Чоловік вдавав із себе жінку і підпалив свій будинок, щоб його не затримали за крадіжки на Сумщині, - Нацполіція. ФОТО

23-річний житель Конотопа, який підозрюється в серії грабежів і крадіжок на Сумщині, підпалив свій будинок і вдавав із себе дівчину, щоб уникнути відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До поліції звернувся 27-річний чоловік, який повідомив, що в нього вкрали велосипед.

За його словами, грабіжник натомість залишив свій старий велосипед.

Чоловік кинувся наздоганяти злодія, проте той залишив вкрадений велосипед і втік. Поліція почала пошуки порушника.

Зловмисником виявився 23-річний житель Конотопа. Правоохоронці довели його причетність до викрадення велосипеда, низки крадіжок із продуктових магазинів, супермаркетів та навіть із благодійних скриньок.

"Зрозумівши, що правоохоронці зацікавилися ним, зловмисник почав вдаватися до методів конспірації. Зокрема, він навмисне підпалив свій будинок. Потім через своїх знайомих розпустив чутки про те, що поїхав на заробітки та постійне проживання до іншого регіону через втрату житла. Цим самим чоловік розраховував уникнути відповідальності за скоєні правопорушення. Він по декілька разів на день почав змінювати свій одяг, взуття, головні убори та вдягати медичні маски. В деяких випадках навіть перевдягався у жіночий одяг. Але залишитися непоміченим йому все ж таки не вдалося, зловмисника викрили та затримали оперативники сектору кримінальної поліції Конотопського районного відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальні провадження за ознаками ст. 186 "Грабіж" та ст. 185 "Крадіжка" Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

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