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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Партія Жириновського висунула на виборах до Держдуми неонациста Антона Раєвського, який воював на Донбасі проти України. ФОТОрепортаж

Російська партія ЛДПР, лідером якої є Володимир Жириновський, висунула на вибори в Орловській області неонациста Антона Раєвського, який воював на Донбасі на боці терористів ЛДНР.

Про це журналіст Денис Казанський повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна з російських партій висунула на виборах в Орловській області неонациста Антона Раєвського, який відкрито називає себе прихильником ідей Гітлера і з гордістю набив на собі його портрет разом зі свастоном", - пише Казанський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Гітлер був дуже сміливою людиною. Від армії не косив і воював відважно", - кремлівський пропагандист Соловйов хвалить нацистського вождя в ефірі росТВ. ВIДЕО

За його словами, Раєвський встиг повоювати на Донбасі проти України, а тепер вирішив займатися політикою в Росії.

Партія Жириновського висунула на виборах до Держдуми неонациста Антона Раєвського, який воював на Донбасі проти України 01
Партія Жириновського висунула на виборах до Держдуми неонациста Антона Раєвського, який воював на Донбасі проти України 02Партія Жириновського висунула на виборах до Держдуми неонациста Антона Раєвського, який воював на Донбасі проти України 03
Партія Жириновського висунула на виборах до Держдуми неонациста Антона Раєвського, який воював на Донбасі проти України 04


"Але тільки не переплутайте. Фашизм в Україні, звичайно ж. А в Росії - це такий антифашизм", - підсумував Казанський.

вибори (6689) Жириновський Володимир (218) ЛДПР (16) нацизм (148) росія (65129) тероризм (2866) Донбас (22355)


