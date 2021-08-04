МВС про затримання Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні: завдяки грамотності керівництва вдалося уникнути найгіршого. ФОТОрепортаж

У ході затримання "айдарівця" Прохнича, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну, допоміг досвід Нацполіції - спочатку говорити і тільки в разі невдачі йти на силові дії.

Про це у Facebook повідомив Директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це за всіма зовнішніми ознаками бойова ручна граната РГН. Незадоволений своїм життям злочинець погрожував її застосувати у фойє 6 під'їзду КМУ. Він був без опору затриманий спецпідрозділом Департамент "Корпус оперативно-раптової дії" Національної поліції України завдяки розмови з його другом, якого вчасно знайшла і залучила до переговорів Поліція Києва.

Досвід Національної поліції України у вирішенні таких проблем - спочатку говорити і тільки в разі невдачі йти на силові дії. Завдяки грамотності та витримці керівництва вдалося уникнути найгіршого", - йдеться в повідомленні.

Раніше невідомий чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував ніяких вимог. За даним фактом буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.

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