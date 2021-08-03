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Громадянин США зазнав удару ножем у живіт від столичного таксиста, бо заступився за Україну та Грузію. ФОТОрепортаж

У Києві таксист напав з ножем на пасажира-громадянина США і поранив його ножем у живіт. Приводом для нападу стали політичні розбіжності. Водій ображав Грузію та Україну.

Про це у Facebook повідомила патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Так, патрульні отримали інформацію про завдання тілесних ушкоджень на вул. Грушевського. Правоохоронці встановили, що водій KIA, який надає послуги з перевезення, вдарив ножем у живіт свого пасажира. Постраждалого госпіталізували медики.

У місті було введено план "Перехват". Завдяки патрульним, які працюють із системою "Безпечне місто", стало відомо, що автомобіль поїхав у Солом'янський район. Поблизу площі Вокзальної один з автопатрулів зупинив КІА та затримав водія. Під час візуального огляду інспектори помітили у салоні предмет, схожий на ніж з плямами бурого кольору.

Водночас, як передає Telegram-канал "Київ оперативний", постраждалим є громадянин США.

"Таксист Bolt принижував Грузію та Україну. За країни вступився громадянин США… За наявною інформацією, у розмові з пасажиром водій таксі вирішив виразити своє геополітичне бачення стосовно України та Грузії, ображаючи при цьому обидві країни.
Політична суперечка закінчилася бійкою, у якій таксист завдав пасажиру тяжких тілесних ушкоджень, а саме - різану рану стегна та проникаюче поранення передньої черевної стінки", - йдеться в повідомленні.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції для з'ясування обставин і надання правової кваліфікації діям затриманого.

Також дивіться: Били кілька годин і вимагали $25 тисяч: у Києві викрали 21-річного таксиста. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Громадянин США зазнав удару ножем у живіт від столичного таксиста, бо заступився за Україну та Грузію 01
Громадянин США зазнав удару ножем у живіт від столичного таксиста, бо заступився за Україну та Грузію 02
Громадянин США зазнав удару ножем у живіт від столичного таксиста, бо заступився за Україну та Грузію 03

Автор: 

іноземець (390) Київ (19463) США (22799) таксі (355) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+128
Один вопрос: задержанный оказался переселенцем из Донецкой или Луганской области?
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03.08.2021 11:14
+87
Страна переполнена ватным дерьмом, причем сверху и донизу...
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03.08.2021 11:15
+66
наркотики то полбеды! они рузкий мир распространяют!
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03.08.2021 11:26
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За каждую гадость на Украину лишать гражданства.
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03.08.2021 12:50 Відповісти
Які ще можуть бути претензії до Байдена, що він не надто активно захищає Україну? Адже в уявленні шапітолію у нас єдиний ворог -Порошенко. Всі силові відомства кинуто на боротьбу з ним
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03.08.2021 12:41 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27041990.html Йому можна, вам ні
Інколи я гуглю, що трапилося із винуватцями тих чи інших резонансних злочинів.

Десь місяць-два тому скажений антивакс в Маріуполі розніс сокирою магазин через те, що його самку попросили надіти маску. Ніхто не міг йому нічого вдіяти - тіло із сокирою кілька хвилин бігало магазином, рубало прилавки, кидалося на людей, а потім само пішло.

Виявили пана лише тому, що йому хватило інтелекта самому викласти відео своїх пригод.

Вдома в пана знайшли незареєстровану зброю (судячі зі статті - вогнепальну), а також наркотичні засоби.

Кожного разу, коли ми починаємо говорити про самооборону і зброю, до нас прибігають люди і кажуть - А ЩО ЯКЩО ЗБРОЯ ПОТРАПИТЬ ДО РУК НЕАДЕКВАТІВ?

От. Маріуполь. Небогатий міський навіжений. Антивакс. Агресивне довбанько. Не мав жодних проблем з тим, щоб здобути собі нелегальний вогнепал. Себто, людина, якій хватило мізків викласти в Мережу як вона сама сокирою розносить магазин, змогла придбати зброю. Ніщо, включно із навіженістю і інтелектом кавалка лайна, не завадило.

