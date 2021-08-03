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Пожежі в Туреччині, Греції та Італії впливають на погоду в Україні, - Гідрометцентр. КАРТА

Невеликі грозові осередки з'явилися 3 серпня над Житомирщиною та переміщуються зараз через Київську та Чернігівську області на схід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Гідрометеоцентру.

Загрози вони не становлять - пройдуть невеликі короткочасні грози, які не спрогнозувала жодна метеорологічна модель.

"Оскільки вони утворилися на особливій "лінії збігу" - смузі в атмосфері, де на висоті зустрічаються вітри протилежних напрямків, ці осередки не бачить жодна розрахункова модель, яка є в наших гаджетах. За такими процесами метеорологи стежать переважно за допомогою супутникових знімків", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в східній і південно-східній частинах України добре видно потужну хмарну систему на тому ж фронті, який зумовлював негоду в Україні напередодні.

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"Тут і грози, і зливи. У Донецькій області навіть локальна злива досягла інтенсивності 34мм за годину. Але процес вже відступає, рухаючись на північний схід. Варто додати, що катастрофічні пожежі в Туреччині, Греції та Італії також впливають на погоду, вона стає більш нестійкою і складною в прогнозуванні", - зазначили метеорологи.

Пожежі в Туреччині, Греції та Італії впливають на погоду в Україні, - Гідрометцентр 01
Пожежі в Туреччині, Греції та Італії впливають на погоду в Україні, - Гідрометцентр 02

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Автор: 

Гідрометцентр (159) Греція (599) Італія (1573) пожежа (4325) Туреччина (3502)


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Топ коментарі
+5
тепеь арахамия засудит и турцию с греками...
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03.08.2021 21:06
+3
Ну так, вот у русни пол-Якутии горит - вот это повлияет на климат.
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03.08.2021 21:29
+1
назначит в их ворота пенальти
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03.08.2021 21:11
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тепеь арахамия засудит и турцию с греками...
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03.08.2021 21:06 Відповісти
назначит в их ворота пенальти
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03.08.2021 21:11 Відповісти
зашантажирует нах до краю..
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03.08.2021 21:13 Відповісти
пойдет в поход на Константинополь
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03.08.2021 22:08 Відповісти
у него нет атомной бімби
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03.08.2021 22:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IsohKoUt1Bg Деньги давай.
https://www.youtube.com/watch?v=IsohKoUt1Bg
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04.08.2021 09:10 Відповісти
Меня больше заинтересовали фотки с пожара на самой крупной мировой свалке автопокрышек, в Эмиратах. Не слабо там горит! Если не потушат- это реальная катастрофа. Там же миллионы тонн!!!
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03.08.2021 21:19 Відповісти
Кувейт
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06.08.2021 21:14 Відповісти
Да ну, не такие там и сильные пожары чтоб оказывать влияние на климат.
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03.08.2021 21:26 Відповісти
Ну так, вот у русни пол-Якутии горит - вот это повлияет на климат.
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03.08.2021 21:29 Відповісти
Абсолютное непонимание как делаются грозы. Как они формируются под линзой, как под линзой делается очаг пожара, и потом затягивается в кольцо. Пожар можно сделать таким, что в нем гореть будет все, даже вода...и потом от него остаётся только ....Ришат ( глаз пустыни).
Ребята читайте хоть что нибудь, учите матчасть, смотрите хотя-бы просто картинки.....
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04.08.2021 06:40 Відповісти
А ну, як там вода горить, більш детально. А то я в школі щось пропустив.
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04.08.2021 11:20 Відповісти
греческий огонь
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04.08.2021 15:03 Відповісти
 
 