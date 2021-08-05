Українські водолази беруть участь в активній фазі протимінних навчань "Дайв-2021" у Чорному морі, - ВМС ЗСУ. ФОТОрепортаж
В акваторії Чорного моря, за участі Військово-Морських Сил України, Грузії, Болгарії, Азербайджану, США та Морських Сил Румунії розпочалась активна фаза багатонаціонального протимінного навчання "Дайв — 2021".
Про це повідомляє пресслужба ВМС Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.
Відпрацювання елементів відувається у складі тактичних підрозділів з використанням новітнього водолазного спорядження країн-учасниць, спеціального обладнання пошуково-рятувального судна українських ВМС "Олександр Охрименко" та гідрографічного комплексу судна Морських Сил Румунії "Александру Катанеану".
Відповідно до плану проведення навчання, військові відпрацьовують парні водолазні спуски на глибину понад 30 метрів у складі інтернаціональних груп із виходом по попередньо узгодженому режиму декомпресії. Додатково відпрацьовуються елементи надання медичної допомоги із залученням барокамери, у разі виявлення кисневої хвороби. Одночасно, на румунському судні іноземні колеги ознайомили учасників з роботою сучасного океанографічного, метеорологічного, топографічного та гідрографічного обладнання.
"Основні зусилля зосереджені на синхронізацію дій водолазів спільної багатонаціональної тактичної групи та ознайомлення із специфікою водолазної справи різних країн з подальшим впровадженням її у ході виконання спільних завдань.Надалі завдання будуть ускладнюватися. Попереду на учасників чекає відпрацювання операцій з підводного розмінування, підводних підривних і технічних робіт, протимінні дії тощо", — зазначив начальник пошуково-рятувальної служби Військово-Морських Сил ЗС України — керівник української складової навчання капітан 1 рангу Олексій Нестеров.
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Нам его потом заново строить, когда Кубань вернём?
Да и драпать оккупантам, по мосту надо. Так что пусть стоит.
P.S. А вам никогда не говорили, что палка о дух концах? Керченский мост взорвать конечно можно, вот только у нас при Грицаке взлетело в воздух пять арсеналов (за противодиверсионную борьбу отвечает СБУ), а Баканов ничем не лучше. Так ПОДУМАЙТЕ, сколько мостов и плотин, противник потом взорвёт у нас! "Не буди Лихо, пока оно спит".
А вот учиться разминировать - это очень правильно!!!
а то пока там новопостроенный мост новопредставиться....))))