А ті, хто в магазині в той момент знаходилися, не могли нічого вдіяти. Мати можливість захистити себе від божевільного тіла з сокирою їм завадив закон.

А. Наостанок. Тілу грозить до сіми років, але йому дали домашній арешт. З урахуванням того, що тіло має родичів за межами країни, щось мені підказує, що воно загубиться.
https://www.facebook.com/100000306321536/posts/4400659619954205/ Віктор Трегубов
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03.08.2021 12:43 Відповісти
Я за свою жизнь не видел ниодного патриотично настроенного таксиста,одни сепары попадались.А ездил я на такси очень много до покупки машины.Думаю сепарня на подконтрольной Украине территории в такси вся работает,ждут прихода кацапов.
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03.08.2021 12:47 Відповісти
Таксисты - глаза и уши Аваковых, Медведчуков и остальных.
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03.08.2021 13:12 Відповісти
Так и есть. Профессионалы и легальные таксисты ушли из бизнеса 5-3 года назад. Катайтесь на Болте с бубером, с нарко бомжовыми сепарами. Зато платить копейки можно
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04.08.2021 04:04 Відповісти
тільки 25% потрібна незалежна від касапів України. На жаль, це - реальність.
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03.08.2021 12:51 Відповісти
Саме в цьому і є головна проблема України!!!))))
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03.08.2021 12:57 Відповісти
Президентские в%ыборы 2014 года на Украине - шестые (внеочередные) выборы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B президента Украины ; состоялись 25 мая 2014 года. Победу одержал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Пётр Порошенко .
Выборы состоялись по решению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Верховной рады 25 мая 2014 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2014)#cite_note-3 [3] , в связи с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83 отстранением ею https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктора Януковича от должности президента.
Решение о переносе выборов, планировавшихся на 2015 год, было принято 22 февраля 2014 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2014)#cite_note-4 [4] .
Всего в выборах участвовало 23 кандидата. Победу одержал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Пётр Порошенко , получивший 54,70 % голосов при явке 59,48 %https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2014)#cite_note-5 [5] .


А КУДА ДЕЛИСЬ 29%? Растерял их наш гетьман....
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03.08.2021 13:43 Відповісти
Никуда не делись,просто они голосовали со страху -в надежде ,что ПАП с пуйлом замирится...не ожидали,что все наоборот будет
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03.08.2021 21:46 Відповісти
"на Украине"

