Акція пам'яті голови "Білоруського дому в Україні" Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під будівлею посольства Білорусі в Києві проходить акція пам'яті голови громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
В акції беруть участь представники білоруської діаспори в Україні, українських патріотичних рухів, журналісти і прості громадяни. Учасники принесли з собою біло-червоно-білі прапори Білорусі, фотографії Шишова і квіти.
На акції виступила цивільна дружина Шишова Божена Жолудь.
Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.
Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.
В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".
За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.
Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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"4-5. Белорусский дом в Украине и Белорусская альтернатива, общественная организация
Обе эти организации зарегистрированы в Минюсте в конце 2020 года. Они связаны с бывшим гражданином Беларуси Сергеем Коротких , который за участие в добровольческом батальоне «Азов» получил украинское гражданство. Несмотря на такие названия, они не имеют отношения к первым трем организациям.Согласно документам, учредитель и руководитель общественной организации «Белорусский дом в Украине» - Виталий Шышов . Другой учредитель, Радио Батулина, создал еще одну общественную организацию - «Белорусская альтернатива». Подробностей об их деятельности нет.
По сообщениям украинских https://www.radiosvoboda.org/a/30088704.html СМИ , Радио Батулин - гражданин Латвии, профессиональный боец смешанных единоборств и один из соратников Короткого .
В ноябре, по инициативе Сергея Коротких у посольства Беларуси в Украине,https://www.svaboda.org/a/30970463.html металлический крест в память о репрессированных в Беларуси во время мирных митингов. Некоторые белорусы, вынужденные переехать в Украину, не поддержали акцию. Посольство Беларуси выразило протест против установки этого креста официальному Киеву."
https://www.svaboda.org/a/31045230.html В Украине появилось 10 организаций помощи белорусским беженцам. Что о них известно?
СВОБОДУ МОЖНО ЗАПУГАТЬ, НО УБИТЬ - НИКОГДА !
«Європейська Солідарність» шокована трагедією, що сталася з главою Білоруського дому Віталієм Шишовим, якого знайдено повішеним в Києві. Ми вимагаємо від українських правоохоронців детального, швидкого, професійного і неупередженого розслідування цієї трагедії.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Віталій Шишов допомагав білоруським опозиціонерам та боровся з режимом Лукашенка. Не можна виключати, що він міг бути об'єктом полювання білоруського КДБ.
Ми вимагаємо від української влади, яка здала білоруським спецслужбам вагнерівців, яка причетна до викрадення Чауса на території дружньої Молдови, розслідування, в першу чергу на предмет того, чи не могли бути причетні до цієї трагедії спецслужби іншої країни. Замість того, щоб дбати про безпеку держави, безпеку громадян, влада використовує спецслужби для викрадення людей та боротьби з опозицією.
Пресслужба «Європейської Солідарності»
Вас всех как курят передушат скоро, так вам и надо