Акція пам'яті голови "Білоруського дому в Україні" Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею посольства Білорусі в Києві проходить акція пам'яті голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.







В акції беруть участь представники білоруської діаспори в Україні, українських патріотичних рухів, журналісти і прості громадяни. Учасники принесли з собою біло-червоно-білі прапори Білорусі, фотографії Шишова і квіти.





















На акції виступила цивільна дружина Шишова Божена Жолудь.















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Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