...
Вийди звідси, розбійник!
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04.08.2021 01:06 Відповісти
Нет, это ватное быдло, отвернулось от Гетьмана, повевшись на сладкие обещания халявы от клоуна.
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04.08.2021 08:20 Відповісти
гетьман-олигарх.))....ох и жо....полизы....
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04.08.2021 11:55 Відповісти
на Украине - ватник спалився
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04.08.2021 10:10 Відповісти
Сидоров, не пудри нам мозги.
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04.08.2021 10:28 Відповісти
Гражданин США получил удар ножом в живот от столичного таксиста, потому что вступился за Украину и Грузию. ©
- "Пане Байдене, чому ми досі не в НАТО?" ©
Тому, Вова, що у нас, окрім тебе, ще багато таких самих любителів ***** і паРаші.
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03.08.2021 13:01 Відповісти
Таксиста звуть Вова?
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03.08.2021 20:47 Відповісти
Ні петя.. Паця
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03.08.2021 23:26 Відповісти
А хіба це таксист запитував Байдена про НАТО?
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04.08.2021 00:09 Відповісти
І ця ж люта антиукраїнська вражина напевно не з одним американцем вела такі ж розмови про ненависть до України і її народу!? Колеги, сусіди слухали і ніхто його не побив, не здав в СБУ...?Не заткнув його смердячого рота?Було б добре щоб назавжди...!"
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03.08.2021 21:45 Відповісти
Тому, що НАТО не потягне платити Ахметову таку комуналку.
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03.08.2021 13:13 Відповісти
Блин, какая разница - донбасёр или нет? Типа среди остальной части Украины дебилов и сепаров нет?
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03.08.2021 13:41 Відповісти
Несоизмеримые величины. Русский бандитизм, под руководством ФСБ, на протяжении всего периода Незалежной планомерно дибилизировал простое население донецкой области. Кучма(Днепропетровский клан) до 2004 года сдерживал влияние «донецких», и эти оба клана, прекрасно воевали т.е. грабили запорожскую и луганскую области. Когда сдерживать стало некому(Прыщ продался донецким), то донецкое бычье расползлось почти на всю Украину. Особенно много осело в Киеве. После Майдана этому быдлу пришлось сменить кабинеты на кабины(такси), вот они и брызжут злобой, сепарством и рашизмом.
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04.08.2021 04:36 Відповісти
Розвелось того сепарського кодла по світі, але потрохи їх виловлюють і закривають.
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03.08.2021 13:45 Відповісти
Перестаньте впускати рускагаваряще донецько-луганське бидло в світ людей . Ви ж бачите , що від цього страждають вже й громадяни всіх інших країн . Це треба припинити негайно .
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03.08.2021 13:46 Відповісти
фільтрувати треба було ще під час надання громадянства, а не роздавати паспорти на початку 90-х кожній кацапській наволочі, що мешкала на території України.
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03.08.2021 20:11 Відповісти
Все верно. Голосовали 73% за это дерьмо, и, что вы хотите? У власти промосковские руководители во главе с этим, который радовался захвату танка ВСУ московитами. В полицию, СБУ, в суды назначены квартальцы и соседи для них важны "бабки" но не родина. Вот теперь "кушайте" беспредел.
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03.08.2021 13:59 Відповісти
Просто ті 73% не достойні мати такого президента, як Порошенко. Вони до нього іще не доросли, як і той таксист
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03.08.2021 19:55 Відповісти
Просто замечательно. что такое огромное количество избирателей понимает, что в 2014-м году, в угоду Обаме, Порошенко не обратился к Будапештскому формату, который по Венской конвенции 1969-го года (смотрим пункты 7 - 9 этой конвенции) является МЕЖДУНАРОДНЫМ договором, а пошел на Минские соглашения.
Обаме было важно не сорвать договоренности по остановке ядерной программы в Иране, так как его бездействие по Будапештскому меморандуму, сразу показало бы Ирану, что подпись США ничего не стоит.

Порошенко показал себя крайне плохим (если не сказать жёстче) переговорщиком, который поставил интересы США и РФ выше интересов Украины. Собственно это можно прямо называть изменой Родине, о чём его ещё тогда предупреждал целый ряд украинских политиков.
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04.08.2021 12:22 Відповісти
цікаво, а кому належить служба таксі "Болт"? це не рфна конторка? У будь якому випадку мають відповідати за своїх таксистів
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03.08.2021 14:19 Відповісти
Болт - это агрегатор
Как и Убер
и это не его таксисты
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03.08.2021 18:44 Відповісти
Належить Гончаренку з ЄС
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04.08.2021 00:09 Відповісти
они вообще по-моему ни за что не отвечают, мне они нафиг не надо машина есть, а вот дочь иногда пользуется их услугами, так там как не нарк за рулем так неадекват полный, прием на работу скорее всего заключается в одном действии: права покажи! спасибо принят!
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04.08.2021 09:48 Відповісти
Надо говоришь, просто перестать стрелять на линии разграничения и последует мир? Вот видишь, молодая Зелень, поножовщина при этом переносится внутрь страны. Прежде чем прекратить стрелять, желательно вооружить мозги и избавиться от дерьма внутри страны.
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03.08.2021 14:24 Відповісти
Явно даунбасский выродок.
Таких сейчас полно - но никто их не ограничивает.
Что будет в случае войны?
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03.08.2021 14:28 Відповісти
Таксист? 100% избиратель Зеленского, хотя не все 73% избирателей таксисты.
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03.08.2021 14:29 Відповісти
Половина таксистів їздить без ліцензій, без належних медичних довідок про адекватність водія, корупція в середовищі перевізників - як в Києві, так і в інших містах України. Порядок наводити ніхто не збирається. Як і раніше немає метро на Троєщину, як і раніше бігають безбілетні і аварійні жовті потвори-маршрутки, де антисанітарія і небезпека для життя пасажирів, як і раніше немає управи на хамство таксистів.Чия це відповідальність? НЕ мэра та і його команди в кажом конкретному місті? я вважаю, питання транспорту - питання національної безпеки, як і інші, має вирішуватися як на міському, так і на загальнонаціональному рівні, тільки КОЛИ? соромно за Україну. До чого ці шоу до свята при тому, що відбувається буквальний геноцид стосовно пенсіонерів, беспередел на дорогах, несправедливість в суспільстві? гинуть волонтери, воїни АТО, які повернулися додому, активні патріоти своєї країни. Ще один беспредел: напад правоохоронців на реабілітаційні центри колишніх алко та наркозалежних. Слава Богу, церква не мовчить.
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03.08.2021 14:33 Відповісти
так самим же нравится так жить.
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03.08.2021 19:02 Відповісти
пеніс_хорьков, то хто ж вам 73% дохтор.
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03.08.2021 22:42 Відповісти
************, мне доктор 25%, бюллетни хранятся, так что иди лесом, полудурок.
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04.08.2021 07:26 Відповісти
пеніс+хорьков, то ти вкрало бюлетеня, ото дебільне
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04.08.2021 08:20 Відповісти
что-то у тебя с пенисами какие-то проблемы, ты любитель облизать чужой пенис? или ты часто думаешь, смачно ли облизивала самка, тебя родившая, этот самый пенис?

