Флот Великої Британії попрощався з кораблями, які передадуть Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На військово-морській базі Клайд у Великій Британії відбулася "церемонія прощання" британського флоту з двома протимінними кораблями класу Sandown, які продовжать службу у Військово-морських силах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Королівського ВМФ Великої Британії.

Кораблі Ramsey і Blyth вже два десятки років підтримували операції на Близькому Сході, навколо Великої Британії, у водах Північної Європи і Середземного моря.

Під час церемонії з кораблів спустили прапори Королівського флоту Великої Британії.









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Кораблі типу Sandown озброєні 30-мм бойовим модулем і трьома кулеметами калібром 12,7 мм. Зі спеціального обладнання на тральщику - автоматизована система управління протимінними діями Atlas Elektronik IMCMS.