Дорогу до кордону з Молдовою ремонтують на Одещині. ФОТОрепортаж

Ремонт дороги Т-16-44 КПП "Лісове" - КПП "Малоярославець Перший", що веде до кордону з Молдовою в Одеській області, стартував.

Про це повідомила Facebook-сторінка Служби автомобільних доріг в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у ході президентської програми "Велике будівництво" роботи ведуться на п'яти ділянках загальною протяжністю 46,7 км.

На ділянці км 40 - км 41 триває укладання основи з щебенево-піщаної суміші та зміцнення її георешітками.

Найближчим часом на ділянці почнуть роботи з укладання нижнього шару асфальтобетонного покриття.

У Службі автодоріг Одеської області повідомили, що після ремонту траса забезпечить перше за багато років якісне дорожнє сполучення між селами Болградського району.

"Підвищиться автомобільна пропускна здатність дороги через контрольно-пропускні пункти з Республікою Молдова - "Лісове" і "Малоярославець Перший", а це значно поліпшить економічні відносини і співробітництво двох держав", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що цього року за президентською програмою передбачається оновлення 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

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