УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5677 відвідувачів онлайн
Новини Фото Справа Семенченка і Шевченка
1 591 20

Суд переніс на 20 серпня розгляд апеляції на арешт Семенченка: під будівлею суду відбулася акція на підтримку екснардепа. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Київському апеляційному суді мали розглядати апеляційну скаргу на запобіжний захід для екснардепа Семена Семенченка у вигляді тримання під вартою, однак засідання суду перенесли на 20 серпня.

Біля Київського апеляційного суду відбулася акція на підтримку Семена Семенченка - "Свободу Семену Семенченку", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Біля Київського апеляційного суду добровольчий рух ОУН провів акцію на підтримку Семена Семенченка, якого спочатку суд відпустив з-під варти під домашній арешт, а згодом знову повернув за ґрати до слідчого ізолятора.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дружина й діти екснардепа Семенченка закликають українців прийти на апеляцію щодо запобіжного заходу. ВІДЕО

В акції взяли участь декілька десятків людей. Вони виступили на підтримку Семенченка, оскільки вважають, що кримінальне провадження проти нього - це політичні репресії та розправа з боку влади над добровольцями.

Окрім того, учасники акції висловили претензії до влади ще й через те, що спецслужби Білорусі почуваються доволі вільно в Україні і до того ж виконують тут свої спецоперації, зокрема, вчора вони вбили громадянина Білорусі Віталія Шишова, який очолював в Україні організацію "Білоруський дім" та виступав проти режиму Лукашенка.

Варто зазначити, що суд, у якому захисники Семенченка мали оскаржити запобіжний захід для нього, так і не відбувся, оскільки із суду першої інстанції не надійшли матеріали справи.

Також читайте: Агент НАБУ Шевченко про арешт Семенченка: Пане Зеленський, ви коли про "весну" і "посадки" розповідали, саме посадки патріотів мали на увазі? Це для вас погано закінчиться

Засідання перенесли на 11:00 20 серпня.

Суд переніс на 20 серпня розгляд апеляції на арешт Семенченка: під будівлею суду відбулася акція на підтримку екснардепа 01
Суд переніс на 20 серпня розгляд апеляції на арешт Семенченка: під будівлею суду відбулася акція на підтримку екснардепа 02
Суд переніс на 20 серпня розгляд апеляції на арешт Семенченка: під будівлею суду відбулася акція на підтримку екснардепа 03
Суд переніс на 20 серпня розгляд апеляції на арешт Семенченка: під будівлею суду відбулася акція на підтримку екснардепа 04
Суд переніс на 20 серпня розгляд апеляції на арешт Семенченка: під будівлею суду відбулася акція на підтримку екснардепа 05
Суд переніс на 20 серпня розгляд апеляції на арешт Семенченка: під будівлею суду відбулася акція на підтримку екснардепа 06

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО

Автор: 

акція (1454) апеляція (502) Семен Семенченко (251) запобіжний захід (487)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Борцун за посадку Порошенко має неодмінно сидіти. Так буде справедливо.
показати весь коментар
03.08.2021 12:18
+7
Товариші по службі Семенченка щось дуже постаріли за час відсидки його)
показати весь коментар
03.08.2021 13:04
+6
хоть бы кто-то из побратымов пришел поддержать этого чумохода!
показати весь коментар
03.08.2021 12:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Только лошадь и змея - вот и вся его семья" (с)
показати весь коментар
03.08.2021 12:02 Відповісти
хоть бы кто-то из побратымов пришел поддержать этого чумохода!
показати весь коментар
03.08.2021 12:14 Відповісти
Борцун за посадку Порошенко має неодмінно сидіти. Так буде справедливо.
показати весь коментар
03.08.2021 12:18 Відповісти
І це справедливо, він же бажав його посадити? І все для цього робив. То правду кажуть - не рий яму людині, бо сам в неї попадеш.
А де ******* сравсравшвілі? Це ж його підопічний, разом воду мутили при Порошенко, чи Косоворотка забороняє бути "патріотом"?
показати весь коментар
03.08.2021 12:23 Відповісти
Зеля последовательно делал подарки Лукашенко: запустил ищеек искавших убийц Шеремета специально по ложному следу на учсатников АТО, засадил в СИЗО Семенченко так как он мог организовать вооружённое сопротивление Лукашенко. Надеюсь что подозрения в насильном повешении Шишова он не сможет отвести от бацьки.
показати весь коментар
03.08.2021 12:31 Відповісти
Які ущербні, примітивні і нікчемні істоти - порохосвині. ГНИДИ і вороги України, вони страшніші для України ніж їхні брати-близнюки - ригонута нечість. Радіти, що за гратами, малороси-космополіти тримають Першого комбата "Донбасу" - Семенченка, можуть тільки кацапи, риги і прокацапські повії - порохосвинота.
показати весь коментар
03.08.2021 12:44 Відповісти
Опять зебильно-фарионовское диванное чудо вылезло)))
Тебе сто раз говорили, что гришин не комбат, а аферист, самозванец и продажная бенина крыса--обкрадывал своих----за что его и ненавидят БОЙЦЫ "Донбасса".
показати весь коментар
03.08.2021 23:57 Відповісти
О! Знову вівця козломорда тут бекає. Ти ГНИДА фсб-шна, і це тут вже всі знають. Семен зі своїми побратимами звільняв моє рідне місто від твоїх ординських, як ви, ГНИДИ кажете, "наших мальчіков". Тікали твої "мальчікі", аж гай шумів. Тому ти, ропуха, і квакаєш тут і лайном плюєшся в бік Першого Комбата. Не дав тобі путю в очело чмокнути, нечисть ординська. Тридцять років Незалежності України, а ти, тупенька, не спромоглася вивчити ДЕРЖАВНУ Українську Мову. Щелепа козломорда не дає?
показати весь коментар
04.08.2021 05:16 Відповісти
https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/492229134244817:0
показати весь коментар
04.08.2021 05:35 Відповісти
https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__[0]=AZUn8sauDE0Rb1QTWw93aZR7btIiJk2-p3p2hxQib9y21MhlxORe5ez_gnztxgNq7o6ahrJ4N7i1QBPH6WzCo2OMUG_J-M4HG6EsftO5eeR6mh5mvaZL-j7ll6OKu-Y9bpvlJThW7fUbWTD_z8QaG7eM&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/492229134244817:0# 19 августа 2014 г. ·

