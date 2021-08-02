Українські водолази прибули до Румунії на протимінні навчання "Дайв-2021", - Міноборони. ФОТОрепортаж
Водолазний підрозділ ВМС ЗСУ прибув до Румунії для участі в багатонаціональних протимінних водолазних навчаннях "Дайв-2021".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Зведений водолазний підрозділ Військово-морських сил ЗСУ на борту пошуково-рятувального судна "Олександр Охрименко" прибув на військово-морську базу морських сил Румунії Констанца. Мета візиту - участь у багатонаціональних протимінних водолазних навчаннях "Дайв-2021", які починаються сьогодні, 2 серпня, за участю представників України, США, Болгарії, Румунії та Грузії", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, загалом навчання "Дайв-2021" складатиметься з чотирьох фаз та проходитиме в акваторії Чорного моря, в межах територіальних вод Румунії.
Як повідомлялося, вчення "Дайв" проводиться з 2011 року. Раніше Україна брала в них участь лише як спостерігач. Цього року сили і засоби ВМС ЗСУ братимуть безпосередню участь у навчаннях. Зокрема, сплановано участь пошуково-рятувального судна "Олександр Охрименко" та зведеного водолазного підрозділу в складі до 30 осіб.
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Земля стекловатой сепаратистам!.. Слава Украине!..
откуда остальные козачки ?
особенно Акопян Агасарович
гражданская война хохлов с украми ?
ню-ню