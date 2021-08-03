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"Укрзалізниця" на Волині електрифікує ділянку Ковель - Ізов - Держкордон. ФОТОрепортаж

На залізничній ділянці Ковель - Ізов - Держкордон стартували роботи з електрифікації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик за підсумками інспекції на ділянці.

Зазначається, що реалізація проєкту допоможе зміцнити експортний потенціал країни.

"Ділянка Ковель - Ізов - Держкордон дуже важлива для розвитку залізничних перевезень у напрямку країн Європейського Союзу. Електрифікація цього напрямку закладе міцний камінь у фундамент збільшення європейського транзитного вантажопотоку і розвиток економіки нашої держави", - розповів він.

Дозвіл на початок основних робіт "Укрзалізниця" отримала від Державної архітектурно-будівельної інспекції України, розповіли в пресслужбі компанії. В межах президентської кампанії "Велике будівництво" роботи на ділянці почалися зі встановлення опор контактної мережі на станції Устилуг, модернізації рейкових кіл, прокладання кабельних мереж на станції Люблинець-Волинський.

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Крім цього, перша черга робіт передбачає реконструкцію контактної мережі, обладнання стрілочних переводів системами електрообігріву, модернізацію освітлення станційних горловин та залізничних переїздів, прокладання кабельних мереж СЦБ та зв’язку, реконструкцію пристроїв переїзної сигналізації, гучномовного оповіщення і технологічного зв’язку, монтаж світлофорів, панелей живлення, захисного заземлення, заміну батарейних шаф.

Таким чином, електрифікація дозволить збільшити вагу вантажних поїздів на ділянці, підвищить пропускну здатність і скоротить терміни доставки вантажів.

Введення електротяги на цій ділянці дозволить вивільнити 10 магістральних тепловозів, що істотно зменшить викиди продуктів згоряння в атмосферу (приблизно 12 тис. т/рік). Це також дозволить знизити експлуатаційні витрати на 136,4 млн грн на рік.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, який також координує президентську програму "Велике будівництво", раніше анонсував відновлення зручного залізничного приміського сполучення в Києві, Харкові та Дніпрі.

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Укрзалізниця на Волині електрифікує ділянку Ковель - Ізов - Держкордон 01
Укрзалізниця на Волині електрифікує ділянку Ковель - Ізов - Держкордон 02
Укрзалізниця на Волині електрифікує ділянку Ковель - Ізов - Держкордон 03
Укрзалізниця на Волині електрифікує ділянку Ковель - Ізов - Держкордон 04
Укрзалізниця на Волині електрифікує ділянку Ковель - Ізов - Держкордон 05
Укрзалізниця на Волині електрифікує ділянку Ковель - Ізов - Держкордон 06

Автор: 

Укрзалізниця (6843) Велике будівництво (741) Волинська область (863)


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03.08.2021 09:24 Відповісти
Я вже з дому вийти не в змозі без пилки!
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03.08.2021 09:28 Відповісти
А до Ковеля дорого эктрифицировна? Как бы там ни было это одна из немногих радостных новостей. Какие электровозы будут работать на этом участке?
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03.08.2021 09:33 Відповісти
по этой ветке беня вывозит руду на польские заводы.
не на украинские.
так что ничего хорошего тут нет.
для бени как всегда лавэ нашлось государственное
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03.08.2021 10:23 Відповісти
вот поясните мне в Нидерландах с населением 25 млн. человек железная дорога развитая всю страну можно проехать на поез-де за 4 часа построенная скоростная дорога Амстердам Роттердам имеющая ответвление на Бельгийский город порт Антверпен..скорость там 340 км час простая электричка в Нидерландах ездит 180 км час.. а напряжение по два провода (такая схема в Бельгии и Франции) по 1,5 кВт час каждый... также по таким дорогам вполне даже комфортно ездят немецкие локомотивы Сименс могущие переключаться с разного напряжения и трамваи.. есть уникальная метро система между Гаагой и пригородами метро трам когда метро и трамвай в одном лице.... а у нас 27 тысяч!!! и до сих пор не можем переключить все линии на электричество при ПРОФИЦИТЕ ЭЛЕТКРОЭНЕРГИИ ЧТО ЕЕ ТУПО СЛИВАЕМ В ЗЕМЛЮ....и еще раз нам пора в Украине заводит свою национальную сеть 1435 мм ЕВРОПА.. проблем на первых порах с Б-У парком локомотивов поездов вагонов и прочей техники не будет априори в Европе преизбыток б-у вагонов которые после капремонта которые у нас поездят лет 10-15..также в В Украине можно было развернуться на вое локальное производства подвижного состава и вагонов разной категории для колеи 1435 мм да смотрите Швеция 90% электрификации и 80% дорог одноколенные с разъездами..
в Швейцарии все 100% дорог электрифицированные как и 1435 мм и 1000 мм (кстати для Карпат вполне даже вариант именно проложить там дорогу 1000 мм вагоны Швейцарского производителя никак не уступают комфортом и качеством 1435 мм вагонам как и вагоны платформы контейнеровозы и локомотивы... вообще 1000 мм это вариант сделать в Украине еще одну сеть локально украинский дороги пустив по ней фактически трамвай поезд для связки 95% населенных пунктов как электро так и тепловозной тяги вместо маршруток провести в каждый поселок село (транзитов) узкоколейку 1000 мм и станцию и вот вам охват транспортом всех практически населенных пунктов построить между крупными городами райцентрами и регионами скоростные и местные электро и тепловозно тяговые пусть и в 1 колею с разъездами дорогу 1435 мм и модернизировать русскую 1520 мм и фактически превратив Украину в страну экологии убрав с дорог грузовые перевозки передав 70% на поезда разной локальности и келейности .....
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03.08.2021 09:44 Відповісти
из всего, хотя бы рельсовые автобусы начать производить...а то в некоторых электричках на 6-8 вагонов меньше 100 чел в любое время суток
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03.08.2021 10:45 Відповісти
Стартували роботи по електрифікації залізниці на ділянці Ковель Ізов мягко кажучи перебільшення в стилі відосіків про велике будівництво від "Новозеляндії" так як на ділянці Ковель Турійськ електроопори установлено вже років 10 тому, після електрифікації ділянки Здолбунів Ківерці Ковель.
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06.01.2022 23:26 Відповісти
 
 