///Щойно говорив з https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZUn8sauDE0Rb1QTWw93aZR7btIiJk2-p3p2hxQib9y21MhlxORe5ez_gnztxgNq7o6ahrJ4N7i1QBPH6WzCo2OMUG_J-M4HG6EsftO5eeR6mh5mvaZL-j7ll6OKu-Y9bpvlJThW7fUbWTD_z8QaG7eM&__tn__=-]K-R Семен Семенченко . Його мужність, командирська витримка і сила духу - приклад для всіх. Пройшло лише кілька годин після операції, а він вже говорить про те, що готовий боронити Україну від ворогів!

Пишаюсь Семеном та хлопцями з його батальйону «Донбас», вони справжні герої!

Слава Україні!///
Бачиш, ГНИДА фсб-шна, навіть петро оленсійович, хвалить Першого Комбата "Донбасу", а ти, ординська шлюха, його брудом поливаєш. Та воно і зрозуміло, для кацапо-ординців він - ворог, а ти одна з них, прокацапська ГНИДА проплачена фсб.
показати весь коментар
04.08.2021 05:43 Відповісти
А Порох за полтора месяца должен был изучить биографию этого брехливого афериста? У Пороха других дел не было? Про хлопцiв Порох сказал все верно, а по гниде гришину--погорячился)))
показати весь коментар
04.08.2021 21:30 Відповісти
Тут вівця козломорда та ГНИДА фсб-шна только ты, убогое зеленое чмо)))
Читай про своего ублюдка, труса, полубандита, подкацапника,афериста и мошенника! И нечего ставить его в один ряд с героями батальона "Донбасс"! гришин ни в каких боях не участвовал, он бабки по стране собирал себе любимому, у товарищей крысил! Погугли, еще много интересного об этой гниде узнаешь.
https://litsa.com.ua/22250/

https://www.svoboda.org/a/27609311.html
https://incident.obozrevatel.com/crime/trus-aferist-vor-vsplyili-novyie-dokazatelstva-prestuplenij-semenchenko.htm
https://www.youtube.com/watch?v=0elQDUEd14k&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=0elQDUEd14k&t=14s
показати весь коментар
04.08.2021 21:27 Відповісти
Товариші по службі Семенченка щось дуже постаріли за час відсидки його)
показати весь коментар
03.08.2021 13:04 Відповісти
Три бабки и пол дедас финской войны- свободу вобату ахаххахххах
показати весь коментар
03.08.2021 13:22 Відповісти
Коли туда вийде пів мільйона то буде вже пізно. Якись кроки Бенедіктовна може зробити тільки зараз.
показати весь коментар
03.08.2021 14:40 Відповісти
пол мильона ахахах кого это фейк за него вон нашлось только 10 бомжей..где нацжоны..унсо...карлсон сракашвили...нет ни кого без доната))).
показати весь коментар
03.08.2021 22:05 Відповісти
Три бабки и пол деда с финской войны- свободу вомбату ахаххахххах
показати весь коментар
03.08.2021 22:03 Відповісти
Лучше чем мычать, роскажи где был Гришин при обороне Славянска?
показати весь коментар
03.08.2021 16:14 Відповісти
Славянск, по ходу, оборонял Гиркин-Стрелков, поскольку он со своим отрядом его занял, начав этим войну на Донбассе? А при чём здесь Семенченко?
показати весь коментар
03.08.2021 16:37 Відповісти
Півтори каліки порозвішували папірці- саме на таку "акцію" і заслуговує Семенченко.
показати весь коментар
03.08.2021 18:04 Відповісти
 
 