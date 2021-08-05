Терориста "ДНР" засуджено до 10 років в'язниці за обстріл позицій українських воїнів на Донбасі, - СБУ. ФОТОрепортаж
Учасник НВФ "ДНР" засуджений до 10 років позбавлення волі за обстріл позицій українських воїнів на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Так, суд призначив учаснику незаконних збройних формувань "ДНР" покарання у вигляді 10 років позбавлення волі
Бойовик чинив збройний опір силам АТО/ООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів.
Зловмисника визнано винним за:
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.
Вирок набув законної сили.
Нагадаємо, що контррозвідники затримали бойовика у травні цього року на лінії розмежування. Зловмисник збирав розвіддані про підрозділи Збройних Сил України.
Топ коментарі
+12 олег иванов #434516
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+8 Алла Новосад #194524
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+5 Solomon #418722
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У березні-квітні 2014 року російсько-терористичні війська окупували більш як сім відсотків нашої території. А вже влітку 2014 року українське військо, що складалось із регулярної армії та добровольчих загонів, зупинило просування окупації та звільнило від бойовиків частину захоплених територій Донеччини та Луганщини.
За стратегічно важливе містечко Мар'їнка, що на підступах до Донецька точилися серйозні бої, в результаті яких 5 серпня місто було звільнене ЗСУ. Блискавична спецоперація зі звільнення Мар'їнки стала однією з найуспішніших для підрозділів сил АТО за часи війни. Через рік російські найманці спробували повернути місто під свій контроль, однак українські військові відбили атаку.
Влітку 2014 року українська армія очистила від агресора значну територію Донецької та Луганської областей, відновивши повноцінну життєдіяльність деокупованих міст та містечок.
P.S.
Що звільнили за 2 роки при найвеличнішому?