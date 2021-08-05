УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9724 відвідувача онлайн
Новини Фото
8 502 17

На місці загибелі білоруського активіста Шишова виник стихійний меморіал. ФОТО

Друзі та близькі принесли в парк, в якому було знайдено повішеним Віталія Шишова, прапори, квіти і лампадки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "24 канал" і "Букви".

Меморіал друзі і близькі Шишова облаштували через три доби після того, як тіло активіста знайшли в парку.

На місці загибелі білоруського активіста Шишова виник стихійний меморіал 01
На місці загибелі білоруського активіста Шишова виник стихійний меморіал 02
На місці загибелі білоруського активіста Шишова виник стихійний меморіал 03
На місці загибелі білоруського активіста Шишова виник стихійний меморіал 04

Читайте також: СБУ і МВС забезпечать додатковий захист білорусам, яким може загрожувати небезпека, - Зеленський

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.

Автор: 

Київ (19466) меморіал (148) Шишов Віталій (40)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Не хотели быть как "биндеровцы", носили цветочки зверям. Теперь будут носить венки на могилы и передачи в лагеря.
показати весь коментар
05.08.2021 21:32
+16
Майдан победил только тогда, и только потому, что начали убивать силовиков и они разбежались.
Иначе было бы тоже самое что сейчас в бсср.
показати весь коментар
05.08.2021 21:41
+13
За Украину надо не умирать,за Украину надо убивать! Степан Андреевич Бандера понимал суть гнустных восточных "братовьев"! У них,у кацапов, из Нижнего Тагила,"братовья","сестровья"...
показати весь коментар
05.08.2021 21:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не хотели быть как "биндеровцы", носили цветочки зверям. Теперь будут носить венки на могилы и передачи в лагеря.
показати весь коментар
05.08.2021 21:32 Відповісти
Майдан победил только тогда, и только потому, что начали убивать силовиков и они разбежались.
Иначе было бы тоже самое что сейчас в бсср.
показати весь коментар
05.08.2021 21:41 Відповісти
на жаль у підсумку Майдан програв. І доказ тому щасливі та ситі харі ахмета, бєні, новинського та інших упирів.
показати весь коментар
05.08.2021 21:46 Відповісти
Майдан, хочу Вам нагадати, жодним чином не був направлений проти олігархів. За весь час Майдану, я ні з сцени, ні від людей поруч, не чув, що треба боротися проти олігархів.
На той момент, народ хотів Євроасоціації, і мета Майдану - рух в Європу - на велику частину виконано при Порошенко. Зараз є невеликий та тимчасовий відкат назад.
показати весь коментар
06.08.2021 00:17 Відповісти
Шлях на захід апріорі передбачає певні умови. І різним ахметам у цій системі місця немає. Саме вони тягнуть у болото неофеодалізму. І особливих кроків та справжніх реформ, що були б спрямовані на сталий рух до Європи, ні при попередньому ні при сьогоднішньому гаранті фактично немає.
Лише косметичні реформи та декларації, які не змінюють системи.
показати весь коментар
06.08.2021 01:33 Відповісти
Та не потрібна була Євроассоціація нікому на майдані , крім тих хто був на сцені! Відповім вам словами Георгія Арутюняна ( шукайте у вікіпедії) у відповідь на питання навіщо мі вийшли на майдан . Даю у оригіналі - "Мы вышли на Майдан для того,что бы наши дети и внуки жили в нормальной стране, с нормальными ментами , нормальными судьями и прокурорами , с нормальной властью для людей!" А після невеличкої паузи він додав - ''А еще мі хотим видеть Януковича болтающимся на фонаре тут на Майдане! " Ось цілі Майдану! І Порошенко не наблизив нас до цих цілей аж ніяк! А усі ці Євроасоціації сприймались скоріше як спонукання до змін у країні , а не як самоціль!
показати весь коментар
06.08.2021 02:31 Відповісти
"Мы вышли на Майдан для того,что бы наши дети и внуки жили в нормальной стране, с нормальными ментами , нормальными судьями и прокурорами , с нормальной властью для людей!"

Так.
На той час, найкоротшим шляхом до цього вважався шлях через Євроассоціацію.
І зараз, мені здається, він такий свмий найкоротший і є.
показати весь коментар
06.08.2021 12:48 Відповісти
Правильно пишете. Ахметови в нинішньому вигляді - препона на шляху до цивілізованного суспільства та держави в Україні..
А ахметови в європейському вигляді, які роблять бізнес за законом та платять податки - в такому разі, годяться?
показати весь коментар
06.08.2021 12:50 Відповісти
Можливо і годяться, але без преференцій та монополій.
показати весь коментар
06.08.2021 12:55 Відповісти
Звісно ж! Підтримую.
Наразі - маєио і преференції, і монополії, і крадівництво з бюджету.
показати весь коментар
06.08.2021 14:59 Відповісти
За Украину надо не умирать,за Украину надо убивать! Степан Андреевич Бандера понимал суть гнустных восточных "братовьев"! У них,у кацапов, из Нижнего Тагила,"братовья","сестровья"...
показати весь коментар
05.08.2021 21:49 Відповісти
На місці загибелі білоруського активіста Шишова виник стихійний меморіал - Цензор.НЕТ 2848
показати весь коментар
05.08.2021 21:55 Відповісти
"Стихийный мемориал" там будет, если на том дереве каждый день будет висеть новый засланный агент КГБ Бульбостана
показати весь коментар
05.08.2021 22:16 Відповісти
Сбу подозревает убивцем героя АТО. Какой анфорс.
показати весь коментар
05.08.2021 23:37 Відповісти
Засланного нациста Боцмана, которого Аваков всунул из нацгвардии в мвд?
показати весь коментар
06.08.2021 00:17 Відповісти
штаты раскроют.. но хто им даст...
показати весь коментар
06.08.2021 02:33 Відповісти
Грустно А что это за парк ?
показати весь коментар
06.08.2021 11:14 Відповісти
 
 