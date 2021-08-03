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Акція пам'яті голови "Білоруського дому в Україні" Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею посольства Білорусі в Києві проходить акція пам'яті голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Акція памяті голови Білоруського дому в Україні Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі 01
Акція памяті голови Білоруського дому в Україні Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі 02
Акція памяті голови Білоруського дому в Україні Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі 03

В акції беруть участь представники білоруської діаспори в Україні, українських патріотичних рухів, журналісти і прості громадяни. Учасники принесли з собою біло-червоно-білі прапори Білорусі, фотографії Шишова і квіти.

Акція памяті голови Білоруського дому в Україні Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі 04
Акція памяті голови Білоруського дому в Україні Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі 05
Акція памяті голови Білоруського дому в Україні Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі 06

Акція памяті голови Білоруського дому в Україні Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі 07
Акція памяті голови Білоруського дому в Україні Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі 08
Акція памяті голови Білоруського дому в Україні Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі 09
Акція памяті голови Білоруського дому в Україні Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі 10
Акція памяті голови Білоруського дому в Україні Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі 11
Акція памяті голови Білоруського дому в Україні Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі 12
Акція памяті голови Білоруського дому в Україні Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі 13

На акції виступила цивільна дружина Шишова Божена Жолудь.

Акція памяті голови Білоруського дому в Україні Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі 14
Акція памяті голови Білоруського дому в Україні Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі 15
Акція памяті голови Білоруського дому в Україні Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі 16
Акція памяті голови Білоруського дому в Україні Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі 17
Акція памяті голови Білоруського дому в Україні Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі 18
Акція памяті голови Білоруського дому в Україні Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі 19
Акція памяті голови Білоруського дому в Україні Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі 20

Читайте також: Шишов попереджав, що в Україну приїдуть "конторські" ліквідувати опозиціонерів, - білоруська блогерка Мартинова

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Також читайте: Bellingcat скерує всі ресурси на розслідування смерті Шишова, - Грозєв

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Білорусь (7930) Київ (19463) посольство (944) Богачук Олег (1457) Шишов Віталій (40)


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Топ коментарі
+8
Сябри, краще їдьте до Польщі чи Литви. Тут бульбофюрер вас передушить, бо немає тут притомних силових структур щоб захистити втікачів.
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03.08.2021 20:37
+4
А там що? ФБР захистить? Тільки санкції!!! Проти лаптів і бульбофюрера!
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03.08.2021 20:44
+3
https://eurosolidarity.org/2021/08/03/yevropejska-solidarnist-vymagaye-vid-vlady-yaknajshvydshogo-rozsliduvannya-zagybeli-bilorusa-vitaliya-shyshova/ Нашим спецслужбам замість бігати за Чаусом треба ловити ворожих диверсантів - заява партії Європейська Солідарність та одноіменої фракції у Верховній Раді

«Європейська Солідарність» шокована трагедією, що сталася з главою Білоруського дому Віталієм Шишовим, якого знайдено повішеним в Києві. Ми вимагаємо від українських правоохоронців детального, швидкого, професійного і неупередженого розслідування цієї трагедії.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Віталій Шишов допомагав білоруським опозиціонерам та боровся з режимом Лукашенка. Не можна виключати, що він міг бути об'єктом полювання білоруського КДБ.
Ми вимагаємо від української влади, яка здала білоруським спецслужбам вагнерівців, яка причетна до викрадення Чауса на території дружньої Молдови, розслідування, в першу чергу на предмет того, чи не могли бути причетні до цієї трагедії спецслужби іншої країни. Замість того, щоб дбати про безпеку держави, безпеку громадян, влада використовує спецслужби для викрадення людей та боротьби з опозицією.
Пресслужба «Європейської Солідарності»
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03.08.2021 21:51
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Сябри, краще їдьте до Польщі чи Литви. Тут бульбофюрер вас передушить, бо немає тут притомних силових структур щоб захистити втікачів.
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03.08.2021 20:37 Відповісти
А там що? ФБР захистить? Тільки санкції!!! Проти лаптів і бульбофюрера!
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03.08.2021 20:44 Відповісти
санкції, на жаль, парашу не вбивають, послаблюють але не настільки щоб вона перестала на сусідів бикувати.
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03.08.2021 21:59 Відповісти
не смішіть реалії показали що любители шпиль і в Англії знайдуть якщо захочуть і в Литві та Польщі якщо потрібно когось ліквідувати
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03.08.2021 20:58 Відповісти
звісно, якщо дуже захочуть то в Антарктиді завалять. але шансів загинути тут здається такі більше.
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03.08.2021 22:00 Відповісти
Угу,угу.

