Пожежі в Туреччині, Греції та Італії впливають на погоду в Україні, - Гідрометцентр. КАРТА

Невеликі грозові осередки з'явилися 3 серпня над Житомирщиною та переміщуються зараз через Київську та Чернігівську області на схід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Гідрометеоцентру.

Загрози вони не становлять - пройдуть невеликі короткочасні грози, які не спрогнозувала жодна метеорологічна модель.

"Оскільки вони утворилися на особливій "лінії збігу" - смузі в атмосфері, де на висоті зустрічаються вітри протилежних напрямків, ці осередки не бачить жодна розрахункова модель, яка є в наших гаджетах. За такими процесами метеорологи стежать переважно за допомогою супутникових знімків", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в східній і південно-східній частинах України добре видно потужну хмарну систему на тому ж фронті, який зумовлював негоду в Україні напередодні.

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"Тут і грози, і зливи. У Донецькій області навіть локальна злива досягла інтенсивності 34мм за годину. Але процес вже відступає, рухаючись на північний схід. Варто додати, що катастрофічні пожежі в Туреччині, Греції та Італії також впливають на погоду, вона стає більш нестійкою і складною в прогнозуванні", - зазначили метеорологи.





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