Війська РФ обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці, поранено місцевого мешканця, - ОДА. ФОТОрепортаж
Російсько-окупаційні війська обстріляли Красногорівку. Унаслідок влучання снаряда в квартиру поранено місцевого мешканця.
Про це у Facebook повідомив глава Донецької ОблВЦА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько години тому ворог здійснив обстріл Красногорівки, внаслідок якого прямим влучанням було пошкоджено квартиру в багатоповерхівці на вулиці Східній та поранено людину - місцевого мешканця 1965 року народження.
На місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини події", - йдеться в повідомленні.
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