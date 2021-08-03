Вандали в центрі Кривого Рогу пошкодили пам'ятники чорнобильцям і загиблим під Іловайськом воїнам. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі на Алеї Героїв, у центральній частині міста, неподалік Металургійного виконкому, вандали пошкодили два пам'ятники.

Як пише у Facebook Микола Колесник, було пошкоджено пам'ятники чорнобильцям і загиблим під Іловайськом бійцям, передає Цензор.НЕТ.

З пам'ятника загиблим під час Іловайської операції були вкрадені металеві гільзи, в які ставили квіти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік пошкодив клумби на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, - Нацполіція. ФОТО

За словами Колесника, з моменту відкриття пам'ятника поруч постійно чергували патрулі правоохоронців.

На пам'ятнику чорнобильцям були зруйновані елементи оздоблення.







