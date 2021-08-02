На трасі М-20 Харків-Щербаківка вперше за 53 роки відремонтують міст, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На другій половині моста на трасі М-20 Харків-Щербаківка стартували ремонтні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє пресслужба "Укравтодору".

У рамках президентської програми "Велике будівництво" міст оновлять уперше за 53 роки.

"Виконано демонтаж мостового полотна та проведено ремонт правого проїзду, а саме: замінено мостове полотно з облаштуванням монолітної накладної плити і гідроізоляції, укладені два шари асфальтобетонного покриття, гідроізоляція, встановлені нові поручневе і бар'єрне огородження, водовідведення, виконані роботи з перевлаштування підферменників", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що по відремонтованій стороні моста вже організували рух транспорту.

Завершити роботи планують у кінці 2021 року.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував плани цього року оновити 245 штучних споруд на дорогах України.

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