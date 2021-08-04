Наркоплантацію, на якій вирощувалося конопель на 130 млн грн, виявлено в Кривому Розі, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Кривому Розі співробітники поліції виявили теплиці, в яких вирощувалося понад 10 тис. кущів конопель.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Вирощування наркорослин відбувалося у промислових масштабах. Для цього на території одного з домоволодінь збудували теплицю на 6 секцій загальною площею 2700 квадратних метрів зі спеціальною системою поливу.

За наявною в оперативників інформацією, зрощений та підготовлений до збуту товар розповсюджувався гуртовими та роздрібними партіями як на території Дніпропетровської області, так і всієї України.

2 серпня було проведено невідкладний обшук за місцем знаходження теплиць. Вилучили понад 10 тис. кущів конопель та готову до збуту продукцію. Вартість вилученого за цінами "чорного ринку" оцінюється в 130 млн грн.

У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали одну особу, яка наглядала за теплицями.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. За незаконний посів та вирощування конопель передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.