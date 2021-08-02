Партія Жириновського висунула на виборах до Держдуми неонациста Антона Раєвського, який воював на Донбасі проти України. ФОТОрепортаж

Російська партія ЛДПР, лідером якої є Володимир Жириновський, висунула на вибори в Орловській області неонациста Антона Раєвського, який воював на Донбасі на боці терористів ЛДНР.

Про це журналіст Денис Казанський повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна з російських партій висунула на виборах в Орловській області неонациста Антона Раєвського, який відкрито називає себе прихильником ідей Гітлера і з гордістю набив на собі його портрет разом зі свастоном", - пише Казанський.

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За його словами, Раєвський встиг повоювати на Донбасі проти України, а тепер вирішив займатися політикою в Росії.











"Але тільки не переплутайте. Фашизм в Україні, звичайно ж. А в Росії - це такий антифашизм", - підсумував Казанський.