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Українські водолази прибули до Румунії на протимінні навчання "Дайв-2021", - Міноборони. ФОТОрепортаж

Водолазний підрозділ ВМС ЗСУ прибув до Румунії для участі в багатонаціональних протимінних водолазних навчаннях "Дайв-2021".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Зведений водолазний підрозділ Військово-морських сил ЗСУ на борту пошуково-рятувального судна "Олександр Охрименко" прибув на військово-морську базу морських сил Румунії Констанца. Мета візиту - участь у багатонаціональних протимінних водолазних навчаннях "Дайв-2021", які починаються сьогодні, 2 серпня, за участю представників України, США, Болгарії, Румунії та Грузії", - йдеться в повідомленні.

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Як наголошується, загалом навчання "Дайв-2021" складатиметься з чотирьох фаз та проходитиме в акваторії Чорного моря, в межах територіальних вод Румунії.

Як повідомлялося, вчення "Дайв" проводиться з 2011 року. Раніше Україна брала в них участь лише як спостерігач. Цього року сили і засоби ВМС ЗСУ братимуть безпосередню участь у навчаннях. Зокрема, сплановано участь пошуково-рятувального судна "Олександр Охрименко" та зведеного водолазного підрозділу в складі до 30 осіб.

Українські водолази прибули до Румунії на протимінні навчання Дайв-2021, - Міноборони 01
Українські водолази прибули до Румунії на протимінні навчання Дайв-2021, - Міноборони 02
Українські водолази прибули до Румунії на протимінні навчання Дайв-2021, - Міноборони 03
Українські водолази прибули до Румунії на протимінні навчання Дайв-2021, - Міноборони 04
Українські водолази прибули до Румунії на протимінні навчання Дайв-2021, - Міноборони 05

Автор: 

ВМС (1383) Міноборони (7355) Румунія (1160) військові навчання (2775)


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Украинские водолазы прибыли в Румынию на противоминные учения "Дайв-2021", - Минобороны - Цензор.НЕТ 5928
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02.08.2021 11:10 Відповісти
маловато будет, маловато
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02.08.2021 11:24 Відповісти
из 20 "безвременно усопших" только 4 от силы украинских фамилии.
откуда остальные козачки ?
особенно Акопян Агасарович

гражданская война хохлов с украми ?
ню-ню
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02.08.2021 11:27 Відповісти
фамилия не правильна...Акопяненко Агаугукий Мандельштамович
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02.08.2021 11:38 Відповісти
На останньому фото корабель має 2 РБУ для боротьби з ПЛ. Це точно пошуково-рятувальне судно?
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02.08.2021 11:26 Відповісти
так, спочатку знищуємо ворожу ПЛ, а потім рятуємо те що вспливе
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03.08.2021 09:46 Відповісти
 
 