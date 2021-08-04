Наркоплантацію, на якій вирощувалося конопель на 130 млн грн, виявлено в Кривому Розі, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Кривому Розі співробітники поліції виявили теплиці, в яких вирощувалося понад 10 тис. кущів конопель.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
Вирощування наркорослин відбувалося у промислових масштабах. Для цього на території одного з домоволодінь збудували теплицю на 6 секцій загальною площею 2700 квадратних метрів зі спеціальною системою поливу.
За наявною в оперативників інформацією, зрощений та підготовлений до збуту товар розповсюджувався гуртовими та роздрібними партіями як на території Дніпропетровської області, так і всієї України.
2 серпня було проведено невідкладний обшук за місцем знаходження теплиць. Вилучили понад 10 тис. кущів конопель та готову до збуту продукцію. Вартість вилученого за цінами "чорного ринку" оцінюється в 130 млн грн.
У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали одну особу, яка наглядала за теплицями.
Відкрито провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. За незаконний посів та вирощування конопель передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
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- да, совпадение.
1) Выращивалось конопли на 130 млн грн.;
2) В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали одного человека, который присматривал за теплицами.
Не успел клоун узаконить свои подпольные плантации.
Але ж ви не розумієте! То все для фінансування університету імені ЗЕ та мільярду дерев. А ще ж і вчиттелям по 4 тисячі долярів треба дати, тарифи знизити (і вже не вдвічи, а разів у п'ять), на організацію зустрічі першої ляді з іншими дружинами лідерів країн теж гроші треба... Працює, як раб на галєрах
западнойкапиталистической угрозы !!!
а шо такое пивы? это Фивы?