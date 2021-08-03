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Дорогу до кордону з Молдовою ремонтують на Одещині. ФОТОрепортаж

Ремонт дороги Т-16-44 КПП "Лісове" - КПП "Малоярославець Перший", що веде до кордону з Молдовою в Одеській області, стартував.

Про це повідомила Facebook-сторінка Служби автомобільних доріг в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у ході президентської програми "Велике будівництво" роботи ведуться на п'яти ділянках загальною протяжністю 46,7 км.

На ділянці км 40 - км 41 триває укладання основи з щебенево-піщаної суміші та зміцнення її георешітками.

Найближчим часом на ділянці почнуть роботи з укладання нижнього шару асфальтобетонного покриття.

У Службі автодоріг Одеської області повідомили, що після ремонту траса забезпечить перше за багато років якісне дорожнє сполучення між селами Болградського району.

"Підвищиться автомобільна пропускна здатність дороги через контрольно-пропускні пункти з Республікою Молдова - "Лісове" і "Малоярославець Перший", а це значно поліпшить економічні відносини і співробітництво двох держав", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що цього року за президентською програмою передбачається оновлення 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

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Дорогу до кордону з Молдовою ремонтують на Одещині 01
Дорогу до кордону з Молдовою ремонтують на Одещині 02
Дорогу до кордону з Молдовою ремонтують на Одещині 03

дороги (3061) Одеська область (3210) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+8
В следующий раз Чаусу будет комфортнее в багажнике
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03.08.2021 17:10
+6
Почему он везде тулит шо это програма *********** Украины? Я понимаю, если б это были ремонты за рахунок 95го кварталу, но это же наш с вами счот, хотя я ж забыл мы все презеденты и це исты на
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03.08.2021 17:04
+5
Дороги завжди ремонтуються, так чи інакше. Називати ремонт великою стройкою - це непорозуміння.
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03.08.2021 17:07
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Почему он везде тулит шо это програма *********** Украины? Я понимаю, если б это были ремонты за рахунок 95го кварталу, но это же наш с вами счот, хотя я ж забыл мы все презеденты и це исты на
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03.08.2021 17:04 Відповісти
счЁт.
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03.08.2021 17:08 Відповісти
щот.
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03.08.2021 17:10 Відповісти
"счот", "чорный", я пишу как "щетаю" нужным
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03.08.2021 17:12 Відповісти
Ты пишешь как умеешь
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03.08.2021 17:14 Відповісти
Та пишы, как хочиш.
Мы уже всё и так понили, шо ты - идеот.
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03.08.2021 17:14 Відповісти
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03.08.2021 17:15 Відповісти
ты себя за эталон взял?а ты утвержден палатой мер и весов?
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03.08.2021 18:11 Відповісти
Чтобы было с кого спрашивать ибо в прошлом году по такой же программе президента сделали дорогу Белгород-Днестровский Старокозачье.
Дороги уже нет, одни **********, виновных тоже нет.
А президент то остался, таки будет отвечать за каждый метр дороги его "большой стройки"
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03.08.2021 18:46 Відповісти
Дороги завжди ремонтуються, так чи інакше. Називати ремонт великою стройкою - це непорозуміння.
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03.08.2021 17:07 Відповісти
Судя по фотографии. это уже строительство новой дороги, по технологии, которую ранее в Украине не применяли.
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03.08.2021 19:25 Відповісти
Ну власти молодцы. Наконец то начали строить в Украине дороги.
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03.08.2021 17:09 Відповісти
то шо они начали-это пилить на ремонте бабки и называть это вэлыкым будивныцтвом...
а ремонтировать дороги начали в 2017 году,когда этот швондер еще пилил бабки на тусовочках у *****.
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03.08.2021 18:13 Відповісти
В 17-ом не видел такой масштабной стройки дорог.
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03.08.2021 18:31 Відповісти
та ты и за зелень плесневелую с закрытыми глазами голосовал
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03.08.2021 18:50 Відповісти
В следующий раз Чаусу будет комфортнее в багажнике
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03.08.2021 17:10 Відповісти
Шоб на кочках не подпрыгивал
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03.08.2021 17:14 Відповісти
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03.08.2021 18:25 Відповісти
так ремонтируют или строят ?
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03.08.2021 17:10 Відповісти
Та,судя по тому,шо было,-то строят.
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03.08.2021 17:15 Відповісти
сделана прерасная дорога одесса- до курортов рассейка и катранка это что-то
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03.08.2021 17:23 Відповісти
не подсказывай. а то навесят табличку
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03.08.2021 17:29 Відповісти
ремонт, это ни разу не стройка, это совсем другое)).....стройка, она с "0"..с чистого поля, ремонт же дорог, где полно "скрытых" земляных работ, шара вселенская для рубки бабла, ее заказчиками, организаторами да и исполнителями.. немножко...)))
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03.08.2021 17:26 Відповісти
гы...исполнителям только обещают бабки ...потом,как нибудь .мабуть при новой власти
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03.08.2021 18:14 Відповісти
Надіюсь для того, щоб швидко перекинути наші сили ВСУ для допомоги братам молдаванам та стримування орків з мордору.
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03.08.2021 18:17 Відповісти
Тогда надо было строить бетонку, по технолигии США, чтобы до 80 тонн нагрузки выдерживала.
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03.08.2021 19:26 Відповісти
Ремонтують, щоб наступного Чауса не дуже в багажнику трясло.
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03.08.2021 19:47 Відповісти
 
 