Першу репетицію параду до Дня Незалежності провели на злітній смузі ДП "Антонов" у Києві. ФОТОрепортаж

"Тисячі військовослужбовців і співробітників силових структур" почали підготовку до параду з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Перша репетиція відбулася 3 серпня на злітній смузі ДП "Антонов".

Пішу колону зведених парадних розрахунків Національної гвардії представлятимуть одразу 4 коробки: військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесна Варта", кінологічний підрозділ зі службовими собаками, курсанти Національної академії та зведений оркестр Національної гвардії України.

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Передбачається, що цьогоріч парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком. Основною відмінністю стало те, що тепер ногу під час руху потрібно підіймати на 10-15 см.









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