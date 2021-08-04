Під час ремонту траси Н-14 на Миколаївщині бетон укладають по ночах, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
На Миколаївщині проводять ремонт траси національного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв.
Про це у Facebook повідомляє Служба автомобільних доріг у Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у процесі президентської програми "Велике будівництво" укладання бетону проводиться у вечірній і нічний час доби, щоб уникнути його розтріскування під дією високих денних температур.
Нині підрядник здійснює укладання 26-сантиметрового шару важкого бетону, який виробляється на заводі, розташованому в селі Возсіятське. Якість бетонної суміші перевіряється двічі - на самому заводі і безпосередньо перед укладанням.
Для покриття цієї ділянки було обрано саме бетон, оскільки він може витримувати великі навантаження, порівняно з асфальтобетоном, що важливо для доріг Миколаївської області, якими рухається велика кількість великовантажних автомобілів у напрямку морських портів.
Загальна протяжність траси Н-14 становить 241 км. Вона пролягає територією Кіровоградської та Миколаївської областей. Ділянку, на якій зараз ведуться роботи, планують відновити до кінця року.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році буде побудовано та відновлено загалом 6500 км доріг державного та місцевого значення.
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дураки сидят, ночью полетите...
но то, что на Вэлыком крадивництве "святят бешеные бабки" по ночам на Николаевщине -
полностью согласен
кто говорил, кому говорил, в римской империи ли? - останется тайной
( недословная цитата из Мастера и Маргариты )
Я пользовался этой дорогой лет 15 назад. Убил машину, нервы и время. Больше я там не был ни разу.
я запомнил...
Украдено -- тоже освоено.
Или все же деньги на это идут из бюджета Украины, то есть, из кармана каждого из нас?
Так, это я к чему? К тому, что , когда в стране руководство раздает дерективы о том, кому чем заниматься, важно помнить, что эти дерективы должны в себе содержать стратегию развития государства Украины во благо, для нынешних и будущих поколений.
Поэтому , когда в стране начинает ползти коронавирусная статистика, необходимо помнить о предыдущем опыте и внемлить тем проблемам, которые ясно и четко обрисовывают, что коронавирусная пандемия в мире закончена , а дегенераты, которые желают на ней нагреваться,оглядываясь в строну дареных средств МВФ , по-прежнему на своих местах мерствуют, прикрывая свой дегенератизм , корыстолюбие и абсолютный хаос в системе хозяйствования маневром, который называется "жираф большой, ему видней", подкидывая дровишек к тому, о чем забыть уже давно пора ( ..т.е короновирус...)
Эй, Радуцкий, ты для кого в дудочку свистишь?!
Наверное, есть уже прецедент, когда снимать надо не только за то,что у него шахтеры на забастовку регулярно выходят, школьники первыми на дистанционное обучение бегут, транспорт перестает курсировать, садики закрываются, а и за то, что коронавирусная статистика, на фоне того, что в стране достоточное количество вакцин ввверх ползет.
А может даже и сажать пора, таких @едиков, которые считают, что все вокруг эдики, а оно на "...эйфелевой башне в Париже каникулы себе организовало...".
Понимэ, мою речь, мал.чик?! А эти нишевые рекламные потоки с 5-тым каналом,которые ты загрузил, пусть тебе напоминанием будет о том,для чего тебя министром МВД поставили, пока вся наша команда университета онейронавтики для тебя эту дорожку от барановирусного барахла барановирусных дегенератов расчищала.
Такие убитые дороги, как в Украине, видел только на России.