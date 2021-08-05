Терориста "ДНР" засуджено до 10 років в'язниці за обстріл позицій українських воїнів на Донбасі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Учасник НВФ "ДНР" засуджений до 10 років позбавлення волі за обстріл позицій українських воїнів на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, суд призначив учаснику незаконних збройних формувань "ДНР" покарання у вигляді 10 років позбавлення волі

Бойовик чинив збройний опір силам АТО/ООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів.

Зловмисника визнано винним за:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Вирок набув законної сили.

Нагадаємо, що контррозвідники затримали бойовика у травні цього року на лінії розмежування. Зловмисник збирав розвіддані про підрозділи Збройних Сил України.

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