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МВС про затримання Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні: завдяки грамотності керівництва вдалося уникнути найгіршого. ФОТОрепортаж

У ході затримання "айдарівця" Прохнича, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну, допоміг досвід Нацполіції - спочатку говорити і тільки в разі невдачі йти на силові дії.

Про це у Facebook повідомив Директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це за всіма зовнішніми ознаками бойова ручна граната РГН. Незадоволений своїм життям злочинець погрожував її застосувати у фойє 6 під'їзду КМУ. Він був без опору затриманий спецпідрозділом Департамент "Корпус оперативно-раптової дії" Національної поліції України завдяки розмови з його другом, якого вчасно знайшла і залучила до переговорів Поліція Києва.

Досвід Національної поліції України у вирішенні таких проблем - спочатку говорити і тільки в разі невдачі йти на силові дії. Завдяки грамотності та витримці керівництва вдалося уникнути найгіршого", - йдеться в повідомленні.

Раніше невідомий чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував ніяких вимог. За даним фактом буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прохничу, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, буде призначено психіатричну експертизу, але ніхто не має права порушувати закон, навіть ветеран, - Монастирський

МВС про затримання Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні: завдяки грамотності керівництва вдалося уникнути найгіршого 01
МВС про затримання Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні: завдяки грамотності керівництва вдалося уникнути найгіршого 02
МВС про затримання Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні: завдяки грамотності керівництва вдалося уникнути найгіршого 03
МВС про затримання Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні: завдяки грамотності керівництва вдалося уникнути найгіршого 04
МВС про затримання Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні: завдяки грамотності керівництва вдалося уникнути найгіршого 05
МВС про затримання Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні: завдяки грамотності керівництва вдалося уникнути найгіршого 06
МВС про затримання Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні: завдяки грамотності керівництва вдалося уникнути найгіршого 07
МВС про затримання Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні: завдяки грамотності керівництва вдалося уникнути найгіршого 08
МВС про затримання Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні: завдяки грамотності керівництва вдалося уникнути найгіршого 09

ветерани (1069) граната (789) захоплення (220) МВС (3501) Нацполіція (15164) Шевченко Артем (222) Айдар (135)


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Топ коментарі
+20
Грамотности руководства - клоуны паршивые и тут пытаются пиарится.
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04.08.2021 13:09
+14
Ще по премії собі видайте,позорники.Знайшли чим пишатись.Людину,доведену до відчаю,затримали(якщо не сам здався,що більше схоже на правду)
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04.08.2021 13:12
+13
ОН не преступник! Преступники сидят в кабинетах здания КМУ, которые довели человека,защитника до отчаяния.
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04.08.2021 13:12
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МВД о задержании Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: Благодаря грамотности руководства удалось избежать худшего - Цензор.НЕТ 5343
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04.08.2021 13:09 Відповісти
🍬🍰🐷💩
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04.08.2021 19:45 Відповісти
Грамотности руководства - клоуны паршивые и тут пытаются пиарится.
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04.08.2021 13:09 Відповісти
Ну Фейсбукич теж був "грамотним" антітерористом !!!)))
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04.08.2021 13:11 Відповісти
Песиків треба добре погодувати бо у людей вже вривається терпець і можуть за вили взятися. Хто ж тоді бидлоеліту захистить від чергової Коліївщини як не мусора?
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04.08.2021 13:11 Відповісти
"Недовольный своей жизнью преступник".

