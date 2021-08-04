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Поліція веде переговори з чоловіком, який погрожує підірвати гранату в Кабміні: у Києві введено спецоперацію. ФОТО

Сьогодні, приблизно о 10 годині ранку до будівлі КМУ зайшов невідомий чоловік, який витягнув з кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожує його підірвати.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"У Києві введено спеціальну поліцейську операцію. Наразі з чоловіком проводяться переговори. У разі відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені законом", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це захоплення будівлі. Ви за#бали всі": невідомий чоловік погрожує підірвати гранату в приміщенні Кабміну. ВІДЕО

Поліція веде переговори з чоловіком, який погрожує підірвати гранату в Кабміні: у Києві введено спецоперацію 01

Раніше невідомий чоловік зайшов до будівлі Кабміну і погрожує підірвати в приміщенні гранату.

Автор: 

граната (789) захоплення (220) Кабмін (14087) Нацполіція (15164)


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Топ коментарі
+17
Когда у клоунов во власти падают рейтинги они устраивают в стране цирк
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04.08.2021 11:15
+11
уроды, довели людей уже до ручки...
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04.08.2021 11:16
+11
Хто обирає у владу кловунів, той житиме в цирку. Таки да.
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04.08.2021 11:20
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Когда у клоунов во власти падают рейтинги они устраивают в стране цирк
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04.08.2021 11:15 Відповісти
Хто обирає у владу кловунів, той житиме в цирку. Таки да.
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04.08.2021 11:20 Відповісти
Поліція веде переговори з чоловіком, який погрожує підірвати гранату в Кабміні: у Києві введено спецоперацію - Цензор.НЕТ 5830
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04.08.2021 11:22 Відповісти
это рейтингу не поможет. Скорее наоборот. Хреново только то, что это в очередной раз негативно повлияет на имидж Украины, на радость кремлевским уродам
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04.08.2021 11:29 Відповісти
о-оо, а поліцайкі вже з МП-5.
Прогрес..
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04.08.2021 11:15 Відповісти
то їм просто жарко, і плани на день були інші
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04.08.2021 11:24 Відповісти
коронавірус так впливає...навіть на кабмін
він їх обрав, а вони не оправдали його надій
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04.08.2021 11:25 Відповісти
уроды, довели людей уже до ручки...
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04.08.2021 11:16 Відповісти
Мендель про Зеленского: "Полюбила я пилота, а он взял и улетел. Свесил яйца с самолета, забомбить меня хотел"
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04.08.2021 11:16 Відповісти
Грьобаний цирк.
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04.08.2021 11:17 Відповісти
Чи блище 24 серпня, тим більше всіх "бомбить"
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04.08.2021 11:18 Відповісти
В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом", - говорится в сообщении Источник: https://censor.net/ru/p3280756

