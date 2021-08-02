УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10236 відвідувачів онлайн
Новини Фото
43 210 192

Танцюриста співачки Дорофєєвої побив чинний співробітник УДО: Його відсторонили. ФОТО

Танцюриста співачки Дорофєєвої побив чинний співробітник УДО: Його відсторонили. ФОТО

В Управлінні державної охорони заявили, що танцюриста шоу-балету DOROFEEVA побив чинний співробітник УДО.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба УДО, передає Цензор.НЕТ.

"1 серпня 2021 року у соціальній мережі Facebook була поширена інформація про факт побиття Євгена: танцівника шоу-балету "DOROFEEVA" колишнім військовослужбовцем УДО України. Ми ретельно перевірили цю інформацію та повідомляємо, що ця особа є не колишнім, а чинним військовослужбовцем УДО України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за цим фактом керівництвом Управління призначено службове розслідування, обставини події з’ясовуються.

"На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків. Управління державної охорони України надасть всю необхідну допомогу правоохоронним органам та буде всіляко сприяти в проведенні досудового розслідування. Крім того, Управління надасть необхідну допомогу для лікування Євгену", - додали в УДО.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація що в ніч на 1 серпня побили танцюриста шоу-балету DOROFEEVA Євгена. Співачка в соцмережі написала, що хлопець з друзями виходив з клубу Lift і на нього напали. В результаті побиття він зазнав черепно-мозкової травми і крововиливу в мозок. Медики зробили йому трепанацію черепа і ввели пацієнта в медикаментозну кому.

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що танцюриста нібито побив колишній співробітник УДО Євген Безпалий.

Також дивіться: У Черкасах байкери з Одеси жорстоко побили молоду пару та розбили автомобіль за обгін на трасі. ВIДЕО

Танцюриста співачки Дорофєєвої побив чинний співробітник УДО: Його відсторонили 01
Танцюриста співачки Дорофєєвої побив чинний співробітник УДО: Його відсторонили 02
Танцюриста співачки Дорофєєвої побив чинний співробітник УДО: Його відсторонили 03

Фото підозрюваного

Автор: 