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Топ коментарі
+30
Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины - Цензор.НЕТ 1671
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02.08.2021 12:45
+22
Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины - Цензор.НЕТ 5209
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02.08.2021 12:48
+17
Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины - Цензор.НЕТ 6150
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02.08.2021 12:51
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недопаленое и недостреленое в баньке с жириком попарился и уже в депы тьху всё у рузге через задницу
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02.08.2021 12:45 Відповісти
Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины - Цензор.НЕТ 1671
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02.08.2021 12:45 Відповісти
да, но у зеленского поехала крыша ещё на выборах..
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02.08.2021 21:53 Відповісти
Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины - Цензор.НЕТ 8885
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02.08.2021 12:46 Відповісти
А це хутін у нього на плечі ?
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02.08.2021 12:47 Відповісти
Гитлер
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02.08.2021 12:52 Відповісти
І герб росії ?
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02.08.2021 12:54 Відповісти
Можно писать не "одиозный", а феерический *******? А то как-то много чести для жирика...
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02.08.2021 12:47 Відповісти
Кацапи всі феєричні олбодоби.
Ех, не тих нацистами називають....
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02.08.2021 12:48 Відповісти
И даже я, милая Ксюша?
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02.08.2021 13:41 Відповісти
А хіба ти не російський шовініст ?
Прагнеш захопити Україну.
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02.08.2021 15:36 Відповісти
Я? Нет! Зачем мне это нужно, Оксана?!
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02.08.2021 15:58 Відповісти
А вот тебя, возлюбленная Ксения, я действительно хочу "захопити". Если не со всех сторон, то хотя бы с тех, с которых ты позволишь. Извини за откровенность.
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03.08.2021 20:33 Відповісти
Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины - Цензор.НЕТ 5209
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02.08.2021 12:48 Відповісти
Вот этот доктор
Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины - Цензор.НЕТ 6347
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02.08.2021 12:55 Відповісти
Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины - Цензор.НЕТ 4803
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02.08.2021 12:48 Відповісти
Партия Жириновского / Зеленский для меня как племянник! Жириновский. /Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России. 7 апр. 2019 г.
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02.08.2021 12:49 Відповісти
Ну такой победит, деды завещали
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02.08.2021 12:49 Відповісти
Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины - Цензор.НЕТ 6150
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02.08.2021 12:51 Відповісти
в чем тут сенсация, это нормальные вещи для фашистской страны, во власти фашисты и на выборы идут фашисты.... вспомните Черчиля...
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02.08.2021 12:52 Відповісти
Ты видимо из тех ватных говноедов, которые считают признаками фашизма негативное отношение к совку, отказ участвовать в шизофреническом и лицемерном шабаше "культ пабеды", одевать власовскую колорадку с которой оккупанты убивают украинцев, а так же национализм, т.е. любовь к собственной стране, а не паРаше.
Зато откровенные захватнические амбиции, агрессия, бесконечная вонь в сторону соседних стран и их дегуманизация, мол эти страны недоразумение, населяющих их народ и их язык выдуманный, нелепый, недостойный существования, что их нужно разбомбить, захватить, всех несогласных перевешать или расстрелять, а их земли забрать себе, ведь они якобы "исконнаузкие". И это на главных каналах в праймтайм, много лет подряд, причем не просто от фриков каких-то, а от депутатов и высокопоставленных чинуш, включая самого плешивого царька. Я уже молчу про то, что собственное скотонаселение паРаши уже по сути низведено до статуса бесправных холопов и рабов, а промывка мозгов уже начинается по сути с детского сада. "Это другое" разумеется, это не фашизм?
Короче сходи рожу умой, прежде чем кому-то, что-то предъявлять, убогий.
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02.08.2021 13:58 Відповісти
можете даже не сомневаться
- не такие хорошие руськие изберут его подавляющим большинством голосов..
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02.08.2021 12:53 Відповісти
Так шож выходыть-еврей Жириновський полюбыв Гитлера????Ой мамочки щож скаже сам эврэй Билдон?
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02.08.2021 12:55 Відповісти
ты лучше скажи откуда дедушка Адик черпал свои идейки
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02.08.2021 12:58 Відповісти
Єта фсьо палітікі хотять нас пассоріть! Нє вєдітєсь хахли, ми жє братья!
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02.08.2021 12:55 Відповісти
Партия Жириновского выдвинула на выборах в Госдуму неонациста Антона Раевского, воевавшего на Донбассе против Украины - Цензор.НЕТ 4827
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02.08.2021 12:55 Відповісти
Хроники из жопы мира. Ожидать оттуда чего-то приличного не представляется возможным.
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02.08.2021 12:59 Відповісти
Партія Жириновського висунула на виборах до Держдуми неонациста Антона Раєвського, який воював на Донбасі проти України - Цензор.НЕТ 3803Партія Жириновського висунула на виборах до Держдуми неонациста Антона Раєвського, який воював на Донбасі проти України - Цензор.НЕТ 2725