"4-5. Белорусский дом в Украине и Белорусская альтернатива, общественная организация
Обе эти организации зарегистрированы в Минюсте в конце 2020 года. Они связаны с бывшим гражданином Беларуси Сергеем Коротких , который за участие в добровольческом батальоне «Азов» получил украинское гражданство. Несмотря на такие названия, они не имеют отношения к первым трем организациям.Согласно документам, учредитель и руководитель общественной организации «Белорусский дом в Украине» - Виталий Шышов . Другой учредитель, Радио Батулина, создал еще одну общественную организацию - «Белорусская альтернатива». Подробностей об их деятельности нет.
По сообщениям украинских https://www.radiosvoboda.org/a/30088704.html СМИ , Радио Батулин - гражданин Латвии, профессиональный боец ​​смешанных единоборств и один из соратников Короткого .
В ноябре, по инициативе Сергея Коротких у посольства Беларуси в Украине,https://www.svaboda.org/a/30970463.html металлический крест в память о репрессированных в Беларуси во время мирных митингов. Некоторые белорусы, вынужденные переехать в Украину, не поддержали акцию. Посольство Беларуси выразило протест против установки этого креста официальному Киеву."

https://www.svaboda.org/a/31045230.html В Украине появилось 10 организаций помощи белорусским беженцам. Что о них известно?
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03.08.2021 21:03 Відповісти
Акція пам'яті голови "Білоруського дому в Україні" Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі - Цензор.НЕТ 3505
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03.08.2021 21:05 Відповісти
Акція пам'яті голови "Білоруського дому в Україні" Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі - Цензор.НЕТ 8542
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03.08.2021 21:08 Відповісти
Юрик , осуществляешь информационное прикрытие преступлений лукадрыща ?
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03.08.2021 22:33 Відповісти
З яким з фактів ти не згоден ?
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03.08.2021 22:35 Відповісти
Гражданская жена убитого Шишова Божена Жолудь сказала, то, что многие думали, но не решались сказать на митингах ни в Киеве, ни в Варшаве, ни в Вильнюсе, ни в других городах мира: "Мирным протестом мы ничего не решим. Нужно начинать немирный протест, взять в руки вилы. Мирным ничего не получится, только если мы объединимся и возьмем оружие в руки".
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03.08.2021 21:25 Відповісти
Вопрос где взять оружие ? Воевать придеться против спецназа и росгвардии .
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03.08.2021 22:35 Відповісти
Вопрос: Кого МВД назначит виновным в убийстве Шишова? Спорим опять найдут каких то АТОшников или врачей?
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03.08.2021 21:38 Відповісти
СВОБОДА - ЖИЗНЬ, РАБСТВО - СМЕРТЬ
СВОБОДУ МОЖНО ЗАПУГАТЬ, НО УБИТЬ - НИКОГДА !
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03.08.2021 21:42 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/08/03/yevropejska-solidarnist-vymagaye-vid-vlady-yaknajshvydshogo-rozsliduvannya-zagybeli-bilorusa-vitaliya-shyshova/ Нашим спецслужбам замість бігати за Чаусом треба ловити ворожих диверсантів - заява партії Європейська Солідарність та одноіменої фракції у Верховній Раді

«Європейська Солідарність» шокована трагедією, що сталася з главою Білоруського дому Віталієм Шишовим, якого знайдено повішеним в Києві. Ми вимагаємо від українських правоохоронців детального, швидкого, професійного і неупередженого розслідування цієї трагедії.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Віталій Шишов допомагав білоруським опозиціонерам та боровся з режимом Лукашенка. Не можна виключати, що він міг бути об'єктом полювання білоруського КДБ.
Ми вимагаємо від української влади, яка здала білоруським спецслужбам вагнерівців, яка причетна до викрадення Чауса на території дружньої Молдови, розслідування, в першу чергу на предмет того, чи не могли бути причетні до цієї трагедії спецслужби іншої країни. Замість того, щоб дбати про безпеку держави, безпеку громадян, влада використовує спецслужби для викрадення людей та боротьби з опозицією.
Пресслужба «Європейської Солідарності»
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03.08.2021 21:51 Відповісти
лукашеску внатуре берега спутал пора кончать деда с заклинившем в кукушке качаном
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03.08.2021 22:02 Відповісти
Придурки, вы не плакатики должны носить, а бегать по полям в тактических группах и учить матчасть. Идиоты белокрасные.
Вас всех как курят передушат скоро, так вам и надо
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04.08.2021 14:36 Відповісти
квіточки і шарики забули, без них діла не буде.
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04.08.2021 15:37 Відповісти
 
 