побиття (934) Київ (19461) УДО (108) військовослужбовці (4743)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+51
Мразь це Дорофєєва і вся її тусовка.
Мені, чесно кажучи байдуже, що там в них за проблеми.
Треба менше з кацапами обійматись.
показати весь коментар
02.08.2021 09:31
+50
Из Дорофеевой такая же певица как из члена оратор,встанет покраснеет и молчит. Прыгала как ман*авошка из группы в группу пока не спелась с "кварталовцами" и лично с Зелей и Кошевым которые видимо и давали её "путёвку" в жизнь а до этого околачивалась в России. Та ещё "патриотка" и шобла подтанцовочная такая же.
показати весь коментар
02.08.2021 09:42
+46
та какая х.й, разница, завтра ты из генделя будешь выходить, а кому то это не понравится и тебе вломят пи.дюлей, как такой расклад?
показати весь коментар
02.08.2021 09:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Охранники особым интеллектом не отличаются. Охотно поверю, что избил действительно на гомофобской почве.
показати весь коментар
02.08.2021 09:56 Відповісти
В охранники без интеллекта не берут.
Если ********* открыто наступают на наши права - их надо останавливать.
показати весь коментар
02.08.2021 10:20 Відповісти
Если тебе куда-то там наступают *****-сы може лучше сменить кабак?)
показати весь коментар
02.08.2021 10:34 Відповісти
Они и тебе наступают: таких кабаков быть не должно.
показати весь коментар
02.08.2021 10:54 Відповісти
Мотык на фотке, похоже, тот, уродский, без глушителя. Никакого сочувствия дебилу.
показати весь коментар
02.08.2021 10:12 Відповісти
Дык на дырчике охранник сидит
показати весь коментар
02.08.2021 10:38 Відповісти
Та хрен их разберешь... Сидит дебил, это бесспорно.
показати весь коментар
02.08.2021 13:43 Відповісти
Дикое, варварское племя... Мало ли кто кому не нравится. Это не повод причинять вред здоровью, ничьему и никак. Обнаглевшему, потерявшему страх и совесть нариду явно не хватает жестокости. Только жестокости по отношению к нему самому. Варнякай хоть довсеру, а руки держи при себе. Ударил не для самозащиты- получи срок, пусть даже условный. И пофигу, прав ты в чем то или нет. Причинил увечье- полная оплата лечения. Моя бы воля- такие же причинять и избившему... Но увы, а значит срок, и достаточно существенный. И плевать кого избил по своему желанию- гея, вегетарианца или тракториста. Людишки трактуют законы по своему усмотрению, но они де- цивилизованные...
показати весь коментар
02.08.2021 10:24 Відповісти
Не узагальнюйте, б.л., на рівному місці.
показати весь коментар
02.08.2021 10:39 Відповісти
А об чём новость? В мире каждую минуту где-то кто-то кого-то бьёт. Зачем об этом писать в СМИ?
показати весь коментар
02.08.2021 10:51 Відповісти
Новость о том, что люди отстаивают нормы морали.
показати весь коментар
02.08.2021 10:57 Відповісти
Я прочитал коменты под новостью. Вот вы мне скажите, почему все решили, что тот чувак эгегей? По серёжке в ухе?
показати весь коментар
02.08.2021 11:17 Відповісти
Почему вы так решили?
показати весь коментар
02.08.2021 15:59 Відповісти
"побили" танцора ДОРОФЄЄВОЙ, а отже це злочин національного рівня
показати весь коментар
02.08.2021 11:00 Відповісти
пришлось гуглить кто это такая... хотя, учитывая смещения стандартов - да, новость галактического масштаба...
показати весь коментар
02.08.2021 11:15 Відповісти
Для теперішньої України так.
Побили, скажімо, атовця, чи вбили, розбили національні пам'ятки, сплюндрували мову - ЄРУНДА. Ніхто й не переймається.
А от побити гея дорофеєвої, як частини кварталу - жуть, це одразу знайдуть і засудять на довічне.
показати весь коментар
02.08.2021 12:52 Відповісти
Такі статті не повинні бути опублікованими, не через те що постраждалий - можливо гей, а через маніпуляцію.
"Сильно побитий" це коли юшка з вух тече, їбальнік розпухший та синій, попід очима мішки через попадання у переносицю, з носа юшка та соплі, розбиті вареникоподібні губи.
На фото синець завбільшки з палець, на потилиці та ганчірці що була попід головами ні каплі крові через удар під час падіння - яка черепномозгова травма? Яка ***** штучна кома?
показати весь коментар
02.08.2021 10:59 Відповісти
для УДОшника хуже позора быть не может - избил балеруна
показати весь коментар
02.08.2021 12:07 Відповісти
Он ему яйца поправил, чтобы не мешали.
показати весь коментар
02.08.2021 12:11 Відповісти
не его собачье дело где у кого яйца
показати весь коментар
02.08.2021 12:21 Відповісти
Танцюриста співачки Дорофєєвої побив чинний співробітник УДО: Його відсторонили - Цензор.НЕТ 6919
показати весь коментар
02.08.2021 13:07 Відповісти
Все логічно. Службовець державної охорони виконав обов'язки по захисту держави від отрути соросячої дегенерації. Підвищити у званні.
показати весь коментар
02.08.2021 13:26 Відповісти
Державна охорона передбачає застосування сили до соросячих диверсантів, що вчиняють замах на підрив демографічного потенціалу держави. На шевроні фалосів і вазеліну нема.
Танцюриста співачки Дорофєєвої побив чинний співробітник УДО: Його відсторонили - Цензор.НЕТ 9772
показати весь коментар
02.08.2021 13:50 Відповісти
соросячих диверсантів