Преступники в Кабмине сидят. А куда, кстати, запал дели?
МВД о задержании Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: Благодаря грамотности руководства удалось избежать худшего - Цензор.НЕТ 4946
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04.08.2021 13:11 Відповісти
Это у этих зебилов "вещдок" такой:
МВД о задержании Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине: Благодаря грамотности руководства удалось избежать худшего - Цензор.НЕТ 1935
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04.08.2021 13:12 Відповісти
похоже на милитари киндер сюрприз
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04.08.2021 13:19 Відповісти
Настоящая, и без запала очень удобно её кидать. А с ним- не очень.
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04.08.2021 13:22 Відповісти
Детонатор выкручен, как же он ее взорвать хотел?
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04.08.2021 13:29 Відповісти
А я об что???
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04.08.2021 13:30 Відповісти
анулингус властных жоп - это приоритет для тех , кто кормится от этих жоп
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04.08.2021 13:12 Відповісти
Интересный заголовок ,,благодаря грамотности руководства,,да только на фото из руководства никого не вижу а только солдатиков.Так кто из руководства задерживал нещастного?
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04.08.2021 13:12 Відповісти
Ще по премії собі видайте,позорники.Знайшли чим пишатись.Людину,доведену до відчаю,затримали(якщо не сам здався,що більше схоже на правду)
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04.08.2021 13:12 Відповісти
ОН не преступник! Преступники сидят в кабинетах здания КМУ, которые довели человека,защитника до отчаяния.
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04.08.2021 13:12 Відповісти
Правильно.Он подозреваемый! А суд должен определить вину. Но ЗЕследователи процедур не знают
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04.08.2021 13:15 Відповісти
...та вони ж тупорилі, як і їх поганяло.
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04.08.2021 13:24 Відповісти
Перемовини допомагав проводити Василь Олексюк, друг затриманого і волонтер. Саме завдяки йому чоловіка і знешкодили. https://www.bbc.com/ukrainian/news-58084426
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04.08.2021 13:13 Відповісти
постановка от 95 кв , чтобы меньше смотрели на пьяных сбу шников избивающих погранцов
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04.08.2021 13:14 Відповісти
Сильно похоже на автобус с "террористами" в Луцке
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04.08.2021 13:20 Відповісти
...потрібно найняти нового сценариста, лише не з 95 кварталу.
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04.08.2021 13:25 Відповісти
Он сам сдался какая грамотность?
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04.08.2021 13:15 Відповісти
надо было взорвать к ***** мени-наказание эти щуры влепят одинаково а так их не напугал а ************. а взорвал бы один другой эту шоблу тогда былбы другой разговор само знаете гопники будут давить вас хохлов а получил б ******** было б то
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04.08.2021 13:17 Відповісти
Благодаря гнилому руководству ворья и бездарей, украинцы доведенны до безисходности., худшее что могло произойти в Украине это ваш кабмин
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04.08.2021 13:18 Відповісти
Режиссёр-постановщик этого ивента не справился - не захватывет и не радует.
Садись, двойка.
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04.08.2021 13:19 Відповісти
типа, алан бадоев
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04.08.2021 13:28 Відповісти
На пару часиков отвлек внимание, а к вечеру уже забудут все о нем
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04.08.2021 14:47 Відповісти
" Недовольный своей жизнью преступник угрожал..."
***
Чому зразу "преступник"? Може влада мерзотників довела людину до стресового стану, що і викликало його здійснити такий поступок.
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04.08.2021 13:20 Відповісти
Что-то многовато сегодня об этом случае. Понимаю, случай не ординарный, однако- многовато. Муссируется каждая деталь. А что там с Чаусом, ему всё еще костюмчик подобрать не могут, для появления в суде? Тишина на УКРНЕТе, полнейшая!
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04.08.2021 13:21 Відповісти
не хвилюйтесь, Чаусу накинуть на голе тіл мантію і він прийме "правильне" рішення.
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04.08.2021 13:31 Відповісти
Так хотелось бы понаблюдать процесс! Ну, или узнать- какого цвета мантия.
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04.08.2021 13:37 Відповісти
Вы читать не умеете? С начала суток на цензоре уже раза три о чаусе отметились а вам все мало?
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04.08.2021 13:40 Відповісти
То, что с утра написаны какие-то измышления адвоката- это не новость, а болтовня. Про начало суток- я просто не говорю. Сегодня таки процесс!!! А о нём- 0(ноль).
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04.08.2021 13:55 Відповісти
Уже начался процесс? Или просто у вас желание побежать впереди паровоза?
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04.08.2021 13:58 Відповісти
У меня желание узнать последние передвижение юркого как ртуть- клиента. Ну и понятия не имею о начале процесса, который был должен в 10.00 стартовать.
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04.08.2021 14:32 Відповісти
Ну просто кошмар! Вы так не нервничайте из за чауса берегите здоровье? Размер его обуви вас интересует?
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04.08.2021 15:15 Відповісти
Ну пошли новости по вашему желанию, а где вы в комментариях если чаусом комментировали новости не имеющие к нему отношение. А то что вас так интересовало и волновало не комментируете?
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04.08.2021 15:55 Відповісти
Це один пішов протестувати, тепер можете собі уявити,як люди не витримають і підуть із вилами на ту владу? Тепер кара буде показовою,щоб у інших не виникало бажання погрожувати зешоблі.
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04.08.2021 13:21 Відповісти
з вилами, то ляшкові
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04.08.2021 13:28 Відповісти
В Україні немає дозволу на носіння зброї,а вили в кожного знайдуться.
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04.08.2021 13:29 Відповісти
Злочинці - це кабмін а також мусори шевченко та клименко, які називають затриманого злочинцем без рішення суду. Для цих тварин всі добробатівці - злочинці.
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04.08.2021 13:24 Відповісти
"Опыт сотрудников" при задержании без сопротивления.
Какой ***** опыт для этого нужен...
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04.08.2021 13:28 Відповісти
Заручників не було - сапер кричав охороні: "Виведіть людей, в мене граната!"
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04.08.2021 13:39 Відповісти
Обьясните кто нибудь дебилу по имени Артем Шевченко, что слово преступник можно употреблять только после обвинительного приговора суда! До тех пор, он или задержанный или подозреваемый или обвиняемый... Вот сколько слов то, а этот уже все решил... А ну как суд оправдает или экспертиза признает невменяемым?
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04.08.2021 14:13 Відповісти
скорее всего - избежали лучшего.... взорвал бы пару гандонов остальные может думать начали...
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04.08.2021 14:17 Відповісти
Денис где ты?
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04.08.2021 14:24 Відповісти
"Благодаря грамотности руководства"... Как то по клоунски звучит
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04.08.2021 15:28 Відповісти
При чому там керівництво?
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04.08.2021 15:57 Відповісти
В нашій країні злочинцем людину може визнати тільки суд. Про це по роду своєї діяльності міг би і знати цей дєятель...
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04.08.2021 16:08 Відповісти
он не преступник.. преступник - это Козырь-Ермак, Беня, Зеля, Портной, Татаров, Венидиктова...
.. а у кого из нормальных людей, патриотов Украины, нет желания взорвать гранату среди Ылиты на Печерских пагорбах?...
этот ветеран, вытянувший с побратимами самое страшное, просто оказался самым безбашенным (по-нормальному, если зелёные чмошники по другому не понимают) из нас, украинцев..
Зеля Препздун, думай те
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04.08.2021 16:55 Відповісти
Події під КМУ сьогодні обурили захисників, показали, що ВЛАДА ЗМУСИЛА мужнього, сильного духом воїна-захисника, взяти гранату, щоб його почули. Вона примушує захисників виходити на вулицю проти УРЯДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗРАДИ (вже визнали патріоти 17 областей). Уряд грубо порушує їх права, а ЗЕ мовчить, не захищає військо, який же він Верх. ГК. Вони вимушені захищати свої права та висловити недовіру владі. Тривати залишилось не довго, куди будуть бігти СН???
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04.08.2021 19:18 Відповісти
 
 