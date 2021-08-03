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Чумак про плакат "Великого будівництва" на будівлі Національної опери в Києві: "Совок головного мозку часів Арахамії-Чауса". ФОТО

Колишній заступник генерального прокурора Віктор Чумак розкритикував плакат програми "Велике будівництво" на будівлі Національної опери в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, Чумак опублікував відповідне фото у Facebook.

"Ця хвороба називається "Совком головного мозку часів Арахамії-Чауса", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський повинен був замінити олігархічну клептократію хоча б на якусь республіку. Не зробив, - Чумак

Чумак про плакат Великого будівництва на будівлі Національної опери в Києві: Совок головного мозку часів Арахамії-Чауса 01

Київ (19463) опера (42) Чумак (121) Арахамія Давид (1104) Чаус Микола (327) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+27
Нет, это не совок, это просто бесконечная, ничем не ограниченная НАГЛОСТЬ и ВРАНЬЕ!
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03.08.2021 16:55
+22
Чумак про плакат "Великого будівництва" на будівлі Національної опери в Києві: "Совок головного мозку часів Арахамії-Чауса" - Цензор.НЕТ 711
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03.08.2021 17:14
+16
Чумак о плакате "Большой стройки" на здании Национальной оперы в Киеве: "Совок головного мозга времен Арахамии-Чауса" - Цензор.НЕТ 5647
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03.08.2021 16:58
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Нет, это не совок, это просто бесконечная, ничем не ограниченная НАГЛОСТЬ и ВРАНЬЕ!
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03.08.2021 16:55 Відповісти
Чумак про плакат "Великого будівництва" на будівлі Національної опери в Києві: "Совок головного мозку часів Арахамії-Чауса" - Цензор.НЕТ 711
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03.08.2021 17:14 Відповісти
ничем не ограниченная НАГЛОСТЬ и ВРАНЬЕ!



так це і є совок в оригіналі
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03.08.2021 17:39 Відповісти
Є таке...
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03.08.2021 16:55 Відповісти
Какого головного мозга если дело касается зелёных подонков? А тем более полудурка арахамии.
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03.08.2021 16:56 Відповісти
Зеленые идиоты и воры. ВЫообще берегов не видят.
Ну шо, где вы тудой сюдой "сносители" хреновы.
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03.08.2021 16:57 Відповісти
Ну треба ж показати, що щось подудували, а не просто гроші вкрали. От тепер у Києві з'явився театр. А до Зеленої стройки - не було.
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03.08.2021 16:57 Відповісти
Чумак о плакате "Большой стройки" на здании Национальной оперы в Киеве: "Совок головного мозга времен Арахамии-Чауса" - Цензор.НЕТ 5647
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03.08.2021 16:58 Відповісти
Только Чумаку хочется напомнить за кого он топил в 2019 году.
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03.08.2021 17:01 Відповісти
И правильно делал - из двух зол выбирал меньшее.
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03.08.2021 17:06 Відповісти
Чумак про плакат "Великого будівництва" на будівлі Національної опери в Києві: "Совок головного мозку часів Арахамії-Чауса" - Цензор.НЕТ 198
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03.08.2021 17:09 Відповісти
Ага.



Чумак про плакат "Великого будівництва" на будівлі Національної опери в Києві: "Совок головного мозку часів Арахамії-Чауса" - Цензор.НЕТ 8277
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03.08.2021 17:58 Відповісти
Ви хоч розумієте, як зЕбілкувато ви виглядаєте з подібною заявою, тим більше через два роки правління ВАЗеленського?
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03.08.2021 17:40 Відповісти
Кого його?
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03.08.2021 18:07 Відповісти
Да они все топили с одной целью .....нажиться при дурачке у власти.При Порохе эти юли-жули,тягниВбоки,ляшко и чумаки......за первый срок вкурили что тяжелей будет красть.А народ всегда почему-то думает что о нем следующий «Вася у власти» больше чем о семье своей и детях заботится станет.
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03.08.2021 17:20 Відповісти
Да в деяких політиків дійсно куряча пам'ять, такого противника і ненависника Порошенко як Чумак, треба було пошукати.
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03.08.2021 19:26 Відповісти
Не совсем совок.
Здание было построено в 1901-м, за 16 лет до совка.
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03.08.2021 17:02 Відповісти
велике крадівництво в рекламі
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03.08.2021 17:03 Відповісти
Это кривойрог головного мозга, а точнее янукович головного мозга
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03.08.2021 17:25 Відповісти
він що за свої будує? задолизи обвішали країну плакатами зі словом *велике* і ніхто з Не питає за чий рахунок зелена шобла піариться і які програми недофінансовані
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03.08.2021 18:03 Відповісти
Весна прошла, настало лето, - спасибо Бубочке за это!
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03.08.2021 18:54 Відповісти
Я б сказав коротще - Арахамія головного мозку
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03.08.2021 18:58 Відповісти
Арахамия живёт спинным.
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03.08.2021 19:00 Відповісти
Схоже на те.
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03.08.2021 19:06 Відповісти
После ремонта будет "Оперный квартал-95".
На сцене - большой рояль.
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03.08.2021 18:59 Відповісти
ну покраска лавочек же работает, зелох надеется что лохторат скажет, ну оперу же он покрасил...
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03.08.2021 21:40 Відповісти
 
 