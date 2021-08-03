Дорогу до кордону з Молдовою ремонтують на Одещині. ФОТОрепортаж
Ремонт дороги Т-16-44 КПП "Лісове" - КПП "Малоярославець Перший", що веде до кордону з Молдовою в Одеській області, стартував.
Про це повідомила Facebook-сторінка Служби автомобільних доріг в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у ході президентської програми "Велике будівництво" роботи ведуться на п'яти ділянках загальною протяжністю 46,7 км.
На ділянці км 40 - км 41 триває укладання основи з щебенево-піщаної суміші та зміцнення її георешітками.
Найближчим часом на ділянці почнуть роботи з укладання нижнього шару асфальтобетонного покриття.
У Службі автодоріг Одеської області повідомили, що після ремонту траса забезпечить перше за багато років якісне дорожнє сполучення між селами Болградського району.
"Підвищиться автомобільна пропускна здатність дороги через контрольно-пропускні пункти з Республікою Молдова - "Лісове" і "Малоярославець Перший", а це значно поліпшить економічні відносини і співробітництво двох держав", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що цього року за президентською програмою передбачається оновлення 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мы уже всё и так понили, шо ты - идеот.
Дороги уже нет, одни **********, виновных тоже нет.
А президент то остался, таки будет отвечать за каждый метр дороги его "большой стройки"
а ремонтировать дороги начали в 2017 году,когда этот швондер еще пилил бабки на тусовочках у *****.