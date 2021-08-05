Трасу, що веде до курортного Очакова, повністю відремонтували, - Миколаївська ОДА. ФОТО

Траса Т-15-13, що веде до курортного Очакова, повністю відремонтована і покрита двома шарами асфальтобетону вздовж всієї протяжності.

Про це в Facebook повідомила пресслужба Миколаївської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Траса Т-15-13 Нечаяне-Очаків ще минулого літа була в плачевному стані. Щоб дістатися до курортного містечка Очаків та Чорноморської коси туристи та жителі Очаківщини були змушені об'їжджати розбитий маршрут польовими дорогами та узбіччями.

Цього сезону траса до Очакова радує відпочиваючих та очаківців оновленим покриттям. Усі 37 кілометрів шляху натепер відремонтовано та мають два шари свіжого асфальтобетону.

Це дозволяє швидко, комфортно, а головне безпечно прямувати до узбережжя Чорного моря та порту "Очаків", - йдеться у повідомленні.

На окремих ділянках автошляху тривають фінальні дорожні роботи з планування та ущільнення узбіччя, влаштування бортового каменю, бар’єрного огородження, установки автопавільйонів, нанесення горизонтальної розмітки та встановлення дорожніх знаків.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великий будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що протягом цього року планується завершити ремонт, реконструкцію і будівництво 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

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