московия на передовой барьбы с фошизмом...
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02.08.2021 13:02 Відповісти
Неонацист и живодер из Санкт-Петербурга Алексей Мильчаков по кличке «Фриц», воевавший за лыныры
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02.08.2021 13:14 Відповісти
И после этого кацапские мрази заявляют, что фашизм в Украине!!!
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02.08.2021 13:02 Відповісти
именно это они и заявляют
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02.08.2021 13:29 Відповісти
а еще они заявляют что фошызды-бендеровцы в Украине пьют кровь русскоязычных младенцев в трехлетних трусках, распятых на досках объявлений, и заедают снегирями....
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02.08.2021 13:31 Відповісти
В Штатах снегирей нет? -Нет. значит, фОшызды сьели. Л - логика
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02.08.2021 15:51 Відповісти
рашизм - это и есть современный фашизм, а азиопская расска ********** имеет все признаки фашистского тоталитарного государства.
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02.08.2021 14:27 Відповісти
дедываевале - внукипрое**** ( а как историей ВОВ пафосно кичатся...)
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02.08.2021 13:04 Відповісти
назвать то, что будет происходить на паРаше, выборами - хорошая шутка юмора.
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02.08.2021 13:11 Відповісти
З таким крутим тату, тільки в Думу балотуватися)
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02.08.2021 13:13 Відповісти
Созданная КГБ ,кучка грязных подонков нашла в орде миллионы сторонников и удивляться тут нечему. Воровать и грабить ,а затем лизать задницу очередного хана -это в генах тамошнего народца. Малоразвитый отморозок -лучшая иллюстрация !А в их думе жопой думают многие и он совсем не исключение.
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02.08.2021 13:13 Відповісти
Та там у них почти все кацапы неонацисты!
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02.08.2021 13:19 Відповісти
интересно,а какую именно нацию представляет этот "неонацист" ?
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02.08.2021 13:35 Відповісти
яких вам ще доказів не вистачає, що на Донбасі - громадянська війна?
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02.08.2021 13:36 Відповісти
1 серпня 39 року два аналогічних режима - червоний і червоно-коричневий розпочали 2Світову(запізнення на 2 неділі червоних на спростовує взаємну домовленість режиміві виступити разом і одною датою... те що червона мерзота й тут хотіла бути "розумнішою" і вирішила подивитись, що з того вийде й запізнилась з нападом на Польшу нічого на міняє... головне домовленості Гітлера і сталіна).... червоно-коричневих знищили. червона мразь мімікрірувала й залишилась отравлювати життя всього світу... коли найдуться сили знищити і це всесвітнє зло?
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02.08.2021 13:47 Відповісти
1 вересня...1939р.
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02.08.2021 19:18 Відповісти
Ну так жирик и так всегда озвучивает планы кремля под видом царского дурачка-клоуна. Самое противное, что рашофилы из населения Украины сейчас будут таким высером жирика возмущаться. А ведь нацист тупин скажет ата-та жирику и рашофилы опять путленфюрера начнут уважать.
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02.08.2021 13:52 Відповісти
И кто фашисты ? Украинцы ? Нет!!!!
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02.08.2021 14:08 Відповісти
А якщо він стане депутатом, то на 9 травня, 22 червня повинен бути приймати участь в офіційних заходах, поздоровляти ветеранів, разом з комуністами під червоними прапорами. Ото маразм!
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02.08.2021 14:31 Відповісти
да мало ли их, фашистов. надо попросить Израиль о них позаботиться, они их найдут, раз нам абсолютно пофиг. хотя если от СБУ в РФ кто поедет, его еще на границе возьмут.
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02.08.2021 14:38 Відповісти
ну так все логично: Раевский с классическим исконно "руцьким" лицом дауна которого зачали в пьяном угаре в сортире . Потом с детства насмотревших "савєцких" фильмов про фашистов которые зверствовали по всей Украине убивая руцко-донбаский народ,решил недолго думая поехать на Окраину на легке срубить деньжат и осуществить мечту :победа над фашизмом!
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02.08.2021 14:38 Відповісти
мордыхай эдельштейн выбирает себе новые кадры.
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02.08.2021 14:44 Відповісти
«Вообще рассея - страна удивительной, прямо-таки космической гармонии: в ней омерзительно абсолютно всё. Власть, оппозиция, климат, дороги, СМИ, экономика - ни единая деталь не портит картины, выламываясь из общего стиля».



Юрий Нестеренко, писатель, публицист.
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02.08.2021 15:35 Відповісти
Фашизм и нацизм имеют важные сходства ,но и важные отличия. Надо ли напомнить что в высшем ФАШИСТСКОМ совете из 11 членов семь были евреи !? У "лучшего из итальянцев " ( Определение В.И. Ленина.) Муссолини, зять был евреем.. А вот фюрер Национал социалистической рабочей партии ( наци) евреев не любил. И как-то странно звучит "нео-нацист" из партии еврея Жириновского !?? Но на мацкве полно чудес.
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02.08.2021 15:43 Відповісти
ДЖОХАР ДУДАЕВ:
«рашизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе… Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах».
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02.08.2021 16:02 Відповісти
ядреная смесь кивы и валуева
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02.08.2021 18:45 Відповісти
*****..... хоть бабу ягу хоть красну шапку
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02.08.2021 20:57 Відповісти
 
 