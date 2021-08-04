Поліція веде переговори з чоловіком, який погрожує підірвати гранату в Кабміні: у Києві введено спецоперацію. ФОТО
Сьогодні, приблизно о 10 годині ранку до будівлі КМУ зайшов невідомий чоловік, який витягнув з кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожує його підірвати.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
"У Києві введено спеціальну поліцейську операцію. Наразі з чоловіком проводяться переговори. У разі відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені законом", - йдеться в повідомленні.
Раніше невідомий чоловік зайшов до будівлі Кабміну і погрожує підірвати в приміщенні гранату.
Топ коментарі
+17 Super Gut
показати весь коментар04.08.2021 11:15
+11 Ирина Писковая
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показати весь коментар04.08.2021 11:20
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Прогрес..
він їх обрав, а вони не оправдали його надій
А льготы предусмотренные законом, а пенсия , предусмотренная законом когда будут применены? А ?
Вот тут.
За такую зарплату пропустят даже в кабинет бубочки кого угодно.
За охрану помещений отвечает служба парфенюка?
Вдруг стук в окно. Опускает стекло и спрашивает:
- Чего надо?
- Понимаете, террористы Кабмин в заложники и требуют 10 миллионов
долларов выкуп, иначе они обольют его бензином и подожгут. Мы решили
пройти по машинам - кто сколько даст, насколько популярен премьер у
народа.
- Извините, больше 5 литров бензина дать не могу.