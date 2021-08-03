Громадянин США зазнав удару ножем у живіт від столичного таксиста, бо заступився за Україну та Грузію. ФОТОрепортаж
У Києві таксист напав з ножем на пасажира-громадянина США і поранив його ножем у живіт. Приводом для нападу стали політичні розбіжності. Водій ображав Грузію та Україну.
Про це у Facebook повідомила патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Так, патрульні отримали інформацію про завдання тілесних ушкоджень на вул. Грушевського. Правоохоронці встановили, що водій KIA, який надає послуги з перевезення, вдарив ножем у живіт свого пасажира. Постраждалого госпіталізували медики.
У місті було введено план "Перехват". Завдяки патрульним, які працюють із системою "Безпечне місто", стало відомо, що автомобіль поїхав у Солом'янський район. Поблизу площі Вокзальної один з автопатрулів зупинив КІА та затримав водія. Під час візуального огляду інспектори помітили у салоні предмет, схожий на ніж з плямами бурого кольору.
Водночас, як передає Telegram-канал "Київ оперативний", постраждалим є громадянин США.
"Таксист Bolt принижував Грузію та Україну. За країни вступився громадянин США… За наявною інформацією, у розмові з пасажиром водій таксі вирішив виразити своє геополітичне бачення стосовно України та Грузії, ображаючи при цьому обидві країни.
Політична суперечка закінчилася бійкою, у якій таксист завдав пасажиру тяжких тілесних ушкоджень, а саме - різану рану стегна та проникаюче поранення передньої черевної стінки", - йдеться в повідомленні.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції для з'ясування обставин і надання правової кваліфікації діям затриманого.
Будь ласка, зачекайте...
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Інколи я гуглю, що трапилося із винуватцями тих чи інших резонансних злочинів.
Десь місяць-два тому скажений антивакс в Маріуполі розніс сокирою магазин через те, що його самку попросили надіти маску. Ніхто не міг йому нічого вдіяти - тіло із сокирою кілька хвилин бігало магазином, рубало прилавки, кидалося на людей, а потім само пішло.
Виявили пана лише тому, що йому хватило інтелекта самому викласти відео своїх пригод.
Вдома в пана знайшли незареєстровану зброю (судячі зі статті - вогнепальну), а також наркотичні засоби.
Кожного разу, коли ми починаємо говорити про самооборону і зброю, до нас прибігають люди і кажуть - А ЩО ЯКЩО ЗБРОЯ ПОТРАПИТЬ ДО РУК НЕАДЕКВАТІВ?
От. Маріуполь. Небогатий міський навіжений. Антивакс. Агресивне довбанько. Не мав жодних проблем з тим, щоб здобути собі нелегальний вогнепал. Себто, людина, якій хватило мізків викласти в Мережу як вона сама сокирою розносить магазин, змогла придбати зброю. Ніщо, включно із навіженістю і інтелектом кавалка лайна, не завадило.
А ті, хто в магазині в той момент знаходилися, не могли нічого вдіяти. Мати можливість захистити себе від божевільного тіла з сокирою їм завадив закон.
А. Наостанок. Тілу грозить до сіми років, але йому дали домашній арешт. З урахуванням того, що тіло має родичів за межами країни, щось мені підказує, що воно загубиться.
https://www.facebook.com/100000306321536/posts/4400659619954205/ Віктор Трегубов
Выборы состоялись по решению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Верховной рады 25 мая 2014 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2014)#cite_note-3 [3] , в связи с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83 отстранением ею https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктора Януковича от должности президента.
Решение о переносе выборов, планировавшихся на 2015 год, было принято 22 февраля 2014 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2014)#cite_note-4 [4] .
Всего в выборах участвовало 23 кандидата. Победу одержал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Пётр Порошенко , получивший 54,70 % голосов при явке 59,48 %https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2014)#cite_note-5 [5] .
А КУДА ДЕЛИСЬ 29%? Растерял их наш гетьман....
...
Вийди звідси, розбійник!
- "Пане Байдене, чому ми досі не в НАТО?" ©
Тому, Вова, що у нас, окрім тебе, ще багато таких самих любителів ***** і паРаші.
Обаме было важно не сорвать договоренности по остановке ядерной программы в Иране, так как его бездействие по Будапештскому меморандуму, сразу показало бы Ирану, что подпись США ничего не стоит.
Порошенко показал себя крайне плохим (если не сказать жёстче) переговорщиком, который поставил интересы США и РФ выше интересов Украины. Собственно это можно прямо называть изменой Родине, о чём его ещё тогда предупреждал целый ряд украинских политиков.
Как и Убер
и это не его таксисты
Таких сейчас полно - но никто их не ограничивает.
Что будет в случае войны?
доречі, якщо ти вуйко, пишеш українською, роби це без помилок, огидно дивитися на твою освіченість. Крім того, щоб ти знав, бюлетні зберігаються в ЦВК, і можна подивитися, за кого ти, свиня, голосував.
Ось які в нас круті копи, - кіно має вийти під кінець наступного року, а фотки зі зйомок уже в повному розпорядженні української поліції!
Хворе суспільство України, є патріоти і патріотична молодь, але більщість
українського суспільства хворіють СОВКОДРОЧЕРНОЮ хворобою. Дяка
каналам олігірхів які показують радянські фільми і комедії. Доки люди не
зрозуміють який негативний вплив несе ця радянська медіапродукція
на свідомість пересічного українця, доти Україна бути жити не по європейські,
а по радянські...
Громадянин США, скоріш за все колишній гр. України, а тому не знав, що не варто сідати в ТАКСІ, якщо водій не в змозі вимовити: ПАЛЯНИЦЯ чи РУШНИЦЯ, бо далі буде ШИБЕНИЦЯ?
Роботодавцям із ОПушки заповідай, коли від слини захлинешся.
Понапринимали в такси вяких переферийных с даунбаса - вот и результат...