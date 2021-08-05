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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Терориста "ДНР" засуджено до 10 років в'язниці за обстріл позицій українських воїнів на Донбасі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Терориста

Учасник НВФ "ДНР" засуджений до 10 років позбавлення волі за обстріл позицій українських воїнів на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, суд призначив учаснику незаконних збройних формувань "ДНР" покарання у вигляді 10 років позбавлення волі

Бойовик чинив збройний опір силам АТО/ООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів.

Зловмисника визнано винним за:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Вирок набув законної сили.

Нагадаємо, що контррозвідники затримали бойовика у травні цього року на лінії розмежування. Зловмисник збирав розвіддані про підрозділи Збройних Сил України.

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Терориста ДНР засуджено до 10 років вязниці за обстріл позицій українських воїнів на Донбасі, - СБУ 01
Терориста ДНР засуджено до 10 років вязниці за обстріл позицій українських воїнів на Донбасі, - СБУ 02
Терориста ДНР засуджено до 10 років вязниці за обстріл позицій українських воїнів на Донбасі, - СБУ 03
Терориста ДНР засуджено до 10 років вязниці за обстріл позицій українських воїнів на Донбасі, - СБУ 04

СБУ (12812) в’язниця (440) юстиція (732) Донбас (22356) найманці рф (2053)


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Топ коментарі
+12
Когда нибудь и ****** Пореченкова так вести будут.За такое же преступление.
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05.08.2021 11:01
+8
Того дня під Мар'їнкою знищили 80 бойовиків, понад 100 було поранено. Окрім того, знищено 10 одиниць бронетехніки загарбника. Не обійшлось без втрат і в наших лавах - внаслідок боїв загинуло 5 українських бійців, близько 40 воїнів були поранені.

Влітку 2014 року українська армія очистила від агресора значну територію Донецької та Луганської областей, відновивши повноцінну життєдіяльність деокупованих міст та містечок.

P.S.
Що звільнили за 2 роки при найвеличнішому?
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05.08.2021 11:10
+5
Его будут волочить привязанным за ноги к танку. Стальным тросом.
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05.08.2021 11:05
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Мало.
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05.08.2021 10:59 Відповісти
Когда нибудь и ****** Пореченкова так вести будут.За такое же преступление.
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05.08.2021 11:01 Відповісти
Его будут волочить привязанным за ноги к танку. Стальным тросом.
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05.08.2021 11:05 Відповісти
Больше.
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05.08.2021 11:02 Відповісти
А чего рожу закрасили?
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05.08.2021 11:04 Відповісти
10? Десять?! Ему должно быть 15 или пожизненное.
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05.08.2021 11:06 Відповісти
Таких лучше не арестовывать а ликвидировать при задержании. Зачем их еще потом кормить за наши налоги?
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05.08.2021 11:21 Відповісти
7 РОКІВ ТОМУ УКРАЇНСЬКА АРМІЯ ЗВІЛЬНИЛА МАР'ЇНКУ ВІД ОКУПАНТІВ.

У березні-квітні 2014 року російсько-терористичні війська окупували більш як сім відсотків нашої території. А вже влітку 2014 року українське військо, що складалось із регулярної армії та добровольчих загонів, зупинило просування окупації та звільнило від бойовиків частину захоплених територій Донеччини та Луганщини.

За стратегічно важливе містечко Мар'їнка, що на підступах до Донецька точилися серйозні бої, в результаті яких 5 серпня місто було звільнене ЗСУ. Блискавична спецоперація зі звільнення Мар'їнки стала однією з найуспішніших для підрозділів сил АТО за часи війни. Через рік російські найманці спробували повернути місто під свій контроль, однак українські військові відбили атаку.
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05.08.2021 11:08 Відповісти
Того дня під Мар'їнкою знищили 80 бойовиків, понад 100 було поранено. Окрім того, знищено 10 одиниць бронетехніки загарбника. Не обійшлось без втрат і в наших лавах - внаслідок боїв загинуло 5 українських бійців, близько 40 воїнів були поранені.

Влітку 2014 року українська армія очистила від агресора значну територію Донецької та Луганської областей, відновивши повноцінну життєдіяльність деокупованих міст та містечок.

P.S.
Що звільнили за 2 роки при найвеличнішому?
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05.08.2021 11:10 Відповісти
Народ от денежной массы. Очень успешно причем.
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05.08.2021 11:22 Відповісти
"ветеран новоросии"... ,тварь,по сути - убийца рецедивист.И всего 10 лет, за тысячи погубленных жизней.Наказание должно соответствовать преступлению! К стенке гада и обстрелять ,пусть бы получил ответку,чтобы мокрого места не осталось.
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05.08.2021 11:17 Відповісти
Условно,как обычно?
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05.08.2021 11:17 Відповісти
Ну наконец то нашли, кто обстреливал, больше, надеемся, обстрелов не будет
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05.08.2021 11:22 Відповісти
Чехи этим тварям по 20 лет дают,а мы 10?Что за гонево?
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05.08.2021 12:10 Відповісти
Эта тварь на последнем годке отсидки должна повеситься в своей камере... из-за неразделенной любви.
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05.08.2021 12:22 Відповісти
Как бы эту тварюку"зелень"не выменяла на какую-нибуть торгашиху,али таксиста с"той стороны"...?
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05.08.2021 14:18 Відповісти
как вам подпись должностного лица... председатель и все )))))))))))))))))))
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05.08.2021 13:12 Відповісти
Мало...
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05.08.2021 17:00 Відповісти
 
 