соросячi - це з ЗеБiльних та рашистських гiвно-методичок, так само, як i "внешнее управлеееение"...
показати весь коментар
02.08.2021 14:32 Відповісти
Якщо в рашистській методичці написано Сорос г-но, то зночить Сорос це повидло. Бери і жуй.
показати весь коментар
02.08.2021 15:46 Відповісти
в тебе, свинособако, логiка така ж, як i у блондi з анекдоту про ТП та динозаврiв...))
показати весь коментар
02.08.2021 15:51 Відповісти
Ну раз свинособаки можуть методичку написати, а в тебе нема нічого до Сороса прикласти, крім їхньої методички, то виходить, що ти хробак з двома синапсами. Ось така логіка.
показати весь коментар
02.08.2021 16:39 Відповісти
так ти і є свинособака, тільки тупіша за москаля
показати весь коментар
02.08.2021 17:18 Відповісти
Ти хоч би не протирічів сам собі, створюючи сентенціїї в естетиці рохкання і змісті гавкання.
показати весь коментар
02.08.2021 17:35 Відповісти
типовий совок, через таких Україна і така злиденна
показати весь коментар
02.08.2021 21:00 Відповісти
Совкова Україна будувала авіаносці і кращі в своїх класах літаки і ракети, друкувала у сто разів більше наукових книжок, поки Сорос не привчив вас гавкать і вилизувать собі підхвіст.
показати весь коментар
02.08.2021 22:59 Відповісти
совкова Україна будувала дуже погані літаки, які були набагато гучніше та їли набагато більше пального. Вийшло, що цивілізованому світу вони просто не потрібні. І кораблі теж не потрібні, авіаносці взагалі зараз тільки дуже багаті країни будують і взагалі від них світ відмовляється.
Проте совок обіссрався із комп"ютерною ерою, вливав купу гроші в нікому не потрібний космос. А вийшло, що прийшла цифрова ера, а не космічна. Тепер ті ці совкові заводи теж не потрібні-не економні, низька ккд. Найбагатші країни проводять деіндустріалізацію, переходять на айті на сферу послуг. Це саме те, чого совок не робив.
Треба було друкувати не леніна, а підручники економіки *******.
показати весь коментар
02.08.2021 23:36 Відповісти
Двигуни Ан-70 найекономічніші у своєму класі, Ан-148 на рівні свого класу, соросятина керувала авіапромом кілька років, кількість випущених літаків і нових розробок - нуль, кількість гей-клубів - у геометричній прогресії. Цивілізованому світу потрібна аграрна колонія, а не літаки. Завод, який випускав авіаносці, не доробив навіть корвет, розпиляний на метал під керівництвом соросятини. Паши поле цифровими тракторами, збирай врожай цифровими комбайнами, пересувайся цифовими локомотивами, стріляй цифровими гарматами. Найбільша країна здійснює індустріалізацію семимильними кроками, на чолі з комуністичною партією, і витісняє цифрові дегенерації з їх власних ринків.
показати весь коментар
03.08.2021 00:14 Відповісти
ну шо тут скажеш-повне нерозуміння економіки, повна дурість.
Ну йди подивись рівень життя твого китаю, піду подивись найбільші компанії світові-там самий айті. НАвіть китайські компаніі-теж айті найбільші.

