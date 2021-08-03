Безпілотники Bayraktar, поставлені в ЗСУ, випробували в умовах впливу засобів РЕБ. ФОТОрепортаж
В Україні пройшли випробування роботи оперативно-тактичного cередньовисотного безпілотника Bayraktar ТВ2 в умовах впливу сучасних засобів радіоелектронної боротьби.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки.
Під час випробувань екіпажі Повітряних Сил ЗСУ успішно виконали польоти в умовах постановки перешкод різнотипних засобів РЕБ.
"Результатом випробувань стало підтвердження здатності повного використання бойових можливостей БПАК Bayraktar TB2 в умовах сучасної війни, при застосуванні сучасних засобів радіоелектронної боротьби", - сказано в повідомленні.
У ДНДІ пропонують проводити такі випробування БПАК на регулярній основі, використовуючи вдосконалені вітчизняні або придбані іноземні засоби РЕБ.
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верно праильно но зачем такие "сообщения"?
Під час візиту Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенка 3 - 4 листопада 2018 р. до Туреччини було підписано угоду про постачання 6 безпілотних літальних апаратів, 2 станцій управління і 200 керованих ракет. Також угодою передбачено постачання комплекту запасних частин, сервісний супровід, навчання персоналу. Вартість контракту - $69 мільйонівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-mil.in.ua-5 [5] .
Станом на 20 березня 2019 р. - на озброєнні 6 одиницьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#cite_note-prez.2019-03-20-21 [21] .