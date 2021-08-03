Олімпіада-2020: український борці Беленюк, Насібов і Коляденко пройшли до півфіналу (оновлено)
На Олімпіаді в Токіо відбуваються змагання з греко-римської боротьби. Українські спортсмени Жан Беленюк (категорія до 87 кг), Парвіз Насібов (категорія до 67 кг), Ірина Коляденко (категорія до 62 кг) пройшли до півфіналу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
В 1/8 фіналу він розгромив чинного чемпіона Європи серба Зураба Датунашвілі - 3:1. У чвертьфіналі в категорії до 87 кг Беленюк переміг алжирця Башира Сід Азара.
У сутичці рахунок був рівний, але українець провів останню активну дію і переміг. У півфіналі Беленюк зустрінеться з Іваном Гуклеком з Хорватії.
Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов переміг Фредеріка Б'єррехуса з Данії в категорії до 67 кг. З результатом 5:1 він також вийшов до чвертьфіналу Олімпіади в Токіо. Потім 22-річний український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов в чвертьфіналі олімпійського турніру переміг чемпіона світу-2018, представника Росії Артема Суркова.
Суперником Насібова у півфіналі буде триразовий чемпіон Африки, переможець Африканських ігор Мохамед Ібрагім Ельсаед з Єгипту. Орієнтовний початок сутички - 12:15 за київським часом.
Ірина Коляденко в категорії до 62 кг в 1/8 фіналу пройшла представницю Нігерії Амінат Аденії завдяки перемозі на туше. У чвертьфіналі вона перемогла третю у світовому рейтингу Лун Цзя (Китай). За вихід у фінал Ірина посперечається з лідеркою світового рейтингу, чотирикратною чемпіонкою Азії Айсулуу Тінібековою з Киргизстану. Сутичка відбудеться орієнтовно о 12:30.
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Простому наріду легше від того, що долар по 27 + - ?
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Чому ніхто не затриманий, не покараний?
З Держрезерву розікрали "подушку безпеки" для країни - 2700 вагонів зерна.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/2/7254224/
Ему уже в голову столько насрано - а оно "зля нас ниабманит"...
тьфу
Не по 100, а по 8.
ххх
Подмышки сопернику нюхал?
Вони бабло рахують і більш нічого !
Не "представник РОК", представник країни 404.