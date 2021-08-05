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Трасу, що веде до курортного Очакова, повністю відремонтували, - Миколаївська ОДА. ФОТО

Траса Т-15-13, що веде до курортного Очакова, повністю відремонтована і покрита двома шарами асфальтобетону вздовж всієї протяжності.

Про це в Facebook повідомила пресслужба Миколаївської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Траса Т-15-13 Нечаяне-Очаків ще минулого літа була в плачевному стані. Щоб дістатися до курортного містечка Очаків та Чорноморської коси туристи та жителі Очаківщини були змушені об'їжджати розбитий маршрут польовими дорогами та узбіччями.

Цього сезону траса до Очакова радує відпочиваючих та очаківців оновленим покриттям. Усі 37 кілометрів шляху натепер відремонтовано та мають два шари свіжого асфальтобетону.

Це дозволяє швидко, комфортно, а головне безпечно прямувати до узбережжя Чорного моря та порту "Очаків", - йдеться у повідомленні.

На окремих ділянках автошляху тривають фінальні дорожні роботи з планування та ущільнення узбіччя, влаштування бортового каменю, бар’єрного огородження, установки автопавільйонів, нанесення горизонтальної розмітки та встановлення дорожніх знаків.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великий будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що протягом цього року планується завершити ремонт, реконструкцію і будівництво 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

Також читайте: На капітальний ремонт 61,5 км доріг Луганщини оголошено тендер, - Кубраков

Трасу, що веде до курортного Очакова, повністю відремонтували, - Миколаївська ОДА 01
Трасу, що веде до курортного Очакова, повністю відремонтували, - Миколаївська ОДА 02

дороги (3061) Миколаївська область (2273) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+11
Красива Україна!
Україна - це найкраща держава.
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05.08.2021 12:30
+5
Зеленский молодец!
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05.08.2021 12:22
+5
Отличная новость, одна из немногих хороших новостей. Важно, что установили оборудование для взвешивания. Интересно как долго трасса выстоит и вообще как дого отремонтированные дороги будут стоять.
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05.08.2021 12:40
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Зеленский молодец!
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05.08.2021 12:22 Відповісти
Взагалі то КІМ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
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05.08.2021 12:29 Відповісти
Первыми ожидаемо отстрелялись три дежурных зебильных бота Подоляка
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05.08.2021 13:38 Відповісти
не смешно
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05.08.2021 13:00 Відповісти
Не видал Зеленского за катком
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05.08.2021 13:30 Відповісти
здобув Очаків, взяв Ізмаїл
- як співалось у школі о подвиге Суворого
а як там із дорогою на Ізмаїл чи ще при Сааакашвілі там все взяли?
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05.08.2021 14:38 Відповісти
Молодец среди овец.
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05.08.2021 13:38 Відповісти
А ведущую в Херсон не пробовали ремонтировать? Про мост за Новой Одессой, вернее подъезды к нему промолчим (диск погнул в июне) - типа делается неспешно новый.
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05.08.2021 12:24 Відповісти
не загоняй, спешун))
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05.08.2021 13:00 Відповісти
Скоро сделают за бюджетные бабки и передадут в частные руки собирать плату с лохов-водителей. Решение уже принято.
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05.08.2021 13:41 Відповісти
Да пусть хоть это сделаю. Сколько машин в сезон на ж/п, лазурное, большевик, скадовск, геническ и арабатку прут. Да и с урожаем на порты длиномеры. Ржали с барж с каунами, а ведь это былбвыход! Трассы не разбиваються, товар дешевле, судостроителиьзагрузены. Ну нах это донецким и криворожским?!
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05.08.2021 15:51 Відповісти
Красива Україна!
Україна - це найкраща держава.
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05.08.2021 12:30 Відповісти
Дякую, посміявся. Заліковий сарказм.
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05.08.2021 13:40 Відповісти
Без істерики, мацкаль.
Не треба так задрити.
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05.08.2021 13:42 Відповісти
Отличная новость, одна из немногих хороших новостей. Важно, что установили оборудование для взвешивания. Интересно как долго трасса выстоит и вообще как дого отремонтированные дороги будут стоять.
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05.08.2021 12:40 Відповісти
в 2014-ом ртдыхал в Очакове . дорога конечно была пипец . эта куда как лучше . но на долго ли ?
Очаков правда относительно курортный город . там устье Днепра . вода пресная и непрозрачная . а вот если на катере перейти на Кинбурнскую косу . вот это море . красотища !
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05.08.2021 12:44 Відповісти
не устье Днепра, а Днепро-бугский лиман
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05.08.2021 23:57 Відповісти
Хорошо бы трассу Николаев- Одесса сделать четырёхполосной, так как когда идёт сбор урожая, по дороге еле ползут груженные авто из-за которых водителям приходится совершать опасные обгоны, выходя на встречную трассу. Из-за этого много аварий и смертей.
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05.08.2021 12:58 Відповісти
многие не дожили и не доживут до 4-х полоски тут((
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05.08.2021 13:01 Відповісти
Це ж не Кітай.
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05.08.2021 13:15 Відповісти
Одна из самых загруженных и опасных дорог в Украине
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05.08.2021 13:41 Відповісти
Це дорога туди чи назад? В іншому випадку це такий собі атракціон смерти.
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05.08.2021 13:50 Відповісти
Продовжується Велике Крадівництво, Велике Садівництво, "Большая реставрация".... короче, Велике ЗЕльоноє Мудівництво
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05.08.2021 15:19 Відповісти
 
 