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ДБР повідомило про підозру трьом співробітникам митного поста "Бориспіль": через їхню недбалість державі завдано близько 7,6 млн грн збитків. ФОТО

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом працівникам митного поста "Бориспіль - аеропорт" Київської митниці, через недбалість яких держава зазнала збитків на суму 7,6 млн гривень.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДБР, протягом 2018-2020 років зазначені особи при розмитненні одного виду товару неправильно вказували його код згідно з класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). Це призвело до заниження суми сплати компанією-імпортером податкових і митних платежів на понад 7,6 мільйона гривень.

Працівники митного поста підозрюються в неналежному виконанні службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

ДБР повідомило про підозру трьом співробітникам митного поста Бориспіль: через їхню недбалість державі завдано близько 7,6 млн грн збитків 01
ДБР повідомило про підозру трьом співробітникам митного поста Бориспіль: через їхню недбалість державі завдано близько 7,6 млн грн збитків 02

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід - Головне оперативне управління ДБР.

корупція (4683) митниця (1872) збитки (1424) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+2
какакя халатность? они все по машине прикупили..)
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02.08.2021 13:28
+2
По халатности??? Это делалось целенаправленно, так, как сулило таможенникам выгоду. Зачем вы переводите умышленное преступление, в плоскость халатных действий?????????
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02.08.2021 13:28
+1
Теж халатність. Випадково вийшло. )))
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02.08.2021 15:28
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какакя халатность? они все по машине прикупили..)
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02.08.2021 13:28 Відповісти
По халатности??? Это делалось целенаправленно, так, как сулило таможенникам выгоду. Зачем вы переводите умышленное преступление, в плоскость халатных действий?????????
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02.08.2021 13:28 Відповісти
Теж халатність. Випадково вийшло. )))
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02.08.2021 15:28 Відповісти
За такую халатность их надо как скотов плетьями запороть до потери сознания
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02.08.2021 13:33 Відповісти
Корупція,це злочин проти державності та сувереності України !!! Покарання має бути відповідним ,з кофіскатом та відшкодуванням збитків !!!))))
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02.08.2021 13:43 Відповісти
Так зачем было об этом светить в новостях? Одна смена таможенников сможет закрыть это маленькое недоразумение со своего глубокого кармана))
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02.08.2021 13:48 Відповісти
ой не надо...
Два года будет идти следсвие- еще два года прокурорские,судейские будут получать зарплаты,премии,ордена,медали.И все кончится зеленым поносом
И все за наши деньги!!
Как сказал ростовский классик-АстАнАвитесь!!
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02.08.2021 14:20 Відповісти
Шош за зверство такое ? Низя уже и ошибиться...Люди и денно и нощно и в снег и в жару...тока про державу ,прям как Верещагин,а они прицепились из-за пустяка !?? Как же не стыдно ?
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02.08.2021 18:11 Відповісти
С 2018 года ......
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02.08.2021 19:43 Відповісти
а классификация красивая...- умнячкИ...)))- и овцы впоряде и волкам...(
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03.08.2021 03:14 Відповісти
 
 