Українські і грузинські моряки провели в Чорному морі навчання типу PASSEX. ФОТОрепортаж

Моряки з України та Грузії відпрацювали елементи тактичного маневрування, дії з буксирування, передачі вантажів і рятування тих, що впали за борт.

Про це повідомляє Командування ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Метою заходу була підтримка безпеки в Чорному морі, вдосконалення здатності до навчання і сумісності екіпажів кораблів ВМС України і грузинських військових моряків для виконання спільних морських операцій (завдань) у складі багатонаціональних тактичних груп", - сказано в повідомленні.

У навчаннях з української сторони брав участь патрульний катер типу Айленда "Слов'янськ". З грузинської - катер типу "Айленд" "Очамчирі" Берегової охорони Грузії і патрульний катер "Сухумі" Департаменту прикордонної поліції.

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"Під час виконання тренування в певному районі були відпрацьовані елементи з тактичного маневрування, порятунок людини, яка випала за борт і передача вантажів. Також відпрацьовували практичні дії з буксирування", - розповіли в ВМС.

Всі елементи навчання були сплановані і відпрацьовані відповідно до стандартів і процедур НАТО.









