УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11362 відвідувача онлайн
Новини Фото Українські заручники в РФ
902 6

Акція підтримки українського політв'язня в РФ Виговського відбулася в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція підтримки українського політв'язня Валентина Виговського. Сьогодні йому виповнюється 38 років. На жаль, це вже сьомий День Народження, який Валентин змушений зустрічати в російський в'язниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Акція підтримки українського політвязня в РФ Виговського відбулася в центрі Києва 01
Акція підтримки українського політвязня в РФ Виговського відбулася в центрі Києва 02

Акція підтримки українського політвязня в РФ Виговського відбулася в центрі Києва 03

Читайте також: Український політв'язень Виговський проведе у в'язниці шостий день народження

Акція підтримки українського політвязня в РФ Виговського відбулася в центрі Києва 04
Акція підтримки українського політвязня в РФ Виговського відбулася в центрі Києва 05

Своєю акцією організатори хочуть привернути увагу влади до питання звільнення українських заручників Кремля.

Акція підтримки українського політвязня в РФ Виговського відбулася в центрі Києва 06
Акція підтримки українського політвязня в РФ Виговського відбулася в центрі Києва 07
Акція підтримки українського політвязня в РФ Виговського відбулася в центрі Києва 08

Нагадуємо, 15 грудня 2015 року Московський обласний суд засудив українця до 11 років колонії суворого режиму за ст.276 ( "Шпигунство") КК РФ. Під вартою з 18 вересня 2014 року. 31 березня 2016 року апеляція захисту була Верховним судом РФ відхилена. Зараз Виговського незаконно утримують в колонії №11 Кіровської області.

Виговський був затриманий співробітниками ФСБ в окупованому Сімферополі в 2014 році. Його справа розглядалася під грифом "Цілком таємно". Засуджений провину нібито визнавав, але після суду заявив, що змушений був дати свідчення під тортурами, крім того, в період дачі цих свідчень у нього був тільки адвокат за призначенням. МЗС України підкреслило, що справа сфабрикована.

Акція підтримки українського політвязня в РФ Виговського відбулася в центрі Києва 09
Акція підтримки українського політвязня в РФ Виговського відбулася в центрі Києва 10

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Денісова про умови утримання в колонії РФ українця Виговського: Повна ізоляція від зовнішнього світу, постійний холод, необґрунтовані покарання

Акція підтримки українського політвязня в РФ Виговського відбулася в центрі Києва 11

Коментар батька політв'язня:

Акція підтримки українського політвязня в РФ Виговського відбулася в центрі Києва 12
Акція підтримки українського політвязня в РФ Виговського відбулася в центрі Києва 13

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Виговський Валентин (22) Київ (19463) політв’язні (1355) Богачук Олег (1457)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такі ж політв'язні сидять і в Україні.
показати весь коментар
03.08.2021 19:31 Відповісти
просто буба с офисом банально не успел возглавить акцию...
показати весь коментар
03.08.2021 19:33 Відповісти
Підтримую усіх політв'язнів! Де б вони не сиділи! Сподіваюся, що останнім політв'язнем буде зебіл бубачька!)))
показати весь коментар
03.08.2021 19:38 Відповісти
що там про обміни ,вже рік нелохи мовчать ? тема вичерпалась ?
показати весь коментар
03.08.2021 19:39 Відповісти
На тему "адин йазык":
Акция поддержки украинского политзаключенного в РФ Выговского прошла в центре Киева - Цензор.НЕТ 5673
показати весь коментар
03.08.2021 19:51 Відповісти
держись!!!
показати весь коментар
03.08.2021 21:57 Відповісти
 
 