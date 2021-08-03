"Укрзалізниця" на Волині електрифікує ділянку Ковель - Ізов - Держкордон. ФОТОрепортаж

На залізничній ділянці Ковель - Ізов - Держкордон стартували роботи з електрифікації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик за підсумками інспекції на ділянці.

Зазначається, що реалізація проєкту допоможе зміцнити експортний потенціал країни.

"Ділянка Ковель - Ізов - Держкордон дуже важлива для розвитку залізничних перевезень у напрямку країн Європейського Союзу. Електрифікація цього напрямку закладе міцний камінь у фундамент збільшення європейського транзитного вантажопотоку і розвиток економіки нашої держави", - розповів він.

Дозвіл на початок основних робіт "Укрзалізниця" отримала від Державної архітектурно-будівельної інспекції України, розповіли в пресслужбі компанії. В межах президентської кампанії "Велике будівництво" роботи на ділянці почалися зі встановлення опор контактної мережі на станції Устилуг, модернізації рейкових кіл, прокладання кабельних мереж на станції Люблинець-Волинський.

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Крім цього, перша черга робіт передбачає реконструкцію контактної мережі, обладнання стрілочних переводів системами електрообігріву, модернізацію освітлення станційних горловин та залізничних переїздів, прокладання кабельних мереж СЦБ та зв’язку, реконструкцію пристроїв переїзної сигналізації, гучномовного оповіщення і технологічного зв’язку, монтаж світлофорів, панелей живлення, захисного заземлення, заміну батарейних шаф.

Таким чином, електрифікація дозволить збільшити вагу вантажних поїздів на ділянці, підвищить пропускну здатність і скоротить терміни доставки вантажів.

Введення електротяги на цій ділянці дозволить вивільнити 10 магістральних тепловозів, що істотно зменшить викиди продуктів згоряння в атмосферу (приблизно 12 тис. т/рік). Це також дозволить знизити експлуатаційні витрати на 136,4 млн грн на рік.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, який також координує президентську програму "Велике будівництво", раніше анонсував відновлення зручного залізничного приміського сполучення в Києві, Харкові та Дніпрі.

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