплюндрували мову - ЄРУНДА. Ніхто й не переймається.
А от побити гея дорофеєвої, як частини кварталу - жуть, це одразу знайдуть і засудять на довічне.
"Сильно побитий" це коли юшка з вух тече, їбальнік розпухший та синій, попід очима мішки через попадання у переносицю, з носа юшка та соплі, розбиті вареникоподібні губи.
На фото синець завбільшки з палець, на потилиці та ганчірці що була попід головами ні каплі крові через удар під час падіння - яка черепномозгова травма? Яка ***** штучна кома?
соросячi - це з ЗеБiльних та рашистських гiвно-методичок, так само, як i "внешнее управлеееение"...
Проте совок обіссрався із комп"ютерною ерою, вливав купу гроші в нікому не потрібний космос. А вийшло, що прийшла цифрова ера, а не космічна. Тепер ті ці совкові заводи теж не потрібні-не економні, низька ккд. Найбагатші країни проводять деіндустріалізацію, переходять на айті на сферу послуг. Це саме те, чого совок не робив.
Треба було друкувати не леніна, а підручники економіки *******.
Ну йди подивись рівень життя твого китаю, піду подивись найбільші компанії світові-там самий айті. НАвіть китайські компаніі-теж айті найбільші.
В вспашеному полі, та в тракторі-дуже низька додана вартість. Вона не зробить країну багатою. А майкрософт-робить. Айті через 2 роки вже буде приносити більше прибутку країні ніж ВСЯ наша металургія, але не потребує дотацій, не кривдить країну та атмосферу, просто приносить гроші.
твої ан просто Європа заборонила використовувати на своїй території-не пройшли норми по шуму. Занадто гучні. В совку всім пофігу було, а в Європі лайно не потрібно. Крім шигулєй та масквіча твій совок нічого не породив. Ну і їдь на ньому далі.
Так з\д краща в Китаї-бо літати не можуть дозволити собі. в США багато людей має свій літак, подивись статистику. Там подорожують літаками. Подивись статистику власників авто. В РАЗИ вища за Китай.Так, не виробляють в Європі, це правда-надто мала додана вартість за мавп"ячий труд. Вони Розроблюють. Різницу бачиш? Собівартість айфону 370 доларів. От десь так Китай заробляє. Тільки айфон продають за 1000-1200. От так. І вже зараз переносяться виробництва із Китаю у В"єтнам. Там ще дешевше
І ще одна важлива деталь. І москалі, і ліберали (котрим придумали не дуже вдалу назву - соросята) мають спільну рису - лицемірність. Тому там, де є спільний інтерес, вони і діють спільно (той же філя кіркоров - содоміт рафінований, чи той же ***** - педофіл з "блакитним відтінком", чи те же "ночьноє тьолко" "хірург" - нещастя з косметичкою).
А ти впевнений, що цей відеофрагмент - не "сліниковий хвіст"?
...І навздогін "питання на засипку": то що, і музику П.І. Чайковського не слухати?
.....
...Підозрюваний по справі громадянин NN, спровокував конфлікт та вчинив дії спрямовані на вбивство людини. Діяв з особистою жорстокістю вiдчуваючи особисту неприязнь до потерпілого. Використовуючи раптовість та здобуті навички завдав потерпілому лучного професійного удару в область голови маючи за мету нанести максимальної шкоди. Згідно п 1 ст 15 ....смерть потерпілого не настала від незажних обставин підозрюваного. « Преступное намерение на совершение убийства этого потерпевшего не довел до конца по причинам, не зависевшим от его воли.»
До даних обставин слід віднести раптово звернуту увагу перехожих які одразу кинулись на допомогу потерпілому і тим самим завадили продолжения подальших дій потерпілому з боку пiдозрюваного. Також пІдозрюваний не покинув місце злочину,та не надав потерпілому допомоги. Така поведінка підозрюваного свідчить про злий умисл та особисту неприязнь до потерпілого.Враховуючи вище викладені докази та свідчення перехожих вимагаю перекваліфікувати статтю на « замах на вбивство ст 15 ч 1» ...
. ковтай півнику саме з під курячого хвоста....
Зараз я трохи зайнятий. Прочитаю пізніше, а потім відпишу. Добже?
У Польщі в мене родичі, досить далекі).
Приступаю до вивчення... виступу).
Це коментар, я так зрозумів, адвоката потерпілого. А що чутно від адвоката іншої сторони? Поки що на "Цензорі" про то не було нічого. Зачекаймо. А як буде, то почитаємо одне та інше, співставимо, поміркуємо, а тоді будем робити висновки.
...Ну, а останнє речення я не читав))).
