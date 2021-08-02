Будівництво багатопрофільної лікарні стартувало в Краматорську, - заступник голови ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

Будівництво багатопрофільної лікарні III рівня стартувало в Краматорську Донецької області.

Про це у Facebook повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"По суті, це буде ціле медичне містечко. Лікарня в Краматорську стане своєрідним хабом, що поєднує діагностику, медичну допомогу та науку", - зазначив Тимошенко.

За словами заступника голови ОП, більшість видів спеціалізованої медичної допомоги, які надаватимуться в медмістечку, раніше були недоступні в області або потребували значного розширення.

Тепер же медична допомога буде доступна в кардіохірургії, судинній хірургії, гематології, проктології, торакальній хірургії, урології, політравмі тощо.

Крім того, на базі стаціонарних відділень будуть розміщені клінічні кафедри Донецького національного медуніверситету, а послуги лікарня надаватиме жителям не тільки Донецької, але й Луганської та Харківської областей. Очікується, що за зміну консультативно-діагностичний підрозділ зможе обслуговувати 600 пацієнтів.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомляв, що за 500 днів дії програми "Велике будівництво" в Україні вже було реалізовано 575 інфраструктурних проєктів, без урахування будівництва та ремонту доріг. Ще 959 об'єктів перебувають на стадії реалізації.

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