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Новини Фото Силовики
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Наркоплантацію, на якій вирощувалося конопель на 130 млн грн, виявлено в Кривому Розі, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Кривому Розі співробітники поліції виявили теплиці, в яких вирощувалося понад 10 тис. кущів конопель.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Наркоплантацію, на якій вирощувалося конопель на 130 млн грн, виявлено в Кривому Розі, - Нацполіція 01

Вирощування наркорослин відбувалося у промислових масштабах. Для цього на території одного з домоволодінь збудували теплицю на 6 секцій загальною площею 2700 квадратних метрів зі спеціальною системою поливу.

За наявною в оперативників інформацією, зрощений та підготовлений до збуту товар розповсюджувався гуртовими та роздрібними партіями як на території Дніпропетровської області, так і всієї України.

Наркоплантацію, на якій вирощувалося конопель на 130 млн грн, виявлено в Кривому Розі, - Нацполіція 02

2 серпня було проведено невідкладний обшук за місцем знаходження теплиць. Вилучили понад 10 тис. кущів конопель та готову до збуту продукцію. Вартість вилученого за цінами "чорного ринку" оцінюється в 130 млн грн.

Наркоплантацію, на якій вирощувалося конопель на 130 млн грн, виявлено в Кривому Розі, - Нацполіція 03

У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали одну особу, яка наглядала за теплицями.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. За незаконний посів та вирощування конопель передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Автор: 

Кривий Ріг (1358) наркотики (1447) Нацполіція (15164) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+37
Хозяйство Владимира Александровича?
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04.08.2021 19:50
+26
Велике садівництво президента Зеленського.
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04.08.2021 19:54
+18
даже знаю кому она принадлежит, хана полицейским, перестарались.
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04.08.2021 19:51
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Хозяйство Владимира Александровича?
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04.08.2021 19:50 Відповісти
ты не понимаешь, это его детство, он помнит как голенький бегал с друганами по полю из конопли, а потом ладошками очищали друг друга, от неизвестного порошка........ах детство......
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04.08.2021 19:57 Відповісти
Та у тебя тоже память ого го в подробностях все поинишь, он ли бегал а ты так точно!
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04.08.2021 20:13 Відповісти
не, не бегал, но в теме, последний раз лет 15 назад пыхнул, не мое.
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04.08.2021 20:27 Відповісти
То не зеленомордого, а його конкурентів. Та й для членограя трава це так, щоб попустило, а він давно вже на коксі сидить, а можливо і на щось важче підсів, нервова робота у нього.
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05.08.2021 08:15 Відповісти
Напевне це того дядька на ім'я Олександр, який є чи то доцентом, чи то професором і який випадково, чи ні носить прізвище Зєлєнскій, як і президент. Ну той, котрий на фото з Володею і мамою Ріммою. Хоча можливо то все добро - власність того неголеного доглядальника. Цікаво, чи хазяї території і теплиць були в курсі? 🤔😉
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04.08.2021 20:17 Відповісти
а где плакат Квартал 95 сняли со стыда с покрытия плантацию конОоопли??!!
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04.08.2021 20:31 Відповісти
Не,это иво филиал,ностальгия по былому,не забыть истоков к познания...дорожки к будущему...
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04.08.2021 20:48 Відповісти
даже знаю кому она принадлежит, хана полицейским, перестарались.
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04.08.2021 19:51 Відповісти
вава тут ні прі чьом! он вєздє ні прі чьом
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04.08.2021 19:53 Відповісти
та ну...вовик коноплей не балуется...у него дороги.
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04.08.2021 19:58 Відповісти
... велике нюхівництво .
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04.08.2021 20:22 Відповісти
Это теперича,а начиналось с пыха.
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04.08.2021 20:54 Відповісти
Совпадение?
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04.08.2021 19:54 Відповісти
- совпадение?
- да, совпадение.
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04.08.2021 20:06 Відповісти
Велике садівництво президента Зеленського.
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04.08.2021 19:54 Відповісти
Наркоплантация, на которой выращивалось конопли на 130 млн грн, выявлена в Кривом Роге, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4277
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04.08.2021 19:54 Відповісти
саженцы деревьев?
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04.08.2021 19:54 Відповісти
Все, що треба розуміти про роботу поліції в 2 абзацах:

