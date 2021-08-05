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До Дня Незалежності на Хортиці відкриють безбар’єрний доступ до Кургану Єдності. ФОТОрепортаж

В рамках ініціативи Першої Леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів" до Дня Незалежності на острові Хортиця буде відкрито вільний доступ на 16-метровий Курган Єдності.

Про це в фейсбуці повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Нові доріжки, що ведуть на вершину кургану, спроєктовані таким чином, щоб маршрут змогли подолати всі охочі, незалежно від їх фізичного стану.

Свою ініціативу дружина президента почала реалізовувати ще минулого року, і відтоді до розвитку інклюзивного простору приєдналися вже багато міст і областей.

Зазначається, що Хортиця стане першим в Україні безбар'єрним туристичним об'єктом. Доріжки, що ведуть на Курган Єдності, влаштовані під кутом 5%, а через кожні 800 метрів обладнані зручні майданчики для відпочинку. Сьогодні, 5 серпня, Олена Зеленська перевірила хід підготовки до відкриття Кургану і переконалася, що всі норми інклюзивності дотримані.

Інклюзивними на Хортиці будуть всі туристичні об'єкти. Зокрема, безбар'єрний доступ буде забезпечений в Музей історії козацтва, який відновлюють в рамках президентської програми "Велика реставрація". Інклюзивним стане і суспільний простір Козацьке коло, де планується проведення концертів, фестивалів і форумів.

"Вже скоро Хортиця стане одним із найпотужніших туристичних магнітів України. З унікальною історією, природою, культурою – і надсучасною інфраструктурою", - зазначив заступник голови ОП Тимошенко.

Також читайте: Хортиця вибирає айдентику: Відкрито голосування за найкращий графічний символ острова. ФОТОрепортаж

До Дня Незалежності на Хортиці відкриють безбарєрний доступ до Кургану Єдності 01
До Дня Незалежності на Хортиці відкриють безбарєрний доступ до Кургану Єдності 02
До Дня Незалежності на Хортиці відкриють безбарєрний доступ до Кургану Єдності 03

Олена Зеленська (252) Тимошенко Кирило (558) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+9
А ледя знає що доступ був і без неї завжди?
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05.08.2021 17:57
+4
Не розумію що за курган єдності? З ким? Придумали якусь фігню. Ще при совку там планувалось встановити козачий дозор. Трьох вершників які вдивлялись в далечінь вверх по Дніпру. Та камуняки вирішили що це буде націоналізьма і на цьому все заглохло.
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05.08.2021 18:19
+2
"Лєку попердоліло")))) знову
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05.08.2021 19:01
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А ледя знає що доступ був і без неї завжди?
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05.08.2021 17:57 Відповісти
прямь ломанулись все, не до того люду нищему
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05.08.2021 18:01 Відповісти
Не розумію що за курган єдності? З ким? Придумали якусь фігню. Ще при совку там планувалось встановити козачий дозор. Трьох вершників які вдивлялись в далечінь вверх по Дніпру. Та камуняки вирішили що це буде націоналізьма і на цьому все заглохло.
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05.08.2021 18:19 Відповісти
"Отмечается, что Хортица станет первым в Украине безбарьерным туристическим объектом."
***
Велика брехня. Чортовому інваліду туалету не збудували 100%.
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05.08.2021 18:24 Відповісти
"Лєку попердоліло")))) знову
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05.08.2021 19:01 Відповісти
До Дня Незалежності на Хортиці відкриють безбар'єрний доступ до Кургану Єдності - Цензор.НЕТ 5345
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05.08.2021 19:20 Відповісти
"курган единства"... - посмердивает от этой назвы неприятным душком...
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05.08.2021 19:38 Відповісти
"Курган Единства" - это что за киздец такой?
Типа "Могила Процветания"?
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05.08.2021 23:08 Відповісти
Паразитируют на истории, подменяя понятия и факты!
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06.08.2021 08:54 Відповісти
sin( 5 ) × 800 = 69,73м
З кутом підйому в 5 градусів за 800 метрів висота складе 70 метрів.
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06.08.2021 09:56 Відповісти
 
 