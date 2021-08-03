Вандали в центрі Кривого Рогу пошкодили пам'ятники чорнобильцям і загиблим під Іловайськом воїнам. ФОТОрепортаж
У Кривому Розі на Алеї Героїв, у центральній частині міста, неподалік Металургійного виконкому, вандали пошкодили два пам'ятники.
Як пише у Facebook Микола Колесник, було пошкоджено пам'ятники чорнобильцям і загиблим під Іловайськом бійцям, передає Цензор.НЕТ.
З пам'ятника загиблим під час Іловайської операції були вкрадені металеві гільзи, в які ставили квіти.
За словами Колесника, з моменту відкриття пам'ятника поруч постійно чергували патрулі правоохоронців.
На пам'ятнику чорнобильцям були зруйновані елементи оздоблення.
Топ коментарі
+21 oleg1966
показати весь коментар03.08.2021 12:46
+7 ingrid
показати весь коментар03.08.2021 12:44
+6 Иван Иван #488996
показати весь коментар03.08.2021 12:47
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та й чи захочуть після такого збиратись...
така пляма...походження..все проти..
а от у манчестері чи детройті тамошні лєнки збирають перших ледь і джнтлменів - на дим подивитись, на пару з градірні?
- Ты кто, чо тут дэлаешь?
- Я ппправоохреневший.
- Бутылка есть?
- Щщщас допью и будет.
- Нэээ, вот, потолще, савэтский щампан, а не игристоэ вино как у жабоэдов. присаживайсы, пагаварим.
- спппасиб.
- Ваха, снимай, мы уже трэтий наряд усадили на бутылки, а всэ гаварят шо тока русня это любит гыгыгы.
От в Киеве я вечером по Борщаговке иду - а там все такие на лавочках сидят культурньіе, разговарюют вполголоса, и в основном по-французски, в кустах не сцют, пьют не Тетерів и Глоду екстракт - а исключительно Боржоми, с телефона у них не руснявій реп и не группа Лесоповал - а Штраусс, или в крайнем случае Имре Кальман играет.
Не то шо отето криворожское бьідло
У статті посилаються на інфу ФБ від Миколи Колесніка
Звертаю увагу, що ви розмістили скрін з відвертою матерною лайкою, за що зазвичай відправляєте в бан звичайних користувачів.
А чи відомий вам основний принцип журналістики, що полягає насамперед, в об'єктивному та неупередженному вісвітлені подій?
Так от вам трохи об'єктивності. Факти, що надіслали побратими з Кривого Рогу і які є у відкритому доступі в інеті. Вищевказаний М. Колеснік до часів Майдану був звичайним кримінальним авторитетом, членом партії регионів, товаришував з Вілкулом, мав спільні фото з ним, а також із сумнозвісним байкером "хірургом".
Після Майдану оголосив себе патріотом (раніше на це не наважився) і налагодив стосунки з тодішнім главною Дніпровської ОДА И. Коломойським, після чого отримав посаду куратора 40 БТРО "Кривбас". Паралельно з цим Колеснік не припиняв незаконну діяльність: у 2015 році його фірма була впіймана на викопуванні труб великого діаметру, що належали державному підприємтству. Був скандал, внаслідок чого пішов з посади очильника МВС міста генерал Гречух (кажуть, що він був нормальною людиною та навіть проукраїнські налаштованим, але мав якісь спільні справи з Колесніком за шо й поплатився). М. Колеснік є фігурантом ще деяких скандалів місцевого маштабу, але це не завадило йому отримати нагородну зброю від А.Авакова.
Щодо політичної діяльності, то тут він дуже спритний: за вісім років поміняв три політичні сили починаючи з ПР, потім "Укроп", а вже на останніх виборах "приплив" до баби Йулі. Йому дуже хотілося очолити осередок "зелених" СН, він вів з ними перемови, але щось пішло не так.
Свого часу отримав величезний шмат землі у приміській зоні по схемі від того самого Вілкула. Постійно має контакти з колишніми "колегами" по ПР, зустрічаючись з депутатами від опзж Гальченко та Шпеновим, наближеними до того ж самого О. Вілкула. Скажи мені, хто твої друзі..
При цьому в своєму пості Колеснік не посоромився образити Шаповала, який ще за часів Майдану очолював самооборону міста та протистояв тітушні, поки Микола вирішував, до якого табору примкнути.