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На трасі М-20 Харків-Щербаківка вперше за 53 роки відремонтують міст, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На другій половині моста на трасі М-20 Харків-Щербаківка стартували ремонтні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє пресслужба "Укравтодору".

У рамках президентської програми "Велике будівництво" міст оновлять уперше за 53 роки.

"Виконано демонтаж мостового полотна та проведено ремонт правого проїзду, а саме: замінено мостове полотно з облаштуванням монолітної накладної плити і гідроізоляції, укладені два шари асфальтобетонного покриття, гідроізоляція, встановлені нові поручневе і бар'єрне огородження, водовідведення, виконані роботи з перевлаштування підферменників", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що по відремонтованій стороні моста вже організували рух транспорту.

Завершити роботи планують у кінці 2021 року.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував плани цього року оновити 245 штучних споруд на дорогах України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укравтодор" вводить нові вимоги безпеки під час будівництва доріг: Мета - зведення смертності на дорозі до нуля

На трасі М-20 Харків-Щербаківка вперше за 53 роки відремонтують міст, - Укравтодор 01
На трасі М-20 Харків-Щербаківка вперше за 53 роки відремонтують міст, - Укравтодор 02
На трасі М-20 Харків-Щербаківка вперше за 53 роки відремонтують міст, - Укравтодор 03
На трасі М-20 Харків-Щербаківка вперше за 53 роки відремонтують міст, - Укравтодор 04

міст (1231) Укравтодор (1200) Харківщина (6054) Велике будівництво (741)


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Да Ремонтируют на деньги Квартала 95. Или всеже на бюджетные от ОВГЗ
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02.08.2021 17:07 Відповісти
На деньги Зебилов ремонтирует на свои клоун только кокаин покупает и! Но что на свои покупает, это не точно походу тоже на зебильные!
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02.08.2021 18:53 Відповісти
впервые за 53 года - за 253 ляма ..
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02.08.2021 17:54 Відповісти
укравтодор впервые за 53 года обратил внимание на состояние путепровода...
а почему так затянули, кого пора наказывать?
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02.08.2021 19:13 Відповісти
потому что он нормальный итак! нехер там ремонтировать, просто пиз...т деньги. .
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02.08.2021 19:51 Відповісти
Ох ты! Всем причастным выписать премию и наградить орденами за такой прорыв.
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02.08.2021 18:51 Відповісти
Кстати там асфальт на съезде по зебильному положили! Уже крошится!
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02.08.2021 18:54 Відповісти
Яка, у дідька, "Щербаківка"??

Ну що за дебіли в Укравтодорі сидять... :-/ Чи це може у міністерстві транспорту? Який фах взагалі має бути у "спеціаліста", що пише такі новини, коли він/вона не в змозі відкрити карту й подивитися, куди веде даний автошлях?
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02.08.2021 19:20 Відповісти
та кака разница.главно шоп асфальт і лампочки
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02.08.2021 21:01 Відповісти
 
 