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Чоловік вдавав із себе жінку і підпалив свій будинок, щоб його не затримали за крадіжки на Сумщині, - Нацполіція. ФОТО

23-річний житель Конотопа, який підозрюється в серії грабежів і крадіжок на Сумщині, підпалив свій будинок і вдавав із себе дівчину, щоб уникнути відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До поліції звернувся 27-річний чоловік, який повідомив, що в нього вкрали велосипед.

За його словами, грабіжник натомість залишив свій старий велосипед.

Чоловік кинувся наздоганяти злодія, проте той залишив вкрадений велосипед і втік. Поліція почала пошуки порушника.

Зловмисником виявився 23-річний житель Конотопа. Правоохоронці довели його причетність до викрадення велосипеда, низки крадіжок із продуктових магазинів, супермаркетів та навіть із благодійних скриньок.

"Зрозумівши, що правоохоронці зацікавилися ним, зловмисник почав вдаватися до методів конспірації. Зокрема, він навмисне підпалив свій будинок. Потім через своїх знайомих розпустив чутки про те, що поїхав на заробітки та постійне проживання до іншого регіону через втрату житла. Цим самим чоловік розраховував уникнути відповідальності за скоєні правопорушення. Він по декілька разів на день почав змінювати свій одяг, взуття, головні убори та вдягати медичні маски. В деяких випадках навіть перевдягався у жіночий одяг. Але залишитися непоміченим йому все ж таки не вдалося, зловмисника викрили та затримали оперативники сектору кримінальної поліції Конотопського районного відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальні провадження за ознаками ст. 186 "Грабіж" та ст. 185 "Крадіжка" Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Також дивіться: Киянин підпалив кафе, бо йому не сподобалося обслуговування, - поліція. ФОТО

Чоловік вдавав із себе жінку і підпалив свій будинок, щоб його не затримали за крадіжки на Сумщині, - Нацполіція 01
Чоловік вдавав із себе жінку і підпалив свій будинок, щоб його не затримали за крадіжки на Сумщині, - Нацполіція 02

Автор: 

пограбування (576) підпал (673) Нацполіція (15164) Сумська область (3674)


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Топ коментарі
+16
Этот?
Мужчина притворялся женщиной и поджег свой дом, чтобы его не задержали за кражи на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1069
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04.08.2021 09:40
+13
Не,этот
Чоловік вдавав із себе жінку і підпалив свій будинок, щоб його не затримали за крадіжки на Сумщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4590
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04.08.2021 09:52
+12
Мужчина притворялся женщиной и поджег свой дом, чтобы его не задержали за кражи на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7641
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04.08.2021 09:49
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Этот?
Мужчина притворялся женщиной и поджег свой дом, чтобы его не задержали за кражи на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1069
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04.08.2021 09:40 Відповісти
Не,этот
Чоловік вдавав із себе жінку і підпалив свій будинок, щоб його не затримали за крадіжки на Сумщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4590
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04.08.2021 09:52 Відповісти
А может этот?
Чоловік вдавав із себе жінку і підпалив свій будинок, щоб його не затримали за крадіжки на Сумщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5370
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04.08.2021 09:56 Відповісти
"По его словам, грабител взамен оставил свой старый велосипед."

Сильно и неожидано
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04.08.2021 09:41 Відповісти
готовый кандидат для работы в ОП или кабмине
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04.08.2021 11:01 Відповісти
Невероятный успех правоохранительных органов!Для поимки особо опасного преступника,упавшего белье со шнурков,были задействована вся полиция,СБУ,Набу и ****,армия на танках и истребителях...
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04.08.2021 09:44 Відповісти
В мене колись у Польщі вкрали автівку але жодного старого корча курва не залишили
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04.08.2021 09:45 Відповісти
Мужчина притворялся женщиной и поджег свой дом, чтобы его не задержали за кражи на Сумщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7641
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04.08.2021 09:49 Відповісти
А может у дяди просто крыша съехала?
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04.08.2021 09:52 Відповісти
У только кадык выдал в нем мужчину
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04.08.2021 10:03 Відповісти
Так вот ты какая Тетушка Чарли из Бразилии, где много, много диких обезьян......
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04.08.2021 10:05 Відповісти
А а тюрме ему понравится )))
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04.08.2021 10:07 Відповісти
Ну да,он же свой дом сжёг и велосипед продрушлял,теперь будем его содержать
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04.08.2021 10:15 Відповісти
Різонуло,що крав " из благотворительных ящиков". Яке ж воно кончене. Якщо поліціянти посписують на нього всі подібні нерозкриті злочини,то буде вірно.
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04.08.2021 10:14 Відповісти
Мужчина притворялся женщиной... Но остаться незамеченным ему все же не удалось
***********
Тепер європейські правозахисні організації просто зобов'язані взяти на контроль цей кричущий факт гендерної дискримінації. Він демонструє справжній стан з правами сексуальних меншин при зєльоному режимі. У людини жіночий гендер, а його (її), - до буцегарні за це? Ганьба!

Цей випадок негайно розглянуть у Раді Європи, Європейській комісії і Європейському суді з прав людини з тим, щоб надати рекомендації, які зміни потрібно імплементувати в українське законодавство, з метою неповторення таких ситуацій надалі.

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04.08.2021 10:33 Відповісти
мусора не прохмелились ?
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04.08.2021 11:23 Відповісти
Жестокая действительность криминального Конотопа. Кровь стынет в жилах. Циничное похищение нового велосипеда в обмен на старый, серия дерзких краж колбасной нарезки, головоломный побег с места преступления, хитроумные методы конспирации с поджогом собственной кухни и переодеванием в костюм Керенского. Но сыщики новой полиции поставили точку этой Бондиане. При Монастырском не забалуешь, это вам не Аваков!
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04.08.2021 11:45 Відповісти
 
 