Війська РФ обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці, поранено місцевого мешканця, - ОДА. ФОТОрепортаж

Російсько-окупаційні війська обстріляли Красногорівку. Унаслідок влучання снаряда в квартиру поранено місцевого мешканця.

Про це у Facebook повідомив глава Донецької ОблВЦА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько години тому ворог здійснив обстріл Красногорівки, внаслідок якого прямим влучанням було пошкоджено квартиру в багатоповерхівці на вулиці Східній та поранено людину - місцевого мешканця 1965 року народження.

На місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини події", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного українського воїна поранено. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб ООС