1) Выращивалось конопли на 130 млн грн.;

2) В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали одного человека, который присматривал за теплицами.
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04.08.2021 19:54 Відповісти
Руки прочь от конопли!!!!
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04.08.2021 19:58 Відповісти
поддерживаю
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04.08.2021 20:01 Відповісти
Это уже медицинский каннабис или ещё нет?
Не успел клоун узаконить свои подпольные плантации.
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04.08.2021 20:02 Відповісти
Йой! Присадибну ділянку найвеличнішого викрили!
Але ж ви не розумієте! То все для фінансування університету імені ЗЕ та мільярду дерев. А ще ж і вчиттелям по 4 тисячі долярів треба дати, тарифи знизити (і вже не вдвічи, а разів у п'ять), на організацію зустрічі першої ляді з іншими дружинами лідерів країн теж гроші треба... Працює, як раб на галєрах
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04.08.2021 20:03 Відповісти
нє, краб то інший, х..лом звуть
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04.08.2021 22:01 Відповісти
Як рапан на галєрах😂
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04.08.2021 22:17 Відповісти
Показуха.
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04.08.2021 20:07 Відповісти
Придурки, это дача презЫдента!
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04.08.2021 20:07 Відповісти
СПА салон
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04.08.2021 22:02 Відповісти
Где же еще эта плантация каннабиса могла быть, как не в Кривом Роге!?
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04.08.2021 20:15 Відповісти
Тепер зрозуміло, куди так раптово і часто зникає Найвеличніший Янелох. 😊
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04.08.2021 20:18 Відповісти
да ты гостайну сдал, бегом ко мне в Одессу, тебю в Румынию переправлю.
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04.08.2021 20:30 Відповісти
Под патронатом ЗЕ или под его личным контролем? Впрочем, какая разница!
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04.08.2021 20:22 Відповісти
Да легализуйте уже траву. Смысл запрещать, если ее курят не меньше, чем пьют бухло. Сажать за траву, это как сажать за бухло. Загружать правоохранительные органы чепухой и суды загружать и прокуратуру и тюрьмы, а сажать за траву, то того, кто такое придумал самого надо посадить в тюрьму! Кругом легализовывают траву и зарабатывают миллиарды долларов на этом, а в Украине идиотизм бесконечен! Не Западный путь либеральный - свободный, а это больше похоже на Россию тоталитарную...
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04.08.2021 20:34 Відповісти
Трава гораздо слабее наркотик чем бухло, и гораздо менее опасна. Даже ООН убрали каннабис из списка опасных наркотических веществ.
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04.08.2021 21:57 Відповісти
Краще би продавали ліцензії та збирали податки з таких агрогосподарств.
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04.08.2021 20:44 Відповісти
вот где бубочка поднялся?)
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04.08.2021 20:49 Відповісти
Сволочи, не трогайте родовые поместья!!!
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04.08.2021 20:51 Відповісти
Наркоплантацію, на якій вирощувалося конопель на 130 млн грн, виявлено в Кривому Розі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5493
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04.08.2021 20:54 Відповісти
Так все таки кто крыша?Сопля,или Юзик?
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04.08.2021 20:56 Відповісти
Лысый!
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04.08.2021 21:14 Відповісти
какой удар по самочувствию клована
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04.08.2021 21:24 Відповісти
Не большой цветничок мамы Римы?
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04.08.2021 21:35 Відповісти
Варіантів два: 1.аваковці перестарались у власній пильності. 2.аваков вступає в передвиборчу гонку.
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04.08.2021 21:40 Відповісти
я не один сразу подумал про связь кр рога с найвеличнішим?
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04.08.2021 21:53 Відповісти
Личная плантация зеленого урода?
