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Угруповання, що обклало "даниною" бізнесменів, викрили на Харківщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Харківщині співробітники СБУ ліквідували злочинне угруповання, що складається з близько 50 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Вони мали чітку структуру і вчиняли тяжкі злочини економічного та насильницького характеру.

Обсяг їхнього "прибутку" становив понад 1 млн грн щомісяця.

Зокрема, вони "обклали даниною" місцевих підприємців і якщо останні відмовлялися давати їм гроші, то зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою. Задокументовано випадки, коли учасники угруповання завдавали шкоди особистому майну підприємців, які відмовлялися платити "данину", зокрема підпалювали автомобілі.

Угруповання мало великий вплив на представників органів місцевої влади. СБУ задокументувала, що його злочинній діяльності сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської міської ради.

Під час санкціонованих обшуків співробітники СБУ вилучили великi суми грошей, чорновi записи облiку "поборів з підприємців", зброю, боєприпаси, а також посвiдчення дiючих спiвробiтникiв Національної поліції.

Дії зловмисників кваліфікуються за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ст. 189 (вимагання);
  • ст. 206 (протидія законній господарській діяльності).

Учасникам злочинного угруповання готується повідомлення про підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшуки у справі, фігурантами в якій виступають члени Нацкорпусу Харківщини.

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Угруповання, що обклало даниною бізнесменів, викрили на Харківщині, - СБУ 01
Угруповання, що обклало даниною бізнесменів, викрили на Харківщині, - СБУ 02
Угруповання, що обклало даниною бізнесменів, викрили на Харківщині, - СБУ 03
Угруповання, що обклало даниною бізнесменів, викрили на Харківщині, - СБУ 04
Угруповання, що обклало даниною бізнесменів, викрили на Харківщині, - СБУ 05
Угруповання, що обклало даниною бізнесменів, викрили на Харківщині, - СБУ 06
Угруповання, що обклало даниною бізнесменів, викрили на Харківщині, - СБУ 07
Угруповання, що обклало даниною бізнесменів, викрили на Харківщині, - СБУ 08
Угруповання, що обклало даниною бізнесменів, викрили на Харківщині, - СБУ 09
Угруповання, що обклало даниною бізнесменів, викрили на Харківщині, - СБУ 10
Угруповання, що обклало даниною бізнесменів, викрили на Харківщині, - СБУ 11
Угруповання, що обклало даниною бізнесменів, викрили на Харківщині, - СБУ 12
Угруповання, що обклало даниною бізнесменів, викрили на Харківщині, - СБУ 13
Угруповання, що обклало даниною бізнесменів, викрили на Харківщині, - СБУ 14
Угруповання, що обклало даниною бізнесменів, викрили на Харківщині, - СБУ 15
Угруповання, що обклало даниною бізнесменів, викрили на Харківщині, - СБУ 16
Угруповання, що обклало даниною бізнесменів, викрили на Харківщині, - СБУ 17
Угруповання, що обклало даниною бізнесменів, викрили на Харківщині, - СБУ 18

здирство (284) СБУ (12812) Харківщина (6054) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+7
Нацкорпус здорово помог Зеленскому стать президентом,помните как они везде обгавкивали Пороха и жили у него под окнами, не давали и слова сказать,блокировали все его уличные выступления,такие же были правильные и патриотичные аж до глубины заднего прохода вместе с Дэней Бигусом а вот при Зеленском они куда то испарились,ни слуху ни духу,ни разу они не поддержали ни один протест против беспредела зелёной власти и теперь становится понятно что их создавали только что бы убрать Порошенко,ведь недаром Соловьёв сказал....."Кто угодно но только не Порошенко" вот и выбрали кого угодно и большую роль здесь играл этот нацкорпус и ещё одна шарага С-14 о которой сейчас тоже ни слуху ни духу,где и делся патриотизм.Сейчас они просто не нужны вот и пресуют их,как говориться "Мавр сделал своё дело мавр должен уйти". Не было у них стержня и идеи,занимались заказухой,рэкетом и титушковали там где платили,это они охраняли всех российских певчиков типа Басты от возмущённых украинцев и активистов Стерненко.
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05.08.2021 15:16
+3
Ого! Как плотно взялись за Харьков! По всем "фронтам". Вчера Товмасян, сегодня Нацкорпус... А в Мариуполе тихо всё. Это радует.
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05.08.2021 14:47
+3
До чего довёл страну Аваков..Как тут жить и работать? Это же Сомали. Одну банду взяли - три новых вылезло, с бывшими ментами и сбушниками.
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05.08.2021 14:48
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Совсем страх потеряли, надеюсь Арсен не при делах?
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05.08.2021 14:44 Відповісти
"ІНВЕСТНЯНЬ"?
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05.08.2021 15:50 Відповісти
Ого! Как плотно взялись за Харьков! По всем "фронтам". Вчера Товмасян, сегодня Нацкорпус... А в Мариуполе тихо всё. Это радует.
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05.08.2021 14:47 Відповісти
До чего довёл страну Аваков..Как тут жить и работать? Это же Сомали. Одну банду взяли - три новых вылезло, с бывшими ментами и сбушниками.
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05.08.2021 14:48 Відповісти
спустить жир с быдла)))
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05.08.2021 15:03 Відповісти
На 50 злочинців 1 млн. грн., чи в середньому по 20 тис. грн. на кожного. Не густо.
Порівнюючи із депутатами, суддями, усякими членами наглядових рад - дрібниця.
До тих дійти не можуть
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05.08.2021 15:07 Відповісти
Это сегодняшние поступления.
Вчерашняя выручка уже на счетах авакова.
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05.08.2021 15:13 Відповісти
Нацкорпус здорово помог Зеленскому стать президентом,помните как они везде обгавкивали Пороха и жили у него под окнами, не давали и слова сказать,блокировали все его уличные выступления,такие же были правильные и патриотичные аж до глубины заднего прохода вместе с Дэней Бигусом а вот при Зеленском они куда то испарились,ни слуху ни духу,ни разу они не поддержали ни один протест против беспредела зелёной власти и теперь становится понятно что их создавали только что бы убрать Порошенко,ведь недаром Соловьёв сказал....."Кто угодно но только не Порошенко" вот и выбрали кого угодно и большую роль здесь играл этот нацкорпус и ещё одна шарага С-14 о которой сейчас тоже ни слуху ни духу,где и делся патриотизм.Сейчас они просто не нужны вот и пресуют их,как говориться "Мавр сделал своё дело мавр должен уйти". Не было у них стержня и идеи,занимались заказухой,рэкетом и титушковали там где платили,это они охраняли всех российских певчиков типа Басты от возмущённых украинцев и активистов Стерненко.
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05.08.2021 15:16 Відповісти
аваковский Нацкорпус стал опасный в предверии надвигающегося писеца осенью.
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05.08.2021 15:29 Відповісти
а почему не уточнили что єта "группировка" - Нацкорпус белецкого? прочитал сверху вниз и наоборот - не нашел.
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05.08.2021 15:19 Відповісти
Отожрали рожи!!!!!
Уважуха полицейским!!!!
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05.08.2021 16:04 Відповісти
Под крышей Авакова много банд действовало...
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05.08.2021 16:16 Відповісти
Меня удивляет одно - почему СБУ ,где сраная Сабаковская милиция ?Которую он успешно реформировал !
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05.08.2021 16:38 Відповісти
 
 