А льготы предусмотренные законом, а пенсия , предусмотренная законом когда будут применены? А ?
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04.08.2021 11:18 Відповісти
Да ладно. Вы видели какие офшоры в липецке у проклятого барыги?
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04.08.2021 12:27 Відповісти
Опаньки! Стрим идет, прибыли снайперы... на мирно выглядящем "Амароке"...
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04.08.2021 11:18 Відповісти
де стрім?
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04.08.2021 11:20 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/zdanii-kabmina-muzhchina-ugrozhaet-vzorvat-1628063842.html
Вот тут.
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04.08.2021 11:21 Відповісти
дякую
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04.08.2021 11:27 Відповісти
А це часом не Порошенко?
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04.08.2021 11:18 Відповісти
Шось я уже стал забывать про вагнеровцев...
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04.08.2021 11:19 Відповісти
зеленые столько новых шоу устроили шо и про них и про фильм-расследование уже все забыли . вот что значит правильный перевод стрелок
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04.08.2021 11:27 Відповісти
Странно, там нет металлодетекторов на входе ? 95 зелёный сценарий 😁😁😁
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04.08.2021 11:19 Відповісти
БоНбу можна спокійно зробити без металу. Ну, що там у цього-то інша справа.
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04.08.2021 11:39 Відповісти
Згода . Але це шоу дуже смердить постановкою .
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04.08.2021 11:47 Відповісти
Первый сметун.
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04.08.2021 11:20 Відповісти
Действительно зае-ли
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04.08.2021 11:20 Відповісти
Поліція веде переговори з чоловіком, який погрожує підірвати гранату в Кабміні: у Києві введено спецоперацію - Цензор.НЕТ 2856
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04.08.2021 11:21 Відповісти
А толпа на улице скандирует - "Взрыыывааай-Взрыыывааай!"
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04.08.2021 11:21 Відповісти
оцей другий справа - то не сам Зе?
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04.08.2021 11:24 Відповісти
Насраить на это. КТО СЛИЛ ОПЕРАЦИЮ С "ВАГНЕРОВЦАМИ"?
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04.08.2021 11:25 Відповісти
Вроде как всё... взяли чудика.
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04.08.2021 11:25 Відповісти
Поліція веде переговори з чоловіком, який погрожує підірвати гранату в Кабміні: у Києві введено спецоперацію - Цензор.НЕТ 786
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04.08.2021 11:26 Відповісти
Взяли без выстрелов и остальных шумовых эффектов. Так стример сказал.
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04.08.2021 11:27 Відповісти
эх . кто же так Кабмины взрывает
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04.08.2021 11:29 Відповісти
Чего хотел
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04.08.2021 11:29 Відповісти
Когда пришел оформлять субсидию, то тоже возникла мысль взорвать всех этих бюрократов.
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04.08.2021 11:27 Відповісти
Слушай, ну начни уже - может народ подтянется. Рыги уже лет 10 как должны были висеть, а не сидеть...
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04.08.2021 12:29 Відповісти
Каждый день какой трэш,новая серия,теперь мы все в 95 квартале онлайн 24/7
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04.08.2021 11:27 Відповісти
Надо ментам зарплаты повысить и увеличить численность тысяч на 150.
За такую зарплату пропустят даже в кабинет бубочки кого угодно.
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04.08.2021 11:28 Відповісти
Та навпаки, чисельність мусорви вже більше ніж чисельність армії, іх половину треба пересаджати, є за що, п ще проловину від лишившихся, добряче переатестувати, бажано, іноземними комісіями, а не нашим монею стирським...
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04.08.2021 11:30 Відповісти
Совсем ты без чувства юмора оказался.
За охрану помещений отвечает служба парфенюка?
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04.08.2021 11:49 Відповісти
Вважаю мусораційна постановка, тіпа от які ми прхвессіАнальні... П так не бачу сенсу з одною гранотою в той кабАнЄт йти, туди й камаза тротілу малувато буде...
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04.08.2021 11:28 Відповісти
За*бали реформы?
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04.08.2021 11:29 Відповісти
Хоч хтось прийшов туди з гранатою, свята людина.
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04.08.2021 11:31 Відповісти
Да какие переговоры? Скжите мужику, что сейчас лето, весь Кабмин на островах. Осенью приходи. Одной всегда мало.
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04.08.2021 11:32 Відповісти
всем смотреть фильм Земляне
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04.08.2021 11:40 Відповісти
мусора мрази
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04.08.2021 11:41 Відповісти
Может он это из-за цен на комуналку и подсолнечное масло такой перформанс устроил?
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04.08.2021 11:50 Відповісти
Напевно переплутав адресу - хотів особисто вручити презент ЗЕ, а потрапив до шмигаля.
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04.08.2021 12:00 Відповісти
Стоит мужик в пробке.
Вдруг стук в окно. Опускает стекло и спрашивает:
- Чего надо?
- Понимаете, террористы Кабмин в заложники и требуют 10 миллионов

долларов выкуп, иначе они обольют его бензином и подожгут. Мы решили
пройти по машинам - кто сколько даст, насколько популярен премьер у
народа.
- Извините, больше 5 литров бензина дать не могу.
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04.08.2021 12:09 Відповісти
 
 