В вспашеному полі, та в тракторі-дуже низька додана вартість. Вона не зробить країну багатою. А майкрософт-робить. Айті через 2 роки вже буде приносити більше прибутку країні ніж ВСЯ наша металургія, але не потребує дотацій, не кривдить країну та атмосферу, просто приносить гроші.
твої ан просто Європа заборонила використовувати на своїй території-не пройшли норми по шуму. Занадто гучні. В совку всім пофігу було, а в Європі лайно не потрібно. Крім шигулєй та масквіча твій совок нічого не породив. Ну і їдь на ньому далі.
показати весь коментар
03.08.2021 02:22 Відповісти
Рівень життя в Китаї вже підійшов до східноєвропейських країн і має кращу динаміку. Китай збанкрутував Nokia, Siemens, в Європі комп'ютери вже не виробляються. Мережа швидкісних залізничних магістралей вже на голову вища, ніж в США. Майкрософт це не тільки ІТ, а й лобізм, підтриманий авіаносцями. Високі прибутки ІТ не на завжди, а трактор потрібен завжди. Ан 148 має всі сертифікати, хто сказав про заборону? Їх вироблено нуль навіть для власної армії.
показати весь коментар
03.08.2021 06:19 Відповісти
яка в думу Європа, в мене скільки колег звідти поїхали, в місті 1000 доларів зарплата, в селі-100. Повна неграмотність населення, вони навіть поряд із українцями-ну повні ідіоти зомбовані. Найбільш фахові спеціалісти давно втекли за кордон. Там мізки біжуть як із совка бігли.
Так з\д краща в Китаї-бо літати не можуть дозволити собі. в США багато людей має свій літак, подивись статистику. Там подорожують літаками. Подивись статистику власників авто. В РАЗИ вища за Китай.Так, не виробляють в Європі, це правда-надто мала додана вартість за мавп"ячий труд. Вони Розроблюють. Різницу бачиш? Собівартість айфону 370 доларів. От десь так Китай заробляє. Тільки айфон продають за 1000-1200. От так. І вже зараз переносяться виробництва із Китаю у В"єтнам. Там ще дешевше
показати весь коментар
03.08.2021 15:19 Відповісти
Авіаносці - головний інструмент добутку нафти у ********* світі. Одне авіаносне угрупування в районі Аравійського півострова забезпечило б Україну подвійними потребами у нафті і скрапленому газі в обмін на посилення військового потенціалу нафтодобувних країн.
показати весь коментар
03.08.2021 00:59 Відповісти
які в біса авіаносці? В нас не технологій, а не грошей. и газ бурити не можемо собі дозволити, бо постійно дотуємо ціну державою. Егей, треба економіку трохи вчити.
показати весь коментар
03.08.2021 02:18 Відповісти
Китай витісняє США зі свого регіону українськими авіаносцями. У нас грошей нема, бо Сороса в головах багато, це не економіка, а корупція мізків. США винні Китаю 4 трильйони доларів.
показати весь коментар
03.08.2021 06:29 Відповісти
ну дуже не освічена людина, тупо зомбі якесь, що тут скажеш) НУ так 4 трильйони доларів. І може не віддавати. А може надрукуватии і віддати. А може накласти санкції. Ми от рашці не віддали 3 ярди. І нічого)І вони можуть не віддати. Долар усім потрібен, найбільш ліквідна валюта, а от юань нікому не потрібен. В Китаї в селі 100-200 доларів зарплата, агов. Пенсій НЕМАЄ. Читай по літерах - пенсій в Китаї Н-Е-М-А. Тупо ти повинен годувати своїх старих, якщо вони не екс-міліціанти або політики. От тобі і економіка)
показати весь коментар
03.08.2021 15:13 Відповісти
Юань світова резервна валюта з дясятками тисяч тонн золотих резервів. Китай може обвалити долар одним рухом руки. Хотів би я подивитись на банки, які відмовляться конвертувати китайські долари. У нас в селі зарплат взагалі майже нема. Просто знищення села. Відповідно пенсій без стажу теж не буде.
показати весь коментар
04.08.2021 06:13 Відповісти
може обвалити долар кажеш?) Ну дурник що тут ще говорити. Просто дуже не освічена людина, не розуміюча економічних законів. Коли розумні люди намагаються пояснити, то ти мантри повторюєш. Китай нічого не здатен обвалити, він побудований на інвестиціях США. Піде інвестор - китай не буде рости взагалі. Він вже в рецесії. В Путіна теж один з найбільших золотих запасів, тільки економіка в нього з 2012 не росла. Чи рубль-теж світова резервна валюта?)Ой дурний!
показати весь коментар
04.08.2021 15:24 Відповісти
Ти повторюєш мантри про інвестиції, бо голову на інше ніхто не запрограмував. Зникне США ріст можна забезпечувати за рахунок перерозподілу сфер впливу, викачки колоній.
показати весь коментар
04.08.2021 16:34 Відповісти
повне нерозуміння економіки. Сідай, два.
показати весь коментар
04.08.2021 23:15 Відповісти
Такі економісти, з одною перфокартою в голові, перетворили Україну на папуасію.
показати весь коментар
05.08.2021 11:26 Відповісти
На папуасію, не здатну більше виробляти ні танки, ні літаки, тільки експортувати у Китай проституток.
показати весь коментар
05.08.2021 11:34 Відповісти
Інвестори нікуди не дінуться, переїдуть служити імператору, але вже на умовах самого імператора.
показати весь коментар
04.08.2021 16:41 Відповісти
вони давно вже перетікають в інші азіатські країни. є багато матеріалу. шукай.
показати весь коментар
04.08.2021 23:15 Відповісти
...ревность)
показати весь коментар
02.08.2021 13:28 Відповісти
