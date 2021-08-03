Безпілотники Bayraktar, поставлені в ЗСУ, випробували в умовах впливу засобів РЕБ. ФОТОрепортаж

В Україні пройшли випробування роботи оперативно-тактичного cередньовисотного безпілотника Bayraktar ТВ2 в умовах впливу сучасних засобів радіоелектронної боротьби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки.

Під час випробувань екіпажі Повітряних Сил ЗСУ успішно виконали польоти в умовах постановки перешкод різнотипних засобів РЕБ.





"Результатом випробувань стало підтвердження здатності повного використання бойових можливостей БПАК Bayraktar TB2 в умовах сучасної війни, при застосуванні сучасних засобів радіоелектронної боротьби", - сказано в повідомленні.

У ДНДІ пропонують проводити такі випробування БПАК на регулярній основі, використовуючи вдосконалені вітчизняні або придбані іноземні засоби РЕБ.