Чумак про плакат "Великого будівництва" на будівлі Національної опери в Києві: "Совок головного мозку часів Арахамії-Чауса". ФОТО
Колишній заступник генерального прокурора Віктор Чумак розкритикував плакат програми "Велике будівництво" на будівлі Національної опери в Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ, Чумак опублікував відповідне фото у Facebook.
"Ця хвороба називається "Совком головного мозку часів Арахамії-Чауса", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+27 Small Jerboa
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так це і є совок в оригіналі
Ну шо, где вы тудой сюдой "сносители" хреновы.
Здание было построено в 1901-м, за 16 лет до совка.
На сцене - большой рояль.