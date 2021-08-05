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Українські водолази беруть участь в активній фазі протимінних навчань "Дайв-2021" у Чорному морі, - ВМС ЗСУ. ФОТОрепортаж

В акваторії Чорного моря, за участі Військово-Морських Сил України, Грузії, Болгарії, Азербайджану, США та Морських Сил Румунії розпочалась активна фаза багатонаціонального протимінного навчання "Дайв — 2021".

Про це повідомляє пресслужба ВМС Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

Відпрацювання елементів відувається у складі тактичних підрозділів з використанням новітнього водолазного спорядження країн-учасниць, спеціального обладнання пошуково-рятувального судна українських ВМС "Олександр Охрименко" та гідрографічного комплексу судна Морських Сил Румунії "Александру Катанеану".

Відповідно до плану проведення навчання, військові відпрацьовують парні водолазні спуски на глибину понад 30 метрів у складі інтернаціональних груп із виходом по попередньо узгодженому режиму декомпресії. Додатково відпрацьовуються елементи надання медичної допомоги із залученням барокамери, у разі виявлення кисневої хвороби. Одночасно, на румунському судні іноземні колеги ознайомили учасників з роботою сучасного океанографічного, метеорологічного, топографічного та гідрографічного обладнання.

"Основні зусилля зосереджені на синхронізацію дій водолазів спільної багатонаціональної тактичної групи та ознайомлення із специфікою водолазної справи різних країн з подальшим впровадженням її у ході виконання спільних завдань.Надалі завдання будуть ускладнюватися. Попереду на учасників чекає відпрацювання операцій з підводного розмінування, підводних підривних і технічних робіт, протимінні дії тощо", — зазначив начальник пошуково-рятувальної служби Військово-Морських Сил ЗС України — керівник української складової навчання капітан 1 рангу Олексій Нестеров.

Також дивіться: Українські десантники й артилеристи провели навчання зі знищення живої сили противника на лінії розмежування з окупованим Кримом. ВIДЕО

 Українські водолази беруть участь в активній фазі протимінних навчань Дайв-2021 у Чорному морі, - ВМС ЗСУ 01
Українські водолази беруть участь в активній фазі протимінних навчань Дайв-2021 у Чорному морі, - ВМС ЗСУ 02
Українські водолази беруть участь в активній фазі протимінних навчань Дайв-2021 у Чорному морі, - ВМС ЗСУ 03
Українські водолази беруть участь в активній фазі протимінних навчань Дайв-2021 у Чорному морі, - ВМС ЗСУ 04
Українські водолази беруть участь в активній фазі протимінних навчань Дайв-2021 у Чорному морі, - ВМС ЗСУ 05
Українські водолази беруть участь в активній фазі протимінних навчань Дайв-2021 у Чорному морі, - ВМС ЗСУ 06
Українські водолази беруть участь в активній фазі протимінних навчань Дайв-2021 у Чорному морі, - ВМС ЗСУ 07
Українські водолази беруть участь в активній фазі протимінних навчань Дайв-2021 у Чорному морі, - ВМС ЗСУ 08
Українські водолази беруть участь в активній фазі протимінних навчань Дайв-2021 у Чорному морі, - ВМС ЗСУ 09
Українські водолази беруть участь в активній фазі протимінних навчань Дайв-2021 у Чорному морі, - ВМС ЗСУ 10

ВМС (1384) оборона (4780) Румунія (1160) військові навчання (2775)


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Нужно учиться не разминировать, а минировать. Особенно мост через керченский пролив!!!
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05.08.2021 15:02 Відповісти
Глупость.
Нам его потом заново строить, когда Кубань вернём?
Да и драпать оккупантам, по мосту надо. Так что пусть стоит.

P.S. А вам никогда не говорили, что палка о дух концах? Керченский мост взорвать конечно можно, вот только у нас при Грицаке взлетело в воздух пять арсеналов (за противодиверсионную борьбу отвечает СБУ), а Баканов ничем не лучше. Так ПОДУМАЙТЕ, сколько мостов и плотин, противник потом взорвёт у нас! "Не буди Лихо, пока оно спит".

А вот учиться разминировать - это очень правильно!!!
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05.08.2021 15:42 Відповісти
учитесь хорошо... и про минирование не забывайте...
а то пока там новопостроенный мост новопредставиться....))))
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05.08.2021 15:12 Відповісти
 
 