хто про що... а вшивий про воші... Дорофеєва співачка??? її танцюрист - танцюрист??? А разом вони обоє - дебілізатори молоді!!!
показати весь коментар
02.08.2021 13:47 Відповісти
Этот сцыкун из УДО не нашел себе лучшего спаринг-партнёра, как избить танцора.
показати весь коментар
02.08.2021 14:11 Відповісти
Дорофеева или кто другой - плевать. В цивилизованном обществе никто не имеет права избивать/убивать другого человека (исключение самооборона). Каждый, кто этого не понимает - конченный дикарь, хуже кацапа.
показати весь коментар
02.08.2021 14:14 Відповісти
100% в нормальной стране ему влепили бы 15 ч1 115 «покушение на убийство» И не надо тут отождествлять про «задний привод» Все собственники Яблок - быстро выкинули свои гаджеты ибо Тим Кук открытый гей.
показати весь коментар
02.08.2021 16:05 Відповісти
Интересно, в тот момент когда цвет нации получает ранения и гибнет на востоке, защишая Украину и народ, нам подкидываут инфу для обсуждения того, что кто то набил морду обычному пи...су не служившему в Армии и уклонившемуся от призыва по причине диареи из раздолбанного ануса. Очень и очень актуально.
показати весь коментар
02.08.2021 14:26 Відповісти
Це якась маячня... До чого тут анус? І чого вас взагалі це цікавить?
показати весь коментар
02.08.2021 14:41 Відповісти
Анус это метафорически, а, кто там кому морду набил и кто там в том клубе куда имеет мне не интересно. Интересно для чего нам подбрасывают эти "новости" о банальном мордобое во время войны при откровенном предательстве и воровстве высшего военно-политического руководства страны.
показати весь коментар
02.08.2021 14:47 Відповісти
так а чого тут сидиш та читаєш, а не в окопі зараз?
показати весь коментар
02.08.2021 17:20 Відповісти
А вы чего из клуба Lift постите?
показати весь коментар
02.08.2021 18:38 Відповісти
нет, даже не знаю где это, но я и не учу людей кому что читать.
показати весь коментар
02.08.2021 21:00 Відповісти
Этот садюжный УеДОшник в детстве, наверное, котиков мучил. Сранно, сранно, что этот джекичанутый УеДОшник в Беларусь к ментам не свалил, там бы его поняли.
показати весь коментар
02.08.2021 14:28 Відповісти
Росія на державному рівні пропагандує гомофобію, країни Європи - толерантність. Ось і робіть свій вибір, кого ви підтримуєте!
показати весь коментар
02.08.2021 14:49 Відповісти
Вийшли з клубу і їх побили, маю сумнів, що це було без будь якої причини.
показати весь коментар
02.08.2021 15:05 Відповісти
Вже э відео- дурник просто вдарив людину.
показати весь коментар
02.08.2021 16:08 Відповісти
Країну краще би захищав, а не показував танці-шманці з оголеними задами.
показати весь коментар
02.08.2021 15:18 Відповісти
гроші заробляють по-різному. Я думаю він податків більше сплачує, ні жти
показати весь коментар
02.08.2021 17:21 Відповісти
Хм-м-м... А що то за така видатна півунья - Дорофєєва? Чи не ватна вона так, випадково? Ну а те, що серед отих танцюнів-балєронів кожен другий, не рахуючи першого, - содоміт - давно відомо. Питання в тому, за що тому нещастю писок набили. "Просто так" такі речі не роблять.
І ще одна важлива деталь. І москалі, і ліберали (котрим придумали не дуже вдалу назву - соросята) мають спільну рису - лицемірність. Тому там, де є спільний інтерес, вони і діють спільно (той же філя кіркоров - содоміт рафінований, чи той же ***** - педофіл з "блакитним відтінком", чи те же "ночьноє тьолко" "хірург" - нещастя з косметичкою).
показати весь коментар
02.08.2021 15:34 Відповісти
Колись сліпий від народження чоловік намацав хвіст сліника і сказав: "Певно, слін схожий на мотузку".
А ти впевнений, що цей відеофрагмент - не "сліниковий хвіст"?
...І навздогін "питання на засипку": то що, і музику П.І. Чайковського не слухати?
показати весь коментар
02.08.2021 16:57 Відповісти
Початку викинь телефон якщо ти принциповий гомофоб або тобі так огидна ця тема.бо ти як дишло куди вигідно - туди й вийшло. Цього відео та показників свідків достатньо щоб цьому удошнику вліпити замах на вбивство .... Відео вилучено з камер спостережень і є доказом який не є «необєктивним». Осообисто можу тут тобі розжувати усе як для малечі. :
.....
...Підозрюваний по справі громадянин NN, спровокував конфлікт та вчинив дії спрямовані на вбивство людини. Діяв з особистою жорстокістю вiдчуваючи особисту неприязнь до потерпілого. Використовуючи раптовість та здобуті навички завдав потерпілому лучного професійного удару в область голови маючи за мету нанести максимальної шкоди. Згідно п 1 ст 15 ....смерть потерпілого не настала від незажних обставин підозрюваного. « Преступное намерение на совершение убийства этого потерпевшего не довел до конца по причинам, не зависевшим от его воли.»
До даних обставин слід віднести раптово звернуту увагу перехожих які одразу кинулись на допомогу потерпілому і тим самим завадили продолжения подальших дій потерпілому з боку пiдозрюваного. Також пІдозрюваний не покинув місце злочину,та не надав потерпілому допомоги. Така поведінка підозрюваного свідчить про злий умисл та особисту неприязнь до потерпілого.Враховуючи вище викладені докази та свідчення перехожих вимагаю перекваліфікувати статтю на « замах на вбивство ст 15 ч 1» ...

