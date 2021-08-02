Партія Жириновського висунула на виборах до Держдуми неонациста Антона Раєвського, який воював на Донбасі проти України. ФОТОрепортаж
Російська партія ЛДПР, лідером якої є Володимир Жириновський, висунула на вибори в Орловській області неонациста Антона Раєвського, який воював на Донбасі на боці терористів ЛДНР.
Про це журналіст Денис Казанський повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Одна з російських партій висунула на виборах в Орловській області неонациста Антона Раєвського, який відкрито називає себе прихильником ідей Гітлера і з гордістю набив на собі його портрет разом зі свастоном", - пише Казанський.
За його словами, Раєвський встиг повоювати на Донбасі проти України, а тепер вирішив займатися політикою в Росії.
"Але тільки не переплутайте. Фашизм в Україні, звичайно ж. А в Росії - це такий антифашизм", - підсумував Казанський.
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Ех, не тих нацистами називають....
Прагнеш захопити Україну.
Зато откровенные захватнические амбиции, агрессия, бесконечная вонь в сторону соседних стран и их дегуманизация, мол эти страны недоразумение, населяющих их народ и их язык выдуманный, нелепый, недостойный существования, что их нужно разбомбить, захватить, всех несогласных перевешать или расстрелять, а их земли забрать себе, ведь они якобы "исконнаузкие". И это на главных каналах в праймтайм, много лет подряд, причем не просто от фриков каких-то, а от депутатов и высокопоставленных чинуш, включая самого плешивого царька. Я уже молчу про то, что собственное скотонаселение паРаши уже по сути низведено до статуса бесправных холопов и рабов, а промывка мозгов уже начинается по сути с детского сада. "Это другое" разумеется, это не фашизм?
Короче сходи рожу умой, прежде чем кому-то, что-то предъявлять, убогий.
- не такие хорошие руськие изберут его подавляющим большинством голосов..
московия на передовой барьбы с фошизмом...
Юрий Нестеренко, писатель, публицист.
«рашизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе… Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах».