Українські водолази беруть участь в активній фазі протимінних навчань "Дайв-2021" у Чорному морі, - ВМС ЗСУ. ФОТОрепортаж

В акваторії Чорного моря, за участі Військово-Морських Сил України, Грузії, Болгарії, Азербайджану, США та Морських Сил Румунії розпочалась активна фаза багатонаціонального протимінного навчання "Дайв — 2021".

Про це повідомляє пресслужба ВМС Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

Відпрацювання елементів відувається у складі тактичних підрозділів з використанням новітнього водолазного спорядження країн-учасниць, спеціального обладнання пошуково-рятувального судна українських ВМС "Олександр Охрименко" та гідрографічного комплексу судна Морських Сил Румунії "Александру Катанеану".

Відповідно до плану проведення навчання, військові відпрацьовують парні водолазні спуски на глибину понад 30 метрів у складі інтернаціональних груп із виходом по попередньо узгодженому режиму декомпресії. Додатково відпрацьовуються елементи надання медичної допомоги із залученням барокамери, у разі виявлення кисневої хвороби. Одночасно, на румунському судні іноземні колеги ознайомили учасників з роботою сучасного океанографічного, метеорологічного, топографічного та гідрографічного обладнання.

"Основні зусилля зосереджені на синхронізацію дій водолазів спільної багатонаціональної тактичної групи та ознайомлення із специфікою водолазної справи різних країн з подальшим впровадженням її у ході виконання спільних завдань.Надалі завдання будуть ускладнюватися. Попереду на учасників чекає відпрацювання операцій з підводного розмінування, підводних підривних і технічних робіт, протимінні дії тощо", — зазначив начальник пошуково-рятувальної служби Військово-Морських Сил ЗС України — керівник української складової навчання капітан 1 рангу Олексій Нестеров.

Також дивіться: Українські десантники й артилеристи провели навчання зі знищення живої сили противника на лінії розмежування з окупованим Кримом. ВIДЕО



















