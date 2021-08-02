ДБР повідомило про підозру трьом співробітникам митного поста "Бориспіль": через їхню недбалість державі завдано близько 7,6 млн грн збитків. ФОТО

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом працівникам митного поста "Бориспіль - аеропорт" Київської митниці, через недбалість яких держава зазнала збитків на суму 7,6 млн гривень.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДБР, протягом 2018-2020 років зазначені особи при розмитненні одного виду товару неправильно вказували його код згідно з класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). Це призвело до заниження суми сплати компанією-імпортером податкових і митних платежів на понад 7,6 мільйона гривень.

Працівники митного поста підозрюються в неналежному виконанні службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.





Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід - Головне оперативне управління ДБР.