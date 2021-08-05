На місці загибелі білоруського активіста Шишова виник стихійний меморіал. ФОТО
Друзі та близькі принесли в парк, в якому було знайдено повішеним Віталія Шишова, прапори, квіти і лампадки.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "24 канал" і "Букви".
Меморіал друзі і близькі Шишова облаштували через три доби після того, як тіло активіста знайшли в парку.
Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.
Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.
В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.
За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.
Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.
Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.
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Иначе было бы тоже самое что сейчас в бсср.
На той момент, народ хотів Євроасоціації, і мета Майдану - рух в Європу - на велику частину виконано при Порошенко. Зараз є невеликий та тимчасовий відкат назад.
Лише косметичні реформи та декларації, які не змінюють системи.
Так.
На той час, найкоротшим шляхом до цього вважався шлях через Євроассоціацію.
І зараз, мені здається, він такий свмий найкоротший і є.
А ахметови в європейському вигляді, які роблять бізнес за законом та платять податки - в такому разі, годяться?
Наразі - маєио і преференції, і монополії, і крадівництво з бюджету.