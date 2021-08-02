Танцюриста співачки Дорофєєвої побив чинний співробітник УДО: Його відсторонили. ФОТО

В Управлінні державної охорони заявили, що танцюриста шоу-балету DOROFEEVA побив чинний співробітник УДО.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба УДО, передає Цензор.НЕТ.

"1 серпня 2021 року у соціальній мережі Facebook була поширена інформація про факт побиття Євгена: танцівника шоу-балету "DOROFEEVA" колишнім військовослужбовцем УДО України. Ми ретельно перевірили цю інформацію та повідомляємо, що ця особа є не колишнім, а чинним військовослужбовцем УДО України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за цим фактом керівництвом Управління призначено службове розслідування, обставини події з’ясовуються.

"На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків. Управління державної охорони України надасть всю необхідну допомогу правоохоронним органам та буде всіляко сприяти в проведенні досудового розслідування. Крім того, Управління надасть необхідну допомогу для лікування Євгену", - додали в УДО.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація що в ніч на 1 серпня побили танцюриста шоу-балету DOROFEEVA Євгена. Співачка в соцмережі написала, що хлопець з друзями виходив з клубу Lift і на нього напали. В результаті побиття він зазнав черепно-мозкової травми і крововиливу в мозок. Медики зробили йому трепанацію черепа і ввели пацієнта в медикаментозну кому.

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що танцюриста нібито побив колишній співробітник УДО Євген Безпалий.

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Фото підозрюваного