Поліція веде переговори з чоловіком, який погрожує підірвати гранату в Кабміні: у Києві введено спецоперацію. ФОТО

Сьогодні, приблизно о 10 годині ранку до будівлі КМУ зайшов невідомий чоловік, який витягнув з кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожує його підірвати.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"У Києві введено спеціальну поліцейську операцію. Наразі з чоловіком проводяться переговори. У разі відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені законом", - йдеться в повідомленні.

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