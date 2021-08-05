Першу репетицію параду до Дня Незалежності провели на злітній смузі ДП "Антонов" у Києві. ФОТОрепортаж
"Тисячі військовослужбовців і співробітників силових структур" почали підготовку до параду з нагоди 30-ї річниці незалежності України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.
Перша репетиція відбулася 3 серпня на злітній смузі ДП "Антонов".
Пішу колону зведених парадних розрахунків Національної гвардії представлятимуть одразу 4 коробки: військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесна Варта", кінологічний підрозділ зі службовими собаками, курсанти Національної академії та зведений оркестр Національної гвардії України.
Передбачається, що цьогоріч парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком. Основною відмінністю стало те, що тепер ногу під час руху потрібно підіймати на 10-15 см.
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Мені жаль військових, що мусять віддавати честь тій україноненависницькій і неукраїнській мерзоті.
Я дивлюся, більшість без них. То - довільно, чи є якісь правила ? На парад, наприклад.
Дякую.
По поводу Британской Империи от Австралии и Новой Зеландии и до Ла-Манша,скажу Коротко,захват чужих территорий есть Акт агрессии и Анекссии,следовательно Британия была колонизатором и не государством,типа независимая Шотландия,незавимый Уэльс или Северная Ирландия и сама Ирландия....а тем более независая Англия...
Навіть в України є захоплені території. Але кордони в Європі закріплені Гельсінгською угодою 1975 , і зараз всі європейські країни притримуються цієї угоди. Навіть Косово не приєднали до Албанії.
Як яблуко не називай, воно все рівно останеться яблуком. В Британії до сих пір є чинним Хартія вільностей від 1215 !
Також на рівні конституції дісні Білль про права (кінець 17 ст.) та Акт про престолонаслідування 1701 року. Ось ці три документа і заміняють конституцію.
звизду на её голове