доречі, якщо ти вуйко, пишеш українською, роби це без помилок, огидно дивитися на твою освіченість. Крім того, щоб ти знав, бюлетні зберігаються в ЦВК, і можна подивитися, за кого ти, свиня, голосував.
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04.08.2021 10:30 Відповісти
пеніс_хорьков, щоб ти знало, по бюлетенях неможливо встановити хто за кого голосував, в Україні є таке як таємниця голосування, а як у вас на підараші мені пофіг. і не якомусь кацапському пенісу_хорьков вчити мене української, яке тільки через перекладач нею і пише.
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04.08.2021 10:46 Відповісти
вас кацапів відразу видно, морозитесь, що шмарклю обрали, про бюлетені тут тридиш, пеніс_хорьков, щоб ти знало, в Україні бюлетені знищують після затвердження результатів виборів. це може у вас на підарасії зберіагють, ще й з прізвищами, щоб знати за кого голосував.
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04.08.2021 10:49 Відповісти
В таких ситуациях не нужно ватному дебилу что-то доказывать.Просто вежливо просишь его помолчать и делать свою тупую работу-довезти пассажира из пункта А в пункт Б.А потом можно кинуть этому дебилу самый низкий бал.
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03.08.2021 15:12 Відповісти
і що, у того дебіла світогляд зміниться?
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03.08.2021 22:43 Відповісти
учередной ватный ублюдок...
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03.08.2021 16:27 Відповісти
Надо создавать спецотдел по контролю над особо агрессмивными ватниками. Они режут украинцев, они возьмут автомат, если прийлет5время.
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03.08.2021 17:45 Відповісти
Здається, прес-служба поліції випадково переплутала фото затриманого з фоткою зі знімального майданчика нового шедевра Джеймса Кемерона "Аватар 2".
Ось які в нас круті копи, - кіно має вийти під кінець наступного року, а фотки зі зйомок уже в повному розпорядженні української поліції!

