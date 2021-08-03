Громадянина РФ, який перебуває в розшуку за вбивство в Росії, затримано в Харкові, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Громадянина РФ, який перебуває в розшуку за організацію замовного вбивства, затримали в Харкові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківщини.

Правоохоронці отримали інформацію про проживання в Харкові громадянина Російської Федерації, який перебуває в міжнародному розшуку за організацію замовного вбивства. За результатами проведеної перевірки інформація підтвердилася. Поліцейські встановили місце перебування розшукуваної особи.

Спецоперація із затримання зловмисника проводилася 3 серпня.

Зазначають, що 30 квітня 2013 на підземній парковці в місті Ульяновськ РФ невстановлена ​​особа двічі вистрілила з невстановленої вогнепальної зброї в голову чоловікові. Однак потерпілому вдалося вижити з причин, не залежних від дій злочинця. У ході розслідування встановлено, що до організації цього злочину причетний 52-річний чоловік.

30 квітня 2021 Ленінський районний суд Ульяновська РФ обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Розшукуваного доставили до Харківського РУП №1 ГУНП у Харківській області для вирішення питання про подальшу екстрадицію до РФ для його притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.33, ч.3 ст.130, ч.2 ст.105 (організація вбивства на замовлення) Кримінального кодексу РФ.

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