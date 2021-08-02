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Українські і грузинські моряки провели в Чорному морі навчання типу PASSEX. ФОТОрепортаж

Моряки з України та Грузії відпрацювали елементи тактичного маневрування, дії з буксирування, передачі вантажів і рятування тих, що впали за борт.

Про це повідомляє Командування ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Метою заходу була підтримка безпеки в Чорному морі, вдосконалення здатності до навчання і сумісності екіпажів кораблів ВМС України і грузинських військових моряків для виконання спільних морських операцій (завдань) у складі багатонаціональних тактичних груп", - сказано в повідомленні.

У навчаннях з української сторони брав участь патрульний катер типу Айленда "Слов'янськ". З грузинської - катер типу "Айленд" "Очамчирі" Берегової охорони Грузії і патрульний катер "Сухумі" Департаменту прикордонної поліції.

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"Під час виконання тренування в певному районі були відпрацьовані елементи з тактичного маневрування, порятунок людини, яка випала за борт і передача вантажів. Також відпрацьовували практичні дії з буксирування", - розповіли в ВМС.

Всі елементи навчання були сплановані і відпрацьовані відповідно до стандартів і процедур НАТО.

Українські і грузинські моряки провели в Чорному морі навчання типу PASSEX 01
Українські і грузинські моряки провели в Чорному морі навчання типу PASSEX 02
Українські і грузинські моряки провели в Чорному морі навчання типу PASSEX 03
Українські і грузинські моряки провели в Чорному морі навчання типу PASSEX 04
Українські і грузинські моряки провели в Чорному морі навчання типу PASSEX 05

Автор: 

ВМС (1383) Грузія (1844) військові навчання (2775) Чорне море (1666)


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ещё бы "Дефендер" подключить, что бы разнообразить программу нашим лишнехромосомным "друзьям"))
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02.08.2021 16:10 Відповісти
виртуальные...без утопления жидоугробурятских "повелителей" морей зря потраченные шекели...
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02.08.2021 16:23 Відповісти
Что это было!?
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02.08.2021 18:55 Відповісти
 
 