Громадянин США зазнав удару ножем у живіт від столичного таксиста, бо заступився за Україну та Грузію - Цензор.НЕТ 9552
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03.08.2021 18:38 Відповісти
І чому ми не поважаємо переселенців ... Риторичне питання.
Хворе суспільство України, є патріоти і патріотична молодь, але більщість

українського суспільства хворіють СОВКОДРОЧЕРНОЮ хворобою. Дяка

каналам олігірхів які показують радянські фільми і комедії. Доки люди не

зрозуміють який негативний вплив несе ця радянська медіапродукція
на свідомість пересічного українця, доти Україна бути жити не по європейські,

а по радянські...
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03.08.2021 18:39 Відповісти
Звідки інфа про те, що він переселенець, а не просто припізжений корінний київлянін?
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03.08.2021 20:49 Відповісти
Зато никаких сомнения,что оно во втором туре голосовало за зекрысу
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03.08.2021 21:42 Відповісти
скажемо політкоректно: Ймовірність того, що водій якому поперек горла Грузія та Україна є виборцем Петра Олексійовича- дорівнює 0.0000000000000000000001%.
Громадянин США, скоріш за все колишній гр. України, а тому не знав, що не варто сідати в ТАКСІ, якщо водій не в змозі вимовити: ПАЛЯНИЦЯ чи РУШНИЦЯ, бо далі буде ШИБЕНИЦЯ?
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03.08.2021 23:12 Відповісти
А в першому за паця парашенку
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03.08.2021 23:28 Відповісти
тримай за дотепність, взірцеве Зе!Бенятко...
Роботодавцям із ОПушки заповідай, коли від слини захлинешся.

Громадянин США зазнав удару ножем у живіт від столичного таксиста, бо заступився за Україну та Грузію - Цензор.НЕТ 7929
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04.08.2021 11:27 Відповісти
Сейчас за водителя вступится Портнов или Шарий и за бабло всё порешают.
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03.08.2021 18:50 Відповісти
в этой новости прекрасно все ! плять,гражданин США получил ранение защищая Украину от Украинцев ! горите в аду , сучки зеленские !
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03.08.2021 19:19 Відповісти
Захищаючи Україну від "гражданіна Украіни", що не тотожно поняттю "українець".
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03.08.2021 19:38 Відповісти
Гражданин США защищал Украину от гражданина Украины, что будет дальше страшно представить.,
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03.08.2021 20:25 Відповісти
і не кажи, до чого ж ви Зе!Бені тупорилі у всьому.
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04.08.2021 11:30 Відповісти
Малороське бидло....
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03.08.2021 20:37 Відповісти
А ипло этого ****** можно? Надо знать, кто присядет на бутылку.
Понапринимали в такси вяких переферийных с даунбаса - вот и результат...
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03.08.2021 20:46 Відповісти
пасматрити путлиру в глаза
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03.08.2021 20:51 Відповісти
А зачем ему лицо блюрить? Почему как какого коллаборанта задерживают - сразу лицо блюрят?
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03.08.2021 21:12 Відповісти
ВОТ и дожили - гражданин США защищает Украину, а хохло малороский скот продаёт её за дёшиво, ещё и готов лизать сапоги кацапским братушкам
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03.08.2021 21:25 Відповісти
зерыгосрань уже совсем поехала от безысходности
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03.08.2021 21:40 Відповісти
По идее он должен был ударить ножом какого-то расейского фашиста, а не представителя страны с высоким уровнем развития и жизни. Но, то если бы за рулём человек был...
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03.08.2021 22:04 Відповісти
Один из 73 % баранов...
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03.08.2021 22:56 Відповісти
Как же ему бедному было противно ездить на буржуйской KIA да по фашистскому Киеву. Эх, ему б скрепное жигули да по православной Костроме... Властям просто необходимо воплотить его мечту
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04.08.2021 04:54 Відповісти
Гоп-переселенцы. Привыкли вопросы разрешать, как всю жизнь делали в Донецке.
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04.08.2021 08:43 Відповісти
Особисто їхав з 2ма такими пі..рами - один звідти , втік в Київ від своїх рускіх , інший місцевий , броварський . Обидва починали нести лайно першими , агресивно .
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04.08.2021 11:03 Відповісти
Таксисти с мусорамм первие под сепаров легли в 2014, и все на свободе.
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04.08.2021 11:20 Відповісти
Головним збудником українофобії в Україні являється московська церква,не покарані опзж з мєдвєдчуки з ківами і мураєвами,потрібні конкретні каральні акції проти знахабнілих москвофілів.
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04.08.2021 15:02 Відповісти
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