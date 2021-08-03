Суд переніс на 20 серпня розгляд апеляції на арешт Семенченка: під будівлею суду відбулася акція на підтримку екснардепа. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Київському апеляційному суді мали розглядати апеляційну скаргу на запобіжний захід для екснардепа Семена Семенченка у вигляді тримання під вартою, однак засідання суду перенесли на 20 серпня.

Біля Київського апеляційного суду відбулася акція на підтримку Семена Семенченка - "Свободу Семену Семенченку", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Біля Київського апеляційного суду добровольчий рух ОУН провів акцію на підтримку Семена Семенченка, якого спочатку суд відпустив з-під варти під домашній арешт, а згодом знову повернув за ґрати до слідчого ізолятора.

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В акції взяли участь декілька десятків людей. Вони виступили на підтримку Семенченка, оскільки вважають, що кримінальне провадження проти нього - це політичні репресії та розправа з боку влади над добровольцями.

Окрім того, учасники акції висловили претензії до влади ще й через те, що спецслужби Білорусі почуваються доволі вільно в Україні і до того ж виконують тут свої спецоперації, зокрема, вчора вони вбили громадянина Білорусі Віталія Шишова, який очолював в Україні організацію "Білоруський дім" та виступав проти режиму Лукашенка.

Варто зазначити, що суд, у якому захисники Семенченка мали оскаржити запобіжний захід для нього, так і не відбувся, оскільки із суду першої інстанції не надійшли матеріали справи.

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Засідання перенесли на 11:00 20 серпня.













Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

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Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО