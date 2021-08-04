МВС про затримання Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні: завдяки грамотності керівництва вдалося уникнути найгіршого. ФОТОрепортаж
У ході затримання "айдарівця" Прохнича, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну, допоміг досвід Нацполіції - спочатку говорити і тільки в разі невдачі йти на силові дії.
Про це у Facebook повідомив Директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Це за всіма зовнішніми ознаками бойова ручна граната РГН. Незадоволений своїм життям злочинець погрожував її застосувати у фойє 6 під'їзду КМУ. Він був без опору затриманий спецпідрозділом Департамент "Корпус оперативно-раптової дії" Національної поліції України завдяки розмови з його другом, якого вчасно знайшла і залучила до переговорів Поліція Києва.
Досвід Національної поліції України у вирішенні таких проблем - спочатку говорити і тільки в разі невдачі йти на силові дії. Завдяки грамотності та витримці керівництва вдалося уникнути найгіршого", - йдеться в повідомленні.
Раніше невідомий чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.
За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував ніяких вимог. За даним фактом буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.
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Преступники в Кабмине сидят. А куда, кстати, запал дели?
Садись, двойка.
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Чому зразу "преступник"? Може влада мерзотників довела людину до стресового стану, що і викликало його здійснити такий поступок.
Какой ***** опыт для этого нужен...
.. а у кого из нормальных людей, патриотов Украины, нет желания взорвать гранату среди Ылиты на Печерских пагорбах?...
этот ветеран, вытянувший с побратимами самое страшное, просто оказался самым безбашенным (по-нормальному, если зелёные чмошники по другому не понимают) из нас, украинцев..
Зеля Препздун, думай те