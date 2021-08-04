Під час ремонту траси Н-14 на Миколаївщині бетон укладають по ночах, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На Миколаївщині проводять ремонт траси національного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв.

Про це у Facebook повідомляє Служба автомобільних доріг у Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у процесі президентської програми "Велике будівництво" укладання бетону проводиться у вечірній і нічний час доби, щоб уникнути його розтріскування під дією високих денних температур.

Нині підрядник здійснює укладання 26-сантиметрового шару важкого бетону, який виробляється на заводі, розташованому в селі Возсіятське. Якість бетонної суміші перевіряється двічі - на самому заводі і безпосередньо перед укладанням.

Для покриття цієї ділянки було обрано саме бетон, оскільки він може витримувати великі навантаження, порівняно з асфальтобетоном, що важливо для доріг Миколаївської області, якими рухається велика кількість великовантажних автомобілів у напрямку морських портів.

Загальна протяжність траси Н-14 становить 241 км. Вона пролягає територією Кіровоградської та Миколаївської областей. Ділянку, на якій зараз ведуться роботи, планують відновити до кінця року.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році буде побудовано та відновлено загалом 6500 км доріг державного та місцевого значення.

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