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04.08.2021 22:15 Відповісти
Шо, дурачки, завидно? Жрите водяру под пиво.
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04.08.2021 22:38 Відповісти
ЗЕленая, преЗЕленая травка. преЗЕдент, ЗЕкоманда. совпадение? нет, не совпадение.
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04.08.2021 22:39 Відповісти
Только массовые расстрелы спасут Родину от этого нашествия ценностей западной капиталистической угрозы !!!
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04.08.2021 22:40 Відповісти
Чемодан вокзал свинороссия - твоя рОДИНА
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04.08.2021 23:26 Відповісти
ПАане, вы забули про триколор в дупi та маленький ярличок на одному iз пальцiв ластоногого.
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05.08.2021 08:14 Відповісти
одно дуркао сарказма не поняло - другое поддержало ?
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05.08.2021 10:44 Відповісти
Наркоплантацію, на якій вирощувалося конопель на 130 млн грн, виявлено в Кривому Розі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7445
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05.08.2021 19:10 Відповісти
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06.08.2021 11:49 Відповісти
тупорылый ты москаль
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05.08.2021 10:42 Відповісти
Расстреливать уже некому! Тут только массовое самоубийство путем приема увнутрь доз пивы и пиццы несовместимых с жизнью поможет...
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05.08.2021 07:59 Відповісти
как не кому расстреливать? а милиция ? а военные ? а прокурорский батальйон? а ГСО ? а СБУ? их уже нету ? вот это да !!
а шо такое пивы? это Фивы?
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05.08.2021 10:45 Відповісти
Самому себе морду очень трудно набить, а тут - расстрелять себя любимых, сытых и ухоженных....
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05.08.2021 10:54 Відповісти
А шо случилось, шо на 96 квартал наехали? Любители травки надеються шо 97 квартал не пострадал...
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05.08.2021 07:57 Відповісти
А я то думаю почему, еще в преддверии посевной, так нагло зебуины пытались протолкнуть легализацию канабиса - плантации были с прошлой зимы подвергнуты орaнцi пiд зиму, та веснянiй культивацii... Але ж бо те пусте... легалiзували той канабiс , чи нi ... та ж земля не може чекати...
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05.08.2021 08:11 Відповісти
та траву курят все подряд и нелегально. Пусть это продолжается вечно? Или пусть покупают лицензии, платят налоги, пополняют казну, дают фремерам рабочие места, соцпакет, пенсии, контроллируют качество? Надоели люди которые прячут сор под палас и думают, что никто не знает...
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05.08.2021 09:15 Відповісти
щас вас тут хомосоветикусы заблокируют
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05.08.2021 10:41 Відповісти
все не все, но я думаю если моим знакомым экспресс тесты раздать которые до 2х месяцев канабиноиды находят в сцаках, то там более 50% точно будет положительных)))
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05.08.2021 19:13 Відповісти
Сколько лет ещё ждать легалайз? Лет пять-десять, после Польши? Или когда помрёт последний чугунный совок? Авакова ж уже поменяли, несите уже документы новому.
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05.08.2021 09:13 Відповісти
Ну ты даешь! Сейчас у власти самое худшее наследие совка, а подрастает вообще безголовый совок при укуренных родителях и пидагогах...
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05.08.2021 10:59 Відповісти
Хватит уже заметать сор под палас, отворачиваться и как маленькое дитё говорить, что этого нет. Курят все, но нелегально, опасно и без пользы в казну государства. Хватит уже быть детьми, легализуйте уже.
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05.08.2021 09:16 Відповісти
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ КУРИТЬ НЕ БУДЕТ НИКТО ! И ТОЧКА ! ВАМ ТУТ НЕ ЕВРОПЫ С АМЕРИКАМИ И ЖИДАМИ ПРОКЛЯТЫМИ! КУРИТЬ ОНИ ХОТЯТ !
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05.08.2021 10:47 Відповісти
А кнопочку "Нравится" так никто и не нажал...
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05.08.2021 11:07 Відповісти
 
 