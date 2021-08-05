До Дня Незалежності на Хортиці відкриють безбар’єрний доступ до Кургану Єдності. ФОТОрепортаж

В рамках ініціативи Першої Леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів" до Дня Незалежності на острові Хортиця буде відкрито вільний доступ на 16-метровий Курган Єдності.

Про це в фейсбуці повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Нові доріжки, що ведуть на вершину кургану, спроєктовані таким чином, щоб маршрут змогли подолати всі охочі, незалежно від їх фізичного стану.

Свою ініціативу дружина президента почала реалізовувати ще минулого року, і відтоді до розвитку інклюзивного простору приєдналися вже багато міст і областей.

Зазначається, що Хортиця стане першим в Україні безбар'єрним туристичним об'єктом. Доріжки, що ведуть на Курган Єдності, влаштовані під кутом 5%, а через кожні 800 метрів обладнані зручні майданчики для відпочинку. Сьогодні, 5 серпня, Олена Зеленська перевірила хід підготовки до відкриття Кургану і переконалася, що всі норми інклюзивності дотримані.

Інклюзивними на Хортиці будуть всі туристичні об'єкти. Зокрема, безбар'єрний доступ буде забезпечений в Музей історії козацтва, який відновлюють в рамках президентської програми "Велика реставрація". Інклюзивним стане і суспільний простір Козацьке коло, де планується проведення концертів, фестивалів і форумів.

"Вже скоро Хортиця стане одним із найпотужніших туристичних магнітів України. З унікальною історією, природою, культурою – і надсучасною інфраструктурою", - зазначив заступник голови ОП Тимошенко.

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