. ковтай півнику саме з під курячого хвоста....
показати весь коментар
02.08.2021 18:16 Відповісти
Ого! Прямо, цілий виступ!
Зараз я трохи зайнятий. Прочитаю пізніше, а потім відпишу. Добже?
показати весь коментар
02.08.2021 20:58 Відповісти
Чекаю на відповідь)))) На цензорі лише діточки тому й нецікаво.А чому ще не в Посполиті? Ха-ха То польське коріння))) добре
показати весь коментар
02.08.2021 21:07 Відповісти
То правда, діти на "Цензорі" іноді втомлюють).
У Польщі в мене родичі, досить далекі).
Приступаю до вивчення... виступу).
показати весь коментар
02.08.2021 22:26 Відповісти
Богу дякувати, я ще не дожився ні до цієї фобії, ні до будь-якої іншої. І, дуже сподіваюся, що так і не доживу). Огиду в мене викликають окремі персонажі, які остаточно стратили здоровий глузд на цьому ґрунті (прошу зауважити - з обох боків). Крутити як дишлом - то не до мене.
Це коментар, я так зрозумів, адвоката потерпілого. А що чутно від адвоката іншої сторони? Поки що на "Цензорі" про то не було нічого. Зачекаймо. А як буде, то почитаємо одне та інше, співставимо, поміркуємо, а тоді будем робити висновки.
...Ну, а останнє речення я не читав))).
показати весь коментар
02.08.2021 22:40 Відповісти
Зовсім не так:
Я не адвокат потерпілого- цей виступ «шпаргалка» для тих хто не «в курсі»
Це я особисто «розклав по полицям цю справу»
Але суди ( згадаємо тупицького чауса та діамантових прокурорів ) то такє
Я не маю жодних особистих «вподобань» до цього хлопця. Це його особиста справа яким чином ототожнювати себе з соціумом. Він не порушив жодного закона навіть його поведінка не порушила жодної статті КК України. Що навпаки не можна сказати про його опонента. Поведінка «беркута» дискридитувала від до усіх без виключення силових структур назавжди.
Жадоба до самовпевнені шляхом влади та сили це ознака низького інтелекту або звірячого інстинкту притаманного лише вар носі світу
Маятник фуко ніхто не відмінить...
показати весь коментар
03.08.2021 00:12 Відповісти
Хм-м-м... Виходить, мене ввів в оману штиль викладення думки. Ви за фахом юрист?
Знову ж таки. Мені тяжко повірити, що дорослий, хоч і не надто мудрий громадянин от просто "від нєфіґ робити" заледве не закатрупив голими руками іншого громадянина. Хай навіть йому і не подобався вираз "морди лиця" того громадянина. Чи ще щось не подобалось. Переконливого мотиву нема. Тому в такому викладенні мені ця історія дуже нагадує індійський народний жарт про хвіст сліника.
показати весь коментар
03.08.2021 00:26 Відповісти
Все дуже просто-факт це дуже цікава річ. Справа в тому що «справа» так і виглядає. І то лише итання часу та якості суспільної думки.Рекомендую переглянути відповіді адвокатів по справі Шеремета. Я просто не бачив такої якісної відповіді. І навпаки. Міністр МВД на ток шоу відкрито обвинувачує осіб без вагомих доказів і стверджує що експертиза «ходи» це майже як « відбитки пальців».Про які інститути правових відносин можна взагалі говорити.....Ганебне шапіто в яке перетворилась Уркаіна.

