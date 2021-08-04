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Під час ремонту траси Н-14 на Миколаївщині бетон укладають по ночах, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На Миколаївщині проводять ремонт траси національного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв.

Про це у Facebook повідомляє Служба автомобільних доріг у Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у процесі президентської програми "Велике будівництво" укладання бетону проводиться у вечірній і нічний час доби, щоб уникнути його розтріскування під дією високих денних температур.

Нині підрядник здійснює укладання 26-сантиметрового шару важкого бетону, який виробляється на заводі, розташованому в селі Возсіятське. Якість бетонної суміші перевіряється двічі - на самому заводі і безпосередньо перед укладанням.

Для покриття цієї ділянки було обрано саме бетон, оскільки він може витримувати великі навантаження, порівняно з асфальтобетоном, що важливо для доріг Миколаївської області, якими рухається велика кількість великовантажних автомобілів у напрямку морських портів.

Загальна протяжність траси Н-14 становить 241 км. Вона пролягає територією Кіровоградської та Миколаївської областей. Ділянку, на якій зараз ведуться роботи, планують відновити до кінця року.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році буде побудовано та відновлено загалом 6500 км доріг державного та місцевого значення.

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Під час ремонту траси Н-14 на Миколаївщині бетон укладають по ночах, - Укравтодор 01
Під час ремонту траси Н-14 на Миколаївщині бетон укладають по ночах, - Укравтодор 02
Під час ремонту траси Н-14 на Миколаївщині бетон укладають по ночах, - Укравтодор 03
Під час ремонту траси Н-14 на Миколаївщині бетон укладають по ночах, - Укравтодор 04
Під час ремонту траси Н-14 на Миколаївщині бетон укладають по ночах, - Укравтодор 05

Автор: 

дороги (3061) Миколаївська область (2273) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+11
После полета американцев на Луну, Брежнев вызывает к себе советских космонавтов и приказывает им слетать на Солнце. На приказ Генсека космонавты говорят:-сгорим Леонид Ильич невозможно. А Брежнев категорично: - Вы что думаете, что в Политбюро
дураки сидят, ночью полетите...
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04.08.2021 12:25
+6
про Рим это Вы зря, ихними дорогами до сих пор пользуются,

но то, что на Вэлыком крадивництве "святят бешеные бабки" по ночам на Николаевщине -
полностью согласен
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04.08.2021 12:38
+3
Шо, прямо вот так руками разглаживают?!
Я пользовался этой дорогой лет 15 назад. Убил машину, нервы и время. Больше я там не был ни разу.
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04.08.2021 12:29
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После полета американцев на Луну, Брежнев вызывает к себе советских космонавтов и приказывает им слетать на Солнце. На приказ Генсека космонавты говорят:-сгорим Леонид Ильич невозможно. А Брежнев категорично: - Вы что думаете, что в Политбюро
дураки сидят, ночью полетите...
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04.08.2021 12:25 Відповісти
воруют...а воруют - ночью
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04.08.2021 12:29 Відповісти
Воруют в любое время. Еще в Римской империи говорили - "хотите украсть - стройте дороги".
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04.08.2021 12:32 Відповісти
про Рим это Вы зря, ихними дорогами до сих пор пользуются,

