Флот Великої Британії попрощався з кораблями, які передадуть Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На військово-морській базі Клайд у Великій Британії відбулася "церемонія прощання" британського флоту з двома протимінними кораблями класу Sandown, які продовжать службу у Військово-морських силах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Королівського ВМФ Великої Британії.
Кораблі Ramsey і Blyth вже два десятки років підтримували операції на Близькому Сході, навколо Великої Британії, у водах Північної Європи і Середземного моря.
Під час церемонії з кораблів спустили прапори Королівського флоту Великої Британії.
Кораблі типу Sandown озброєні 30-мм бойовим модулем і трьома кулеметами калібром 12,7 мм. Зі спеціального обладнання на тральщику - автоматизована система управління протимінними діями Atlas Elektronik IMCMS.
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Традиції в армії - дуже важливі.
На Мавзолее Путлера траур...паника и кипиш... Британия милитаризует Украину и построит 2 базы НАТО в Очакове и Бердянске...,РАБссиянцы обосранцы,Британский народ братья Украины,типа один Народ? Стадо идиотов...хрюкайте чего нибудь...,хотя бы ,Путлер не Капут...
Я понимаю Вашу мысль, но никакого союза нет. Не надо вводить людей в заблуждение.
чому так погано з мовою? мабуть, з кацапським койне така ж сама бiда...?
За всі роки наприклад Попова і Скабєєв вивчили тільки одне слово і то з помилками.
Вони його промовляють так - нЄзалЄжнаЯ.
Пожелали счастливого пути?