Щодо «тяжко повірити» Так от Ви повірили би, що нормальна адекватна посадова особа силового блоку, яка має звання вище підполковника та наказам якої підпорядковані військові формування що мають вонельну зброю - для особистого бажання рзягне людину дасть у руки сільськогосподарське знаряддя праці та вишикується в лінію з кількома колегами та зробить фото для « службового альбому»?
показати весь коментар
03.08.2021 00:42 Відповісти
Якщо лаконічно.
По першому абзацу. Переважно згідний.
По другому абзацу. Хто сказав, що та "посадова особа" була адекватною? При Шапкокрадові з мєнтовки витіснили практично все, що було "притомного" і навіть "відносно притомного". Аффакофф швидко просік це, як і цим користатися. І користався. Аж 7 років.
показати весь коментар
03.08.2021 00:52 Відповісти
Так ми не каждом про « хама» Є матеріали справи і таке інше .... Запроданець чучма поставив зека в угоду Кремлю який тримав його на гачку завдяки архівним даним.

Ми кажемо про те що неможливо уявити людині нормального глузду.... А саме що адекватна ( це і так зрозуміло що нормаьного там нема нічого) де вчиняти такі дії «овочевого» інтелекту .
Ось в чому справа - про Авакяна це зовсім окрема історія - коли він здриснув з грошима луснувшого банку у Італію.... під протекторат Сільвіо, щоб там «братки хама» не дістали . Сільвіо особистий Друг ВВП... тому вбити Авакяна на теріторіі Італії це плюнути інституту мафії прямо в очі.... Це аналітика як у шахматах.... Вдячен за діалог!
показати весь коментар
03.08.2021 01:01 Відповісти
Нефиг по клубам шляться.
Шалава какая-то...
показати весь коментар
02.08.2021 16:46 Відповісти
Терпеть не могу геев! Но здесь просто избиение пацана! Садист на госслужбе!
показати весь коментар
02.08.2021 20:08 Відповісти
З роками погляди змінюються, в мене думка одна: він же чиясь дитина!!! Можеж образити словами, якщо тобі вже не йметься, ну навіщо ти **** так б'єш? На місці батька, брата я б забив на .... ту тварину!
показати весь коментар
02.08.2021 20:14 Відповісти
Що там було ми знаємо зі слів Дорофєєвой, а що там було насправді хто його знає...
Просто так у лице не б ють, на все має бути причина, не те щоб це було добре, але
пред історія якась має бути, бо серед білого дня одна людина інщій просто так у
лице бити не буде. Цікаво звідкіля фінгал у цього охоронця і чи не пов язан синець
охоронця з цим танцюристом, або його оточенням. Бо там може нарисуватись дуже

