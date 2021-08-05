УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12648 відвідувачів онлайн
Новини Фото День Незалежності
9 374 24

Першу репетицію параду до Дня Незалежності провели на злітній смузі ДП "Антонов" у Києві. ФОТОрепортаж

"Тисячі військовослужбовців і співробітників силових структур" почали підготовку до параду з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Перша репетиція відбулася 3 серпня на злітній смузі ДП "Антонов".

Пішу колону зведених парадних розрахунків Національної гвардії представлятимуть одразу 4 коробки: військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесна Варта", кінологічний підрозділ зі службовими собаками, курсанти Національної академії та зведений оркестр Національної гвардії України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З нагоди Дня Незалежності відбудеться понад 150 подій, їх готують уже рік, - заступник голови ОП Тимошенко

Передбачається, що цьогоріч парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком. Основною відмінністю стало те, що тепер ногу під час руху потрібно підіймати на 10-15 см.

Першу репетицію параду до Дня Незалежності провели на злітній смузі ДП Антонов у Києві 01
Першу репетицію параду до Дня Незалежності провели на злітній смузі ДП Антонов у Києві 02
Першу репетицію параду до Дня Незалежності провели на злітній смузі ДП Антонов у Києві 03
Першу репетицію параду до Дня Незалежності провели на злітній смузі ДП Антонов у Києві 04

Також читайте: Оприлюднено склад учасників святкового концерту до 30-річчя незалежності України

Першу репетицію параду до Дня Незалежності провели на злітній смузі ДП Антонов у Києві 05
Першу репетицію параду до Дня Незалежності провели на злітній смузі ДП Антонов у Києві 06
Першу репетицію параду до Дня Незалежності провели на злітній смузі ДП Антонов у Києві 07
Першу репетицію параду до Дня Незалежності провели на злітній смузі ДП Антонов у Києві 08

Також читайте: Понад 5000 військових візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності

Першу репетицію параду до Дня Незалежності провели на злітній смузі ДП Антонов у Києві 09
Першу репетицію параду до Дня Незалежності провели на злітній смузі ДП Антонов у Києві 10

Автор: 

День Незалежності (701) парад (377) Національна гвардія (1528)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Собачок намучать.

Мені жаль військових, що мусять віддавати честь тій україноненависницькій і неукраїнській мерзоті.
показати весь коментар
05.08.2021 03:11
+7
При нагородженні кажуть "Служу українському народу"
показати весь коментар
05.08.2021 03:37
+6
Да ничего мы не знали. Просто у рабсиян были зашкварные зарплаты плюс выплаты при службе заграницей и жилье бешенными темпами строили. Вот и все население, особенно в Севастополе считало рабсию могучей и богатой, а Украину нищей и военных нищебродами. Вот и метнулись многие после захвата вербоваться в на службу в рабсию, даже те кто с материка и все родственники в Украине жили.
показати весь коментар
05.08.2021 07:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Четырежды уклонист проведет парад достойно и наденет бронежилет фирмы "Кучма и компания".....
показати весь коментар
05.08.2021 01:37 Відповісти
Собачок намучать.

Мені жаль військових, що мусять віддавати честь тій україноненависницькій і неукраїнській мерзоті.
показати весь коментар
05.08.2021 03:11 Відповісти
Так они его и выбирали в 2019. Теперь песть на лабутенах перед ним ходят !
показати весь коментар
05.08.2021 07:19 Відповісти
Хлопці красунчики! Не те що мокшанські окупанти!❤️
показати весь коментар
05.08.2021 03:16 Відповісти
Присягу принимают государству Украина,а не президентам и премьерам,это разные юридические тонкости и понятия,это типа Государтво и Империя,это разные вещи,...Империи не бывают государством и никогда ими не были...
показати весь коментар
05.08.2021 03:17 Відповісти
). Тобто Британія стала державою десь в кінці 70х років 20 століття? А до того ким була?
показати весь коментар
05.08.2021 03:36 Відповісти
При нагородженні кажуть "Служу українському народу"
показати весь коментар
05.08.2021 03:37 Відповісти
А можете про годинники відповісти, будь ласка ?
Я дивлюся, більшість без них. То - довільно, чи є якісь правила ? На парад, наприклад.
Дякую.
показати весь коментар
05.08.2021 06:32 Відповісти
Как говорит один потерпевший вiслюк:

