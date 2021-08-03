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Новини Фото Олімпіада-2020
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Олімпіада-2020: український борці Беленюк, Насібов і Коляденко пройшли до півфіналу (оновлено)

Олімпіада-2020: український борці Беленюк, Насібов і Коляденко пройшли до півфіналу (оновлено)

На Олімпіаді в Токіо відбуваються змагання з греко-римської боротьби. Українські спортсмени Жан Беленюк (категорія до 87 кг), Парвіз Насібов (категорія до 67 кг), Ірина Коляденко (категорія до 62 кг) пройшли до півфіналу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

В 1/8 фіналу він розгромив чинного чемпіона Європи серба Зураба Датунашвілі - 3:1. У чвертьфіналі в категорії до 87 кг Беленюк переміг алжирця Башира Сід Азара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олімпіада-2020: спортсменка Черкасова вийшла до півфіналу з вільної боротьби

У сутичці рахунок був рівний, але українець провів останню активну дію і переміг. У півфіналі Беленюк зустрінеться з Іваном Гуклеком з Хорватії.

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов переміг Фредеріка Б'єррехуса з Данії в категорії до 67 кг. З результатом 5:1 він також вийшов до чвертьфіналу Олімпіади в Токіо. Потім 22-річний український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов в чвертьфіналі олімпійського турніру переміг чемпіона світу-2018, представника Росії Артема Суркова.

Олімпіада-2020: український борці Беленюк, Насібов і Коляденко пройшли до півфіналу (оновлено) 01

Суперником Насібова у півфіналі буде триразовий чемпіон Африки, переможець Африканських ігор Мохамед Ібрагім Ельсаед з Єгипту. Орієнтовний початок сутички - 12:15 за київським часом.

Ірина Коляденко в категорії до 62 кг в 1/8 фіналу пройшла представницю Нігерії Амінат Аденії завдяки перемозі на туше. У чвертьфіналі вона перемогла третю у світовому рейтингу Лун Цзя (Китай). За вихід у фінал Ірина посперечається з лідеркою світового рейтингу, чотирикратною чемпіонкою Азії Айсулуу Тінібековою з Киргизстану. Сутичка відбудеться орієнтовно о 12:30.

Олімпіада-2020: український борці Беленюк, Насібов і Коляденко пройшли до півфіналу (оновлено) 02

Автор: 

Олімпіада (687) спорт (1618) боротьба (84) Беленюк Жан (59)


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Топ коментарі
+7
Скоро, у всіх соціальних мережах України кінокомедія "я за цього 3,14дораса не голосував!"

Олимпиада-2020: Беленюк победил соперника из Алжира и вышел в полуфинал - Цензор.НЕТ 4935
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03.08.2021 08:22
+5
нет, твои коменты читал...
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03.08.2021 08:40
+5
Зелені зробили свій лохторат красивіше, курс долара не виріс, зате ціни на цукор, борошно, олію виросли в два рази. Ростуть тарифи, проїзд в транспорті.
Простому наріду легше від того, що долар по 27 + - ?
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03.08.2021 08:56
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Скоро, у всіх соціальних мережах України кінокомедія "я за цього 3,14дораса не голосував!"

Олимпиада-2020: Беленюк победил соперника из Алжира и вышел в полуфинал - Цензор.НЕТ 4935
показати весь коментар
03.08.2021 08:22 Відповісти
Олімпіада-2020: Беленюк переміг суперника з Алжиру і вийшов до півфіналу - Цензор.НЕТ 282
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03.08.2021 08:31 Відповісти
А долар по 100 коли? Ще 2 роки тому долар мав бути по 100, якщо вірити порохоботам.
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03.08.2021 08:49 Відповісти
Зелені зробили свій лохторат красивіше, курс долара не виріс, зате ціни на цукор, борошно, олію виросли в два рази. Ростуть тарифи, проїзд в транспорті.
Простому наріду легше від того, що долар по 27 + - ?
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03.08.2021 08:56 Відповісти
курс долара не виріс, зате ціни на цукор, борошно, олію виросли в два рази.

При всей моей ненависти к квартальным гнидам, справедливости ради, замечу, что этот рост вызван мировой коньюнктурой, разгребающей последствия https://www.golosameriki.com/a/gop-report-on-covid-19-origins-lab-leak-theory/5987709.html вируса от китайской компартии .
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03.08.2021 11:26 Відповісти
Составами краде зерно зі складів теж вірус?
Чому ніхто не затриманий, не покараний?

З Держрезерву розікрали "подушку безпеки" для країни - 2700 вагонів зерна.



https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/2/7254224/


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03.08.2021 11:36 Відповісти
Спору нет, но безнаказанные кражи не имеют отношения к росту цен при неизменном курсе доллара. А кЕтайский вирус имеет.
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03.08.2021 12:44 Відповісти
тащусь с тупизны зебыдла...

Ему уже в голову столько насрано - а оно "зля нас ниабманит"...
тьфу
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03.08.2021 09:00 Відповісти
"Ще 2 роки тому долар мав бути по 100..." ©
Не по 100, а по 8.

Олімпіада-2020: Беленюк переміг суперника з Алжиру і вийшов до півфіналу - Цензор.НЕТ 5263
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03.08.2021 09:07 Відповісти
Уже собирают деньги на премии своим мамам после потери трубы?
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03.08.2021 09:00 Відповісти
Олимпиада-2020: Беленюк победил соперника из Алжира и вышел в полуфинал

ххх
Подмышки сопернику нюхал?
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03.08.2021 08:30 Відповісти
нет, твои коменты читал...
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03.08.2021 08:40 Відповісти
ему бы не мои комменты читать, а законопроекты раз уж народу служить пошел. Ну или спортом как прежде заниматься. Но тебе наверное как тому Зеле какая разница где он. Главное из твоих(и моих) налогов зарплату ему выплатить за "службу народу" в период его отсутствия на службе народу и нюхания подмышек соперников.
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03.08.2021 10:15 Відповісти
Вот уже 30 лет некий народ выбирает исключительно тех, за кого я не голосую...
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03.08.2021 11:28 Відповісти
Молодец!
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03.08.2021 08:43 Відповісти
На скількох засіданнях Ради був присутній депутат Беленюк?
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03.08.2021 08:53 Відповісти
Бех-Романчук пять заступов.

Олімпіада-2020: Беленюк переміг суперника з Алжиру і вийшов до півфіналу - Цензор.НЕТ 3870
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03.08.2021 09:06 Відповісти
да она на всяких инстах и проч сетях больше имеет наверное, а спорт то таке
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03.08.2021 09:49 Відповісти
Такие "спортсмены" бывают. Но она явно держит себя в форме. Всего 12 см от золотого медалиста. Наверно пыталась идеально попасть в планку.
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03.08.2021 09:56 Відповісти
это депутат зеленый? беленюк? как он и депутатит и спортом занимается?
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03.08.2021 09:33 Відповісти
А хіба депутати , слуг уродів " працюють ?😀
Вони бабло рахують і більш нічого !
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03.08.2021 10:05 Відповісти
Так, він неабиякий спортсмен, але що робить в політиці не зрозуміло. Хоча це з усіма зебілами так 😆
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03.08.2021 09:46 Відповісти
Козаки.
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03.08.2021 11:26 Відповісти
"...Затем 22-летний украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов в четвертьфинале олимпийского турнира победил чемпиона мира-2018, представителя РОК Артема Суркова..."

Не "представник РОК", представник країни 404.
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03.08.2021 17:12 Відповісти
 
 