неприглядна історія і вже зі сторони танцюриста. Поживемо - побачимо, хай танцюрист
одужує, багато треба прояснити.
показати весь коментар
02.08.2021 21:17 Відповісти
отстранили ОТСТРАНИЛИ мля, типа это требует расследования, удар в челюсть и пинание ногами, требует расследования... а может танцор сам на кулак прыгнул... ну и уроды.
показати весь коментар
02.08.2021 21:24 Відповісти
Понятно. Семенченко закрывают без доказательств по подозрениям .Посади и ищу к чему бы прикопаться, но не находят и продолжают держать в камере... Сотрудника УГО , со всей очевидностью совершившего преступление..с наличием доказательств... "отстранили на время расследования"... бл*!!! Не предъявили подозрение..не закрыли... "отстранили" , **** !!! То есть сказал : беги, кролик, беги в ростов...
показати весь коментар
02.08.2021 23:41 Відповісти
Скільки мерзоти у світі... жах. А ще є тренована мерзота що ще більше небезпечно....
Сподіваюсь отримає що має за законом.
показати весь коментар
03.08.2021 01:42 Відповісти
Полный беспредел в стране. ******* избил гея.
показати весь коментар
03.08.2021 16:14 Відповісти
Посмотрел видео с камеры наблюдения (всем желающим составить собственное мнение об инциденте рекомендую).
Моё мнение таково:
Как правило, дуракам везёт - обычно они натыкаются на нормальных людей и в силу вменяемости нормальных дуракам всё сходит с рук. Но у каждого правила есть исключения. В данном случае богемный дурак-танцор наткнулся на дурака-молотобойца из УГО. Тротуар - это место, где пешеходы идут каждый в своём направлении, не создавая препятствий друг другу. Дурак-танцор с компанией возомнили, что они одни на тротуаре и они главные - не столько шли, сколько эмоционально общались между собой, потому передвигались медленно, допускали движения поперёк тротуара и повороты спиной к направлению движения. Подобным образом можно вести себя не на узком тротуаре, а где-нибудь на аллее парка, сквера, площади, бульвара - там, где это не создаст препятствий другим пешеходам. Нормальные люди в подобных ситуациях соблюдают разумное правило 3Д (Дай Дураку Дорогу) и избегая инцидентов следуют в своём направлении. Но не таков оказался дурак-молотобоец из УГО. Этот возомнил себя Альфа-самцом, которому не к лицу обходить всяких там хлюпиков с впалой грудью и тощими ручёнками (мышцатого мужлана он бы тоже обошёл бы). Да и как же тут пройдёшь мимо, если образовался чудесный повод врезать хлюпику. Избиения не было. Был один-единственный левый (не правый!) кросс в физиономию, от которого хлюпик "соскочил с копыт" и рухнул на тротуар. Похоже, что у молотобойца удар поставлен (служебный долг того требует), стало быть, от правого кросса или апперкота у хлюпика вообще голова отскочила бы, но не случилось.
Наверняка в обозе Дорофеевой водится юрист, и если Дорофеева его спустит с цепи, то дураку-танцору постараются притянуть телесные хотя бы средней тяжести. А если средняя тяжесть выгорит, то дураку-молотобойцу это влетит в такую копееечку, что он сразу станет умным.
показати весь коментар
03.08.2021 17:19 Відповісти
Яка ще ..середня тяжкість? Йому зробили трепанацію черепа....це тяжкі тілесні)) І штовхнув він першим не не цього танцюриста..чи хто він там...а дівчат..і штовхнув так що вони впали.. Судячи по відео - тупе бидло , самовпевнене у своїй безкарності. Не лише в "копіїчину " влетить а і реально сяде..і роботу вже втратив
показати весь коментар
03.08.2021 19:39 Відповісти
Не сходится что-то. Танцору нанесет один удар, далеко не боксерский, а размашистый неправильный с левой руки. Ну возможно танцоришка когда упал, то сломал височную кость, но откуда столько синяков от одного достаточно неправильного удала. Может силовик его потом еще бил иначе нестыковочка , брехней попахивает.
показати весь коментар
06.08.2021 14:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 