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Громадянина РФ, який перебуває в розшуку за вбивство в Росії, затримано в Харкові, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Громадянина РФ, який перебуває в розшуку за організацію замовного вбивства, затримали в Харкові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківщини.

Правоохоронці отримали інформацію про проживання в Харкові громадянина Російської Федерації, який перебуває в міжнародному розшуку за організацію замовного вбивства. За результатами проведеної перевірки інформація підтвердилася. Поліцейські встановили місце перебування розшукуваної особи.

Спецоперація із затримання зловмисника проводилася 3 серпня.

Зазначають, що 30 квітня 2013 на підземній парковці в місті Ульяновськ РФ невстановлена ​​особа двічі вистрілила з невстановленої вогнепальної зброї в голову чоловікові. Однак потерпілому вдалося вижити з причин, не залежних від дій злочинця. У ході розслідування встановлено, що до організації цього злочину причетний 52-річний чоловік.

30 квітня 2021 Ленінський районний суд Ульяновська РФ обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Розшукуваного доставили до Харківського РУП №1 ГУНП у Харківській області для вирішення питання про подальшу екстрадицію до РФ для його притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.33, ч.3 ст.130, ч.2 ст.105 (організація вбивства на замовлення) Кримінального кодексу РФ.

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Громадянина РФ, який перебуває в розшуку за вбивство в Росії, затримано в Харкові, - Нацполіція 01
Громадянина РФ, який перебуває в розшуку за вбивство в Росії, затримано в Харкові, - Нацполіція 02
Громадянина РФ, який перебуває в розшуку за вбивство в Росії, затримано в Харкові, - Нацполіція 03

затримання (4339) замовне вбивство (151) Нацполіція (15164) росія (65146) вбивство (3088) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+15
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03.08.2021 12:11
+6
Нормальному человеку приехать в Украину из РФ проблема, зато уголовники все тут, какого хр..? Как они сюда попадают?
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03.08.2021 12:12
+3
Так в том то и проблема, и это наша проблема, нормальные приехать не могут, зато уголовники, и всякое ватное дерьмо спокойно проезжает, кому от этого лучше?
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03.08.2021 12:17
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03.08.2021 12:11 Відповісти
запустити
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03.08.2021 12:11 Відповісти
завербовать
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03.08.2021 12:56 Відповісти
Нормальному человеку приехать в Украину из РФ проблема, зато уголовники все тут, какого хр..? Как они сюда попадают?
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03.08.2021 12:12 Відповісти
Проблема в тому, що там нормальних мізер.
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03.08.2021 12:15 Відповісти
Так в том то и проблема, и это наша проблема, нормальные приехать не могут, зато уголовники, и всякое ватное дерьмо спокойно проезжает, кому от этого лучше?
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03.08.2021 12:17 Відповісти
Та ,нет....Ордынцы его изловили....и решили использовать способности у соседей. Для прикрытия с розыска не сняли. Нашелся стукачок и сорвал операцию. Кого он тут желал прибрать надо выяснять.
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03.08.2021 12:17 Відповісти
А вбивць Степана Чубенка кацапня нам видасть?
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03.08.2021 12:34 Відповісти
Украина -проходной двор.Убийство Шишова-тому яркое подтверждение!.Президент сопли утирает.
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03.08.2021 12:39 Відповісти
Рассея преследует на территории Украины врагов режима.
Настрочили бумажку что это "убийца", фСБУ выполнила заказ, журнашлюхи разнесли. Быдлоэлекторат выступил с негодованием - помочь нашимбраттям в борьбе со злыми врагами!
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03.08.2021 12:48 Відповісти
помогли бундес вато рейху
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03.08.2021 13:24 Відповісти
Дважды выстрелил в голову мужчине и тот выжил-нихерасе голова у мужчины!
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03.08.2021 13:44 Відповісти
Мне тут подсказывают,что то был "зомби",а не простой кацарылый
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03.08.2021 13:48 Відповісти
Запровадьте візи . Досить впускати росіян в світ людей . Навіщо Україні це все лайно з русні ?
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03.08.2021 14:03 Відповісти
"А тепер у праці мирні помогають друзі вірні, шлють верстати й трактори. Бо едина ми родина, бо Россія й Украіна нерозлучні дві сестри" Или Тичина или Сосюра. (Ирония)

И это даже не по линии Интерпола, это просто сотрудничество двух дружеских министерств.
Ждать ли Безлера? Украиной так же в розыск объявлен. "Это совсем другое"
Все кто считает Путина ****** - поосторожней. Россия запросто возбудит уголовное дело, клевету, разжигание, найдут. И, оп - ля. По просьбе коллег в местной РОВД по повесточке пожалуйте. Выдать конечно не выдадут. Но допрос проведут, и протокол с удовольствием кацапам перешлют. А вы гварите "Никогда мы не будем братьями"
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03.08.2021 14:34 Відповісти
 
 