Я не адвокат потерпілого- цей виступ «шпаргалка» для тих хто не «в курсі»
Це я особисто «розклав по полицям цю справу»
Але суди ( згадаємо тупицького чауса та діамантових прокурорів ) то такє
Я не маю жодних особистих «вподобань» до цього хлопця. Це його особиста справа яким чином ототожнювати себе з соціумом. Він не порушив жодного закона навіть його поведінка не порушила жодної статті КК України. Що навпаки не можна сказати про його опонента. Поведінка «беркута» дискридитувала від до усіх без виключення силових структур назавжди.
Жадоба до самовпевнені шляхом влади та сили це ознака низького інтелекту або звірячого інстинкту притаманного лише вар носі світу
Маятник фуко ніхто не відмінить...
Знову ж таки. Мені тяжко повірити, що дорослий, хоч і не надто мудрий громадянин от просто "від нєфіґ робити" заледве не закатрупив голими руками іншого громадянина. Хай навіть йому і не подобався вираз "морди лиця" того громадянина. Чи ще щось не подобалось. Переконливого мотиву нема. Тому в такому викладенні мені ця історія дуже нагадує індійський народний жарт про хвіст сліника.
Щодо «тяжко повірити» Так от Ви повірили би, що нормальна адекватна посадова особа силового блоку, яка має звання вище підполковника та наказам якої підпорядковані військові формування що мають вонельну зброю - для особистого бажання рзягне людину дасть у руки сільськогосподарське знаряддя праці та вишикується в лінію з кількома колегами та зробить фото для « службового альбому»?
По першому абзацу. Переважно згідний.
По другому абзацу. Хто сказав, що та "посадова особа" була адекватною? При Шапкокрадові з мєнтовки витіснили практично все, що було "притомного" і навіть "відносно притомного". Аффакофф швидко просік це, як і цим користатися. І користався. Аж 7 років.
Ми кажемо про те що неможливо уявити людині нормального глузду.... А саме що адекватна ( це і так зрозуміло що нормаьного там нема нічого) де вчиняти такі дії «овочевого» інтелекту .
Ось в чому справа - про Авакяна це зовсім окрема історія - коли він здриснув з грошима луснувшого банку у Італію.... під протекторат Сільвіо, щоб там «братки хама» не дістали . Сільвіо особистий Друг ВВП... тому вбити Авакяна на теріторіі Італії це плюнути інституту мафії прямо в очі.... Це аналітика як у шахматах.... Вдячен за діалог!
Шалава какая-то...
Просто так у лице не б ють, на все має бути причина, не те щоб це було добре, але
пред історія якась має бути, бо серед білого дня одна людина інщій просто так у
лице бити не буде. Цікаво звідкіля фінгал у цього охоронця і чи не пов язан синець
охоронця з цим танцюристом, або його оточенням. Бо там може нарисуватись дуже
неприглядна історія і вже зі сторони танцюриста. Поживемо - побачимо, хай танцюрист
одужує, багато треба прояснити.
Сподіваюсь отримає що має за законом.
Моё мнение таково:
Как правило, дуракам везёт - обычно они натыкаются на нормальных людей и в силу вменяемости нормальных дуракам всё сходит с рук. Но у каждого правила есть исключения. В данном случае богемный дурак-танцор наткнулся на дурака-молотобойца из УГО. Тротуар - это место, где пешеходы идут каждый в своём направлении, не создавая препятствий друг другу. Дурак-танцор с компанией возомнили, что они одни на тротуаре и они главные - не столько шли, сколько эмоционально общались между собой, потому передвигались медленно, допускали движения поперёк тротуара и повороты спиной к направлению движения. Подобным образом можно вести себя не на узком тротуаре, а где-нибудь на аллее парка, сквера, площади, бульвара - там, где это не создаст препятствий другим пешеходам. Нормальные люди в подобных ситуациях соблюдают разумное правило 3Д (Дай Дураку Дорогу) и избегая инцидентов следуют в своём направлении. Но не таков оказался дурак-молотобоец из УГО. Этот возомнил себя Альфа-самцом, которому не к лицу обходить всяких там хлюпиков с впалой грудью и тощими ручёнками (мышцатого мужлана он бы тоже обошёл бы). Да и как же тут пройдёшь мимо, если образовался чудесный повод врезать хлюпику. Избиения не было. Был один-единственный левый (не правый!) кросс в физиономию, от которого хлюпик "соскочил с копыт" и рухнул на тротуар. Похоже, что у молотобойца удар поставлен (служебный долг того требует), стало быть, от правого кросса или апперкота у хлюпика вообще голова отскочила бы, но не случилось.
Наверняка в обозе Дорофеевой водится юрист, и если Дорофеева его спустит с цепи, то дураку-танцору постараются притянуть телесные хотя бы средней тяжести. А если средняя тяжесть выгорит, то дураку-молотобойцу это влетит в такую копееечку, что он сразу станет умным.