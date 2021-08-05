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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Війська РФ обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці, поранено місцевого мешканця, - ОДА. ФОТОрепортаж

Російсько-окупаційні війська обстріляли Красногорівку. Унаслідок влучання снаряда в квартиру поранено місцевого мешканця.

Про це у Facebook повідомив глава Донецької ОблВЦА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько години тому ворог здійснив обстріл Красногорівки, внаслідок якого прямим влучанням було пошкоджено квартиру в багатоповерхівці на вулиці Східній та поранено людину - місцевого мешканця 1965 року народження.

На місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини події", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного українського воїна поранено. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб ООС

Війська РФ обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці, поранено місцевого мешканця, - ОДА 01
Війська РФ обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці, поранено місцевого мешканця, - ОДА 02
Війська РФ обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці, поранено місцевого мешканця, - ОДА 03
Війська РФ обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці, поранено місцевого мешканця, - ОДА 04

Автор: 

обстріл (28449) Красногорівка (108) найманці рф (2053) Кириленко Павло (907)


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Топ коментарі
+12
...а в ответ - тишина...только ЗЕ не вернулся с Омана.....
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05.08.2021 09:48
+11
режим тишины по зеленски
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05.08.2021 09:52
+6
Гниди кацап ські
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05.08.2021 09:55
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...а в ответ - тишина...только ЗЕ не вернулся с Омана.....
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05.08.2021 09:48 Відповісти
Пострілюють.(С)
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05.08.2021 09:50 Відповісти
режим тишины по зеленски
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05.08.2021 09:52 Відповісти
Случайно прилетело.
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05.08.2021 09:54 Відповісти
да какая разница прилетело или нет
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05.08.2021 12:47 Відповісти
Говорят, там ермака пустили в США, так что тут никого не осталось, кто мог бы приказать ответить врагу...
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05.08.2021 09:52 Відповісти
сепарам плевать на здоровье и жизнь мирных жителей
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05.08.2021 09:54 Відповісти
Гниди кацап ські
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05.08.2021 09:55 Відповісти
А что говорит по этому поводу наш Президент!
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05.08.2021 09:55 Відповісти
Как всегда: "Беру под личный контроль". P.S. ключевое слово "БЕРУ"
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05.08.2021 10:24 Відповісти
не пора ли нам провести ходовые испытания парочке Жавелинов? или так и будем сидеть на них как курица на яйсах?
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05.08.2021 09:59 Відповісти
От сссуки
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05.08.2021 11:03 Відповісти
Не понял. Они что, о "режиме тишины" от Величайшего не слышали? Странно....
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05.08.2021 11:16 Відповісти
а терпилы - молчат......
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05.08.2021 13:08 Відповісти
Москалі захистили рускогаварящєго мирного мешканця і підготували його квартиру до зими . Це рюзьке мір . Нічого дивного .
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05.08.2021 14:19 Відповісти
 
 