но то, что на Вэлыком крадивництве "святят бешеные бабки" по ночам на Николаевщине -
полностью согласен
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04.08.2021 12:38 Відповісти
в остальное время много пар глаз не спят...
кто говорил, кому говорил, в римской империи ли? - останется тайной
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04.08.2021 12:38 Відповісти
На дорогах воруют не на дорогах, а в бухгалтерии А кто кому что говорил в Римской империи - так есть огромное количество римских фраз, которые и сейчас актуальны, но авторство их осталось в веках.
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04.08.2021 12:41 Відповісти
....надо быть скромнее с своими желаниями, они имеют свойство сбываться...
( недословная цитата из Мастера и Маргариты )
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04.08.2021 14:51 Відповісти
Шо, прямо вот так руками разглаживают?!
Я пользовался этой дорогой лет 15 назад. Убил машину, нервы и время. Больше я там не был ни разу.
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04.08.2021 12:29 Відповісти
ладошками полируют
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04.08.2021 12:39 Відповісти
Я догадываюсь, что они там по ночам ладошками полируют.
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04.08.2021 12:46 Відповісти
Під час ремонту траси Н-14 на Миколаївщині бетон укладають по ночах, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1192
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04.08.2021 12:49 Відповісти
А укладка откатов в чемайданы тоже и днём и ночью?
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04.08.2021 12:32 Відповісти
им бешенные бабки подсвечивают
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04.08.2021 12:39 Відповісти
вилкуленыш, будучи вице-премьером при овоще, клялся в мае месяце " к сентябрю на дорогах будет освоено 42 млрд. грн!"
я запомнил...
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04.08.2021 13:40 Відповісти
Освоено -- не значит построено.
Украдено -- тоже освоено.
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04.08.2021 14:20 Відповісти
Пока Зеленский подмахивает указы и законы о всякой всячине, группа К. Тимошенко сошлась в схватке с группой Ермака по вопросу откатов по закону 3508-д . К.Тимошенко отстаивает 2%, Ермак требует "раскуркулить этих остолопов" на 4,7%. Фактически это экзамен для К. Тимошенко на способноcть пробить интересы "хороших" олигархов и следовательно четкий ориентир, кто в ОП главный. 🙄🙄🙄
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04.08.2021 12:45 Відповісти
А есть вероятность, что эти двое загрызут друг друга?
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04.08.2021 12:48 Відповісти
Тут срабатывает закон природы . Сильная обезьяна - слабую обезьяну нагибаеть ,,, гундосому же- призовая дорожка и видосик.
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04.08.2021 12:54 Відповісти
Интересно, означает ли этот шильдик в правом верхнем углу фоток, что эта "програма президента Украины" финансируется тоже им?!
Или все же деньги на это идут из бюджета Украины, то есть, из кармана каждого из нас?
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04.08.2021 12:48 Відповісти
то подсолну хи типа
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04.08.2021 13:45 Відповісти
Факты сегодня вещали о том, что во Львове шахтеры бастуют. Спокойно так,размеренно сообщали о том, что они часто так выходят бастовать, мол им зарплаты не дают , денег задолжали немеримо , вообщем кому интересно, пусть посмотрит.
Так, это я к чему? К тому, что , когда в стране руководство раздает дерективы о том, кому чем заниматься, важно помнить, что эти дерективы должны в себе содержать стратегию развития государства Украины во благо, для нынешних и будущих поколений.
Поэтому , когда в стране начинает ползти коронавирусная статистика, необходимо помнить о предыдущем опыте и внемлить тем проблемам, которые ясно и четко обрисовывают, что коронавирусная пандемия в мире закончена , а дегенераты, которые желают на ней нагреваться,оглядываясь в строну дареных средств МВФ , по-прежнему на своих местах мерствуют, прикрывая свой дегенератизм , корыстолюбие и абсолютный хаос в системе хозяйствования маневром, который называется "жираф большой, ему видней", подкидывая дровишек к тому, о чем забыть уже давно пора ( ..т.е короновирус...)
Эй, Радуцкий, ты для кого в дудочку свистишь?!
Наверное, есть уже прецедент, когда снимать надо не только за то,что у него шахтеры на забастовку регулярно выходят, школьники первыми на дистанционное обучение бегут, транспорт перестает курсировать, садики закрываются, а и за то, что коронавирусная статистика, на фоне того, что в стране достоточное количество вакцин ввверх ползет.
А может даже и сажать пора, таких @едиков, которые считают, что все вокруг эдики, а оно на "...эйфелевой башне в Париже каникулы себе организовало...".
Понимэ, мою речь, мал.чик?! А эти нишевые рекламные потоки с 5-тым каналом,которые ты загрузил, пусть тебе напоминанием будет о том,для чего тебя министром МВД поставили, пока вся наша команда университета онейронавтики для тебя эту дорожку от барановирусного барахла барановирусных дегенератов расчищала.
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04.08.2021 14:45 Відповісти
Молодцы!
Такие убитые дороги, как в Украине, видел только на России.
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04.08.2021 18:02 Відповісти
 
 