Акція підтримки українського політв'язня в РФ Виговського відбулася в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція підтримки українського політв'язня Валентина Виговського. Сьогодні йому виповнюється 38 років. На жаль, це вже сьомий День Народження, який Валентин змушений зустрічати в російський в'язниці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Своєю акцією організатори хочуть привернути увагу влади до питання звільнення українських заручників Кремля.
Нагадуємо, 15 грудня 2015 року Московський обласний суд засудив українця до 11 років колонії суворого режиму за ст.276 ( "Шпигунство") КК РФ. Під вартою з 18 вересня 2014 року. 31 березня 2016 року апеляція захисту була Верховним судом РФ відхилена. Зараз Виговського незаконно утримують в колонії №11 Кіровської області.
Виговський був затриманий співробітниками ФСБ в окупованому Сімферополі в 2014 році. Його справа розглядалася під грифом "Цілком таємно". Засуджений провину нібито визнавав, але після суду заявив, що змушений був дати свідчення під тортурами, крім того, в період дачі цих свідчень у нього був тільки адвокат за призначенням. МЗС України підкреслило, що справа сфабрикована.
Коментар батька політв'язня:
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль