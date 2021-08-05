Угруповання, що обклало "даниною" бізнесменів, викрили на Харківщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Харківщині співробітники СБУ ліквідували злочинне угруповання, що складається з близько 50 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Вони мали чітку структуру і вчиняли тяжкі злочини економічного та насильницького характеру.

Обсяг їхнього "прибутку" становив понад 1 млн грн щомісяця.

Зокрема, вони "обклали даниною" місцевих підприємців і якщо останні відмовлялися давати їм гроші, то зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою. Задокументовано випадки, коли учасники угруповання завдавали шкоди особистому майну підприємців, які відмовлялися платити "данину", зокрема підпалювали автомобілі.

Угруповання мало великий вплив на представників органів місцевої влади. СБУ задокументувала, що його злочинній діяльності сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської міської ради.

Під час санкціонованих обшуків співробітники СБУ вилучили великi суми грошей, чорновi записи облiку "поборів з підприємців", зброю, боєприпаси, а також посвiдчення дiючих спiвробiтникiв Національної поліції.

Дії зловмисників кваліфікуються за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 189 (вимагання);

ст. 206 (протидія законній господарській діяльності).

Учасникам злочинного угруповання готується повідомлення про підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшуки у справі, фігурантами в якій виступають члени Нацкорпусу Харківщини.

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