Громадянин США зазнав удару ножем у живіт від столичного таксиста, бо заступився за Україну та Грузію. ФОТОрепортаж

У Києві таксист напав з ножем на пасажира-громадянина США і поранив його ножем у живіт. Приводом для нападу стали політичні розбіжності. Водій ображав Грузію та Україну.

Про це у Facebook повідомила патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Так, патрульні отримали інформацію про завдання тілесних ушкоджень на вул. Грушевського. Правоохоронці встановили, що водій KIA, який надає послуги з перевезення, вдарив ножем у живіт свого пасажира. Постраждалого госпіталізували медики.

У місті було введено план "Перехват". Завдяки патрульним, які працюють із системою "Безпечне місто", стало відомо, що автомобіль поїхав у Солом'янський район. Поблизу площі Вокзальної один з автопатрулів зупинив КІА та затримав водія. Під час візуального огляду інспектори помітили у салоні предмет, схожий на ніж з плямами бурого кольору.

Водночас, як передає Telegram-канал "Київ оперативний", постраждалим є громадянин США.

"Таксист Bolt принижував Грузію та Україну. За країни вступився громадянин США… За наявною інформацією, у розмові з пасажиром водій таксі вирішив виразити своє геополітичне бачення стосовно України та Грузії, ображаючи при цьому обидві країни.

Політична суперечка закінчилася бійкою, у якій таксист завдав пасажиру тяжких тілесних ушкоджень, а саме - різану рану стегна та проникаюче поранення передньої черевної стінки", - йдеться в повідомленні.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції для з'ясування обставин і надання правової кваліфікації діям затриманого.

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