Первую репетицию парада ко Дню Независимости провели на взлетной полосе ГП "Антонов" в Киеве - Цензор.НЕТ 2505
показати весь коментар
05.08.2021 07:33 Відповісти
Как это ни печально,но при президенте Индюковиче крымский гарнизон почти весь предал Украину и сдался Мавзолейным Мудакам Путлера во главе с адмиралом Березовским,который сейчас служит РАБссии...служу народу Украины говоришь?Ну ну...
По поводу Британской Империи от Австралии и Новой Зеландии и до Ла-Манша,скажу Коротко,захват чужих территорий есть Акт агрессии и Анекссии,следовательно Британия была колонизатором и не государством,типа независимая Шотландия,незавимый Уэльс или Северная Ирландия и сама Ирландия....а тем более независая Англия...
показати весь коментар
05.08.2021 03:50 Відповісти
Первую репетицию парада ко Дню Независимости провели на взлетной полосе ГП "Антонов" в Киеве - Цензор.НЕТ 752
показати весь коментар
05.08.2021 04:03 Відповісти
Скорее всего крымский гарнизон знал о письме Индюковича Путлеру задолго до 1 марта 2014 года...
показати весь коментар
05.08.2021 04:04 Відповісти
Да ничего мы не знали. Просто у рабсиян были зашкварные зарплаты плюс выплаты при службе заграницей и жилье бешенными темпами строили. Вот и все население, особенно в Севастополе считало рабсию могучей и богатой, а Украину нищей и военных нищебродами. Вот и метнулись многие после захвата вербоваться в на службу в рабсию, даже те кто с материка и все родственники в Украине жили.
показати весь коментар
05.08.2021 07:22 Відповісти
а щас цены на продукты как в мацкве, и на вкус такое же. да?
показати весь коментар
05.08.2021 07:47 Відповісти
Цены да, хотя в сезон в Крыму все дорогое, на вкус наверное как и на всей рабсее. Цены в Крыму всегда в сезон высокие были. Люди целый год копят на отпуск чтобы ни в чем себе не отказывать, вот метут все в пятьдорога.
показати весь коментар
05.08.2021 07:50 Відповісти
На рахунок чужих територій взагалі то цікаво. Канада, США та Австралія повністю є захопленими територіями - це теж не держави?
Навіть в України є захоплені території. Але кордони в Європі закріплені Гельсінгською угодою 1975 , і зараз всі європейські країни притримуються цієї угоди. Навіть Косово не приєднали до Албанії.
показати весь коментар
05.08.2021 16:20 Відповісти
Анекдот в тему...Британия 20 столетий прожила без Конституции Британии... Парадокс,но это так...
показати весь коментар
05.08.2021 03:58 Відповісти


Як яблуко не називай, воно все рівно останеться яблуком. В Британії до сих пір є чинним Хартія вільностей від 1215 !
Також на рівні конституції дісні Білль про права (кінець 17 ст.) та Акт про престолонаслідування 1701 року. Ось ці три документа і заміняють конституцію.
показати весь коментар
05.08.2021 16:10 Відповісти
а кто знает, нафига их нумеруют?
показати весь коментар
05.08.2021 07:45 Відповісти
чтобы знать кто зеленскому с его веркой пердючкой, на которой он вместо лошади на парад прискачет, фак покажет
показати весь коментар
05.08.2021 09:41 Відповісти
тем временем зеленский обучается скакать на верке пердючке держась за
звизду на её голове
показати весь коментар
05.08.2021 09:42 Відповісти
эээ, а штыки только на тренировке ? на параде отберут ?
показати весь коментар
05.08.2021 09:44 Відповісти
А де Могилевська без бікіні?
показати весь коментар
05.08.2021 10:54 Відповісти
А военных дам на каблуках уже не будет?
показати весь коментар
05.08.2021 11:53 Відповісти
 
 